Trotz niedriger Impfraten bleiben die Covid-Todesfälle in Afrika weit hinter denen in Europa und den USA zurück

Seit Beginn der Covid-Panik lautet die Devise: Führen Sie strenge Abriegelungen durch, oder Ihre Bevölkerung wird in einem Blutbad enden. Die Leichenhallen werden überfüllt sein, die Gesamtzahl der Todesopfer wird verblüffend hoch sein. Andererseits wurde uns versichert, dass in den Ländern, in denen Abriegelungen vorgenommen werden, nur ein Bruchteil der Todesopfer zu beklagen sein würde.

Als dann Impfstoffe verfügbar wurden, hieß es: „Lasst euch impfen, dann wird sich das Virus nicht weiter ausbreiten. In den Ländern, in denen es keine Impfstoffe gibt, wird es dagegen weiterhin zu Massensterben kommen.

Das Narrativ der Abriegelung wurde natürlich bereits gründlich revidiert. In Ländern, die keine oder nur schwache und kurze Abriegelungsmaßnahmen ergriffen haben, war die Zahl der Covid-Toten ähnlich hoch oder sogar höher als in Ländern, die drakonische Abriegelungsmaßnahmen ergriffen haben. Die Befürworter der Abriegelung sagten, dass es den Ländern mit Abriegelung überwiegend besser gehen würde. Diese Leute haben sich eindeutig geirrt.

Unbeeindruckt von der zunehmenden Unglaubwürdigkeit des Lockdown-Narrativs setzen die globalen Gesundheitsbürokraten dennoch weiter auf Zwangsimpfungen – wie wir jetzt in Österreich sehen – und man versichert uns weiterhin, dass nur Länder mit hohen Impfraten hoffen können, katastrophale Folgen der Kuhpest zu vermeiden.

Die Erfahrungen in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara stellen jedoch beide Erklärungen in Frage: Die Zahlen in Afrika sind viel, viel niedriger, als die Experten warnten.

So berichtete die Nachrichtenagentur AP diese Woche, dass Afrika trotz der niedrigen Impfraten besser abschneidet als der größte Teil der Welt:

In Afrika geht etwas „Mysteriöses“ vor sich, das die Wissenschaftler vor ein Rätsel stellt, so Wafaa El-Sadr, Lehrstuhlinhaberin für globale Gesundheit an der Columbia University. „Afrika hat nicht die Impfstoffe und die Ressourcen zur Bekämpfung von COVID-19, die in Europa und den USA zur Verfügung stehen, aber irgendwie scheint es dort besser zu laufen“, sagte sie…. Weniger als 6 % der Menschen in Afrika sind geimpft. Monatelang hat die WHO in ihren wöchentlichen Pandemieberichten Afrika als eine der am wenigsten betroffenen Regionen der Welt“bezeichnet.

Dennoch wurde die Katastrophe für Afrika schon lange vorausgesagt, und zwar aus mehreren Gründen, die nichts mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen zu tun haben. So ist beispielsweise bekannt, dass Abriegelungen vor allem in den ärmsten Teilen der Welt nicht praktikabel sind. Das liegt daran, dass die Menschen in Regionen mit unterentwickelten Volkswirtschaften nicht einfach zu Hause sitzen und von Ersparnissen oder Schulden leben können. Vielmehr müssen diese Menschen in die Welt hinausgehen und ihren Lebensunterhalt Tag für Tag verdienen. Die Alternative ist der Hungertod. Darüber hinaus wird ein Großteil dieser Arbeit in der Schattenwirtschaft verrichtet, sodass es besonders schwierig ist, Abriegelungen durchzusetzen.

Man ging auch davon aus, dass Covid in Afrika besonders tödlich sein würde, da viele große Haushalte in kleinen Wohneinheiten leben.

Aber diese „konventionelle Weisheit“ steht im Widerspruch zur Realität des Rinderwahnsinns in Afrika, wo es weniger Todesfälle gab.

Die „Experten“ haben sich auf der Suche nach möglichen Erklärungen umgesehen.

Einige Quellen beharren beispielsweise darauf, dass die niedrige Zahl der Todesfälle nur ein Artefakt der unvollständigen Berichterstattung über Covid-Infektionen ist und dass „ein Mangel an guten qualitativen Daten das Problem war“.

Richard Wamai von der Northeastern University weist jedoch die Behauptung zurück, dass es nur um die Meldung von Fällen geht, und sagt, dass „die lokalen Systeme zur Meldung von Todesfällen in Afrika es schwierig machen, COVID-19-Todesfälle zu verbergen“. In einem Beitrag für das International Journal of Environmental Research and Public Health kommen Wamai und seine Mitautoren zu dem Schluss, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass COVID-19-Mortalitätsdaten in Afrika weniger genau gemeldet werden als anderswo, und dass das wahre Bild der Infektionen und der Sterblichkeit auf dem Kontinent noch nicht vollständig bekannt ist.

Auf jeden Fall berichtet die Weltgesundheitsorganisation, dass Covid-Todesfälle in Afrika nur 2,9 Prozent der Covid-Todesfälle ausmachen, während Afrikas Bevölkerung 16 Prozent der weltweiten Gesamtbevölkerung ausmacht. Afrikas Covid-Gesamtzahl könnte sich verdoppeln oder verdreifachen, und Afrika würde immer noch viel besser abschneiden als Europa und Amerika.

Wamai et al. stellen außerdem fest, dass zum jetzigen Zeitpunkt „es wahrscheinlich ist, dass SARS-CoV-2 bereits weit über Afrika verbreitet worden ist …. Wenn dies der Fall ist, wird eine weit verbreitete Infektion wahrscheinlich auch zu einer weit verbreiteten natürlichen Immunität führen.

Mit anderen Worten: Die anhaltenden Behauptungen von Gesundheitsbehörden – sowohl in Afrika als auch anderswo -, dass mit der „nächsten Welle“ ein Massensterben unmittelbar bevorstehe, erscheinen zunehmend unglaubwürdig.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass das Ausbleiben der Covid-Mortalität in Afrika weder auf ein Datenproblem noch auf eine Situation zurückzuführen ist, in der das Covid bisher „eingedämmt“ wurde. Warum steht Afrika dann so viel besser da als der reiche Westen?

Natürlich würden die Befürworter von Zwangssperren und Zwangsimpfungen dieses Thema am liebsten ganz ignorieren, aber die unbestreitbare Realität der afrikanischen Erfahrungen hat die etablierten Forscher dazu gezwungen, öffentlich zuzugeben, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Verbreitung von Covid zu erklären, die über Impfquoten und Maskenmandate hinausgehen.

Wenn man zum Beispiel erwähnt, dass Fettleibigkeit ein wichtiger Faktor für die Covidsterblichkeit ist, wurde man in der Vergangenheit in den Medien als „Fat Shaming“ beschimpft. Doch die Situation in Afrika hat die gut informierten Menschen gezwungen, zuzugeben, dass fettleibige Bevölkerungsgruppen eindeutig mehr an Covid leiden. Es überrascht nicht, dass die Fettleibigkeitsraten in Afrika weit unter denen in Nordamerika und Europa liegen.

Andere mögliche Erklärungen, die für die Situation Afrikas angeführt werden, sind die frühere Exposition gegenüber anderen Coronaviren, eine jüngere Bevölkerung, weniger Patienten mit Zink- und Vitamin-D-Mangel, die frühere Verwendung der Bacillus-Calmette-Guérin-Impfung, das Klima, der genetische Hintergrund und die Parasitenbelastung. Im Zusammenhang mit dem afrikanischen „Rätsel“ wagte eine Forschergruppe in der Zeitschrift Colombia medica sogar die Vermutung, dass es möglich ist – auch wenn dies noch nicht schlüssig bewiesen ist -, dass „in einigen afrikanischen Ländern, in denen Ivermectin in großem Umfang in der Bevölkerung eingesetzt wird, unbeabsichtigt eine Massenpräventionskampagne gegen COVID-19 stattgefunden haben könnte“.

Im Westen jedoch lautete der mediale Paukenschlag rund um Covid stets: „Haltet den Mund, bleibt zu Hause, lasst euch impfen und hört auf, die Experten für Zwangsimpfungen anzuzweifeln.“ Glücklicherweise hat die Situation in Afrika jedoch viele Forscher dazu gezwungen, unbequeme Fragen zu stellen.

In der Tat ist es erstaunlich, dass Afrika nicht von einem Massensterben heimgesucht wurde, wenn man bedenkt, dass Impfverbote und Maßnahmen zur Eindämmung von Impfungen zur Verarmung und Massenverhungerung auf dem Kontinent beigetragen haben. Oder wie die deutsche DW News es ausdrückt: „Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen, treiben Millionen von Menschen in Afrika in eine schwere Hungersnot.“ Und Wamai merkt an, dass ein Teil der überzähligen Todesfälle in Afrika „nicht auf die Krankheit zurückzuführen ist, sondern auf Abriegelungsmaßnahmen, die den Zugang zu medizinischer Versorgung bei anderen Krankheiten verhindern.“

Aber Afrika hat nicht das Blutbad bekommen, das versprochen wurde, und wie ein Nigerianer es ausdrückte: „Sie sagten, es würde Leichen auf den Straßen geben und all das, aber nichts dergleichen ist passiert.“