Militärveteran in Großbritannien wegen Gedankenverbrechen verurteilt

Ein britischer Mann ist wegen des Verbrechens des stillen Gebets in der Nähe einer Abtreibungsklinik verurteilt worden.

Unglaublich.

Orwells 1984 ist da. Jetzt wurde ein Mann wegen Gedankenverbrechen verurteilt.

In Großbritannien wurde ein Armeeveteran verurteilt, weil er auf einem öffentlichen Bürgersteig drei Minuten lang still in Gedanken gebetet hatte.

Der Mann, der 20 Jahre in der Armee gedient hatte, stand auf dem Bürgersteig, als er von einem Polizeibeamten angesprochen und nach der „Art seines Gebets“ gefragt wurde.

Er betete für seinen ungeborenen Sohn, der abgetrieben worden war – und wieder tat er dies in aller Stille.

Die Polizei verhängte eine Geldstrafe gegen ihn, weil er in der Nähe einer Abtreibungsklinik still gebetet hatte, aber auch hier ist zu bedenken, dass dies auf einem öffentlichen Bürgersteig geschah.

Der Mann wurde nun vor Gericht verurteilt und muss 11.704 Dollar Gerichtskosten an die Staatsanwaltschaft zahlen.

Die Rechtsorganisation Alliance Defending Freedom (AfD) sagt, dass dies die erste bekannte Verurteilung wegen eines „Gedankenverbrechens“ in der modernen britischen Geschichte ist“.

Nur um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Hätte der Mann gebetet oder über etwas anderes als Abtreibung nachgedacht, wäre er nicht verurteilt worden.

Sein Verbrechen bestand darin, im wahrsten Sinne des Wortes gebetet und über etwas nachgedacht zu haben, worüber er nach Ansicht der Behörden nicht nachdenken durfte.