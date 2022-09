Großbanken verdienen an Welthunger und Energiekrisen

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat auf den globalen Rohstoffmärkten Verwüstungen angerichtet, die Energie- und Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben und die weltweite Hungerkrise verschärft. Doch das Chaos war ein großer Segen für die Rohstoffhändler an der Wall Street, wie neue Daten zeigen.

Doch während das Chaos für die Armen in der Welt – von denen Millionen am Rande einer Hungersnot leben – katastrophal ist, war es für die Giganten der Wall Street ein großer Segen. Dies geht aus neuen Daten hervor, die zeigen, dass die 100 größten Banken der Welt auf dem besten Weg sind, in diesem Jahr Rekorde bei den Gewinnen aus dem Rohstoffhandel zu brechen.

„Die 100 umsatzstärksten Banken werden im Jahr 2022 voraussichtlich 18 Milliarden Dollar mit dem Rohstoffhandel verdienen“, berichtete Bloomberg letzte Woche unter Berufung auf Zahlen des Londoner Unternehmens Vali Analytics. „Das wäre der höchste Wert in den Daten, die 14 Jahre zurückreichen, und würde den bisherigen Höchststand von 2009 übertreffen.

„Die Vorhersage ist der jüngste Beweis dafür, dass die wilden Schwankungen der Energiepreise, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden, den Rohstoffhändlern einen Segen bringen, selbst wenn sie die europäischen Länder in die Krise stürzen“, fügte Bloomberg hinzu.

„Vali, ein Analyseunternehmen, das Handelsgeschäfte verfolgt, hat Daten zusammengestellt, die die fünf führenden Banken im Rohstoffhandel umfassen: Macquarie Group Ltd, Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc. und Morgan Stanley.“

Obwohl die Preise für Weizen und andere Grundnahrungsmittel in den letzten Monaten von ihrem Höchststand zurückgegangen sind, sind sie nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen im Vergleich zum letzten Jahr immer noch deutlich erhöht, sodass Millionen von Menschen von Hunger und Auszehrung bedroht sind.

Das Welternährungsprogramm schätzt, dass „bis zu 828 Millionen Menschen jede Nacht hungrig zu Bett gehen“ und „die Zahl derjenigen, die von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sind, seit 2019 von 135 Millionen auf 345 Millionen gestiegen ist.“

Auch die Energiepreise haben sich zwar entspannt, sind aber nach wie vor hoch und tragen zur Lebenshaltungskostenkrise in ganz Europa und anderen Teilen der Welt bei.

„Mit dem Elend der Menschen machen die Kapitalisten den Superprofit“, twitterte Salvatore De Rosa, Forscher am Zentrum für Nachhaltigkeitsstudien der Universität Lund, als Reaktion auf die Berichterstattung von Bloomberg. „Wie kann man das reformieren?“

Die Banken an der Wall Street haben nicht nur von den steigenden Rohstoffpreisen profitiert – sie haben sie aktiv mit angeheizt, sagen Experten.

„Wir befinden uns in einem Markt, in dem Spekulanten die Preise in die Höhe treiben“, sagte Michael Greenberger, ehemaliger Leiter der Abteilung für Handel und Märkte bei der U.S. Commodity Futures Trading Commission, im Juli gegenüber Mongabay.

„Die Rohstoffmärkte sind als Absicherungsmärkte für diejenigen gedacht, die mit dem betreffenden Rohstoff handeln“, so Greenberger. „Im Fall von Weizen wären das die Landwirte und die Menschen, die Weizen kaufen. Aber wenn man sich das anschaut, dann gibt es dort Banken, die kein Interesse daran haben, wie der Weizenpreis ist, die Swaps schreiben und diesen Preis kontrollieren.“

„Es ist zu einfach zu sagen, dass der Krieg in der Ukraine all diese Märkte aus dem Gleichgewicht gebracht hat, [oder dass] die Versorgungsketten und die Häfen kaputt sind, und dass es einen Grund für diese Preissteigerungen gibt“, fügte Greenberger hinzu. „Ich schätze, dass mindestens 10 % bis 25 % des Preises durch deregulierte spekulative Aktivitäten bedingt sind.