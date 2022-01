Ein weiterer bahnbrechender Bericht: Britische Studie zeigt, dass maskenlose Kinder „weniger wahrscheinlich“ positiv auf Covid getestet werden

Die Centers for Disease Control (CDC) haben ein großes Loch in die seit zwei Jahren laufende Täuschung über die Notwendigkeit einer allgemeinen Impfung gerissen.

Das CDC veröffentlichte einen „bombenartigen“ Bericht über natürliche Immunität, genau einen Tag, nachdem der Oberste Gerichtshof entschieden hatte, dass Bidens bundesweites Impfmandat für große Arbeitgeber blockiert bleiben sollte.

Nun, ich verwende den Begriff „Bombe“ euphemistisch, denn ehrliche Vermittler der Wissenschaft wissen seit fast zwei Jahren von der natürlichen Immunität und haben darüber berichtet. Vor Covid war das nicht nötig. Man brauchte praktizierende Ärzte sicher nicht über die immunologischen Auswirkungen einer früheren Infektion mit Viren zu belehren. Sie warfen Ihnen lediglich einen stumpfen Blick zu, nickten mit gespieltem Interesse und maßen Ihre Temperatur.

Doch Big Pharma und das betrügerische „Konsens“-Modell der radikalen Linken üben jetzt einen eisernen Griff auf unsere Institutionen aus, was zu einer Art „Massenbildungspsychose“ führt. Das ist sozialwissenschaftlicher Jargon für das kultähnliche Gruppendenken, das einen Großteil Amerikas in seinen hypnotischen Bann gezogen hat – insbesondere in den neofaschistischen blauen Staaten.

Big Pharma hat die Regulierungsbehörden gekapert. Die Demokratische Partei hat die Medien gekapert. Der Überwachungsstaat hat die Tech-Giganten gekapert.

So wurde Amerika „gekapert“.

Um ihren Svengali-Trick bei den Massen aufrechtzuerhalten, ist es also notwendig, so zu tun, als ob die Ereignisse in unserem Leben und in unseren Gemeinschaften in einem Vakuum stattfänden. Der Vergleich ist der schlimmste Feind des mikro-managenden Technokraten. Aus diesem Grund haben die Scharlatane der Least Coast und der Left Coast unermüdlich Staaten wie Florida und Texas angegriffen, die Masken nicht verpflichtend machen. Wenn man es nicht ignorieren kann, dann verleumdet man es.

Es genügt zu sagen, dass die Covid-Hetzer sich weigern zuzugeben, dass jeder Ort, der nicht ihre extremen Maßnahmen umsetzt, genau die gleichen Erfahrungen gemacht hat wie die, die sie komplett befolgen. Es gibt freie Staaten. Es gibt Kontrollgruppen. Das muss für die totalitären Vordenker ein großes Ärgernis sein.

Ob es nun um die massiven Proteste in Europa gegen Impfpässe und -verordnungen geht oder um die viel zuverlässigeren Daten über Covid, die in Großbritannien gemeldet werden, scheinen die Mainstream-Medien in den USA nach der Maxime zu verfahren: Wenn es hier nicht passiert ist, dann ist es nicht passiert.

Aber es ist etwas passiert. Und es ist nicht hier passiert.

Die britische Gesundheitssicherheitsbehörde (UKHSA) hatte die Unverfrorenheit, einen Bericht zu veröffentlichen, der viele der Ergebnisse der CDC widerspiegelt.

Darin wird aufgezeigt, dass insbesondere Personen mit früheren Covid-Infektionen im Delta-Zeitraum viel seltener positiv auf Covid-Infektionen getestet wurden als die geimpfte Gruppe.

Die Studie zeigt auch, dass Impfungen im Großen und Ganzen kaum Auswirkungen auf die Covid-Positivitätsrate haben, es sei denn, man wurde innerhalb von 15 bis 90 Tagen ein zweites Mal geimpft oder erhielt mehr als 14 Tage zuvor eine dritte Impfung. (Hier zeigt sich wieder einmal, wie die Torpfosten verschoben werden, um Big Pharma in Bezug auf mögliche Nebenwirkungen der dritten Impfung den Rücken freizuhalten).

Der ehemalige ONS-Leiter für Gesundheits- und Beschäftigungsstatistiken, Jamie Jenkins, reagierte auf die Ergebnisse.

Neue ONS-Statistiken zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, positiv auf Covid19 getestet zu werden, bei Personen mit einer früheren Infektion im Vergleich zu Personen, die nie infiziert wurden, am geringsten ist. Eine frühere Infektion bietet einen besseren Schutz als jemand, der nie infiziert war, im Vergleich zu jemandem, der geimpft ist, und jemandem, der nicht geimpft ist.

🚨🚨 Breaking – new ONS stats show the likelihood of testing positive for #Covid19 is lowest for those with a prior infection vs someone never infected.



Der UKHSA-Bericht zeigt auch, dass fast die gesamte Bevölkerung Großbritanniens in irgendeiner Form Antikörper gegen Covid-19 aufweist.

In den Vereinigten Staaten erwähnen die Medien kaum die Existenz von Antikörpern, geschweige denn fragen sie nach der Seroprävalenz in der Allgemeinbevölkerung.

Hier wurden die Todesraten nach „geimpften“ und „ungeimpften“ Gruppen dargestellt.

Sie können sehen, dass die Todesraten bei den unter 40-Jährigen sehr niedrig oder vernachlässigbar sind. Auch hier sehen wir wieder das gleiche Hütchenspiel, bei dem alle möglichen Todesfälle durch Impfstoff-bedingte Nebenwirkungen mit Covid-bedingten Todesfällen in einen Topf geworfen werden.

Das britische Office of National Statistics (ONS) hat ebenfalls einen Bericht veröffentlicht, der einige bahnbrechende Erkenntnisse enthält, insbesondere über Covid-Tests und die Maskierung von Schulkindern.

Gleich zu Beginn stellt das ONS fest, dass geimpfte Personen mit größerer Wahrscheinlichkeit positiv auf Covid getestet werden als Personen mit früheren Infektionen.

„Unsere neuesten Daten für die vierzehn Tage bis zum 31. Dezember 2021 zeigen ähnliche Schlussfolgerungen wie unsere letzte Veröffentlichung, nämlich“:

bei Personen, die angaben, vor 15 bis 90 Tagen einen Impfstoff gegen das Coronavirus (COVID-19), vor 15 bis 180 Tagen einen zweiten Impfstoff von Pfizer oder drei Impfungen (einschließlich Auffrischungsimpfungen) erhalten zu haben, war die Wahrscheinlichkeit, positiv zu testen, geringer als bei ungeimpften Personen; diese Auswirkungen sind jedoch geringer als in der Vergangenheit beobachtet

bei Personen, die sich zuvor mit COVID-19 infiziert hatten, war die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests weiterhin geringer als bei nicht geimpften Personen, allerdings war dieser Effekt geringer als in der Vergangenheit

bei denjenigen, die in der Zeit, in der Delta vorherrschte, infiziert wurden, war die Wahrscheinlichkeit, erneut positiv zu testen, sogar geringer als bei denjenigen, die in der Zeit, in der Alpha vorherrschte, oder in der Zeit vor Alpha infiziert wurden¹

Das ONS geht dann auf die demografischen Testdaten ein. Anschließend wird erklärt, warum dies anders ist und warum es wichtig ist.

Bei Personen, die vor 15 bis 180 Tagen einen beliebigen COVID-19-Impfstoff, einen zweiten Impfstoff von Pfizer oder drei COVID-19-Impfstoffe (einschließlich Auffrischungsimpfungen) erhalten hatten, war die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests geringer. Es gab jedoch keine statistischen Belege dafür, dass ein anderer zweiter Impfstoff (AstraZeneca, Moderna oder ein zweiter Pfizer-Impfstoff vor mehr als 180 Tagen) die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests in den zwei Wochen bis zum 31. Dezember 2021 beeinflusste. Dies unterscheidet sich von den zuvor gemeldeten Ergebnissen, wonach Personen, die zwei COVID-19-Impfstoffe erhalten hatten, unabhängig von der Zeit nach der zweiten Dosis mit geringerer Wahrscheinlichkeit positiv getestet wurden als ungeimpfte Personen.

Unten sehen Sie den Unterschied in der Wahrscheinlichkeit, positiv auf eine Covid-Reinfektion zu testen, nach Variantenzeitraum.

Es wurden auch einige sehr interessante Maskendaten bereitgestellt, obwohl das ONS nicht mit den Auswirkungen wirbt.

Das ONS weist darauf hin, dass auf der Wahrscheinlichkeitsskala von Erwachsenen, die nach eigenen Angaben „nie“ in geschlossenen Räumen eine Maske tragen, ein leicht erhöhtes Risiko für eine Covid-Infektion haben.

Wie man jedoch deutlich sehen kann, sind die Ergebnisse für die „Nie“- und „Manchmal“-Träger im Vergleich zu den „Immer“-Trägern gleich oder fast gleich. Es zeigt sich sogar eindeutig, dass Kinder im Schulalter, die „nie“ eine Maske tragen (die meisten Kinder in Großbritannien, was einige Berichterstatter schockieren mag), seltener an Covid erkranken als diejenigen, die „immer“ eine Maske tragen.

All die Traumata und Ängste, die den Kindern in den Vereinigten Staaten aufgezwungen worden sind, umsonst. Wie oft müssen wir solche Daten noch sehen, bevor die Maskenbetrüger das Wesentliche kapieren?

Wann werden Amerikas Schulverwaltungen und Gesundheitsbehörden anerkennen, dass die Schulkinder des Landes wegen der keimfeindlichen Tugendhaftigkeit ihrer Eltern unnötig geschädigt werden? Es ist erstaunlich, dass Millionen von Kindern solchen repressiven Maßnahmen unterworfen werden können, ohne dass sie wissenschaftlich fundiert oder mit harten Daten untermauert werden.

Selbst der Surgeon General hat zugegeben, dass solche Maßnahmen die Krise der psychischen Gesundheit von Kindern verschärfen. Sie schädigen diese Kinder für eine ganze Generation, und wenn sie nicht gerade eine Kurskorrektur vornehmen, scheint dies Absicht zu sein. Das ist nicht weniger als ein Verbrechen gegen die Menschheit.