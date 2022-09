Insekten essen, während wir in der Dunkelheit frieren

Die Entschlossenheit der NATO, uns im Dunkeln frieren zu lassen und uns von Insektenpräparaten aus Bill Gates‘ Hell’s Kitchen zu ernähren, verdient dringend unsere Aufmerksamkeit.

Die Entschlossenheit der NATO, uns im Dunkeln frieren zu lassen und uns von Insektenpräparaten aus Bill Gates‘ „Hell’s Kitchen“ zu ernähren, verdient unsere dringende Aufmerksamkeit. Warum sind deutsche Bürger darauf reduziert, in Wäldern nach Holz zu suchen und die Dielen von Parkbänken abzuschlagen? Warum zahlen die Polen, die in einem Land mit riesigen Kohlevorkommen leben, Wucherpreise für Kohle, wann immer sie diese bekommen können? Was ist mit dem russenfeindlichen Irland, das keine Ölreserven für den Notfall hat und bei der Stromversorgung von Großbritannien abhängig ist, das wiederum von Norwegen abhängig ist, das Großbritannien gewarnt hat, dass es nicht mehr unterstützen kann? Werden wir alle im Dunkeln frieren?

Warum rät Bill Gates, der größte Grundbesitzer Amerikas, uns, synthetische Lebensmittel zu essen? Was hat es damit auf sich, dass unsere traditionelle Ernährung durch Kakerlaken, Heuschrecken und andere Speisen ersetzt wird, die eher dem Gaumen von Mäusen als dem von Menschen entsprechen? Warum schlachtet Irland seine nationale Herde und treibt seine Menschen in seine Städte, wo amerikanische multinationale Unternehmen die exorbitanten Mieten diktieren, die sie zahlen müssen, um dort zu leben?

Um das alles richtig zu verstehen, müssen wir uns umsehen und in unsere eigene Geschichte zurückblicken, bevor die sinkenden Alphabetisierungsraten der Politik unserer Regierungen unsere verbleibenden analytischen Fähigkeiten zunichte machen. So gern wir auch die Werke von Charles Dickens, Mark Twain und ähnlichen Bigotten lesen, so ist unsere Fähigkeit zu lesen und zu verstehen doch nur ein historischer Irrweg, der durch das Bedürfnis der Raubritter des neunzehnten Jahrhunderts nach ihren Uriah Heeps zum Fummeln der Bücher notwendig wurde. Ohne eine solche Nachfrage würden unsere Frauen immer noch wie die Wrens of the Curragh leben, jene Zehntausende von irisch-katholischen Frauen, die gezwungen waren, sich in den Hecken rund um die Stützpunkte der britischen Armee und ihrer anglikanischen Sektenanhänger zu prostituieren, während wir nach Dublins Mud Island auswanderten, das eine so verzweifelte Höhle der Verderbtheit war, dass es sowohl Bram Stoker als auch Sheridan Le Fanu zu ihren Horrorgeschichten über fleischfressende Vampire, Leichenfledderer und dergleichen inspirierte.

Ein ähnliches Muster gab es in den Vereinigten Staaten, die am Ende des Ersten Weltkriegs einen Karneval der Reaktion erlebten, als die Robber Barons und ihre mafiösen Vollstrecker Schädel knackten, um die Löhne zu drücken. Das änderte sich zwar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, aber nur, um die Rote Armee in Schach zu halten und den Vereinigten Staaten, die von diesem Krieg immens profitierten, weiterhin nie dagewesene Gewinne zu ermöglichen.

Das war damals und ist heute, wo das Weltwirtschaftsforum seine überarbeiteten Pläne zur Bewältigung der sich wandelnden wirtschaftlichen Landschaft von heute vorgelegt hat. Und dieser Plan, der von der NATO unterstützt wird, erklärt die neu aufkommende Vorliebe für den Verzehr von Insekten und den Resten von Bill Gates, etwas, bei dem die Philippinen mit ihrer Pagpag-Küche Pionierarbeit geleistet haben, als sie noch unter demselben amerikanischen Joch standen, das uns jetzt alle bedroht.

Schauen Sie sich die Landwirte in den Niederlanden, Belgien und Deutschland an, deren Parole lautet: „No Farmers! No Food!“ Diese Landwirte und alle anderen wurden der NATO auf den Leim gegangen und mussten massiv in Maschinen investieren, um effizient zu sein (und sich bis zum Hals zu verschulden). Aber da Tesco und Walmart der NATO dieses Modell für überflüssig erklärt haben, sind sie nun am Ende.

Diese Landwirte und alle anderen verdanken ihren Lebensunterhalt und die Märkte, die sie beliefern, Fritz Haber, dem patriotischen deutschen Juden, der das Nervengas, Zyklon B und natürlich das Haber-Bosch-Verfahren erfunden hat, das durch die großtechnische Synthese von Düngemitteln und Sprengstoffen unsere heutige Ära des Nahrungsmittelüberflusses ermöglicht hat. Das Ende der Landwirtschaft in den Benelux-Ländern und Deutschland durch den Boykott des russischen Düngers zugunsten der Grünen Agenda von Klaus Schwab bedeutet das Ende des landwirtschaftlichen Überflusses, den Europäer, Amerikaner und Sri Lanker seit dem Zweiten Weltkrieg genießen.

Da Macron, Truss und Amerikas andere europäische Vorzeigepolitiker sich alle dieser Strategie angeschlossen haben und die Krisendarsteller von Extinction Rebellion als Teil dieses NATO-Projekts die produktive Gesellschaft stören dürfen, sollten Sie es als beschlossene Sache betrachten.

Aber, so sagen Sie, der junge Declan hat diesmal wirklich die Kurve gekriegt und glaubt an eine Reihe von Verschwörungstheorien (sic), von denen eine verrückter ist als die andere. Leider ist dem nicht so. Das ist die Schlussfolgerung, die sich aus den uns allen vorliegenden Beweisen ergibt. Sie steht nicht nur im Einklang mit den erklärten Geschäftsplänen des Weltwirtschaftsforums, sondern auch mit denen der NATO und der EU. Die Wall Street und die Londoner City müssen konstant hohe Gewinne einfahren und dafür so wenig wie möglich tun. Diese Gewinne können nur durch die Expansion in Länder wie den Iran, Russland oder China erzielt werden, wo für Coca-Cola viel, zu viel Tee getrunken, wird, oder durch die Senkung der Kosten im eigenen Land, indem die verschuldeten Leibeigenen des Westens noch mehr ausgepresst werden.

Allein die Tatsache, dass der Verzehr von Insekten sozusagen auf der Speisekarte steht, zeigt den Erfolg dieser Politik. Die Europäer haben sich mit dem sinkenden Lebensstandard abgefunden, und viele, wenn nicht sogar die meisten von ihnen, werden essen, was die Bettler auf Smokey Mountain aßen, bevor sie in staatlich finanzierte Kirchen oder Kneipen getrieben werden, um sich in diesen amerikanisch inspirierten Wärmezentren für die Nacht warmzuhalten, wobei Meghan Markle, Clown Prinz Zelensky und Greta Thunberg, die über ihr hartes Leben schimpfen, die einzige leichte Unterhaltung zwischen den Nachrichtensendungen sind, die uns erzählen, was für Fieslinge die Russen sind.

Und genau wie in Smokey Mountain werden wir Nonnen und ihre Klone haben, die grundlegende Hilfe anbieten, aber nicht viel mehr, denn wenn sie diese eklatanten Ungerechtigkeiten infrage stellen würden, würden sie, wie so viele vor ihnen, eine Kugel durch den Kopf bekommen. Und so wird sich die Abwärtsspirale fortsetzen, und es werden neue Armutszyklen entstehen, die das kombinierte Elend von Dantes Höllenstufen wie ein Ferienlager aussehen lassen.

Und diese Abwärtsspirale kann nicht auf Putins Preiserhöhung geschoben werden, weil es so etwas nicht gibt. Im Gegensatz zu dem, was Irlands schwachsinniger Premierminister sagt, sind er und seine Regierung, wie die amerikanischen Klone anderswo, in erster Linie für den massiven Anstieg des Verbraucherpreisindex verantwortlich, indem sie ihre eigenen Gehälter und Ausgaben in die Höhe treiben, indem sie zulassen, dass amerikanische multinationale Unternehmen die Mietpreise verzerren, indem sie unsere Düngemittelfabriken schließen und unsere Lebensmittel- und Energiesouveränität aufgeben. Sicher, die Ansammlung von Tesco, Aldi, Lidl und anderen Supermärkten in ausländischem Besitz schafft schlecht bezahlte Arbeitsplätze, aber sie und ihre nicht enden wollenden Trans Pride Paraden bringen weder Irland noch den Iren etwas, die Martin und seine marode Regierung wieder zu einer maroden Nation von halbgebildeten Bettlern gemacht haben.

Betrachten wir als Nächstes den kürzlich verabschiedeten U.S. Inflation Reduction Act (IRA). Ein bezeichnender Aspekt dieses Gesetzes ist die hohe Subventionierung von Elektrofahrzeugen, die in den USA hergestellt werden, während es für Fahrzeuge aus Südkorea, das auf diesem umstrittenen Gebiet weltweit führend ist, keine Subventionen gibt. Solche Verstöße gegen die NATO-Grundsätze des freien Handels dienen dazu, Uncle Sam am Ruder zu halten, jeden wie Südkorea zu bestrafen, der diese Hegemonie bedrohen könnte, und zum Teufel mit der Inflationsbekämpfung oder anderen Maßnahmen, die die Vereinigten Staaten oder die Zehntausende von Steueragenten, die sie aufrüsten, um Mittelamerika weiter zu erschüttern, in Verlegenheit bringen könnten.

Es stellt sich also die Frage, wie diejenigen von uns, die diese laufende Apokalypse überleben, die Zügel der Macht wieder in die Hand nehmen und sich wieder besser oder überhaupt wieder aufbauen können. Wenn wir davon ausgehen, dass die NATO, da sie nicht in der Lage ist, sie physisch zu besetzen, eine Eindämmungsoperation mit dem Iran, Russland und China durchführt, dann kann die Rettung, wie die NATO zweifellos weiß, nur aus uns selbst kommen und von denen, wie den Syrern, Jemeniten und Palästinensern, die dieselben Ungerechtigkeiten schon viel länger und in weitaus größerem Ausmaß erlitten haben, als wir es uns auch nur ansatzweise vorstellen können.

Obwohl die guten Nonnen, die sich aufrichtig um die Armen kümmern, zu loben sind, wird die Rettung nicht von ihnen kommen, sondern von jenen rotblütigen Männern und Frauen, die organisieren, aufklären und agitieren können, wie es ihre Vorväter während der Zeit der Strafgesetze taten, als die britische Armee und ihre anglikanischen Sektierer die irischen Ureinwohner, die sich an ihren Mass Rocks rächen wollten, weitaus schlimmer als Tiere behandelten.

Da die Geheimdienste der NATO all dies wissen, sind sie entschlossen, alle tatsächlichen oder potenziellen Störer ihrer Geschäftspläne mitsamt ihren organisatorischen Knotenpunkten auszulöschen. Das zeigen nicht nur die Hasskampagnen gegen alle Russen, Iraner und Chinesen, sondern auch die Auslagerung der Zensur an Facebook und ähnlich verseuchte Einrichtungen. Werden Sie Zeuge, wie Hunter Biden, Hillary Clinton, Extinction Rebellion, ANTIFA und die anderen Aktivposten der NATO die Gesetze der NATO nach Belieben brechen dürfen und wie australische, russische und deutsche Journalisten die gekreuzigten Christusse von heute sind.

So wie es früher hieß, was gut für General Motors ist, ist gut für Amerika, so ist es auch mit dem neuen Jingle der NATO, der Bill Gates durch General Motors ersetzt. Aber Bill Gates mag zwar gut für Amerika sein, aber er ist nicht gut für die Amerikaner, oder zumindest für die Amerikaner, die sich nicht von Würmern und Kakerlaken ernähren wollen wie eine Maus. Ich weiß nicht viel über Bill Gates, außer dass er so sehr in Jeffrey Epsteins Orgy Island Eskapaden verwickelt war, dass seine Frau in völliger Abscheu vor ihm floh.

Wie auch immer, ich möchte nicht, dass ein Freund von Jeffrey Epstein mir oder jemand anderem rät, ich solle Kakerlaken, Schnecken und Würmer essen. Und ich will auch nicht, dass mir einer der Politiker, die der NATO, dem Weltwirtschaftsforum und Bill Gates hörig sind, Ratschläge erteilt, wovon ich mich ernähren kann, denn zumindest für mich sind sie das Problem und nicht die ehrlichen Bauern in Belgien, Holland, Deutschland und dem von Überschwemmungen heimgesuchten Pakistan.

Das Problem ist also, wie man sich von der NATO, dem Weltwirtschaftsforum und ihren Legionen von bezahlten Apologeten und Vollstreckern befreien kann. Der erste Schritt besteht darin, Non Serviam zu sagen, ich werde nicht dienen, global zu denken, aber sich lokal zu vernetzen, um eine Allianz gleich gesinnter Seelen aufzubauen, die im Herzen und im Gewissen frei sind. Der zweite und nicht weniger schwierige Schritt besteht darin, die Proteste, die Spanien, Italien, Puerto Rico, Moldawien, Pakistan, Bangladesch, Indonesien und die Tschechische Republik überschwemmen, in einen organisatorischen Vektor zu lenken, der die Unterdrückung durch die NATO aufheben wird.

Das ist jedoch leichter gesagt als getan, denn die NATO und ihre Verbündeten haben alle Machtquellen entweder unter Druck gesetzt oder bestochen, damit sie sich unterwerfen. In ihrem System können wir nur wie ein Bettler mit der Mütze in der Hand zu einem ihrer machtbesessenen Politiker oder einem ihrer Einflussnehmer in den Medien gehen und hoffen, dass sie die Lage verbessern und unsere verrottenden Kürbisse in glänzende Kutschen verwandeln werden.

Aber so, Cindarella, funktioniert die NATO nicht. Weil die NATO uns nicht mehr benötigt, schließt uns das Weltwirtschaftsforum aus und würde uns gerne helfen, von dieser sterblichen Hülle zu verschwinden, damit sie sich unser Vermögen aneignen können. Da wir hässlichen Schwestern nicht zu ihren Interessenvertretern gehören, müssen wir wie Lazarus in der Antike um Maden- und Schneckenreste zu ihren Füßen betteln, anstatt einen Plan zu schmieden, wie wir die NATO, das Weltwirtschaftsforum, Gates, diesen von der Leyen-Blockwart und alle anderen, die ihnen dienen, umkrempeln und dann den Spieß umdrehen können.

Wenn die Nacht am dunkelsten ist, bevor die Sonne aufgeht, dann könnten bessere Zeiten vor uns liegen und auch vor den Würmern, von denen Gates erwartet, dass wir sie anknabbern. Wie in einem der Romane von Sheridan Le Fanu geht derzeit ein Gespenst um in Europa, und es ist nicht das manichäische Gespenst des Kommunismus, sondern das Gespenst von zig Millionen Demonstranten, die Macron, Martin, Truss, von der Leyen und den anderen Nobodys, mit denen die Vereinigten Staaten Europa schänden, den Laufpass geben.

Aber das ist, wie man so schön sagt, ein Thema für einen anderen Tag. Für den Moment müssen wir unsere Dummies ausspucken und die Würmer und andere Kost, mit der uns Gates‘ Medien entwöhnen, ausspucken. Wir werden nicht dienen und wir werden ganz sicher nicht an Würmern und Madenpastete ersticken, während wir in der Dunkelheit frieren.