Ein weiterer Grund für ein Tik-Tok-Verbot?

Ron Paul

Nach dem Bericht über den Verbraucherpreisindex (VPI) vom Juli stiegen die Preise im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent, und um 3,1 Prozent, wenn man die „volatilen“ Sektoren Lebensmittel und Wohnen aus der Berechnung herausnimmt.

Die Märkte stiegen nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex, da der Anstieg der Preisinflation nicht so hoch war wie erwartet. Dies führte zu einem Anstieg der Erwartungen, dass die Federal Reserve im nächsten Monat die Zinssätze senken wird.

Natürlich werden die VPI-Zahlen manipuliert, um die tatsächliche Inflationsrate und die Auswirkungen der Inflation herunterzuspielen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist der „gekoppelte VPI“. In diesem Fall berücksichtigt die Regierung nicht, dass die Verbraucher von Preiserhöhungen betroffen sind, die ihre Lieblingsprodukte unerschwinglich machen, wenn es erschwingliche Ersatzprodukte gibt – als ob Regierungsbürokraten bestimmen könnten, was ein angemessener Ersatz für eine Ware ist, die von der Federal Reserve unerschwinglich gemacht wurde, und was nicht.

Die offiziellen Zahlen der Regierung berücksichtigen nicht die „Schrumpfungsinflation“. Dies ist der Fall, wenn ein Unternehmen auf die Preisinflation mit einer Verkleinerung des Produkts oder einer anderweitigen Verringerung der Qualität einer Ware reagiert. Durch die Schrumpfung entsteht der Eindruck, dass die Verbraucher die gleichen Preise zahlen, aber in Wirklichkeit zahlen sie mehr, weil sie weniger von dem Produkt bekommen.

Ein Beispiel für „Shrinkflation“ ist die Vergrößerung von Toilettenpapierhaltern aus Karton um 25 Prozent. Auf diese Weise können Toilettenpapierhersteller die Papiermenge pro Rolle verringern, während die Anzahl der Rollen pro Verpackung gleich bleibt.

Andere Beispiele für Shrinkflation sind die Verwendung breiterer Flaschen mit konkavem Boden für Flüssigseife, die es den Seifenherstellern ermöglichen, die um 15 Prozent geringere Seifenmenge pro Flasche zu verbergen, die Verwendung von billigerem Pflanzenöl anstelle von Molkereimilch in Pralinen und der Ersatz von Schaumstoff-Poolnudeln durch eine „Engelshaar“-Nudel, die 40 Prozent weniger Material enthält. Schrumpfungsprozesse gibt es auch in der Luftfahrtindustrie. Die Ticketpreise sind zwar konstant geblieben oder sogar gesunken, aber die Reisenden müssen jetzt für viele „Extras“, die früher im Ticket enthalten waren, eine Gebühr entrichten, z. B. für die Gepäckabfertigung, den Essens- und Getränkeservice während des Fluges und die Sitzplatzwahl.

Wer nach Beweisen dafür sucht, wie sich die Inflation auf die Amerikaner auswirkt, sollte sich nicht mit den VPI-Berichten befassen, sondern stattdessen auf Tik-Tok und anderen beliebten Social-Media-Seiten surfen. Dort findet man Videos von Eltern, die auf die Belastung des Familienbudgets durch die explodierenden Preise für Schulbedarf hinweisen. Eine Umfrage von Bankrate ergab, dass 29 Prozent der Familienbudgets durch die steigenden Kosten für Schulbedarf belastet werden, während eine Umfrage von Intuit Credit Karma ergab, dass 44 Prozent der Eltern sich verschulden oder die Schulden ihrer Familie erhöhen, um ihren Kindern Schulbedarf zu kaufen. Die Preise für Schulbedarf sind sogar bei großen Einzelhändlern wie Wal-Mart und Target gestiegen. Selbst Dollar Tree hat einige Preise auf über einen Dollar angehoben!

Der Grund, warum so viele Eltern Schwierigkeiten haben, sich Schulsachen zu leisten, ist nicht die Gier der Unternehmen, sondern die Inflationspolitik der Federal Reserve. Das Beste, was der Kongress für Amerikas Familien tun kann, ist, die Ausgaben zu kürzen und so den Druck auf die Fed zu verringern, die Staatsschulden zu monetarisieren und damit den Dollar weiter zu schwächen.

Der Kongress sollte auch das Geldsystem reformieren, indem er den Gesetzentwurf „Audit the Fed“ verabschiedet und alle Gesetze aufhebt, die die Verwendung konkurrierender Währungen wie Edelmetalle und Kryptowährungen erschweren. Leider werden selbst Tik-Tok-Videos von Eltern, die darum kämpfen, sich Schulmaterial leisten zu können, den Kongress wahrscheinlich nicht dazu veranlassen, diese Schritte zu unternehmen. Stattdessen werden die Videos den Kongress wahrscheinlich eher dazu veranlassen, die Bemühungen um ein Verbot von Tik-Tok zu erneuern.