„Gesundheitsexperten“ haben einen neuen COVID-Bösewicht namens „Stealth“ Omikron

Die Zahl der Todesfälle bei Patienten, die mit COVID infiziert sind, hat in den USA in letzter Zeit zugenommen, auch wenn die Fallzahlen weiter zurückgegangen sind. Noch besorgniserregender ist jedoch, dass ein wachsender Prozentsatz der Todesfälle insgesamt auf „Durchbruchsinfektionen“ zurückzuführen ist, an denen geimpfte Patienten beteiligt sind. Dies ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie sich die von der Regierung verbreiteten Darstellungen ändern, wenn sie mit widersprüchlichen Beweisen konfrontiert werden (dieses Mal ist es die Vorstellung, dass die Geimpften dem Tod entgehen würden, von der wir inzwischen wissen, dass sie nicht stimmt).

Trotzdem scheinen die Menschen in den USA und auf der ganzen Welt immer mutiger zu werden, da die Sehnsucht nach einer Rückkehr zur „Normalität“ immer stärker wird. In Nordeuropa sind Dänemark und die Niederlande dabei, die COVID-Beschränkungen aufzuheben, obwohl der Ausbruch der Krankheit noch anhält.

Gleichzeitig haben Wissenschaftler auf der ganzen Welt etwas Neues gefunden, mit dem sie die Öffentlichkeit auf Booster Nr. 4 vorbereiten können (nachdem sowohl Pfizer als auch Moderna mit der Erprobung ihrer Omikron-Impfstoffe am Menschen begonnen haben): Eine neue Untervariante namens „Stealth Omicron“, auch bekannt als BA.2.

Laut NBC News handelt es sich bei „stealth Omikron“ nicht um eine neue COVID-Variante und wurde von der WHO noch nicht als Variante von Interesse oder Besorgnis eingestuft. „Es handelt sich immer noch um Omikron“, sagte Dr. Allison Arwady, Leiterin des Chicagoer Gesundheitsamtes, am Dienstag. „Es ist nur… eine Art von bestimmten Buchstaben Punkt eins gegenüber bestimmten Buchstaben Punkt zwei. Es handelt sich um eine leichte Abweichung in Bezug auf das, was aufgenommen wird, aber ich möchte wirklich klarstellen, dass es noch nicht einmal als eine Variante von Interesse eingestuft wurde… es handelt sich nicht einmal um eine neue Variante.“ Stattdessen handelt es sich um „eine etwas andere Variante von Omikron“.

Stealth Omicron“ wurde bisher in 40 Ländern entdeckt. Seinen Spitznamen erhielt es aufgrund seiner besonderen genetischen Merkmale, die seine Entdeckung erschweren. Einige Wissenschaftler befürchten, dass es auch ansteckender sein könnte.

Allerdings wissen wir noch vieles nicht über die neue Variante, z. B. ob sie Impfstoffen besser entgeht oder schwerere Krankheiten verursacht. Im Moment hat ihre Fähigkeit, sich der Entdeckung zu entziehen, zu ihrem Spitznamen geführt. Es gibt auch einige Hinweise darauf, dass sie ansteckender ist als die ursprüngliche Omikron-Variante.

Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nichts gesehen, was Anlass zu großer Besorgnis gibt, aber seien Sie versichert, dass wir die Entwicklung im Auge behalten und Sie informieren werden, wenn es etwas gibt, das Sie interessiert oder beunruhigt, sagte Arwady.

Vorerst wird BA.2 eine Untergruppe von Omikron bleiben. Aber das könnte sich schnell ändern. Wenn die Behörde die Untervariante als neue „besorgniserregende Variante“ einstuft, könnte BA.2 einen eigenen Namen mit griechischen Buchstaben erhalten.

Wissenschaftler der Regierung befassen sich bereits mit dem Thema. Die britische Gesundheitsbehörde hat BA.2 aufgrund der steigenden Zahl von Fällen mit dieser Untervariante, die im Vereinigten Königreich und im Ausland gefunden wurden, als „Variante, die untersucht wird“ bezeichnet. Obwohl die Daten den Wissenschaftlern Anlass zur Sorge geben, ist Omikron nach wie vor der vorherrschende Stamm im gesamten Vereinigten Königreich.

Wir haben einige Hinweise darauf, dass er genauso ansteckend oder vielleicht sogar etwas ansteckender ist als der (ursprüngliche) Omikron-Stamm, da er in einigen Gebieten mit ihm konkurrieren kann, sagte Dr. Wesley Long, Pathologe am Houston Methodist in Texas, wo drei Fälle von BA.2 festgestellt wurden. „Aber wir wissen nicht unbedingt, warum das so ist“.

In einer CNBC-Sendung am Freitagmorgen wies der ehemalige FDA-Chef Dr. Scott Gottlieb die Bedrohung durch „Stealth Omikron“ zurück, nachdem er von seinen Gesprächspartnern darauf angesprochen worden war. Dr. Gottlieb bestand darauf, dass die nächste Generation von Omikron-Impfstoffen einen mehr als ausreichenden Schutz gegen alle Omikron-Untervarianten bieten würde, von denen es viele gibt.

Der Impfstoff scheint genauso gut, wenn nicht sogar noch besser gegen diese neue Version zu schützen“, sagte Gottlieb und zitierte Daten aus einer kleinen britischen Studie, in der die „Stealth“-Subvariante untersucht wurde.

Das klingt nach schlechten Nachrichten für Pfizer, Moderna und ihre Armeen von Wissenschaftlern und Marketingexperten.