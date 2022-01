USA schließen die Grenzen für ungeimpfte kanadische und mexikanische Trucker

Die USA schlossen am Samstag ihre Grenzen für ungeimpfte und teilweise geimpfte kanadische und mexikanische Lkw-Fahrer. Das teilte das Ministerium für Heimatschutz am Donnerstag mit.

„Diese aktualisierten Reisebestimmungen spiegeln das Engagement der Biden-Harris-Regierung wider, die öffentliche Gesundheit zu schützen und gleichzeitig den grenzüberschreitenden Handel und Reiseverkehr, der für unsere Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist, sicher zu ermöglichen“, so Minister Alejandro Mayorkas in einer Erklärung.

Die Beschränkungen, die für alle ausländischen Arbeitskräfte gelten, waren seit ihrer Ankündigung durch die US-Regierung im Oktober erwartet worden. Sie folgen auf eine ähnliche Regelung, die am vergangenen Samstag an der kanadischen Grenze in Kraft trat.

Die COVID-19-Impfvorschriften an der Grenze treten trotz des Widerstands der LKW-Industrie in Kraft. Die Auswirkungen werden vor allem auf dem Frachtmarkt zwischen den USA und Kanada zu spüren sein, wo rund 160.000 Lkw-Fahrer regelmäßig die Grenze überqueren – 75 % von ihnen sind Kanadier.

Die Kapazitäten haben sich bereits erheblich verknappt, und die Preise auf dem Spotmarkt sind enorm gestiegen. Hinzu kommt der bereits bestehende Druck, einschließlich der COVID-19 selbst, die dazu führte, dass viele Flotten nicht voll ausgelastet waren.

„Die Lieferkette ist ohnehin schon anfällig – das bringt uns alle in eine prekäre Lage“, so Dan Einwechter, CEO des kanadischen Speditions- und Logistikunternehmens Challenger Motor Freight, gegenüber FreightWaves.

Die Canadian Trucking Alliance und die American Trucking Alliance haben prognostiziert, dass 10 bis 15 % der Fahrer den grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr infolge der Vorschriften verlassen und die bestehenden Probleme in der Lieferkette verschärfen könnten. Am letzten Montag protestierten mehrere Dutzend kanadische Lkw-Fahrer in der Nähe der US-Grenze in Emerson, Manitoba.