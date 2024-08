»Ein weiteres Massaker«

Caitlin Johnstone

Sie bombardierten die Tabeen-Schule in Gaza-Stadt so heftig, dass keine Leichen geborgen werden konnten.

Überall lagen nur noch Teile von Menschen herum. Die Leichenteile wurden zu 70 Kilogramm schweren Stapeln aufgetürmt, um die Zahl der Toten zu ermitteln.

Es war unmöglich, die Leichen zu identifizieren oder herauszufinden, welche Teile wohin gehörten. Ein großes, undifferenziertes Gemetzel. Ungefähr so, wie der ganze Angriff auf Gaza.

Kein einziger ganzer Körper" Wenn Israel Schulen bombardiert, verwendet es amerikanische Bomben, die die Körper aller Kinder in Stücke reißen und sie so unkenntlich und unidentifizierbar machen. Nur einen Waffenstillstand zu fordern, sich aber zu weigern, Waffenverkäufe als Druckmittel einzusetzen, ist unhaltbar.

Wenn Israel Schulen bombardiert, verwendet es amerikanische Bomben, die jeden Kinderkörper in Stücke zerfetzen und sie unkenntlich und unidentifizierbar machen.



Einen Waffenstillstand zu fordern, sich aber zu weigern, Waffenverkäufe als Druckmittel einzusetzen, ist unhaltbar, @vp Harris. https://t.co/LWEUbkPldM — Trita Parsi (@tparsi) August 11, 2024

Diese Massaker beginnen sich zu vermischen, wie die leblosen Körper, die in Säcken zerrissen und vermischt werden. Wir Westler sagen »noch ein Massaker«, wenn wir darüber sprechen, und wir nennen es einen weiteren Albtraum in einer ununterbrochenen Flut von Albträumen, die seit zehn Monaten andauert.

Aber für die Menschen, die dort waren, war es kein »weiteres Massaker«. Für die Frau, der dieser Fuß gehörte. Für den Jungen, dem dieser Arm gehörte. Für den Mann, dessen Eingeweide das einmal waren. Für sie war es das Ende der Welt. Für ihre Angehörigen war es unvorstellbares Leid.

Jedes einzelne dieser Opfer in jedem einzelnen dieser Massaker hat gefühlt wie du und ich, hat sich gesorgt wie du und ich, hat gehofft wie du und ich, hat geträumt wie du und ich, hat geliebt wie du und ich, hat sich gesehnt wie du und ich, hat gelitten wie du und ich.

Ihre Leichen vermischen sich in den Trümmern, und die Massaker vermischen sich in unseren Erinnerungen, aber wir können nicht zulassen, dass all dies zu einem weißen Rauschen im Hintergrund verschwimmt. Wir dürfen nicht zulassen, dass es zu unserer neuen Normalität wird. Unsere neue Normalität. Wir können nicht zulassen, dass sie uns das antun. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns auf diese Weise unserer Menschlichkeit berauben.

Herzzerreißende Szenen: Ein junges Mädchen weint und schreit, während sie nach dem Massaker der Besatzungsmacht an der Al-Tabeen-Schule zwischen den Leichen der Märtyrer nach ihrem Vater sucht.

Herzzerreißende Szenen: Ein junges Mädchen weint und schreit, als es nach dem Massaker der Besatzer an der Al-Tabeen-Schule unter den Leichen der Märtyrer nach ihrem Vater sucht.pic.twitter.com/lWu7SkN82M — عبدالعظيم عزالدين (@abdulathemez) August 11, 2024

Lassen Sie sich von ihnen nicht verhärten. Lassen Sie nicht zu, dass sie Ihnen neben allem anderen, was sie dieser Welt genommen haben, auch noch Ihre Fürsorge und Ihre Sensibilität nehmen. Jeder Tod in dieser Schule ist genauso wichtig wie die ersten Toten, als dieser Albtraum begann. Das einzige, was uns dazu bringt, es als »ein weiteres Massaker« zu sehen, ist unser Reflex, zu vermeiden, dass wir all dies von einem Moment auf den anderen zum ersten Mal fühlen.

Aber es ist das erste Mal. Diese Frau ist noch nie gestorben. Genauso wenig wie dieser Junge oder dieser Mann. All ihre Hoffnungen, Träume und Pläne sind zum ersten Mal zerbrochen. All ihre Erfahrungen. All ihre Beziehungen. Alles, was sie miteinander geteilt hatten. Dieses Ende verdient etwas mehr Gewicht und etwas mehr Respekt, als nur Teil eines »weiteren Massakers« gewesen zu sein.

Es ist sicher, etwas zu fühlen. Es kann wehtun, aber es wird nicht schaden. Wir können einfach innehalten, unsere Hände auf unser Herz legen, unsere Gefühle tief und respektvoll fühlen und uns dann wieder in den Kampf stürzen, um zu versuchen, dem Ganzen ein Ende zu setzen.

Die Opfer verdienen unser Mitgefühl. Wir verdienen ein weit geöffnetes Herz voller Mitgefühl. Und die Monster, die das tun, haben es absolut nicht verdient, uns das zu nehmen.