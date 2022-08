Ein weiterer von Bill Gates finanzierter Picnic-Supermarkt in Flammen aufgegangen

Ein drittes Feuer ist in einem von Bill Gates finanzierten Picnic-Supermarkt in den Niederlanden ausgebrochen, während die Proteste weitergehen.

Nach Angaben von De Telegraaf bemerkte ein Angestellter sofort, dass das Gebäude in Rotterdam voller Rauch war, als er zur Arbeit kam. Bei näherer Untersuchung stellte er fest, dass drei der wertvollen elektrischen Lieferwagen von Picnic in Flammen standen. Die Sprinkleranlage löschte das Feuer schnell, und die Feuerwehr traf kurz darauf ein.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, und der Bereich wurde für die Dauer der Ermittlungen abgesperrt.

A 3rd picnic store has caught fire in the Netherlands, this one being in Rotterdam.



Picnic is an “environmentally friendly” online grocery store that delivers your shopping via electric vehicles.



The brand Picnic is funded by the Bill and Melinda Gates foundation. pic.twitter.com/qm7wzEeYSx — Lewis Brackpool (@Lewis_Brackpool) August 15, 2022

Wie bereits von The Counter Signal berichtet, wurde Ende Juli die zweite von Gates finanzierte Einrichtung in Brand gesetzt, als ein Picnic-Gebäude in Almelo bei einem Großbrand gefilmt wurde, der schließlich das gesamte Gebäude verbrannte.

BREAKING: A Bill Gates Foundation supermarket in the Netherlands that focuses on new-age foods like plant protein meat has spontaneously caught fire in the middle of the night. https://t.co/363xQ3IVwh pic.twitter.com/IpAgYsrGmA — Keean Bexte 🇳🇱 (@TheRealKeean) July 11, 2022

TOTAL DEVASTATION: On the scene at the aftermath of the Picnic supermarket in Almelo, which erupted into flames Sunday night.



This supermarket was created by the Bill and Melinda Gates Foundation and delivers groceries with electric cars.https://t.co/nqt9yH9K77 pic.twitter.com/CJtcNxI2rp — Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) July 11, 2022

Im Dezember 2021 brach der erste Brand in einer Picknickanlage in Roosendaal aus. Während das Gebäude überlebte, wurde der Betrieb in Westbrabant zum Stillstand gebracht.

Bei allen drei Vorfällen gab es keine Verhaftungen.

Obwohl dies nur Spekulationen sind, glauben viele, dass die Brände Teil der größeren niederländischen Bauernproteste sind, die das ganze Land erfassen.

Letztes Jahr erhielt Picnic satte 600 Millionen Euro von der Bill und Melinda Gates Stiftung, und viele, die an den laufenden Bauernprotesten in Holland teilnehmen, haben offen erklärt, dass sie glauben, dass Gates für die Durchsetzung zusätzlicher Klimagesetze mitverantwortlich sein könnte.