Krieg droht im Nahen Osten

Eric Margolis

1982 war ich mit der israelischen Armee, als sie in den Südlibanon einmarschierte. Wir zogen von einem bedrohlichen Dorf zum anderen, bereit für einen Angriff der Hisbollah-Kämpfer.

Israels Ziel war es, den südlichen Teil des Libanon einzunehmen, vor allem den Litani-Fluss, die wichtigste Trinkwasserquelle der Region. Der historische Hafen von Tyrus – alt, als Rom noch jung war – war ein weiteres wichtiges Ziel. Er war weitgehend von maronitischen faschistischen Milizen eingenommen worden, die mit Israel verbündet waren und von ihm versorgt wurden.

Israel behauptete, es kämpfe gegen den “Terrorismus”. In Wirklichkeit war Israels oberstes Ziel – wie immer – mehr Land für den jüdischen Staat. Als Israel 1948 gegründet wurde, gab es viele Spekulationen darüber, ob der neue jüdische Staat den gesamten Südlibanon annektieren würde.

Das geschah nicht, nachdem die USA ein Machtwort gesprochen hatten. Das war noch vor der Zeit, als Israel die Nahostpolitik der USA dominierte und dem US-Präsidenten den Marschbefehl gab. Heute liegt der US-Flugzeugträger Abraham Lincoln, auf dem ich auf See war, vor der Küste des Nahen Ostens und ist bereit, den Iran anzugreifen.

Die USA und Israel versuchen seit der islamischen Revolution von 1979, mit der das US- und israelisch geführte Schah-Regime des Irans gestürzt wurde, einen Krieg mit dem Iran zu provozieren. Die Ermordung des iranischen Generals Soleimani durch die USA und die jüngste Tötung hochrangiger iranischer Kommandeure im Libanon und in Teheran haben den Iran und Israel an den Rand eines Krieges gebracht.

Meinen Informationen zufolge planen die USA und Israel über 3.400 Luftangriffe auf iranische Ziele, darunter alle Nuklearanlagen (ähnlich wie in Tschernobyl). Verkehrsknotenpunkte, Flugplätze und Häfen, Marine- und Lufteinheiten, militärische Anlagen, Raketenbasen, Telekommunikationseinrichtungen, Geheimdienstzentralen, Rundfunkanstalten, Zentralen der Revolutionsgarden, Polizeizentralen.

Israel ist seit langem bestrebt, die nukleare Infrastruktur des Irans anzugreifen und seine Atomprogramme dauerhaft lahm zu legen. Die USA haben Israel mit den speziellen schweren Bomben, Zielinformationen und Langstreckenflugzeugen für diese Aufgabe ausgestattet. Außerdem verfügt Israel über deutsche U-Boote, die mit Atomsprengköpfen bestückte Raketen tragen, die jede Hauptstadt im Nahen Osten treffen können.

Hinter dem ganzen hochgespielten Drama Israel gegen Iran verbirgt sich die Tatsache, dass der Iran bisher keine Möglichkeit hat, Israel wirksam anzugreifen. Sein letzter Raketen- und Drohnenbeschuss erwies sich als ungefähr so gefährlich und unwirksam wie das Werfen von Steinen. Der Iran unterliegt seit 1979 einem intensiven Waffen- und Ausrüstungsembargo der USA. Ähnliche Sanktionen gegen den Irak führten dazu, dass das Land 2003 nicht in der Lage war, verbogene Panzerrohre zu ersetzen, die nicht mehr geradeaus schießen konnten.

Die Angriffe und Attentate Israels haben den Iran in eine schwierige Lage gebracht. Er kann Israel nicht wirklich großen Schaden zufügen, aber wenn er angreift, wird er selbst katastrophalen Schaden nehmen. Das heißt, solange keine der beiden Seiten Atomwaffen einsetzt.

Eine weitere unangenehme Möglichkeit ist, dass eine der beiden Seiten auf einen Plan zurückgreift, den Ägypten bereits in den späten 1950er Jahren in Erwägung zog: Raketensprengköpfe mit radioaktivem Abfall zu bestücken, um die israelischen Drohungen abzuwehren, eine Atomwaffe auf den riesigen ägyptischen Assuan-Staudamm zu werfen, was zu einer Überflutung des gesamten Niltals einschließlich Kairo geführt hätte.

Ein iranischer Angriff auf Israel hätte wenig strategische Wirkung. Hauptziele in Israel wären für den Iran der Ben-Gurion-Flughafen, der Hafen von Haifa, Tel Nof und andere Flugplätze sowie der Weizman-Wissenschaftskomplex. Nur die Flugplätze und der israelische Dimona-Reaktor wären strategische Ziele, und vielleicht auch das verwundbare israelische Stromnetz.

Aber der Iran muss seine militante Haltung beibehalten, um das derzeitige Teheraner Regime nicht zu diskreditieren und sogar zu stürzen. Das bedeutet weitere Nadelstichangriffe und Militärparaden in Teheran, bei denen Hightech-Waffen vorgeführt werden, die kaum oder gar nicht funktionieren.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Israel mit Bodenoperationen in den Iran einmarschieren wird. Der Iran ist zu groß, zu bevölkerungsreich und zu bewährt im Krieg gegen den Irak. Der Gazastreifen war für Israel eine zu große PR-Katastrophe. Der Iran könnte außer Kommandoangriffen über die Grenze wenig tun. Der Rest der muslimischen Welt hat nichts unternommen, während sie zusah, wie über 90.000 Palästinenser (die Hälfte davon Kinder) verhungerten oder verwundet wurden und 40.000 Menschen getötet wurden.

Ein iranischer Aktivist sagte mir einmal in Teheran: “Wir begrüßen eine amerikanische Invasion. Sie werden sich am Iran die Zähne ausbeißen, so wie sie es im Irak und in Afghanistan getan haben”.