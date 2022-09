Ein weiterer „Whistleblower“ bedeutet noch mehr Zensur

Ein neuer Twitter-„Whistleblower“ hat sich gemeldet. Peiter „Mudge“ Zatko, angeblich ein ehemaliger Hacker und ehemaliger Sicherheitschef von Twitter, sagte heute vor dem Kongress aus und warnte eindringlich vor den Geschäftspraktiken des Social-Media-Riesen.

Sprach er über die ungeheuerlichen Angriffe des Unternehmens auf die Redefreiheit seiner Nutzer unter dem Deckmantel des „Schutzes“ der Öffentlichkeit?

Erwähnte er die Unterdrückung von alternativem und unabhängigem Journalismus durch Praktiken wie das „Shadow-Banning“ und das diskrete Entfernen von Followern?

Vielleicht erzählte er ihnen, wie alle großen Social-Media-Plattformen so stark mit geheimdienstlichen Mitteln durchsetzt sind, dass man sie als eine weitere Abteilung des Tiefen Staates betrachten könnte?

Nein, nichts von alledem. Seine Hauptsorge ist, dass Twitters Sicherheit zu lax ist und dass die „Cybersicherheitslücken“ der Plattform sie potenziell offen für „Ausbeutung“ machen, die „echten Menschen echten Schaden zufügen“ kann.

