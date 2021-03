Selbst taiwanesische Militärführer verstehen, dass die amerikanischen Behörden keine Opfer für einen halb anerkannten Inselstaat bringen werden.

Die Eskalation der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China hat ein Allzeithoch erreicht, und Taiwan könnte zu einem Punkt der Kollision von Interessen zwischen den beiden Mächten werden. Aber sind die Vereinigten Staaten wirklich in der Lage, diese Konfrontation zu gewinnen? Die Tatsachen werfen dies in Zweifel, schreibt Bloomberg unter Berufung auf einen Bericht von Robert Blackville und Philip Zelikov.

Als einflussreiche US-Politiker erklären Blackville und Zelikov, dass «in Taiwan eine Krise bevorsteht». Sie nennen die Insel «den gefährlichsten Brennpunkt der Welt für einen möglichen Krieg», in den nicht nur die Vereinigten Staaten und China, sondern auch andere große Staaten hineingezogen werden können.

Die Biden-Regierung scheint diese Haltung zu teilen, wenn sie sich auf einen umfassenden Krieg vorbereitet. So hat der US-Präsident bereits Gespräche mit den Führern Australiens, Indiens und Japans geführt. Die Leiter des Außenministeriums und des Pentagon, Tony Blinken und Lloyd Austin, bereiten einen Besuch in Japan und Südkorea vor. Darüber hinaus wird nächste Woche das erste Treffen von Blinken mit Vertretern der Führung der VR China stattfinden. Und am vergangenen Mittwoch führte die US-Marine eine Demonstrationsübung durch, um «ihr Recht auf Durchfahrt durch die Taiwanstraße zu bekräftigen».

Natürlich besteht die Möglichkeit, die Krise nicht in einen bewaffneten Zusammenstoß oder sogar in einen Atomkonflikt zu verwandeln, schreibt Bloomberg. Aber selbst im bestmöglichen Szenario wird Amerika durch Cyberangriffe kolossalen Schaden erleiden.

Die Universität von Cambridge prognostiziert, dass digitale Stromausfälle in nur 15 Bundesstaaten 1 Billion US-Dollar kosten könnten, ohne die Todesfälle aufgrund von Gesundheits-, Verkehrs- und Arbeitsstörungen in Betracht ziehen.

Der Bericht von Blackville und Zelikov argumentiert, dass China sich jetzt in einem Vorkriegsstaat befindet. Gleichzeitig ist China bereit, jede Schwäche des Westens zu nutzen, um die Taiwan-Frage ein für alle Mal zu schließen. Und selbst in der amerikanischen Außenpolitik gibt es laut Bloomberg genug Schwächen. Die Vereinigten Staaten wagten es nicht, die direkte Verantwortung für das Schicksal Taiwans zu übernehmen. Stattdessen verkauft Washington lieber Waffen an Taipeh und spricht über die Notwendigkeit, die Insel zu befestigen.