Bangladesch als farbige Revolution vor der Haustür Indiens

Von Chan Akya

Die USA hatten ein geopolitisches Interesse an der Absetzung Hasinas und begrüßten bezeichnenderweise schnell ihre vom Militär eingesetzte Interimslösung

Die indischen Geheimdienste, selten der Inbegriff von selbstbewusstem Erfolg, wurden selten so auf dem falschen Fuß erwischt wie am Wochenende, als die Premierministerin von Bangladesch, Sheikh Hasina, eilig ihre palastartige Residenz verließ und in ein eher bescheidenes Gästehaus der Regierung am Stadtrand von Delhi zog.

Innerhalb weniger Stunden sah die ehemalige “Eiserne Lady” von Dhaka ihre Position und vielleicht auch ihre Lebensperspektiven in Gefahr, als der Chef der Streitkräfte (der zufällig der Ehemann ihrer Nichte ist) mitteilte, dass sich die Truppen weigern würden, auf “Studenten”-Demonstranten zu schießen, die sich überall im Land versammelt hatten.

Erschwerend kam hinzu, dass verschiedene Demokratien wie die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich ihr das Visum verweigerten oder entzogen, nachdem der ehemalige Grameen-Bank-Chef und Nobelpreisträger Muhammad Yunus als Interimspremierminister an die Macht gekommen war.

Solche epochalen Ereignisse in einem Land mit fast 175 Millionen Einwohnern haben in der westlichen Welt selbst in einem relativ langsamen (politischen) Nachrichtenzyklus im August kaum mehr als ein Achselzucken hervorgerufen.

Vielleicht konzentrieren sich die Medien mehr auf die Olympischen Sommerspiele, aber die Ereignisse in Dhaka würden eindeutig eine viel größere Bedeutung erlangen, wenn die Gewalt, die sich bereits gegen die Hindu-Minderheit des Landes richtet, außer Kontrolle gerät und in einen ausgewachsenen Bürgerkrieg mündet.

Insbesondere die Hand der US-Regierung ist in der raschen Entwicklung der Ereignisse seit Mitte Juni zu erkennen, als sich die Studentenproteste gegen ein neues Jobquotensystem für die Nachkommen des Freiheitskampfes des Landes bald in breitere Proteste einer Bevölkerung verwandelten, die zunehmend die hohe Inflation und die hohe Arbeitslosigkeit unter gebildeten jungen Menschen satt hatte.

Nach dem Vorbild der “Frühlingsrevolution” in Ländern von Tunesien bis Ägypten kam es in ganz Bangladesch zu gleichzeitigen Massenprotesten, bei denen sich die Gewaltakte ausschließlich gegen Minderheiten richteten, die Hasinas Awami-Liga-Partei politisch nahestehen.

Polizei und Armee wurden zu Hilfe gerufen, erwiesen sich jedoch als völlig unwirksam gegenüber den riesigen Menschenmassen, die sich versammelt hatten. Trotz verschiedener Tränengaseinsätze und sogar Schießbefehlen (die in der Praxis kaum befolgt wurden, da die Polizei lieber in die Luft schoss als direkt auf die Demonstranten) drohte der ermutigte Mob diese Woche mit einem Marsch auf die Hauptstadt, was Hasinas schmachvollen Abgang zur Folge hatte.

Warum sollten sich die USA die Mühe machen?

In Anbetracht der relativ geringen geografischen Präsenz des Landes im Vergleich zu seiner Bevölkerungszahl und des Mangels an nennenswerten Ressourcen stellt sich für jeden Leser die Frage, warum die USA sich überhaupt die Mühe machen sollten, einen Staatsstreich in diesem Land auszulösen.

Die Antwort liegt in der Lage des Landes im strategisch wichtigen östlichen Teil Indiens und in unmittelbarer Nähe zu China. Und nicht nur das: Als Anrainerstaat von zwei der größten Flüsse der Welt, dem Ganges und dem Brahmaputra, die zusammen eines der fruchtbarsten Deltas der Welt bilden (was die Bevölkerungsdichte erklärt), haben die Häfen des Landes lange Zeit Seemächte angezogen, von den Briten, Japanern und Russen bis hin zu den Chinesen und Amerikanern.

Derzeit besteht das Hauptinteresse der USA an dem Land darin, einen Servicehafen für mittelgroße US-Marineschiffe einzurichten, der Amerika dabei helfen könnte, die Risiken von Marineoperationen zu bewältigen, die durch Chinas Zugang zu Häfen im benachbarten Myanmar verursacht werden, und befreundeten Mächten in der Region logistische Dienstleistungen anzubieten, ohne dass eine Genehmigung oder Beteiligung Indiens erforderlich wäre.

Langfristig gesehen bietet die Zähmung und Verwaltung der Anrainerwirtschaft von Bangladesch einen bedeutenden geopolitischen Vorteil, wobei die nördlichen Teile des Landes eine perfekte Topographie für Luftangriffe auf den weichen Unterbauch Chinas im Südosten der Region Tibet-Sichuan bieten, ein Gebiet, das China so sehr beherrscht, dass es sich über potenzielle militärische Risiken keine Gedanken macht.

Eine Ahnung von diesen politischen und militärischen Risiken hat Indien seit dem gescheiterten Vorstoß bei Doklam im Jahr 2017, der wiederum erhebliche geopolitische Aktivitäten der Chinesen rund um Bhutan und Nepal ausgelöst hat, während sie den Druck auf Indien weiter verstärkten, bevor sie Anfang 2022 eine beispiellose Überlegenheit erlangen.

Da Indien in der Defensive ist, sehen sich die USA eindeutig veranlasst, einzugreifen – und wenn man Beobachtern in Delhi Glauben schenken darf, den Einsatz zu erhöhen.

Was also macht sie zu einer farbigen Revolution?

Die Ereignisse in Bangladesch entsprechen in etwa den Beispielen der verschiedenen farbigen Revolutionen in Europa und den Bewegungen des “Frühlings”:

Massenproteste, ausgelöst durch ein bestimmtes Thema, das die Regierung des Gastlandes normalerweise als unbedeutendes Nischenthema betrachtet hätte

Aktive Beteiligung mehrerer gesellschaftlicher Gruppen, die in der Regel von jüngeren Menschen angeführt werden, sich aber bald über die gesamte Gesellschaft hinweg auf bisher unpolitische Gruppen ausbreiten

Erheblicher Einsatz von Technologie, insbesondere von sicheren Kommunikations-Apps (die möglicherweise von einem ausländischen staatlichen Akteur unterstützt wurden, um Verschlüsselungs-Upgrades zu gewährleisten, die das Gastland nicht überwachen oder stören kann)

Großzügige und ungeklärte Finanzmittel, die in der Regel von neuen Bankkonten kürzlich gegründeter Wohltätigkeitsorganisationen und NRO stammen

Zufallsnachrichten, die dazu dienen, weitere Teilnehmer anzustacheln, und insbesondere Bilder von Vergewaltigungen junger Frauen sowie Bilder oder Videos von Autoritätspersonen, die schwere Körperverletzungen vornehmen oder sogar menschliche Körper zerstückeln.

Nach dem, was dieser Autor in den letzten 72 Stunden als Rohdaten gesichtet hat, sind einige dieser Bedingungen erfüllt, obwohl es sich bisher als unmöglich erwiesen hat, einen Großteil der Informationen nach den üblichen Standards einer beweisgestützten Dokumentation zu bestätigen oder zu beweisen.

Was ist der Hintergrund?

Mit etwas mehr als 52 Jahren war das Bangladesch des Jahres 2024 ein rüstiger junger Erwachsener in der Liga der Nationen, der sich eines rasanten Wirtschaftswachstums rühmte, eines Pro-Kopf-BIPs, das südasiatische Konkurrenten wie Indien überholt hatte (und das das ebenfalls muslimische Ausgliederungsland Pakistan schon vor vielen Jahren hinter sich gelassen hatte), mit einer vernünftigen Infrastruktur, öffentlichen Zahlungssystemen und einem deutlichen Wettbewerbsvorteil in arbeitsintensiven Massenindustrien wie der Textilindustrie, die von preiswerter Kleidung bis hin zu höherwertigen Modeartikeln reicht.

Darüber hinaus waren viele soziale Indikatoren, einschließlich der Beteiligung von Frauen an der formellen Wirtschaft und der Gesundheitskennzahlen der durchschnittlichen Schulkinder, der Neid der Region.

Jeder, der mit der blutigen Geschichte des Landes seit den 1960er Jahren vertraut ist, würde die gewaltigen Fortschritte der letzten 15 Jahre im Allgemeinen zu schätzen wissen. Ein Demokratieversuch, der dazu führte, dass die (west-)pakistanischen Eliten die Herrschaft der “Bengalen” fürchteten, führte zu einem versuchten Völkermord, der nur durch das rechtzeitige Eingreifen der indischen Armee gestoppt werden konnte, die bewaffnete lokale Guerillas dabei unterstützte, die pakistanischen Streitkräfte im Dezember 1971 innerhalb weniger Tage zu besiegen.

Seitdem erklingen in den Parlamentssälen von Dhaka regelmäßig die den Beobachtern Pakistans so vertrauten Echos von politischen Morden und Militärputschen.

Hasina, die seit 2009 an der Macht ist, ist in der Tat viel diktatorischer geworden und hat extreme Maßnahmen gegen die Bangladesh National Party ihrer ehemaligen politischen Partnerin Khaleda Zia ergriffen (die beiden hatten sich zusammengetan, um Präsident Ershad 1990 zu stürzen), während sie gleichzeitig hart gegen terroristische Randgruppen vorgeht, die unter dem Dach der Jamaat-e-Islami (Jamaat) agieren.

Wer sind die Akteure?

Die ehemals gleichgültigen Beziehungen zwischen Indien und Bangladesch haben sich seit 2014 schlagartig zum Besseren gewendet, als der neue Premierminister Narendra Modi die Regierungschefs anderer südasiatischer Länder zu seiner Amtseinführung einlud – eine Premiere für einen indischen Premierminister.

Während seine Bemühungen um einen positiveren Ton in den Beziehungen zu Pakistan gescheitert sind, haben sich Modi und Hasina recht gut verstanden.

Nach den schrecklichen Terroranschlägen in Dhaka im Juli 2016, bei denen mindestens ein Inder ums Leben kam (eine junge Frau, die als Touristin unterwegs war), unterstützte Indien Hasina in erheblichem Umfang und immer wieder mit nachrichtendienstlichen Mitteln und Waffen, während sie gegen die verbotenen Jamaat-Netzwerke vorging, die manchmal über die Grenze nach Indien eindrangen, insbesondere in die willkommene Umarmung des von der Opposition geführten Bundesstaates Bengalen.

Im Laufe der Jahre haben die beiden Staatsoberhäupter trotz zahlreicher Provokationen ein herzliches Verhältnis gepflegt, das zur Stabilität in der Region, zur Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung und zur Bekämpfung des Menschenschmuggels beigetragen hat, was den ironischen Nebeneffekt hatte, dass sich die Aktivitäten von Indien weg in Richtung Europa und die Vereinigten Staaten verlagerten, die “Hauptader”.

Es hat den Anschein, und das wurde die ganze Woche über in Delhi diskutiert, dass die indischen Geheimdienste die Dynamik der Studentenproteste einfach nicht erfasst haben. Es wird viel über die zig Millionen Dollar diskutiert, die von ausländischen Mächten auf die Konten der Demonstranten geflossen sind, oft über Bankkonten im benachbarten Indien (insbesondere die Konten von Jamaat-Anhängern, die “illegal, aber bequem” in Bengalen leben).

Ein zweites Thema, das in dieser Woche in Delhi heimlich diskutiert wurde, ist das Vorgehen der USA und in geringerem Maße auch des Vereinigten Königreichs. Ein gut informierter Beobachter in Delhi sagte, die Anschuldigungen gegen das Vereinigte Königreich seien “unbegründet und spekulativ”, da er die Rolle der stellvertretenden Finanzministerin Tulip Siddiq (der Tochter von Hasinas Schwester) für viel zu wichtig hält, als dass die neue Labour-Regierung eine Rolle in dem Verfahren hätte spielen können.

Andere Quellen haben jedoch darauf hingewiesen, dass Staatsstreiche nicht innerhalb von Tagen geplant werden, und es ist wahrscheinlicher, dass die Akteure in der früheren von den Konservativen geführten Regierung den vermeintlichen US-Plan zur Absetzung Hasinas mitspielen wollten, und sei es nur deshalb, weil die meisten von ihnen befürchteten, ihre Sitze bei den britischen Wahlen im Juli zu verlieren, und nach ihrer unvermeidlichen Entlassung Pfründe bei US-Behörden und Unternehmen anstrebten.

Das Verhalten der USA war besonders aufschlussreich. Von der Verurteilung der Wahlen in Bangladesch Anfang des Jahres als “nicht frei und fair” bis hin zu einer offiziellen Erklärung, in der die Übergangsregierung in Dhaka nur wenige Stunden nach Hasinas Flucht aus dem Land “begrüßt” wurde, ist in jeder Richtung ein amerikanischer Fingerabdruck zu erkennen.

Es ist kein Geheimnis, dass eine Reihe von pro-palästinensischen Mitgliedern der US-Regierung gemeinsame Sache mit der Jamaat gemacht haben und sicherlich von der Finanzierung und Lobbyunterstützung durch die kleine, aber einflussreiche bangladeschisch-amerikanische Gemeinschaft, insbesondere an der Ost- und Westküste Amerikas, profitiert haben.

In den vergangenen Monaten gab es auch regelmäßige Treffen zwischen US-Beamten und Tariq Rahman, dem Sohn von Khaleda Zia und de-facto-Vorsitzenden der BNP. Es wird vermutet, dass eine Reihe britischer Labour-Politiker, die auf die Stimmen der Bangladescher angewiesen sind, regelmäßig im Namen der BNP bei der Regierung Biden Lobbyarbeit betrieben haben.

Wie wurde der Coup ausgelöst?

Indische Quellen haben keine weltbewegenden Enthüllungen darüber gemacht, wie genau die USA die Studentenproteste finanziert und die rasche Einsetzung des Nobelpreisträgers Yunus als Interimspremierminister veranlasst haben.

Auf jeden Fall tauchte Yunus bereits 2015 auf, als er den Wunsch äußerte, eine “wohlwollende Diktatur” zu unterstützen (oder sogar anzuführen), die die demokratisch gewählte Regierung Hasina ablösen würde.

Das war natürlich nach dem harten Durchgreifen ihrer Regierung im Jahr 2013 und nach einigen politisch gefärbten Reden, die sich für die Regierung als äußerst unangenehm und für Hasina persönlich als peinlich erwiesen.

Nach allem, was ich mir zusammengereimt habe, scheinen die mit der Jamaat verbundenen Personen, die in Bengalen tätig sind, mindestens seit dem letzten Jahr ausreichend finanziert worden zu sein, und es gab Spekulationen, dass die USA eine Reihe islamistischer Politiker finanziert haben, die bei den indischen Wahlen gegen die Kandidaten der regierenden BJP antraten (und zumeist gewannen).

Das mag der Fall gewesen sein, und es gab tatsächlich Vorfälle, bei denen ganze Dörfer keine einzige Stimme für die BJP abgaben, was die Großzügigkeit der Jamaat in Bengalen verdeutlichen mag, aber im Wesentlichen scheint mir, dass das Geld nach Bangladesch geschickt wurde.

Nebenbei bemerkt: Bangladesch hat zwar eine eigene Währung, aber es wird allgemein angenommen, dass die indische Rupie in vielen Teilen der Wirtschaft als gesetzliches Zahlungsmittel gilt, ähnlich wie der US-Dollar weltweit. Daher würde die Finanzierung von Jamaat-Konten in Indien eine reibungslose Übertragung von Geldern an Aktivisten in Bangladesch ermöglichen.

Die überraschende gerichtliche Ablehnung der Beschäftigungsquote für Nachkommen von Freiheitskämpfern, einem Gründungsmythos der Awami-Liga, wird nun selbst unter konspirativen Gesichtspunkten betrachtet, wobei einige “gut informierte Quellen” vermuten, dass die Richter, die an der Verabschiedung des Beschlusses mitgewirkt haben, alle einen bedeutenden Bezug zu den USA haben, darunter auch Kinder, die im Land leben oder studieren.

In jedem Fall zwang das Gerichtsverfahren die Regierung, die Dinge mit einem neuen Gesetz zu “klären”, was wiederum die Unruhen auslöste, die seit Juni im ganzen Land zu beobachten waren.

Die indischen Wahlen endeten Ende Mai mit dem Scheitern der regierenden BJP, die sich keine einfache Mehrheit sichern konnte – ein Rückschlag, den viele politische Beobachter auf die blockierte oder strategische Stimmabgabe der muslimischen Gemeinschaft im ganzen Land zurückführen, insbesondere aber in Bundesstaaten wie Bengalen, wo die BJP im Vergleich zu ihrem Ergebnis bei den letzten Wahlen 2019 an Boden verlor.

Da die BJP auf dem Rückzug ist, behaupten indische Beobachter, dass die US-Regierung grünes Licht für die Operation gegen Hasina gegeben hat.

Von Manipur nach Dhaka

Im indischen Bundesstaat Manipur, der auf der einen Seite an Myanmar und auf der anderen Seite an den indischen Bundesstaat Mizoram (der seinerseits an Bangladesch grenzt) grenzt, hat sich in den letzten zwölf Monaten fast unbemerkt von der Öffentlichkeit ein Sturm entwickelt.

Verschiedene Organisatoren aus der Bevölkerung, bei denen es sich vermutlich um Anhänger der Demokratischen Partei der USA handelt, haben einen bewaffneten Aufstand in Manipur finanziert, bei dem ein Stamm gegen den anderen kämpfte, wobei es sich zunächst um einen Drogenkrieg handelte (man denke an die zentrale Rolle Myanmars im weltweiten Drogenhandel), der dann in eine umfassendere, stammesbezogene und insgesamt brutalere Situation ausartete.

Da die indischen Sicherheitskräfte in Manipur verbrannt wurden, sind sie stark beansprucht, und es wird vermutet, dass die Konzentration auf Manipur einer der Hauptgründe für das Versagen des indischen Geheimdienstes in Bangladesch war, da die Ressourcen vor über sechs Monaten rasch umverteilt wurden.

Wie geht es jetzt weiter?

Quellen zufolge sind indische Beamte verblüfft über die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Ereignisse in Bangladesch. Bisher haben sie sich auf ein reines Reaktionsspiel konzentriert und sich mit den unmittelbaren Folgen der Ereignisse vom Wochenende in verschiedenen Wirtschaftsbereichen befasst, von eingeschlossenen Touristen bis hin zu einer neuen Welle illegaler Einwanderer an den indischen Grenzen zu Bangladesch.

Abgesehen von dem üblichen Wunschdenken habe ich keinen Kommentar zu plausiblen nächsten Schritten gehört, um Hasina zu unterstützen oder sogar alte Beziehungen zu Yunus und anderen bangladeschischen Beamten wiederzubeleben. Indien ist nun fest in der Spirale einer Reaktionsschleife gefangen, ohne dass es in den kommenden Monaten eine sinnvolle Rolle spielen kann.