Laut offiziellen Daten der EU gibt es seit der Einführung des Covid-Impfstoffs einen achtfachen Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Kindern in Europa

Offizielle Sterblichkeitszahlen für Europa zeigen, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern um schockierende 691 % gestiegen ist, seit die Europäische Arzneimittelagentur im Mai die Notfallzulassung des Impfstoffs CCovid-19 von Pfizer für die Verwendung bei Kindern zwischen 12 und 15 Jahren verlängert hat

Vor dieser Entscheidung der Europäischen Arzneimittel-Agentur lagen die Todesfälle bei Kindern im Jahr 2021 unter der erwarteten Rate. Doch nach der Notfallzulassung stieg die Zahl der Todesfälle bei Kindern bis zum Jahresende im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 um beunruhigende 1.599 % an.

Leider hat sich dieser Trend im Jahr 2022 fortgesetzt: Europa verzeichnet in diesem Jahr bisher offiziell einen Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Kindern um 381 % im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021.

EuroMOMO ist eine europäische Maßnahme zur Überwachung der Sterblichkeit. Nach Angaben der Organisation besteht ihr Ziel darin, „überzählige Todesfälle im Zusammenhang mit saisonaler Grippe, Pandemien und anderen Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit zu erkennen und zu messen“.

Offizielle nationale Sterblichkeitsstatistiken werden wöchentlich von den 29 europäischen Ländern oder subnationalen Regionen des EuroMOMO-Kooperationsnetzes bereitgestellt, das vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt und vom Statens Serum Institut in Dänemark betreut wird.

Die folgende Grafik zeigt die wöchentlichen überzähligen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in ganz Europa in den Jahren 2020 und 2021. Die Grafik stammt von der EuroMOMO-Website und kann hier abgerufen werden.

Wie Sie aus der obigen Tabelle ersehen können, lagen die Todesfälle bei Kindern im Jahr 2020 im Allgemeinen unter der erwarteten Zahl der Todesfälle. Dieser Trend setzte sich im Jahr 2021 bis zur 22. Woche fort. Ab diesem Zeitpunkt wurden bis zum Ende des Jahres Woche für Woche mehr Todesfälle verzeichnet.

Interessant an der Tatsache, dass in der 22. Woche des Jahres 2021 mehr Todesfälle bei Kindern zu verzeichnen waren, ist, dass dies mit der Woche zusammenfällt, in der die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) „eine Erweiterung der Indikation für den COVID-19-Impfstoff Comirnaty (Pfizer) auf die Verwendung bei Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren“ gewährte. Quelle.

Nur wenige Monate später erteilte die EMA auch eine Notfallzulassung für den Impfstoff von Pfizer, der Kindern ab 5 Jahren verabreicht werden kann.

Die folgende Grafik, die der EuroMOMO-Website entnommen wurde, zeigt die kumulative Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle in den Jahren 2020 und 2021 von Woche 22 (der Woche, in der der Impfstoff Covid-19 für Kinder zugelassen wurde) bis Woche 52 (Ende des Jahres).

Laut EuroMOMO verzeichnete Europa im Jahr 2021 in diesem Zeitraum 1.015 überzählige Todesfälle bei Kindern, während im Jahr 2020 in diesem Zeitraum 491 Todesfälle weniger zu verzeichnen waren als erwartet.

Das folgende Diagramm zeigt die wöchentlichen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in ganz Europa im Jahr 2022. Die Grafik stammt von der EuroMOMO-Website und kann hier abgerufen werden.

Die Daten reichen bis zur 33. Woche des Jahres 2022 (Mitte August), und wie Sie sehen können, gab es in den meisten Wochen Todesfälle bei Kindern, die weit über der erwarteten Rate lagen. In Woche 24 wurde ein Rekordwert von 101 überzähligen Todesfällen bei Kindern zwischen 0 und 14 Jahren verzeichnet.

Das folgende Diagramm, das der EuroMOMO-Website entnommen wurde, zeigt die kumulative Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle in den beiden Jahren 2022 bis zur Woche 33.

Nach Angaben von EuroMOMO wurden in Europa in diesem Zeitraum 841 überzählige Todesfälle bei Kindern im Vergleich zur erwarteten Rate verzeichnet.

Seit die EMA die Covid-19-Injektion von Pfizer im Mai 2021 erstmals für die Anwendung bei Kindern zugelassen hat, wurden in Europa 1.856 überzählige Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren im Vergleich zur erwarteten Rate verzeichnet. Allein diese Zahl ist erschreckend, da sie einen unglaublichen Anstieg der Todesfälle um 185.600 % darstellt.

Da diese Zahl jedoch so unglaublich hoch ist, wäre es fairer, die überzähligen Todesfälle bei Kindern nach der Covid-19-Impfung mit der durchschnittlichen Zahl der Todesfälle bei Kindern in den vorangegangenen Jahren zu vergleichen.

Das folgende Diagramm zeigt die Gesamtzahl der zusätzlichen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren im Jahr 2021 vor der EMA-Zulassung des Covid-19-Impfstoffs für 12- bis 15-Jährige in Woche 22 im Vergleich zum gleichen Zeitraum in anderen Jahren. Die Zahlen wurden der EuroMOMO-Website entnommen und können hier abgerufen werden.

Die durchschnittliche Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern in ganz Europa zwischen Woche 1 und Woche 21 liegt zwischen 2018 und 2020 bei 191,3. In den ersten 21 Wochen des Jahres 2021 gab es jedoch 198 weniger Todesfälle bei Kindern als erwartet und 389,3 weniger Todesfälle als im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020.

Die folgende Grafik zeigt die Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren im Jahr 2021 nach der EMA-Zulassung des Impfstoffs Covid-19 für 12- bis 15-Jährige in Woche 22 im Vergleich zum gleichen Zeitraum in anderen Jahren. Die Zahlen wurden der EuroMOMO-Website entnommen und können hier abgerufen werden.

Die durchschnittliche Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern in Europa zwischen der 22. und 52. Woche. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2021, nach der EMA-Zulassung des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer für Kinder, gab es 1.015 mehr Todesfälle bei Kindern als erwartet und 955,25 mehr Todesfälle als im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020.

Das bedeutet, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern im Jahr 2021 nach der EMA-Zulassung der Covid-19-Impfung für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 um 1.599 % gestiegen ist.

Die folgende Grafik zeigt die Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren im Jahr 2022 (Woche 33) im Vergleich zum gleichen Zeitraum in anderen Jahren. Die Zahlen wurden der EuroMOMO-Website entnommen und können hier abgerufen werden.

Im Jahr 2022 wurde Kindern ab 5 Jahren in ganz Europa die Covid-19-Injektion angeboten, und Kindern ab 12 Jahren wurden bis zu drei Dosen der Covid-19-Injektion angeboten.

Die durchschnittliche Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern zwischen Woche 1 und Woche 33 in den Jahren 2018 bis 2021 beträgt 175. In den ersten 33 Wochen des Jahres 2022 gab es jedoch 841 mehr Todesfälle bei Kindern als erwartet und 666 mehr Todesfälle als im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021.

Das bedeutet, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern im gesamten Jahr 2022 nach der EMA-Zulassung der Covid-19-Injektion für Kinder ab 5 Jahren im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021 um 381 % gestiegen ist.

Wenn wir die Zahlen für die Woche 22 im Jahr 2021 bis zur Woche 33 im Jahr 2022 (1.856 überzählige Todesfälle) zusammenfassen und sie mit dem kombinierten Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 und 2018 bis 2021 (234,75 überzählige Todesfälle) vergleichen, stellen wir fest, dass die überzähligen Todesfälle bei Kindern in ganz Europa um 691 % zugenommen haben, seit die Europäische Arzneimittel-Agentur im Mai 2021 erstmals einen Impfstoff mit Covid-19 für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen hat.

Ist dies nur ein unglücklicher Zufall, der sich in die lange Liste der „Zufälle“ einreiht, die sich seit Anfang 2020 ereignet haben? Die Behörden würden das sicher gerne glauben. Aber sie müssen immer noch erklären, warum in ganz Europa Tausende von Kindern mehr sterben als normalerweise erwartet.