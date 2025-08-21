Ohne Google auf dem Smartphone: Wegen EU-Altersprüfung keine App-Nutzung mehr möglich.

Wenn Sie Google von Ihrem Smartphone entfernt haben, werden Sie aufgrund der Altersüberprüfungsvorschriften der EU von der Nutzung aller Apps für alle Dienste ausgeschlossen

Von Rhoda Wilson

Ende Juni startete die Europäische Union ein Pilotprojekt, um einen Prototyp einer App zur Altersüberprüfung in fünf Mitgliedstaaten zu testen: Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien. Die Begründung? Zum Schutz von Kindern im Internet.

Die App basiert auf den technischen Spezifikationen der geplanten europäischen digitalen Identitätsbörse und soll quelloffen, benutzerfreundlich und sicher sein. Wie Take Back Our Tech jedoch feststellt, ist sie weniger sicher als andere Optionen. Darüber hinaus kann die Altersüberprüfung nur mit von Google zugelassenen Android-Geräten oder auf iPhones durchgeführt werden, sodass effektiv ein Google- oder Apple-Konto erforderlich ist.

Das bedeutet: Wenn Sie sich in der Europäischen Union befinden und Google von Ihrem Smartphone entfernt haben, können Sie Ihr Alter nicht überprüfen.

Am Montag veröffentlichte Take Back Our Tech („TBOT“) ein Video mit einem begleitenden Artikel, um auf eine App zur Altersüberprüfung aufmerksam zu machen, die die Europäische Kommission derzeit in fünf europäischen Ländern testet.

Die Kommission präsentiert die App als private Lösung zur Altersüberprüfung. Aber es gibt einen Haken: Sie empfiehlt, dass die App die Google-Zertifizierung verwendet, was bedeutet, dass sie auf alternativen Handys nicht funktioniert, warnte TBOT.

Die App funktioniert nur auf Google-Handys, da sie die Google-Authentifizierung erzwingt, obwohl diese weniger sicher ist. Alle EU-Bürger könnten gezwungen sein, Handys von Big Tech zu verwenden, wenn sie Apps nutzen, die in dieses Altersüberprüfungssystem integriert sind.

Im folgenden Video erklärt Hakeem Anwar von TBOT mehr dazu und zeigt, was App-Entwickler über den jüngsten Schritt der Europäischen Kommission im Rahmen ihres Programms für digitale IDs denken.

EU verstößt gegen eigenes Gesetz und zwingt zur Nutzung von Google für Altersüberprüfung | Take Back Our Tech, 11. August 2025 (5 Minuten). Sie können es auch auf Substack HIER ansehen.

EU verstößt gegen eigenes Gesetz und zwingt zur Nutzung von Google für Altersüberprüfung

Von Take Back Our Tech, 11. August 2025

Anfang dieses Monats hat die Europäische Kommission eine neue App und einen neuen Rahmen für die Altersüberprüfung eingeführt. Diese sollen von anderen Apps verwendet werden, die eine Altersüberprüfung erfordern.

Die EU präsentiert Datenschutz gerne als eines ihrer Grundsätze. Daher ist ihr System quelloffen und versucht, Datenlecks zu minimieren.

So funktioniert es

Die EU-Mitgliedstaaten können auf Basis dieser App ihre eigenen Apps zur Altersüberprüfung entwickeln.

Diese werden dann in den App-Stores ihres Landes veröffentlicht.

Andere Apps auf dem Smartphone können eine Altersüberprüfung anfordern.

Der Anfordernde erhält eine einfache Antwort mit „Ja“ oder „Nein“ und wenigen zusätzlichen Informationen – ein Design, das den Gestaltungsgrundsätzen der EU entspricht.

Es gibt jedoch ein Problem. Diese App erfordert die Play Integrity API, einen von Google betriebenen Dienst, der überprüft, ob auf einem Smartphone eine von Google zugelassene Version von Android läuft. Alternative Betriebssysteme wie GrapheneOS und andere „degoogelte“ Betriebssysteme sind davon ausgeschlossen.

Die Open-Source-App wurde auf GitHub veröffentlicht, und Entwickler wurden schnell auf diesen Abschnitt in der README-Datei aufmerksam:

Der wichtige Punkt ist die Google Play Integrity API, die laut Angaben der EU Teil der App sein wird.

Ursprünglich im Mai 2025 veröffentlicht, konnte jeder App-Entwickler entscheiden, ob er sie in seine App integrieren wollte. Wenn sie aktiviert ist, kommuniziert Ihr Smartphone mit den Google Play-Servern, die eine Antwort zurücksenden, ob:

die App echt ist,

sie aus dem Google Play Store installiert wurde und

das Smartphone mit einem lizenzierten Android-Betriebssystem läuft (kommerzielle Partnerschaft mit Google).

Im Wesentlichen wird überprüft, ob Sie sich mit einem Google-Konto oder einem der Partner wie Samsung in Googles abgeschirmtem Bereich befinden.

Wenn eine App diese API verwendet, können Nutzer von de-googelten Smartphones sie nicht verwenden – überhaupt nicht. Wenn also eine Altersüberprüfung in der EU erforderlich ist, sind diese Apps für alle Nutzer von de-googelten Smartphones unbrauchbar.

Daniel Micay, Gründer von GrapheneOS, hat ebenfalls ein Ticket zu diesem Thema im selben Projekt erstellt, das viel Unterstützung gefunden hat.

Micay wies schnell darauf hin, dass die Android Hardware Attestation API sicherer wäre und gleichzeitig das Monopol von Google beseitigen würde.

Es handelt sich um eine hardwarebasierte API, die keine Kommunikation mit einem externen Server benötigt. Sie überprüft:

Authentizität/Integrität der Hardware

Authentizität des Betriebssystems, um aktuelle Sicherheitsupdates zu gewährleisten

Authentizität der App

Die EU ignoriert eine sicherere Option zugunsten einer Option, die nicht einmal überprüft, ob das Telefon noch Sicherheitsupdates erhält.

Sie setzen Googles Monopol durch und vernachlässigen dabei die Sicherheit.

Seit der Veröffentlichung der Play Integrity API von Google haben viele große Unternehmen begonnen, die Überprüfungen in ihren Apps durchzusetzen. Am häufigsten sind dies Apps für Banken, Finanzdienstleister und Behörden. Nutzer von „de-googelten” Smartphones haben Workarounds wie das Laden des Dienstes über ihren Browser oder ihren Computer.

Trotz der überwältigenden Unterstützung von Hunderten von Entwicklern, die die Aufhebung der Google Play Integrity API-Anforderung forderten, wiesen die Vertreter der EU-Entwickler dies zurück und erklärten, sie hätten lediglich eine Referenzimplementierung erstellt und die Mitgliedstaaten könnten ihre eigenen Entscheidungen treffen.

Einige Wochen später löschten sie diesen Teil der README-Datei und ersetzten ihn durch diesen:

Wie Micay ironischerweise hervorhebt, verbietet eine andere EU-Verordnung – der Digital Market Act („DMA“) – die Aufrechterhaltung eines Monopols für einen ausländischen Technologieanbieter. Nach dem DMA wäre diese Anforderung illegal.

Fazit

Entwickler auf der ganzen Welt sind sich einig: Weg von der Abhängigkeit von Google. Sie lieferten Argumente für „bessere“ digitale ID-Lösungen, plädierten für das Projekt und baten andere Entwickler, sich an ihre EU-Vertreter zu wenden.

Wenn Sie meine Sendung kennen, dann wissen Sie, dass ich das für unrealistisch halte. Ich habe alle in diesem Thread daran erinnert, dass dies überall auf der Welt geschieht. Softwareunternehmen werden sich an ihre Investoren und Finanzfirmen halten, die von denselben Leuten geleitet werden, die jedes Jahr an den Treffen in Davos und Bilderberg teilnehmen.

Ich bin dankbar, dass ich Kapitel 17 von Derrick Brozes „The Pyramid of Power” gesehen habe, das die perfekte Einleitung für die Recherche zu diesem Thema war. [Anmerkung von The Exposé: Die ersten 16 Kapitel von „The Pyramid of Power” können Sie HIER auf YouTube und HIER auf Odysee ansehen. Eine Liste der Kapitel finden Sie HIER.

Es spielt keine Rolle, in welchem Land Sie sich befinden. Es passiert überall.

Jeder, der in der EU ein von Google unabhängiges Telefon nutzt oder nutzen möchte, ist davon bedroht, von grundlegenden Diensten abgeschnitten zu werden.

Wir müssen damit beginnen, die weltweiten Technologiedienste so neu aufzubauen, dass sie nicht kontrolliert oder übernommen werden können. Agorismus und Freiwilligkeit sind der Weg.