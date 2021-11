Ein weiterer Profifußballer bricht plötzlich mitten im Spiel zusammen

Während des Champions-League-Spiels zwischen Real Madrid und Sheriff Tiraspol in Moldawien brach gestern Abend ein weiterer Fußballprofi plötzlich mitten im Spiel zusammen.

Der 26-jährige Flügelspieler von Sheriff Tiraspol, Adama Traore, sackte in der 77. Minute zu Boden und hielt sich die Brust.

Der Angreifer aus Mali blieb am Boden liegen, während Sanitäter auf das Spielfeld eilten, um ihm zu helfen, wobei sie zunächst erfolglos versuchten, ihn mit Riechsalz wiederzubeleben.

„Man sah, wie er auf die Fragen der Sanitäter mit dem Kopf schüttelte und schließlich in eine sitzende Position gebracht wurde, bevor er vom Spielfeld und zurück in die Umkleidekabine gebracht wurde“, berichtet die Daily Mail.

Die moldawische Mannschaft muss noch die Gründe nennen, warum Traore unter Brustschmerzen litt.

Footballers suddenly collapsing on the field used to be a mercifully rare experience.



It’s now almost a daily one.



Are any mainstream media journalists investigating the sudden rise in these events? https://t.co/RK6xj7YaGd