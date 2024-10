Jemens Antwort auf die israelische Aggression: Militärschläge und strategische Kontrolle des Roten Meeres

Im vergangenen Jahr, als der Krieg im Gazastreifen eskalierte und der regionale Konflikt sich ausweitete, griff Israel den Jemen zweimal an – das erste Mal am 20. Juli und dann noch einmal am 29. September – um die jemenitischen Raketen- und Drohnenangriffe einzudämmen. Beide Male traf es die Hafenstadt Hodeidah.

Die militärische Reaktion des Jemen auf die israelische Aggression, die unter anderem Raketenangriffe und eine Blockade des Roten Meeres umfasst, ist ein starkes Signal in der einzigen Sprache, die Tel Aviv versteht. Sie stellt Sanaas unerschütterliche Unterstützung für die palästinensische Sache klar zur Schau.

Diese Bemühungen kamen jedoch zu spät. Am 3. Oktober gaben die mit Ansarallah verbündeten Streitkräfte bekannt , dass sie erneut einen Angriff auf Tel Aviv durchgeführt hätten. Dabei hätten sie „lebenswichtige Ziele“ mit Hilfe der treffend benannten Yaffa-Drohnen getroffen .

Laut dem jemenitischen Blogger und Journalisten Abdul Salam al-Nahari „hat die jemenitische Hand Israel erreicht, und was folgte, waren nur flüchtige Gespräche“. Er informiert The Cradle :

Für ein jemenitisches Flugzeug ist es nicht einfach, Israel zu erreichen und diese Entfernung zurückzulegen, und für jemenitische Raketen ist es nicht einfach, tief in Israel vorzudringen, ohne von der „Iron Dome“-Rakete abgewehrt zu werden, und das in dieser sensiblen Zeit des Krieges im Gazastreifen und im Libanon.

Sanaa verstärkt sich

Schon in den Monaten zuvor wurden jemenitische Drohnen und ballistische Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Tel Aviv hat seit dem 7. Oktober angeblich „200 Raketen und Drohnen“ aus dem Jemen identifiziert, was in dem beispiellosen Angriff vom 20. Juli gipfelte. Nahari bezeichnet dies als bedeutende Leistung angesichts der begrenzten militärischen Ressourcen Sanaas und der großen Entfernung zwischen den beiden Ländern.

Der stärkste Schlag für den Jemen – so Nahari – kam mit der Ankunft jemenitischer Hyperschallraketen im israelischen Meeresgebiet, nachdem sie bei ihrem Angriff die Gebiete von Umm al-Rashrash, heute bekannt als die Hafenstadt „Eilat“, überschritten hatten.

Angesichts des Märtyrertods des Hisbollah-Generalsekretärs Hassan Nasrallah und der Ausweitung des Krieges im Libanon werde der Jemen seinen Widerstand in Palästina und im Libanon weiterhin unterstützen, ungeachtet der Konsequenzen, betont Nahari.

Der Jemen hat sich bewusst für eine Eskalation gegen den Besatzungsstaat entschieden. Er zielt darauf ab, die palästinensische Sache zu unterstützen und die Aggression gegen Gaza um jeden Preis zu beenden.

Ein hochrangiger jemenitischer Armeeoffizier erklärte gegenüber The Cradle :

Alle Formationen der jemenitischen Armee haben ihre Bereitschaft erhöht, seit die erste jemenitische Rakete Israel erreichte und vor dem Beginn der ersten Phase der Sperrung des Roten Meeres für die israelische Schifffahrt.

Der Beamte betont auch, dass Israels Ermordung von Widerstandsführern wie Ismail Haniyeh und Nasrallah die Entschlossenheit Jemens , Israel entgegenzutreten, nur noch verstärkt habe. Seit letztem Jahr laufen im ganzen Jemen freiwillige Ausbildungsprogramme unter dem Namen „General Mobilization Forces“. Diese zivilen Kräfte durchlaufen eine intensive militärische Ausbildung, um das Bewusstsein zu schärfen und sich auf den Krieg vorzubereiten.

Der Jemen antwortet immer wieder

Als im Januar US-Marinetruppen im Roten Meer jemenitische Soldaten angriffen und dabei zehn töteten , schwor die Ansarallah-Bewegung Vergeltung. Dieses Versprechen wurde bekräftigt, als israelische Flugzeuge den Hafen von Hodeidah angriffen. In einer im Fernsehen übertragenen Rede betonte Ansarallah-Führer Abdul Malik al-Houthi die Unvermeidlichkeit einer Reaktion und erklärte, die Verzögerung sei strategischer Natur, um einen effektiveren Schlag gegen den Besatzungsstaat zu gewährleisten.

Bandar Sarhan, Politikwissenschaftler an der Dhamar-Universität, erklärt gegenüber The Cradle , dass die Verzögerung der jemenitischen Reaktion auf die Erfordernisse des Krieges zurückzuführen sei.

Sarhan erklärt, dass die Möglichkeit einer jemenitischen Reaktion immer noch besteht. Während Gaza weiterhin unter israelischem Beschuss steht und der Libanon im Visier ist, steht der Moment für eine Vergeltung des Jemen noch bevor. „Die jemenitische Reaktion wird stark genug sein, damit die Welt Israels Stöhnen hören kann“, sagt Sarhan.

Der öffentliche Diskurs begünstigt die israelische Darstellung, dass die lebenswichtige militärische Infrastruktur des Jemen angegriffen wurde, doch in Wirklichkeit sind die Ziele oft Zivilisten. In einem Interview mit The Cradle kritisierte der Autor Amin al-Nahmi die Angriffe auf die zivile Infrastruktur von Hodeidah und bezeichnete sie als Versuch, Unmut gegen Ansarallah zu schüren. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Die Unterstützung der Bevölkerung für den jemenitischen Widerstand ist sogar noch stärker geworden.

Nahmi bestätigt, dass die Angriffe der ersten und zweiten Operation in Hodeidah eher auf zivile Ziele und Medien gerichtet waren und nicht auf militärische Einrichtungen.

Israel meidet jemenitische Militärstandorte

Am 20. Juli griffen israelische Flugzeuge Treibstofftanks im Hafen von Hodeidah an und verursachten Schäden von über 20 Millionen Dollar . Der jüngste Angriff Ende letzten Monats zielte auf den Hafen von Ras Isa in der Nähe der Stadt Hodeidah, Treibstofflagertanks sowie das Kraftwerk der Stadt Hodeidah und forderte nach Angaben des jemenitischen Gesundheitsministeriums in der Regierung von Sanaa vier Todesopfer und 29 Verletzte.

Der jemenitische Schriftsteller und Wirtschaftsanalyst Rashid al-Haddad erklärt gegenüber The Cradle , dass die systematischen Angriffe auf die Infrastruktur zur Lagerung von Ölderivaten im Hafen von Hodeidah im Falle einer erneuten Blockade oder eines erneuten Krieges gegen den Jemen künftige Folgen haben werden.

Betroffen von diesem Angriff waren erstmals 38 Öltanks, die früher sehr große Mengen an Ölderivaten enthielten und zu den wichtigsten Reserveöltanks des Landes zählen, zumal der Hafen von Hodeidah etwa 24 Millionen Menschen versorgt.

Zum Ausmaß der materiellen Verluste sagt Haddad:

Die Verluste übersteigen nicht 20 Millionen Dollar, aber die Infrastruktur und die Lagerstätten sind schwer beschädigt und werden Jahre brauchen, um wiederhergestellt zu werden. Dies wird die Fähigkeit des Landes verringern, weitere Ölderivate zu lagern, insbesondere angesichts des Kriegszustands. Diese Lagerstätten sowie der Hafen von Hodeidah sind zivile Infrastrukturen, deren Angriffe nach dem humanitären Völkerrecht verboten sind.

Die Sicherheit des Jemen steht weiterhin auf dem Spiel

Ein hochrangiger Mitarbeiter der Yemen Petroleum Company erklärte gegenüber The Cradle , dass das Unternehmen mit Feindseligkeiten gegen den Jemen gerechnet und vor den Angriffen die Treibstofftanks in Hodeidah und Ras Isa geleert habe. Diese Vorsichtsmaßnahme stellte sicher, dass der Jemen über eine ausreichende Versorgung mit Ölderivaten verfügte, wodurch trotz der Angriffe eine Treibstoffkrise verhindert werden konnte.

Auch wenn sich der Krieg ausweitet, bleibt Hodeidah ein wichtiges Tor für den Import von Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoffen in den Jemen. Mehr als 70 Prozent des Handels laufen über diesen Hafen, was ihn laut Haddad zur „einzigen Meereslunge macht, durch die der Jemen atmet“.

Seit seiner Erbauung im Jahr 1961 in Zusammenarbeit mit der ehemaligen Sowjetunion spielte der Hafen nach Aden eine zentrale Rolle in der jemenitischen Wirtschaft.

Allerdings wurde der Hafen während des Krieges durch die anhaltenden Luftangriffe der von Saudi-Arabien angeführten Koalition schwer beschädigt. Trotzdem ist er weiterhin in Betrieb und versorgt täglich Millionen Jemeniten.

Schließung des Roten Meeres für Israel

Dies war nicht das erste Mal, dass israelische Angriffe auf den Jemen zielten. 1976 wurde der Jemen von nicht identifizierten Flugzeugen angegriffen, deren israelischer Ursprung später in der Dokumentation „ Die unbekannte Aggression “ aus dem Jahr 2022 bestätigt wurde. Darüber hinaus spielte der Jemen 1973 in Zusammenarbeit mit Ägypten während des arabisch-israelischen Krieges eine entscheidende Rolle bei der Sperrung des Roten Meeres für die israelische Schifffahrt.

Damals wie heute gelang es Jemen, trotz seiner begrenzten militärischen Kapazitäten, in Abstimmung mit Ägypten den israelischen Zugang zu dieser wichtigen Wasserstraße zu blockieren. Heute stellt Jemens strategische Lage für Israel weiterhin eine Herausforderung dar, insbesondere angesichts der zunehmenden Stärke und Einflussnahme jemenitischer Streitkräfte in der Region.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jemens Beteiligung an dem größeren regionalen Konflikt immer bedeutender geworden ist, wobei seine militärischen Fähigkeiten sowohl Verbündete als auch Feinde gleichermaßen überrascht haben. Während der Krieg weitergeht, werden Jemens Aktionen und seine Unterstützung des Widerstands zweifellos die Zukunft der Region prägen.