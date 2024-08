Enorme Zunahme der Korallen führt zum dritten Jahr mit Rekordwerten am Great Barrier Reef

Von Chris Morrison

Für das australische Great Barrier Reef (GBR) wurde für 2023-24 ein massiver Anstieg der Korallenbestände gemeldet, was das dritte Rekordjahr in Folge mit starkem Wachstum bedeutet. In fast allen Teilen des 1.500 Meilen langen Riffs, von den wärmeren nördlichen Gewässern bis zu den kühleren Bedingungen im Süden, haben die Korallen jetzt den höchsten Stand seit Beginn der detaillierten Beobachtungen erreicht. Diese unbequeme Nachricht wurde von den Mainstream-Medien ignoriert, die sich merkwürdigerweise auf eine Nicht-Story in Nature konzentrierten, in der behauptet wurde, dass der Klimawandel” eine existenzielle Bedrohung” für das GBR darstelle. “Die Wissenschaft sagt uns, dass das GBR in Gefahr ist – und wir sollten uns von der Wissenschaft leiten lassen”, sagte Professor Helen McGregor von der University of Wollongong gegenüber Victoria Gill von BBC News. Die existenzielle Bedrohung sei “jetzt realisiert”, berichtete der Guardian.

Aus der Realität, in der der Guardian lebt, kann berichtet werden, dass die Zuwächse im letzten Jahr auffallend groß waren. Im nördlichen GBR stieg der Hartkorallenbestand sprunghaft von 35,8 % auf 39,5 %, im mittleren Bereich von 30,7 % auf 34 % und im Süden von 34 % auf 39,1 %. Der Bericht ist das Ergebnis der Überwachung der Hartkorallenriffe von August 2023 bis Juni 2024 durch das Australian Institute of Marine Science (AIMS). Der Prozentsatz der Hartkorallenbedeckung ist ein Standardmaß für den Zustand der Riffe, das von Wissenschaftlern verwendet wird und ein einfaches und robustes Maß für die Gesundheit der Riffe darstellt. Ähnliche Berichte wurden vom AIMS in den letzten 38 Jahren veröffentlicht.

In den ersten beiden Jahren, in denen die Korallen ein Rekordwachstum verzeichneten, ignorierten die Mainstream-Medien die Erholung. Doch in diesem Jahr, so könnte man argwöhnisch behaupten, musste etwas getan werden, um die sensationellen Nachrichten über die beeindruckenden Zuwächse abzuschwächen. Hilfe kam in Form einer soeben in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Arbeit, die anhand von Proxy-Temperaturmessungen und Klimamodellen zu dem Schluss kommt, dass die Temperaturen in dem riesigen Riffgebiet die höchsten seit 400 Jahren gemessenen sind. Dieser Zeitraum ist ökologisch gesehen ein Wimpernschlag, wenn man bedenkt, dass es Korallen seit Hunderten von Millionen Jahren in Zeiten gibt, in denen die Temperaturen und das atmosphärische Kohlendioxid deutlich anders waren. Dennoch wird dies als existenzielle Bedrohung angesehen, obwohl bekannt ist, dass subtropische Korallen zwischen 24°C und 32°C gedeihen und in wärmeren Gewässern sogar schneller zu wachsen scheinen.

Die natürliche Bleiche, bei der die Korallen Algen ausstoßen und sich weiß verfärben, kann bei vorübergehenden lokalen Temperaturschwankungen auftreten, aber die langjährigen wissenschaftlichen Beobachtungen zeigen, dass sich die Korallen oft und schnell wieder erholen. Langfristige Veränderungen der Wassertemperatur – winzig im Vergleich zu den optimalen Bedingungen für Korallen – stellen keine Bedrohung dar, aber Alarmisten konzentrieren sich auf die Bleichereignisse, um vor einem möglichen ökologischen Zusammenbruch zu warnen. Der Guardian berichtete kürzlich über die fünfte Massenbleiche innerhalb von acht Jahren im gesamten Riff, die, wie er behauptete, auf die “globale Erwärmung” zurückzuführen sei. Bislang wissen die Leser des Guardian nicht, wie sich dies mit dem jüngsten Rekordwachstum vereinbaren lässt.

Ein Jahrzehnt der Massenbleiche, das von Aktivisten in den Medien, in der Wissenschaft und in der Politik im Interesse von “Net Zero” unerbittlich katastrophisiert wurde, scheint dem jüngsten Wachstum im nördlichen GBR nicht viel geschadet zu haben.

Oder der Zentralbereich.

Oder auch im Süden, wo die Wassertemperaturen etwas kühler sind.

Wer den jüngsten AIMS-Bericht liest, erfährt die bestmögliche Verdrehung der Geschichte, dass das Riff auf eine Katastrophe zusteuert. Und natürlich ist das alles auf die unbewiesenen Klimaveränderungen zurückzuführen, die angeblich durch menschliche Aktivitäten verursacht werden. Es wird behauptet, dass dies zu häufigeren und länger andauernden “Hitzewellen” im Meer führen wird, was zweifellos ein Produkt eines Klimamodells ist. Es wird allgemein behauptet, dass diese Hitzewellen und Massenbleiche vor den 1990er Jahren selten waren, obwohl es ein Rätsel ist, wie man das wissen kann. Detaillierte GBR-Beobachtungen und Temperaturaufzeichnungen reichen kaum ein paar Jahrzehnte zurück.

Wie so oft bei öffentlich finanzierten Maßnahmen ist die politische Botschaft nie weit von der Oberfläche entfernt. So erfahren wir, dass “damit die Korallenriffe diese stressigen Bedingungen überleben können, eine Kombination aus einer Verringerung der globalen Treibhausgasemissionen zur Stabilisierung der Temperaturen … und der Entwicklung von Maßnahmen erforderlich ist, die den Riffen helfen, sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen und sich davon zu erholen”. Zweifellos erfordert dieser letzte Vorschlag große Summen vom Steuerzahler, um die Kosten für diese wertvolle Arbeit zu decken.

Nicht jeder schließt sich der Angstmacherei über Korallen an. Der renommierte Wissenschaftler Dr. Peter Ridd untersucht das GBR seit 40 Jahren und stellt fest, dass die Korallenbestände in den letzten Jahren “explodiert” sind. Er sagt, dass alle 3.000 Riffe im größten System der Welt hervorragende Korallen aufweisen. “Seit der Besiedlung durch die Briten ist kein einziges Riff oder auch nur eine einzige Art von Riffleben verloren gegangen”, berichtet er. Die Auswirkungen der Bleiche werden von den Medien und einigen wissenschaftlichen Organisationen routinemäßig übertrieben”. Seiner Ansicht nach wird die Öffentlichkeit über das Riff getäuscht. “Wie es dazu kommen konnte, ist ein ernstes Problem für die Riff-Wissenschaftler, die sich auf Emotionen, Ideologie und reine Eigeninteressen stützen, um die Finanzierung aufrechtzuerhalten”, bemerkt er.