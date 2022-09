Globale GEWALT MAJEURE nach Ausrufung des dritten Weltkriegs – viele finanzielle Verpflichtungen, Verträge und Renten werden gekündigt

Es wurde eine Reihe von Ereignissen in Gang gesetzt, die unserer Meinung nach in einer „globalen höheren Gewalt“ (act of God) unter den westlichen Nationen enden werden. Wenn diese Analyse richtig ist, bedeutet dies, dass viele finanzielle Verpflichtungen – möglicherweise einschließlich Sozialversicherung, US-Schatzschulden, Renten, Derivate, Rohstoff-Papierverträge, industrielle Lieferungen, Versicherungsauszahlungsverpflichtungen usw. – annulliert würden. Dies scheint Teil des „Great Reset“-Plans zu sein, um die US-Staatsschulden (und die überbordenden Schulden anderer westlicher Nationen) zu tilgen, indem man „in Verzug gerät, ohne in Verzug zu geraten“ – d.h. indem man einen anderen großen Notfall für die Annullierung der finanziellen Verpflichtungen und die umfassende Neuordnung des globalen Geldsystems verantwortlich macht.

Um dies zu erreichen, müssen die westlichen Nationen zunächst einen globalen Krieg mit Russland oder China auslösen. Wie wir in diesem Jahr ausführlich dokumentiert haben, unternehmen die Kontrolleure des Biden-Regimes zahlreiche Anstrengungen, um einen Krieg mit beiden Gegnern anzuzetteln. Das jüngste Beispiel ist die von den westlichen Medien stark gepriesene ukrainische Gegenoffensive, bei der sich die russischen Streitkräfte aus einer Region mit etwa 40 bis 50 kleinen Dörfern und Städten zurückzogen, um nicht von den ukrainischen Streitkräften eingekesselt zu werden. Dabei muss man wissen, dass die ukrainischen Streitkräfte von NATO-Militärs ausgebildet und angeführt wurden und dass sie NATO-Ausrüstung einsetzten, darunter hochpräzise Artillerie und Langstreckenraketen (z. B. HIMARS), die größtenteils von britischen und amerikanischen Truppen bedient wurden.

Die Gegenoffensive gegen diesen besonderen Abschnitt der russischen Front in der Ostukraine wurde in erster Linie von Großbritannien und den USA und nicht von der ukrainischen Militärführung geführt. Dieser Angriff war die praktische Kriegserklärung des Westens an Russland, auch wenn eine solche Erklärung noch nicht offiziell ausgesprochen wurde.

Russland weiß bereits, dass der Weltkrieg begonnen hat… wird bald erklärt werden

Russland ist sich dieser Tatsache voll bewusst. Russland weiß, dass es sich in einem umfassenden Krieg mit der NATO und Westeuropa befindet und nicht nur in einer speziellen Militäroperation, die mit Reserveeinheiten gewonnen werden kann. Daher bereitet sich Russland nun darauf vor, dem Westen offiziell den Krieg zu erklären und seine gesamten militärischen Kräfte einzusetzen, um Westeuropa anzugreifen und zu zerstören. Meiner Analyse nach ist Russland zu dem Schluss gekommen, dass die NATO Russland niemals erlauben wird, als souveräne Nation zu existieren, und Russland sieht sich nun einer existenziellen Bedrohung durch die NATO-Staaten und Westeuropa im Allgemeinen gegenüber.

Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass Russland der Welt vor kurzem versprochen hatte, keine Atomwaffen einzusetzen, wenn es sich nicht einer existenziellen Bedrohung gegenübersieht. Die von der NATO geführte ukrainische Gegenoffensive hat nun deutlich gemacht, dass Russland tatsächlich mit einer solchen Bedrohung konfrontiert ist und dass ein Scheitern der NATO als Ganzes das Ende Russlands bedeuten wird.

Es wird keine Koexistenz geben. Entweder muss Westeuropa (die NATO) oder Russland besiegt werden.

Die von der NATO gesteuerte ukrainische Gegenoffensive hat Russland also gerade die interne Rechtfertigung geliefert, die es brauchte, um zu einem umfassenden Krieg gegen den Westen zu eskalieren, der auch den Einsatz von Atomwaffen beinhalten kann (aber mit ziemlicher Sicherheit auch den Einsatz nichtnuklearer thermobarer Waffen, die auf ihre Weise ebenfalls verheerend sind, beinhalten wird).

Diese Eskalation ist genau das, was Biden und die Demokraten brauchen, um die Welt noch vor den Zwischenwahlen ins Chaos zu stürzen

Bidens Kontrolleure wissen bereits, dass ihnen im November ein Wahldebakel droht. Sie glauben, dass die Wahlen im November mit allen Mitteln ins Chaos gestürzt werden müssen, sonst verlieren die Demokraten das Repräsentantenhaus und möglicherweise auch den Senat, was die Regierung Biden für die nächsten zwei Jahre weitgehend unwirksam machen würde. Es liegt also im Interesse der Demokraten, noch vor Halloween einen Weltkrieg heraufzubeschwören, selbst wenn dies bedeutet, eine nukleare Detonation in einer amerikanischen Stadt zu inszenieren und Russland die Schuld dafür zu geben. Seien Sie versichert, dass dies eine der Optionen in ihrem „Portfolio des Untergangs“ ist, die in Betracht gezogen wird.

Andere Optionen sind der Zusammenbruch des nationalen Stromnetzes (der auf russische Cyberangriffe zurückgeführt wird) oder ein finanzielles Armageddon, das die Banken einfrieren, alle Transaktionen stoppen und die Nation in sofortiges Chaos und zivile Unruhen stürzen würde. Dies kann auf Knopfdruck geschehen, während man Russland die Schuld für einen Cyberangriff gibt.

Je aggressiver die russische Antwort auf die Gegenoffensive der Ukraine ausfällt, desto schneller können Biden / Obama und die Globalisten uns alle in einen Weltkrieg treiben, in dem sie sich dann auf den gleichen verfassungswidrigen Machtmissbrauch berufen können, den Amerika im Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Für den Fall, dass Sie nicht wissen, was damals geschah, möchten wir Ihr Gedächtnis auffrischen:

Zwangsweise Internierung in Konzentrationslagern aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit (japanische Internierung)

Konfiszierung von kommerziellem Inventar privater und öffentlicher Unternehmen durch die Regierung

Übernahme privater Unternehmen durch die Regierung, um die Kriegsproduktion zu erzwingen

Staatliche Preiskontrollen bei strategischen Gütern

Kriminalisierung von regierungsfeindlichen Äußerungen

Rationierung von Kleidung, Zucker, Kaffee, Milch, Fleisch, Käse, Butter und anderen Lebensmitteln – die Bürger erhielten Rationierungsscheine und mussten sich mit einem begrenzten Angebot an Grundnahrungsmitteln begnügen

Mit anderen Worten: Im Krieg wurde die US-Regierung zu einer Diktatur. Sehen Sie sich diese Fotos von Rationierungslinien aus dem Zweiten Weltkrieg in Amerika an, um eine Vorstellung von dem zu bekommen, was kommen wird (aber alles unter digitaler Kontrolle und mit ständiger Überwachung durch die Regierung):

Genau das versuchen die Demokraten wieder einmal zu erreichen, um sich an der Macht zu halten und die Verfassung sowie die Wahlen auszuhebeln.

Sie brauchen Putin nur, um den Krieg zu erklären und aggressivere Waffen einzusetzen, einschließlich thermobarischer Raketen, die von den unehrlichen Medien als „Atomwaffen“ bezeichnet werden können. Sobald die großen Bomben fallen, legen Bidens Handlanger einfach die Kill Switches um, um das Stromnetz und die Bankinstitute lahm zu legen, und erklären dann, Putin habe einen Cyberkrieg gegen Amerika entfesselt. Darauf folgen fast sofort die Erklärung von Kriegsbefugnissen und die Entfesselung der militärischen Besatzung in ganz Amerika, verbunden mit der Aufhebung aller verfassungsmäßigen Rechte durch die Regierung.

Detonation einer hyperbaren Rakete in der Nähe eines Seeschiffs

Die Abriegelungen von Covid-19 waren ein Probelauf für genau dieses Szenario.

Unter dem von Obama 2012 unterzeichneten NDAA hat die Bundesregierung die uneingeschränkte Befugnis, alle Lebensmittel, Farmen, Kraftstoffe, Munition, Rohstoffe, Düngemittel und alles andere zu beschlagnahmen, was sie für eine strategische nationale Ressource hält. Jetzt brauchen sie nur noch einen Krieg.

Der derzeitige Kurs führt uns in wenigen Wochen in den Dritten Weltkrieg.

Wenn sich nicht kühlere Köpfe durchsetzen, befinden wir uns auf dem Weg zum Dritten Weltkrieg, der nur noch wenige Wochen dauern könnte. Gerüchten zufolge steht Russland nur noch wenige Tage vor seiner eigenen Kriegserklärung an den Westen, und darauf würde mit ziemlicher Sicherheit eine Verstärkung der Raketenangriffe auf westliche Städte wie Berlin, Paris, London und vielleicht sogar Brüssel folgen.

Die westeuropäischen Staaten verfügen weder über Mittel, um Hyperschallraketen zu stoppen, noch über echte Mittel, um Russlands nukleare Mittelstreckenraketen wie die Iskander-Raketen (die nuklearfähig sind) zu stoppen.

Auf diese Weise kann Russland Europas Städte in nur wenigen Minuten in Schutt und Asche legen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Flugzeit beträgt weniger als 3 Minuten, was bedeutet, dass es keinerlei Warnung für Millionen von Europäern geben wird, die in einem Augenblick verdampfen könnten, während ihre Städte in Schutt und Asche verwandelt werden.

Westeuropa steht bereits ein verheerender Winter bevor, mit einer obszönen Lebensmittel- und Energieverknappung und Kostensteigerungen. Wenn das Stromnetz zusammenbricht und die städtischen Wasserversorgungssysteme nicht mehr funktionieren, weil sie von russischen Raketen getroffen wurden, würde sich Westeuropa im finsteren Mittelalter wiederfinden, erfrieren, verhungern, an durch Fäkalien übertragenen Krankheiten sterben und um humanitäre Hilfe von einer Welt betteln, die sich bereits in einer Lebensmittel- und Energiekrise befindet.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat die NATO Russland keine andere Möglichkeit als die Eskalation gelassen. Das liegt daran, dass die USA wieder einmal den Dritten Weltkrieg noch vor November wollen. Bei diesem Tempo der Eskalation könnten sie sehr wohl genau das bekommen, worum sie betteln.

Wenn in Europa ein Weltkrieg ausbricht, wird das gesamte westliche Finanzsystem (d. h. das Schuldenpyramiden-Ponzi-Schema) zusammenbrechen, weil es auf hochgradig fremdfinanzierten Finanzinstrumenten und nicht auf tatsächlichen Vermögenswerten und Erträgen aufgebaut ist. Im Moment hängt das gesamte westliche Finanzsystem am seidenen Faden und beruht auf dem Hype und dem „Glauben“, der von den verlogenen Konzernmedien verbreitet wird. Der Aktienmarkt, der Immobilienmarkt und die Märkte für gewerbliche Schuldtitel sind im Wesentlichen fiktive Betrügereien, denen kaum Werte zugrunde liegen, die die derzeitigen überhöhten Preise rechtfertigen könnten. Infolgedessen könnte selbst ein kleiner Einbruch in die fragile Finanzpyramide zu einem katastrophalen Zusammenbruch führen.

Weitere Einzelheiten zu diesem Thema finden Sie im heutigen ernüchternden Situation Update-Podcast: