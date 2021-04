Ein weiteres Nawalny-Drama verpufft, trotz hungriger westlicher Medien

Nach drei Wochen angeblichen Hungerstreiks hat der vom Westen angehimmelte russische Blogger Alexej Nawalny das Handtuch geworfen. Ausschlaggebend dafür war, dass sich die russischen Behörden weigerten, vor einem westlich inszenierten Drama zu kuschen.



Ein weiterer Faktor ist, dass Nawalny ein Hochstapler und Handlanger westlicher Geheimdienste ist. Einen echten Hungerstreik durchzuführen, ist vielleicht eine der traumatischsten, psychisch quälendsten Leistungen der Selbstaufopferung. Mitzuerleben, wie man sich selbst zum Tode verurteilt, muss die tiefsten Überzeugungen der Rechtschaffenheit beschwören.



Ich erinnere mich, wie ich vor 40 Jahren den Hungerstreik der irischen Republikaner miterlebte, der zum Tod von 10 Gefangenen in einem britischen Staatsgefängnis führte. Der erste dieser Männer, der starb, war Bobby Sands, der im Alter von 27 Jahren am 5. Mai nach 66 Tagen Nahrungsverweigerung im Koma verstarb. Es war eine der grausamsten Perioden in dem 30-jährigen Konflikt mit Großbritannien, der Irland verwüstete.



Nur wenige politische Gefangene treten in den Hungerstreik, und noch weniger halten ihn bis zu seinem grausamen Ende durch. Nur diejenigen, die sich einer gerechten Sache verschrieben haben, könnten jemals in Erwägung ziehen, diese schwerste Herausforderung zu