Warum hat Amerika seine Arbeitsplätze in der Fertigungsindustrie aufgegeben?

Paul Craig Roberts

Vor nicht allzu langer Zeit fragten mich ein paar Verleger nach meinen Memoiren. Ich sagte ihnen, ich hätte kein Interesse. Memoiren sind ein gewaltiges Unterfangen, vor allem, wenn die Akten nicht für diesen Zweck geordnet wurden. Außerdem wurden viele meiner Akten bei Umzügen weggeworfen. Wenn man so lange gelebt hat wie ich und in so viele große Themen verwickelt war, sind die Akten eine umfangreiche Sammlung. Außerdem habe ich Memoiren immer mit Skepsis betrachtet und war mir nicht sicher, ob sie eine Übung in Egoismus sind.

Ich denke, in der Vergangenheit haben Memoiren, selbst wenn sie Versuche waren, die Erzählung zu kontrollieren, was heute die CIA und die aufgeweckten Medien und Universitäten für uns tun, immer noch Informationen verfügbar gemacht, die sonst mit der Person gestorben wären. Ich finde das ein wenig ernüchternd, da es eine Menge Informationen gibt, die mit mir sterben werden.

Trotz all dem Aussortieren meiner Akten habe ich immer noch 25 Kisten, die ich vielleicht durcharbeiten könnte, wenn ich ein Jahr lang nichts anderes täte. Um die Informationen zu organisieren, bräuchte ich mindestens zwei Assistenten. Ich habe die Kisten kaum berührt, und schon habe ich wichtige Dinge gefunden, die längst vergessen waren.

2004 begannen der demokratische Senator von New York Chuck Schumer und ich das neue Jahr mit einer gemeinsam verfassten Kolumne in der New York Times. Wir sprachen das Thema der Verlagerung an. Amerikanische Fertigungsjobs und die technischen Jobs amerikanischer Fachkräfte wurden nach Asien verlagert. Wir stellten die Frage, ob, wenn die Verlagerung von Arbeitsplätzen Freihandel sei, wie Ökonomen behaupteten, der Freihandel dann noch im Interesse Amerikas sei. Meine Position war, dass die Verlagerung von Arbeitsplätzen ein Widerspruch zum Freihandel ist – mehr dazu später – und Schumer befand sich noch in seiner idealistischen Phase, als er sich Sorgen über die Verdrängung amerikanischer Arbeitskräfte durch ausländische Arbeitskräfte bei der Produktion von Waren und Dienstleistungen machte, die von Amerikanern konsumiert wurden.

Unser Artikel löste einen Sturm der Entrüstung aus. Die Brookings Institution in Washington berief eine Konferenz ein und bat uns, zu kommen und unsere Position zu verteidigen. C-Span übertrug die Konferenz live und wiederholte sie mehrmals. Schumer und ich setzten uns durch.

Schumer war von der Publizität begeistert und schlug einen Folgeartikel vor. Die New York Times war eifrig. Wir begannen mit einem Entwurf, der dann aber ins Stocken geriet. Meine Erklärung ist, dass die Wall Street, die sich für die Auslagerung von Arbeitsplätzen einsetzte, Schumer erreichte und ihm Wahlkampfspenden erklärte.

Ich fuhr fort. Konservative, Marktwirtschaftler und Libertäre, die mit dem Freihandel indoktriniert sind, die Theorie jedoch nicht verstehen, nannten mich einen Ketzer. Trotzdem waren sowohl das Wall Street Journal als auch die Washington Post fasziniert, dass die „leidenschaftlichsten“ der „Reagan-Politiker“ eine Position gegen die Politik eingenommen hatten, die die Wall Street dem Land aufzwang.

Das Wall Street Journal beauftragte Timothy Aeppel, eine Reihe von Debatten zwischen mir und Professor Jagdish Bhagwati von der Columbia University zu arrangieren, die im Wall Street Journal veröffentlicht werden sollten. Die Frage war: Ist die Auslagerung von Arbeitsplätzen wirklich Freihandel?

Die Theorie des Freihandels von Adam Smith und David Ricardo beruht auf dem Prinzip des komparativen Vorteils. Das bedeutet, dass das Kapital eines Landes im Inland eingesetzt bleibt und in den Bereichen eingesetzt wird, in denen es am besten eingesetzt ist. Wenn alle Länder dies tun, gibt es Handelsgewinne und alle Länder werden besser dran sein, als wenn sie autark wären. Ich habe mich gefragt, ob die Freihandelstheorie als List eingesetzt wurde, um die britischen Korngesetze aufzuheben und das Einkommen und die Macht des Landadels zu verringern.

Sowohl Smith als auch Ricardo machten völlig klar, dass, wenn das Kapital eines Landes das Land verließ, es einen absoluten Vorteil anstrebte, keinen komparativen Vorteil, und die Freihandelstheorie damit hinfällig ist. Das ist der Punkt, den ich gemacht habe. Ohne komparativen Vorteil gibt es keine Argumente für Freihandel.

Das Wall Street Journal war nicht das einzige Medieninstitut, das an den Fakten interessiert war. Das war auch die Washington Post. Die Washington Post beauftragte ihren Wirtschaftsredakteur Paul Blustein, mich und meine Kritiker zu interviewen und einen Nachrichtenbericht zu schreiben. Blustein interviewte mich mindestens dreimal, bevor er seinen Artikel schrieb. Bedenken Sie, dass Blustein während meiner Zeit im Finanzministerium unter der Reagan-Regierung ein Kritiker gewesen war. Trotzdem schrieb Blustein, nachdem er meinen Kritikern Gehör geschenkt hatte:

„Dennoch können die Mainstream-Ökonomen eine zentrale Frage, die Roberts aufwirft, nicht beantworten: wie kann die US-Wirtschaft bessere Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, um die plötzlich verschwindenden Angestelltenjobs zu ersetzen?

„Roberts erhielt kürzlich Unterstützung für seine Argumentation von einem einflussreichen akademischen Ökonomen, William J. Baumol … einem ehemaligen Präsidenten der American Economic Association, und einem Buch, das er zusammen mit Ralph E. Gomery [einem angesehenen Mathematiker] veröffentlichte und das einige Löcher in die ökonomische Orthodoxie stößt, indem es zeigt, dass freier Handel Ländern nicht unbedingt gegenseitigen Nutzen bringt.“

Heute ist dieser Gedankenaustausch im Wall Street Journal und in der Washington Post und die ehrliche Einschätzung der eigenen Gegner nicht mehr möglich. Ich bin vom Wall Street Journal ausgeschlossen, einer Zeitung, die ich früher redigiert habe. Ich bin von der Washington Post ausgeschlossen, für die ich als Mitarbeiter tätig war. Ich bin von der NY Times ausgeschlossen, die mich früher anrief und bat, über aktuelle Themen zu schreiben. Ich bin vom Scripps Howard News Service ausgeschlossen. Ich bin vom San Diego Union, dem San Francisco Examiner und der Los Angeles Times ausgeschlossen, für die ich regelmäßig als Mitarbeiter tätig war.

Es gibt keine Debatte. Es gibt Narrative, und die Narrative werden aufgezwungen. Journalismus als Beruf existiert nicht mehr. Heute geht es nicht mehr darum, zum Kern eines Problems vorzudringen, sondern seine Agenda durchzusetzen.

2013 bin ich in meinem Buch „The Failure of Laissez Faire Capitalism“ auf das Thema der Verlagerung der Produktion für den heimischen Markt zurückgekommen. In den zehn Jahren seit der Veröffentlichung unseres Artikels durch Schumer und mich haben die USA 54.000 Fabriken verloren. Die Zahl der Fabriken mit 1.000 oder mehr Beschäftigten sank um 40 %. Die Zahl der Fabriken mit 500-1.000 Beschäftigten sank um 44 %. Die Zahl der Fabriken mit 250-500 Beschäftigten sank um 37 %. Die Zahl der Fabriken mit 100-250 Beschäftigten sank um 30 %. Die Verluste sind abzüglich neuer Gründungen. Die Zahl der Beschäftigten im US-amerikanischen Fertigungssektor schrumpfte um 5.000.000 Beschäftigte.

Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts sank die Bevölkerung von Detroit, Michigan, um 25%. Gary, Indiana, verlor 22 % seiner Bevölkerung. Flint, Michigan, verlor 18 %. Cleveland, Ohio, verlor 17 %. St. Louis, Missouri, verlor 20 %. Pittsburgh, Pennsylvania, South Bend, Indiana, und Rochester, New York, verloren ebenfalls Einwohner. Diese Städte waren einst die Heimat der amerikanischen Fertigungs- und Industriemacht.

Wo auch immer die angeblichen „Handelsgewinne“ stattgefunden haben mögen, es war nicht in diesen Städten.

Die Politik der offenen Grenzen der Demokraten mag die Bevölkerung dieser Städte wieder auffüllen, aber die Arbeitsplätze sind nicht vorhanden, um sie zu unterstützen.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Auslagerung von Arbeitsplätzen den Amerikanern keine Handelsgewinne einbrachte. Wenn die im Ausland produzierten Waren und Dienstleistungen zur Vermarktung wieder in die USA gebracht werden, werden sie als Importe eingeführt. Dadurch vergrößert sich das Handelsdefizit, was bedeutet, dass die USA mehr Auslandsschulden aufnehmen. Wird das durch die Auslagerung von Arbeitsplätzen verursachte Schuldenwachstum durch Handelsgewinne gedeckt?

Die USA wurden drei Jahrzehnte lang nicht auf umsichtige Weise regiert. Diese Torheit wird einen hohen Preis fordern.