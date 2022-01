Ein weiterer von den USA ausgebildeter Soldat inszeniert einen Staatsstreich in Westafrika

Die treibende Kraft hinter dem Staatsstreich in Burkina Faso, der derzeit in Westafrika stattfindet, ist eine weitere Person, die aus einer langen Reihe von US-Auszubildenden stammt. Die jüngste Wendung der Ereignisse hat die Absetzung eines gewählten Präsidenten zur Folge.

Das Militär von Burkina Faso hat Anfang dieser Woche den demokratisch gewählten Präsidenten des Landes, Roch Marc Christian Kaboré, gestürzt.

Ein junger Kommandeur verkündete den Staatsstreich am Montag im nationalen Rundfunk und erklärte, die Truppen hätten die Verfassung außer Kraft gesetzt und die Regierung aufgelöst. Neben ihm erschien Oberstleutnant Paul-Henri Sandaogo Damiba, der Befehlshaber einer der drei Militärzonen von Burkina Faso, und wurde als neuer Führer des Landes vorgestellt.

Damiba ist ein gut ausgebildeter Soldat, was vor allem dem US-Militär zu verdanken ist, das in ganz Afrika seit langem Soldaten ausbildet, die später Putsche planen. Nach Angaben des US-Afrika-Kommandos (AFRICOM) hat Damiba an mindestens einem halben Dutzend US-Ausbildungsübungen teilgenommen.

Zwischen 2010 und 2020 nahm er aktiv an der Flintlock-Übung teil, einem jährlich stattfindenden Trainingsprogramm für Spezialeinsätze. Damiba wurde 2013 in ein vom Außenministerium finanziertes Trainingsprogramm für friedenserhaltende Maßnahmen namens Africa Contingency Operations Training and Assistance aufgenommen. In den Jahren 2013 und 2014 absolvierte Damiba den von den USA geförderten Military Intelligence Basic Officer Course-Africa. Außerdem nahm er 2018 und 2019 mit einer zivilen militärischen Unterstützungseinheit des US-Verteidigungsministeriums an Aktivitäten in Burkina Faso teil.

Damiba ist der jüngste in einer langen Reihe von Putschisten in Westafrika, die vom US-Militär im Rahmen eines Sicherheitshilfepakets in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar ausgebildet wurden, um die „Stabilität“ im Land zu fördern. Seit 2008 haben in den USA ausgebildete Soldaten mindestens neun Putsche in fünf westafrikanischen Ländern durchgeführt, darunter Burkina Faso (dreimal), Guinea, Mali (dreimal), Mauretanien und Gambia.

Seit den 2000er Jahren haben die USA häufig kleine Trupps von Kommandotruppen mobilisiert, um lokale Truppen zu beraten, zu unterstützen und zu begleiten, sogar während des Kampfes; sie haben Waffen, Ausrüstung und Flugzeuge geliefert und eine Reihe von Trainingsprogrammen angeboten, darunter Flintlock, das vom Special Operations Command Africa geleitet wird und darauf abzielt, die Anti-Terror-Fähigkeiten westafrikanischer Länder wie Burkina Faso, Guinea, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria und Senegal zu verbessern.

„Wenn die USA der taktischen Ausbildung den Vorrang geben, übersehen wir längerfristige Ziele, die stabilere Regierungen schaffen könnten“, sagte Lauren Woods, Direktorin des Security Assistance Monitor, einem Programm des gemeinnützigen Center for International Policy. „Wir brauchen mehr Transparenz und eine öffentliche Debatte über die militärische Ausbildung, die wir im Ausland leisten. Und wir müssen viel besser über die langfristigen Risiken nachdenken – einschließlich Putschen und Missbrauch durch die von uns ausgebildeten Kräfte.“

AFRICOM unterstreicht, dass seine Sicherheitszusammenarbeit und seine „Aktivitäten zum Aufbau von Kapazitäten“ die „Entwicklung professioneller Streitkräfte“ fördern, die reglementiert und dem Wohlergehen ihrer Bevölkerung verpflichtet sind. „Die US-Militärausbildung umfasst regelmäßig Module zum Recht des bewaffneten Konflikts, zur Unterwerfung unter die zivile Kontrolle und zur Achtung der Menschenrechte“, erklärte AFRICOM-Sprecherin Kelly Cahalan gegenüber The Intercept. „Militärische Machtergreifungen sind unvereinbar mit der militärischen Ausbildung in den USA.“

In Burkina Faso und überall sonst in der Region sind Staatsstreiche durch in den Vereinigten Staaten ausgebildete Offiziere jedoch alltäglich geworden.

So reisten beispielsweise amerikanische Green Berets im letzten Sommer nach Guinea, um eine Spezialeinheit unter der Leitung von Oberst Mamady Doumbouya auszubilden, einem brillanten jungen Soldaten, der zuvor bereits in der französischen Fremdenlegion tätig war. Die Mitglieder von Doumbouyas Truppe nahmen sich im September eine Auszeit von ihrer regulären Ausbildung – in Strategien für kleine Einheiten, taktischer Behandlung von Gefechtsopfern und den Regeln der militärischen Konfrontation -, um in das Präsidentenpalais einzudringen und Alpha Condé, den 83-jährigen Präsidenten des Landes, zu stürzen. Doumbouya erklärte sich schnell zum neuen Führer Guineas, und das US-Ausbildungsprogramm wurde offiziell beendet.

Seit 2008 haben von den USA ausgebildete Offiziere in fünf westafrikanischen Ländern mindestens neun Putschversuche unternommen (und waren in mindestens acht Fällen erfolgreich).

Oberst Assimi Goïta führte die Junta an, die Malis Regierung im Jahr 2020 stürzte. Zuvor hatte er mit US-Spezialkräften zusammengearbeitet, an Flintlock-Übungen teilgenommen und eine Konferenz der Joint Special Operations University auf der MacDill Air Force Base in Florida absolviert.

„Der Akt der Meuterei in Mali wird aufs Schärfste verurteilt und ist mit der militärischen Ausbildung in den USA unvereinbar“, sagte Oberstleutnant Anton T. Semelroth, ein Sprecher des Pentagon, damals.

Gota trat kurz nach dem Putsch zurück und wurde Vizepräsident einer Übergangsregierung, die mit der Wiederherstellung der demokratischen Autorität in Mali betraut war. Neun Monate später übernahm er mit seinem zweiten Putsch erneut die Macht.

Gota war nicht der erste malische Soldat, der in den Vereinigten Staaten ausgebildet wurde, um die Führung des Landes zu stürzen. Als Muammar Gaddafi 2011 durch eine von den USA unterstützte Rebellion in Libyen gestürzt wurde, plünderten Tuareg-Soldaten unter seinem Kommando die Waffendepots des Regimes, reisten in ihre Heimat Mali und übernahmen die Kontrolle über den nördlichen Teil des Landes. Amadou Sanogo, ein Offizier, der Englisch in Texas studiert, eine Ausbildung beim Geheimdienst in Arizona absolviert und die Grundausbildung zum Infanterieoffizier in Georgien abgeschlossen hat, nahm die Dinge schließlich selbst in die Hand und stürzte die verfassungsmäßig gewählte Regierung seines Landes.

„Amerika ist ein großartiges Land mit einer fantastischen Armee“, sagte er nach dem Putsch 2012. „Ich habe versucht, all das, was ich dort gelernt habe, hier in die Praxis umzusetzen.“

In Burkina Faso übernahm ein anderer in den USA ausgebildeter Soldat, Oberstleutnant Isaac Zida, während der Volksaufstände im Jahr 2014 die Kontrolle. Zida hatte zwei Jahre zuvor als Major eine von der Joint Special Operations University finanzierte Akademie für Terrorismusbekämpfung auf dem Luftwaffenstützpunkt MacDill und einen von der US-Regierung finanzierten Kurs für militärische Aufklärung in Botsuana besucht.

Bei einem weiteren Staatsstreich in Burkina Faso im Jahr darauf wurde General Gilbert Diendéré eingesetzt. Diendéré hatte nicht nur an einer von den USA geführten Antiterroroperation namens Flintlock teilgenommen, sondern auch als wandelndes Aushängeschild dafür fungiert, indem er auf einem AFRICOM-Foto zu sehen war, auf dem er burkinische Truppen vor ihrem Einsatz in Mali im Rahmen der Flintlock-Übung im Jahr 2010 ansprach.

Der damalige Oberst Gilbert Diendéré spricht zu burkinischen Soldaten vor ihrem Einsatz in Mali zur Unterstützung der AFRICOM-Übung Flintlock 10 in Ouagadougou, Burkina Faso, am 1. Mai 2010. Foto: U.S. Air Force Master Sgt. Jeremiah Erickson, Flintlock 10 Public Affairs

In Gambia trafen 2014 zwei Generationen von in Amerika ausgebildeten Offizieren aufeinander, als ein Team von in Amerika ausgebildeten Möchtegern-Putschisten versuchte (aber scheiterte), Yahya Jammeh zu stürzen, der bereits 1994 die Macht übernommen hatte. Der vermeintliche Befehlshaber, Lamin Sanneh, der an der National Defense University in Washington, D.C., einen Master-Abschluss erworben hatte, wurde bei dem gescheiterten Aufstand getötet.

„Ich werde das Gefühl nicht los, dass seine Ausbildung in den Vereinigten Staaten sein Handeln irgendwie beeinflusst hat“, schrieb Sannehs ehemaliger NDU-Mentor Jeffrey Meiser. „Ich kann nicht umhin, mich zu fragen, ob es nicht kontraproduktiv und unethisch ist, unseren ausländischen Studenten einfach das ‚amerikanische Programm‘ aufzudrücken.“

General Mohamed Ould Abdel Aziz, der Drahtzieher eines Staatsstreichs gegen den gewählten Präsidenten Mauretaniens, hatte nach Angaben von Stars and Stripes im Jahr 2008 „mit den US-Streitkräften zusammengearbeitet, die in dem afrikanischen Land trainieren“. Aziz wurde Berichten zufolge aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands auf Kaution freigelassen, nachdem er inhaftiert und nach einem Jahrzehnt der Kontrolle wegen Korruption verurteilt worden war.

In den Vereinigten Staaten ausgebildete Putschisten gibt es nicht nur in Westafrika. Bevor er den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Ägyptens, Mohammed Morsi, stürzte, absolvierte Abdel-Fattah el-Sissi 1981 eine Grundausbildung in Fort Benning, Georgia, und eine intensive Ausbildung am United States Army War College (2006).

Die Rand Corporation, die Denkfabrik des Pentagon, veröffentlichte 2018 einen Bericht, in dem die Idee, dass das US-Militär Putschisten ausbildet, in Zweifel gezogen wird.

In der Studie, die für das Büro des Verteidigungsministers verfasst wurde und einen „marginal signifikanten“ Zusammenhang mit der Zeit nach dem Kalten Krieg feststellte, heißt es: „Es gibt nur wenige Belege dafür, dass die gesamte [Unterstützung des Sicherheitssektors] (gemessen in Dollar) mit der Putschneigung in Afrika zusammenhängt.

Eine ein Jahr zuvor im Journal of Peace Research veröffentlichte Studie von Jonathan Caverley vom United States Naval War College und Jesse Savage vom Trinity College Dublin beschränkte sich zwar auf das internationale militärische Ausbildungs- und Trainingsprogramm, „das sich ausdrücklich auf die Förderung von Normen der zivilen Kontrolle konzentriert“, entdeckte aber bei der Auswertung von Daten aus den Jahren 1970 bis 2009 „eine robuste Beziehung zwischen der US-Ausbildung ausländischer Streitkräfte und militärisch unterstützten Putschversuchen“.