Ein weiterer falscher PR-Gag von Biden über humanitäre Hilfe in Gaza

Caitlin Johnstone

Das Weiße Haus hat Israel eine Frist von 30 Tagen gesetzt, um die humanitären Bedingungen im Gazastreifen zu verbessern oder den Verlust der Militärhilfe zu riskieren – eine Frist, die praktischerweise nach dem US-Wahltag am 5. November fällt;

Anstatt diese Informationen selbst zu veröffentlichen, gab die Biden-Regierung sie auf ihre übliche Weise bekannt, indem sie sie über Axios als einen Brief ausgab, der von der Zeitung und ihrem israelischen Geheimdienst-Insider Barak Ravid „beschafft“ worden war, und dies als Nachrichtenmeldung und nicht als Pressemitteilung des Weißen Hauses darstellte.

Die 30-Tage-Frist liegt nicht nur nach dem Wahltag, sondern auch nach dem geplanten Angriff Israels auf den Iran als Reaktion auf den iranischen Vergeltungsschlag auf Israel. Anonyme Beamte haben der Washington Post mitgeteilt, dass Israel diesen Angriff noch vor den Wahlen in den USA durchführen wird.

Das Narrativ, das die Regierung Biden in das öffentliche Bewusstsein zu bringen versucht, fällt bereits auseinander. John Hudson von der Washington Post berichtet über Twitter:

Bidens Sprecher im Weißen Haus und im Außenministerium lehnten es ab, zu sagen, dass die USA die Waffenverkäufe an Israel einschränken werden, wenn es die Hilfe weiterhin blockiert, was bei einigen Zweifel an der Ernsthaftigkeit der US-Warnung aufkommen ließ.“

Hudson zitierte auch die Analyse des ehemaligen leitenden Beamten der Biden-Administration, Jeremy Konyndyk, jetzt Präsident von Refugees International, zu dieser Entwicklung:

„Nach dem vergangenen Jahr wird Netanjahu verständlicherweise skeptisch sein, dass Biden diese Art von Warnung wirklich in die Tat umsetzen wird. Er hat jede Leitplanke durchbrochen, die die USA zu errichten versuchten, und hat dies bisher vollkommen ungestraft getan.“

Wenn es sich hier um eine echte Sache mit echten Zähnen handeln würde und nicht um einen unglaublich zynischen Wahlkampftrick in letzter Minute, wäre das schon vor einem Jahr geschehen. Wie bei allen Äußerungen der US-Regierung über Israel kann man sie getrost ignorieren, ohne etwas von Wert zu verpassen. Die Handlungen der Biden-Regierung sprechen für sich selbst, und das schon seit einem Jahr.

Ignorieren Sie ihre Worte. Beobachten Sie ihre Taten. Wenn man sich nur die materiellen Aktionen der US-Regierung und Israels ansieht und all die Berge von Gerede darüber ausblendet, sieht man einfach ein großes Land, das Waffen in ein kleines Land liefert, das sie benutzt, um seine Nachbarn anzugreifen.

Wenn man all die Worte ausblendet, die „Besorgnis“ für die Menschen in Gaza ausdrücken, darüber, dass Israel mehr tun muss, um humanitäre Hilfe zu den Zivilisten zu bringen und zu versuchen, weniger Menschen zu töten, darüber, wie traurig und tragisch und unglücklich diese ganze Sache ist, aber dass es ach so wichtig ist, dass Israel die Fähigkeit hat, „sich zu verteidigen“, und außerdem verstecken sich Hamas und Hisbollah hinter der Zivilbevölkerung und bla bla bla – wenn man all das ausblendet und sich nur die nackten Daten ansieht, dann sieht man nur einen Staat, der Höllenfeuer auf Zivilbevölkerungen voller Kinder regnen lässt und einen Belagerungskrieg führt, der Hunderttausende von Menschen verhungern lässt.

Ignorieren Sie ihre Worte und beobachten Sie ihre Taten. So kann man in einem Informationsumfeld, das von Propaganda und Manipulation durchtränkt ist, Fakten von Fiktion unterscheiden – nicht nur in Bezug auf Israel, sondern auf alles. Beobachten Sie, wohin die Kriegsmaschinerie geht, wohin das Geld fließt und wohin die Ressourcen fließen, und ignorieren Sie all die Worte darüber, warum es absolut sinnvoll ist, dass dies geschieht. Wenn Sie das tun, werden Sie unendlich viel besser verstehen, was in der Welt vor sich geht, als wenn Sie CNN oder Fox News sehen würden.

Auf diese Weise können Sie auch die Manipulationen in Ihrem Privatleben durchschauen. Wenn Sie in einer Beziehung mit jemandem sind, der Sie immer wieder auf verschiedene Weise im Stich lässt und immer vernünftig klingende Gründe dafür hat, aber wenn Sie sich anschauen, wohin die Ressourcen und/oder die Entspannung und/oder das Vergnügen in Ihrer Beziehung gehen, sehen Sie, dass es hauptsächlich an Ihren Partner geht, dann sagt Ihnen das, was wirklich los ist. Es zeigt Ihnen, dass Sie sich in einer ungleichen und ausbeuterischen Beziehung befinden, unabhängig davon, welche Worte sie benutzen, um zu erklären, warum sie ihren Willen auf Ihre Kosten durchsetzen.

Manipulatoren wissen, dass man Worte gegen echte materielle Vorteile eintauschen kann. Sagen Sie die richtigen Worte auf die richtige Art und Weise, und Sie können Menschen dazu bringen, Ihnen zu erlauben, Massengräueltaten zu begehen. Man kann sie dazu bringen, einem die Kontrolle über ihre materiellen Verhältnisse zu überlassen. Sie können sie dazu bringen, wild ungerechten wirtschaftlichen und politischen Systemen zuzustimmen. Man kann sie dazu bringen, die Biosphäre, von der sie zum Überleben abhängen, zerstören zu lassen. Man kann sie dazu bringen, einem Macht, Geld, Sex, egoistische Befriedigung – was auch immer man will – zu geben, indem man einfach die richtigen Worte auf die richtige Weise sagt.

Und das ist im Grunde genommen unser ganzes Problem als Spezies im Moment. Das ist der Grund, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Ein paar clevere Manipulatoren haben herausgefunden, wie sie uns durch massenhafte psychologische Manipulation dazu bringen können, reale materielle Vorteile gegen leeren erzählerischen Firlefanz zu tauschen. Das ist der einzige Grund, warum dieser völkermörderische, umweltzerstörerische, ausbeuterische, völlig wahnsinnige politische Status quo von Menschen zugelassen wurde, die die wenigen, die davon profitieren, bei weitem übertreffen.

Dies wird so lange geschehen, bis die Menschheit zu einer bewussten Spezies wird. Ein bewusster Mensch zu werden bedeutet, aus der Trance der geglaubten Erzählungen in unserem Schädel zu erwachen und das Leben so wahrzunehmen, wie es wirklich ist.

Der Unterschied zwischen unseren mentalen Geschichten darüber, wie das Leben abläuft, und wie es wirklich ist, könnte nicht größer sein – weshalb Manipulatoren in der Lage sind, so viel Nutzen aus der Manipulation unserer mentalen Geschichten darüber, wie das Leben abläuft, zu ziehen. Manipulatoren werden immer in der Lage sein, dies zu tun, bis wir als Spezies die notwendige Anpassung vornehmen, um nicht mehr an mentale Erzählungen zu glauben, sondern das Leben so wahrzunehmen, wie es wirklich ist.

Jede Spezies kommt an einen Punkt, an dem es um Anpassung oder Aussterben geht, wenn ihre Konditionierung auf die sich verändernden materiellen Realitäten auf diesem Planeten trifft. Wir befinden uns gerade an diesem Punkt, und im Gegensatz zu anderen Spezies, die vor uns ausgestorben sind, ist unser eigenes Verhalten für die sich verändernden materiellen Realitäten verantwortlich, auf die wir treffen. Da unser Verhalten im Massenmaßstab durch massenhafte psychologische Manipulation mittels der ausgeklügeltsten Propagandamaschine, die es je gegeben hat, gesteuert wird, müssen wir eine massenhafte Verschiebung in der Beziehung unserer Spezies zu mentalen Erzählungen erleben, um eine Veränderung des menschlichen Verhaltens auf diesem Planeten zu erreichen.

Es ist möglich, dass der Einzelne aufhört, sein mentales Geschwätz mit der Macht des Glaubens zu füllen und beginnt, das Leben so zu sehen, wie es ist, und wenn dies für den Einzelnen möglich ist, dann ist es auch für das Kollektiv möglich. Wir alle haben dieses Potenzial in uns schlummern. Entweder wird es erwachen und uns über die Phase der Anpassung oder des Aussterbens, in der wir uns jetzt befinden, hinausführen, oder wir werden den Weg der Dinosaurier gehen.

Das ist der Punkt, an dem wir uns gerade befinden. Wir haben die Freiheit, in beide Richtungen zu gehen.