Es ist etwas faul im Staate Mali – was hat Kiew in Afrika zu suchen?

Ein Aufmarsch ukrainischer Soldaten Seite an Seite mit Al-Qaida-Terrorzellen in Afrika gegen den russischen Einfluss vor Ort? Obwohl die eigene Front leidet und die Siegesaussichten schwinden? Ja, denn über die Köpfe der Ukrainer hinweg wurde das Wichtigste bereits beschlossen.

Elem Chintsky

Vor wenigen Tagen hat Mali die diplomatischen Beziehungen zur Ukraine abgebrochen, nachdem die vom Westen bejubelte terroristische Präsenz Kiews vor Ort unannehmbar geworden war. Nun folgte dem diplomatischen Trend auch Niger. Die Selbstdarstellung des ukrainischen Militärs, das sich ein Standbein als US-unterstützte Terrorzelle in Afrika aufbauen wollte, behauptet zwar Autonomie und Freiwilligkeit, obwohl offensichtlich ist, dass Kiew dort keine staatspolitisch nachvollziehbaren, eigenen nationalen Interessen vertritt – außer um drei Ecken gestrickte Russophobie.

Stattdessen ist das ukrainische NATO-Regime ein erpresster Handlanger – am äußersten Rand der Zahlungsunfähigkeit tänzelnd –, der jetzt begonnen hat, seine nicht tilgbaren Schulden anderweitig und anderswo abzuzahlen. Al-Qaida-assoziierte Kräfte sind zusammen mit den Subjekten des Kiewer Regimes in der Sahelzone Afrikas – einer geopolitischen Region, die sich in den vergangenen Jahren dem französischen und US-amerikanischen Einfluss entzogen hat – involviert.

Sicherlich möchte niemand bestreiten, dass es dem Westen in Mali und seinen Nachbarstaaten einzig und allein um den Erhalt beziehungsweise Wiederimport der liberalen Demokratie geht. Aber vielleicht hat das andauernde Interesse und der dortige Tatendrang der NATO auch etwas damit zu tun, dass Mali einer der größten Goldförderer Afrikas ist. Wobei die gesamte Sahelzone ein uran-, erdöl-, und erdgasreiches Gebiet ist, was dem permanenten Zustand eines vom Westen ausgeschlachtetem Chaos eine zusätzliche Dimension verleiht. So erlebte der afrikanische Kontinent acht Regierungsstürze in nur vier Jahren, die eines gemeinsam hatten: Die militärischen Staatsstreiche waren antifranzösisch beziehungsweise antiwestlich und prorussisch in ihrer ideologischen Ausrichtung.

Zu der mittlerweile deutlich erkennbaren Instrumentalisierung und Weiterverwendung ukrainischer Kämpfer so weit jenseits des Geschehens in der Ukraine gibt es historische Parallelen. Zu Zeiten Napoleons vor über 200 Jahren, als sich die Polen, obwohl sie keinen eigenen Staat hatten, die Gunst des französischen Imperators erst erarbeiten mussten. Indem Bonaparte sie als polnische Legionen im südlichen Spanien für sich schlachten ließ, bevor er seine nicht haltbaren Versprechungen, sie vom “russischen Joch” zu befreien, einzulösen versuchte.

Das Muster ist dasselbe: In der Hoffnung, von einem neuen Hegemon zur erneuten Staatlichkeit verholfen zu bekommen, waren die Polen mehr als bereit, den Drang zur nationalen Souveränität und Selbstbestimmung der Spanier zu unterdrücken, während sie Napoleons Weltmachtphantasien kritiklos und unreflektiert unterstützten. So tragen nun die kämpfenden Ukrainer in Afrika dazu bei, US-gesteuerte Separatisten zu unterstützen, die langfristig das Selbstbestimmungsrecht afrikanischer Nationen ersticken sollen. Denn aus der neokolonialen Deutungsmatrix heraus, die das Selbstverständnis der westlichen Eliten und ihrer Massen dominiert, ist wahre nationale Souveränität ohnehin nur unter den fest geschnürten Stiefeln Onkel Sams und Fräulein Europas erreichbar und lohnenswert.

Obwohl der Krieg im eigenen Land de facto verloren ist, werden sich die Ukrainer ad infinitum vor ihren Gönnern bei BlackRock und dem US-Außenministerium beweisen müssen – getrieben von der Aussicht auf “weitere Hilfe vom Hegemonen” für einen “ukrainischen Sieg” gegen Russland, der sich in einem messianistisch-esoterischen Trauerspiel entladen wird, den ein Teil der ukrainischen Diaspora als ewiges Trauerlied einer “verlorenen Heimat”, resistent gegen jegliche Selbstkritik und jegliches Eingestehen eigener Schuld und Verantwortung, bei den Ereignissen der letzten Jahre, für dauernde nationale Geschichtsverzerrung aufführen wird.

Auch in Anbetracht der dramatischen Einbußen Kiews auf dem Schlachtfeld in den letzten Monaten ist diese Kräfteverschiebung und Verlegung ukrainischer Militärressourcen, ein schlecht vertuschtes Eingeständnis des Westens über einen langfristigen Sieg Russlands in Osteuropa. Die Rechtfertigung der nationalistischen Ukrainer für den bewaffneten Widerstand gegen die militärische Sonderoperation Russlands war von Beginn an durch das nazistische Bandera-Vermächtnis, die Kiewer Staatsverbrechen an der (damals noch eigenen) Donbass-Zivilbevölkerung in den Jahren 2014 bis 2022 sowie der getäuschten Aufrichtigkeit bei der Umsetzung der Minsker Abkommen vorbelastet. Stets hieß es, von Moskau fremdbestimmte Separatisten im Donbass sollten vernichtet werden. Separatisten in der afrikanischen Sahelzone dagegen werden enthusiastisch unterstützt. Spätestens seit dem heuchlerischen “Afrika-Abenteuer” ist die “kämpfende Ukraine” moralisch bankrott.

Dass also in Zukunft ukrainische Soldaten auf dem afrikanischen Kontinent fallen und entsorgt werden, spielt Larry Fink, seinen Leidensgenossen und der NATO insgesamt langfristig in die Hände – ganz zu schweigen von dem ohnehin dramatischen Exodus der ukrainischen Zivilbevölkerung seit Februar 2022.

Denn wenn ukrainische Soldaten heute in der Ukraine selbst entbehrlich sind, widerspricht das den Aufrufen Kiews, mehr Manneskraft zu bündeln, um den Russen das nötige Paroli zu bieten. Der jüngste Rhetorikwechsel Selenskijs hin zu Friedensgesprächen muss vor diesem Hintergrund erst noch auf seine Aufrichtigkeit hin geprüft werden. Dass Moskau dies bei allen falschen Versprechungen, Täuschungen und Vertragsbrüchen nicht für bare Münze nimmt, sollte mittlerweile einleuchten.

Zurück nach Afrika. Hinzu kommt, dass Mali mit Niger und Burkina Faso im Januar 2024 eine afrikanische Konföderation gegründet hat. Die westliche Empfindung von Dringlichkeit in Anbetracht des rasanten Einflussverlustes in der Sahelzone wächst also stetig.

Die drei Länder teilten in einer Pressemitteilung Folgendes mit: “Gemeinsam werden wir die Grundlagen unserer wahren Unabhängigkeit stärken und durch die Gründung der Konföderation der Allianz der Sahel-Staaten echten Frieden und eine nachhaltige Entwicklung garantieren. Die ASS verfügt über ein enormes natürliches Potenzial, das, wenn es richtig genutzt wird, den Völkern von Niger, Mali und Burkina Faso eine bessere Zukunft garantieren wird.” Das Abkommen wurde von den militärischen Führern der drei Staaten unterzeichnet und sieht perspektivisch sogar eine gemeinsame Währung vor. Das im Herbst 2011 ermordete Staatsoberhaupt Libyens, Muammar Gaddafi, wollte unter anderem ebenfalls eine unabhängige, gesamtafrikanische Währung auf Basis des Goldstandards, weit abseits des Einflusses der Bank of England oder der US-Federal Reserve.

Zuvor hatte diese neue Allianz der Sahel-Staaten ein Sicherheitsabkommen unterzeichnet und ihren Austritt aus der prowestlichen ECOWAS-Gemeinschaft westafrikanischer Staaten angekündigt – einer Organisation, die dem imperialistischen Westen bis heute als trojanisches Pferd für seine eigenen Interessen dient und unter anderem Mali mit den viel zitierten krypto-westlichen “Sanktionen” belästigte.

*

Elem Chintsky ist ein deutsch-polnischer Journalist, der zu geopolitischen, historischen, finanziellen und kulturellen Themen schreibt. Die fruchtbare Zusammenarbeit mit RT DE besteht seit 2017. Seit Anfang 2020 lebt und arbeitet der freischaffende Autor im russischen Sankt Petersburg. Der ursprünglich als Filmregisseur und Drehbuchautor ausgebildete Chintsky betreibt außerdem einen eigenen Kanal auf Telegram, auf dem man noch mehr von ihm lesen kann.