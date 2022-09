Italien: Salvini spricht über die Folgen der lukrativen Invasion von Migranten in der EU und zeigt uns, wie es in Lampedusa aussieht (Video)

„Das ist kein Empfang. Das ist Chaos, das ist Menschenschmuggel. Das ist Ausbeutung, und das ist ein Milliardengeschäft.“

Der ehemalige italienische Innenminister Matteo Salvini stattete dem Asyl-„Hotspot“ auf der Mittelmeerinsel Lampedusa kürzlich einen Überraschungsbesuch ab, um die Realitäten eines Landes zu zeigen, das seine Grenzen nicht kontrolliert.

Während sich Italien weiterhin in einer „Covid-Pandemiekrise“ befindet, laufen stündlich Migrantenboote mit Passagieren, von denen viele mit dem Virus infiziert sind, in die Häfen von Lampedusa ein. Innerhalb weniger Stunden landeten 16 Boote mit Hunderten von Migranten, hauptsächlich Männer im militärischen Alter. Bei den Illegalen handelt es sich hauptsächlich um Senegalesen, Palästinenser und Ägypter, die von verschiedenen Häfen an der tunesischen Küste aus aufgebrochen sind.

Der Parteichef der Lega begab sich zu einer Einrichtung, die 350 Illegale aufnehmen konnte, die aber von mehr als 1300 Illegalen belegt war, die in den letzten Tagen in Massen angekommen waren. Salvini, für den die Bekämpfung der illegalen Einwanderung ein zentrales Wahlkampfthema ist, filmte in der Aufnahmeeinrichtung. Der Regierungschef filmte aus dem Inneren der Aufnahmeeinrichtung und sendete ein Live-Video auf Facebook. Er erklärte:

Wir sind ohne Vorankündigung in das Aufnahmezentrum von Lampedusa gekommen. Denn beim letzten Mal hatten sie es vor unserer Ankunft aufgeräumt. Das ist die Situation, mit der die Bürger, Polizisten und Zollbeamten jeden Tag leben. Da die Mainstream-Medien nicht darüber berichten, werden wir diese schreckliche Situation selbst dokumentieren. Das ist kein Empfang. Dies ist Chaos, dies ist Menschenhandel, dies ist Ausbeutung, dies ist ein Milliardengeschäft.

Man sieht die Kinder auf dem Boden liegen, und es sind 40°C. Das Aufnahmezentrum hat eine maximale Kapazität von 350 Personen. Es sind aber mehr als 1.300 Menschen, also viermal so viele. Die Kontrolle unserer Grenzen und die Überwachung der Ankommenden bedeutet, Leben zu retten und die Italiener zu schützen.

Lassen Sie uns gemeinsam einen Spaziergang machen. Theoretisch sollten wir uns in einer Covid-Pandemiesituation befinden. Eine Zeit der Beschränkungen, der Überwachung und der Einschränkungen. Ich frage mich, ob diese Bilder eines zivilisierten Landes würdig sind. Ich werde mich dafür einsetzen, dass eine überprüfte, überwachte und qualifizierte Einwanderung gewährleistet wird, nicht eine solche.

Diejenigen, die vor dem Krieg fliehen, sollen mit dem Flugzeug hierherkommen, nicht mit dem Boot. Aber die meisten dieser Menschen sind nicht vor einem Krieg geflohen. Wir benötigen Begrenzungen, Regeln, Überwachung. Ich werde nicht hineingehen, keine Sorge. Ihr Zuschauer könnt natürlich nichts riechen, nur damit ihr eine Vorstellung davon bekommt. Ein ziviles Land soll diejenigen aufnehmen, die das Recht haben, einzureisen, aber anders.

Wie dieses Mädchen, das so alt aussieht wie meine Tochter. Es ist beschämend. Dieses kleine Mädchen könnte das Kind von jedem sein. Und sie sollte nicht auf dem Boden liegen, sondern beschützt werden und eine Zukunft in diesem Land haben. All die Männer, die illegal eingereist sind – denn die meisten von ihnen werden zu Illegalen erklärt – sollten nicht hier sein. Diejenigen, die zur Einwanderung berechtigt sind, dürfen einreisen. Sie werden menschenwürdig untergebracht. Nicht so, sehen Sie sich das an. Sehen Sie sich diesen Hügel an. Sagen Sie mir, ob Sie das für normal halten. Sagen Sie mir, ob Sie das für normal halten.

Die Einwohner von Lampedusa haben oft ihre Ängste geäußert und sind verzweifelt: „Wir haben Angst“, erklärte ein Gemeindemitglied. „Es ist jeden Tag so, die Gefahr, sich mit Covid-19 anzustecken, ist durch die Ankunft der illegalen Einwanderer wieder einmal eine Bedrohung. Trotz der Hilferufe der Bevölkerung lässt die Regierung weiterhin zu, dass Kriminelle in ihre Küsten eindringen, während sie nur für die Bürger Italiens strengere Abriegelungsmaßnahmen anordnet.

In der Zwischenzeit diente Italien als Startrampe für tyrannische Coronavirus-Mandate. Die Coronavirus-Krise bot den italienischen Machthabern einen bequemen Vorwand, um Kritiker zum Schweigen zu bringen und ihre Macht zu festigen. Jeder Arzt oder Kritiker, der ihnen in die Quere kommt und sich weigert, sich anzupassen, wird aus dem Verkehr gezogen.

Italiens Regierung hat die Pandemie genutzt, um mehr Macht und Kontrolle zu erlangen. Anstatt die Grenzen ihres Landes zu schließen, hat sie Menschenhändler, NROs und Migranten belohnt. Deren illegales Verhalten auf dem Mittelmeer und in Mittelamerika geht unvermindert weiter. In der Zwischenzeit haben sie die Bürger wie Kriminelle in ihren Häusern eingesperrt und Steuergelder verwendet, um linke Wähler zu importieren.