Ein Werkzeug der Kontrolle: Wie Gesundheitsbeamte die Sprache instrumentalisieren, um die öffentliche Wahrnehmung von COVID-Impfstoffen zu steuern

childrenshealthdefense.org: Der Einsatz cleverer sprachlicher Tricks hat ein feindseliges, auf den Kopf gestelltes Universum geschaffen, in dem sogar Impfgeschädigte als „Impfgegner“ oder Lügner verunglimpft werden, anstatt sie als ehemalige Impfbefürworter anzuerkennen, die Risiken eingegangen sind, die sich als lebensverändernd erwiesen haben.

Psychologische und sprachliche Manipulationen sind für die Machthaber bewährte Mittel zum Aufbau, zur Festigung und zum Erhalt der Vorherrschaft – eine Realität, die in George Orwells sehr aktuellem Roman „1984“ eindringlich beschrieben wird.

Wie es der Meisterpropagandist Edward Bernays, ein ungefährer Zeitgenosse Orwells, formulierte, wird die Meinung des Volkes „von den Gruppenführern, an die es glaubt, und von den Personen, die sich auf die Manipulation der öffentlichen Meinung verstehen, für das Volk gebildet“.

Die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen haben gezeigt, dass die Medizin und das öffentliche Gesundheitswesen – mit Hilfe der mitschuldigen Medien – besonders geschickt darin sind, „die Drähte zu ziehen, die die öffentliche Meinung kontrollieren“.

Zu den raffinierten sprachlichen Tricks des Medizinkartells gehört es, beschwörende Begriffe wie „Impfverweigerung“ und „Abriegelung“ (eine Gefängnis-Terminologie) in den populären und wissenschaftlichen Diskurs einzubringen, schlüpfrige Neudefinitionen von Wörtern mit ehemals fester Bedeutung (wie „Pandemie“, „Herdenimmunität“ und „Impfstoff“) zu schmieden und gescheiterte Produkte umzudrehen, indem man ihnen den positiven Anstrich von „Verstärkern“ gibt.

Bedenklich ist, dass die verbalen Angriffe der Medizin und des öffentlichen Gesundheitswesens diejenigen, die Fragen stellen, beschämen oder ihnen Gewalt antun, während sie gleichzeitig den unaufrichtigen Schein aufrechterhalten, dass Impfvorschriften mit der Freiheit vereinbar seien.

In diesem feindseligen, auf den Kopf gestellten Universum werden sogar die Impfgeschädigten als „Impfgegnern“ oder Lügner verunglimpft, anstatt sie als ehemalige Impfbefürworter anzuerkennen, die Risiken eingegangen sind, die sich als lebensverändernd erwiesen haben.

‚Ähnlich wie andere Stressoren‘

Eines der beleidigendsten Beispiele für die sprachliche Bewaffnung der letzten Zeit betrifft einen zweifelhaften psychiatrischen Tarnbegriff, die „funktionelle neurologische Störung“ (FND), die plötzlich als Erklärung für den Tsunami unerwünschter Ereignisse – insbesondere schwerer neurologischer Reaktionen – angepriesen wird, die weltweit im Gefolge der COVID-Impfung gemeldet werden.

Psychiater definieren FND – die sie auch als „psychogene“ (in der Psyche entstehende) oder „Konversions“-Störung bezeichnen – bequemerweise als „echte“ Symptome des Nervensystems, die „erheblichen Stress oder Funktionsstörungen verursachen“, aber mit anerkannten neurologischen Krankheiten oder anderen medizinischen Zuständen „unvereinbar“ sind oder „nicht durch diese erklärt werden können“.

Um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit einen „simplen Eindruck von möglichen Verbindungen zwischen dem [COVID]-Impfstoff und schweren neurologischen Symptomen“ bekommt, haben sich Neurologen, die die FND-Geschichte verbreiten, beeilt, die Menschen zu beruhigen, dass die „nahe Entwicklung funktioneller motorischer Symptome nach der Impfung nicht den Impfstoff als Ursache dieser Symptome impliziert“.

Einer dieser Personen ist der von den National Institutes of Health finanzierte Neurologe Alberto Espay, der auf unglaubwürdige Weise hinzufügt, dass die COVID-Impfung (die mit der Injektion von Hochrisikosubstanzen und -technologien verbunden ist) nur „ein Stressor oder Auslöser ist, wie jeder andere Stressor … wie ein Autounfall oder Schlafentzug“.

Beamte und die Medien verbreiten die FND-Erzählung auf beiden Seiten des großen Teichs dreist weiter, wie eine kürzlich erschienene Schlagzeile der Daily Mail beweist: „Videos von Menschen, die nach der COVID-Impfung nicht mehr laufen können, sind NICHT die Folge der Impfung selbst, sondern ein durch Stress oder Trauma ausgelöster Zustand.“

Ein Mitglied des Joint Committee on Vaccination and Immunization (Gemeinsamer Ausschuss für Impfungen und Immunisierung) des Vereinigten Königreichs hat diesen „Stress“ ohne Umschweife auf Nötigung zurückgeführt und erklärt: „Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie gegen ihren Willen zu etwas gezwungen werden, dann ist das in gewisser Weise schädlich, weil es den Eindruck erweckt, dass die Impfung etwas ist, das ihnen aufgezwungen wird.

Matthew Butler, Arzt am Kings College London, unterstreicht, dass es hier nichts zu sehen gibt, und stimmt feierlich (und ohne Beweise) zu, dass FND – obwohl „ernst und schwächend“ – „keine Impfstoffbestandteile impliziert und die laufenden Impfbemühungen nicht behindern sollte“.

Butler ist der Hauptautor eines Papiers vom Mai 2020, in dem er vorschlägt, die „abnormale körperorientierte Aufmerksamkeit“ von FND-Patienten mit Psychedelika wie LSD und Psilocybin zu behandeln – ungeachtet der Tatsache, dass Psychedelika selbst, wie Butler und seine Mitautoren zugeben, „manchmal abnormale körperliche und motorische Wirkungen“ hervorrufen, einschließlich Krampfanfällen.

Ein nur allzu bekanntes Spiel

Den Opfern von Impfschäden aus der Vergangenheit ist der Taschenspielertrick, mit dem COVID-Impfschäden abgetan werden sollen, nur allzu vertraut.

Man denke nur an den Autismus, den Psychiater in seinen Anfängen auf emotional distanzierte „Kühlschrankmütter“ schoben.

In den letzten Jahrzehnten haben Familien, die von Autismus betroffen sind, den doppelten Schlag der behördlichen Gleichgültigkeit gegenüber wahrscheinlichen Schuldigen (einschließlich nicht nur neurotoxischer Impfstoffe, sondern auch anderer wahrscheinlicher Umweltauslöser) und der dreisten Leugnung der eskalierenden Prävalenz von Autismus erlebt.

Junge Menschen, die durch Impfstoffe gegen humane Papillomaviren (HPV) geschädigt wurden, erzählen ähnliche Geschichten von „Verleugnung und Ablehnung der gemeldeten Schäden und Todesfälle.“ Forscher, die 2017 die schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse untersuchten, die während zwei der größten klinischen HPV-Impfstoffstudien gemeldet wurden, stellten fest, dass „praktisch keines der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, die in einem der beiden Studienarme auftraten, [von den Herstellern] als impfstoffbedingt eingestuft wurde.“

Angesichts schwerer Symptome wie Herzinfarkt-ähnlicher Brustschmerzen, Taubheit und Schwellungen der Extremitäten, Haarausfall, Ganzkörperschmerzen und extremer Müdigkeit wurden Jungen und Mädchen, die durch HPV-Impfstoffe geschädigt wurden, wiederholt medizinischem Gaslighting ausgesetzt – man sagte ihnen, sie seien „verrückt“ und müssten sich nur „beruhigen“.

In einem Fall in Australien, nachdem „26 Mädchen innerhalb von zwei Stunden nach der HPV-Impfung in der Schule mit Symptomen wie Schwindel, Synkope [Ohnmacht] und neurologischen Beschwerden in der Krankenstation der Schule vorstellig wurden, besaßen von der Pharmaindustrie finanzierte Forscher die Chuzpe, das Sicherheitssignal abzutun und den Vorfall als „psychogenes Massenereignis“ zu bezeichnen – was sie als „das kollektive Auftreten einer Konstellation von Symptomen, die auf eine organische Krankheit hindeuten, aber ohne eine identifizierte Ursache bei einer Gruppe von Menschen mit gemeinsamen Überzeugungen über die Ursache“ definierten.

Erkennen, hinterfragen und zurückfordern

Das Kartell aus Medizin, öffentlicher Gesundheit und Pharmazie, die „kleine Kabale aus reichen Ländern, Unternehmen und Einzelpersonen“, die es unterstützt, und ihre Sprachrohre in den Medien sind äußerst zuversichtlich, was ihre Fähigkeit angeht, die öffentliche Wahrnehmung durch Worte und Erzählungen zu steuern, sei es, um die Öffentlichkeit über Schlüsselereignisse zu „verwirren“, die Zustimmung zu repressiven Maßnahmen zu sichern oder Zwietracht zu säen, um zu spalten und zu erobern. (Die Journalisten Caitlin Johnstone und Glenn Greenwald erinnern uns auch daran, dass viele Medienpersönlichkeiten Veteranen oder Mitarbeiter von Geheimdiensten sind und dass der „alleinige Eigentümer der Washington Post ein Auftragnehmer der CIA ist“).

Es lohnt sich also, darauf zu achten, wie Gesundheitsbehörden die Sprache verwenden, denn „je mehr man über Sprache weiß, desto immuner wird man gegen ihre Auswirkungen“.

Abgesehen davon, dass wir die Manipulationen bemerken, müssen wir auch aufhören, das sprachliche Terrain an unsere Möchtegern-Manipulatoren abzutreten – zum Beispiel, indem wir waffenfähiges Vokabular wie den abwertenden Begriff „Impfverweigerung“ meiden.

Die katholische Journalistin Jane Stannus weist darauf hin, dass der Begriff „Impfverweigerer“ diejenigen, die COVID- (oder andere) Impfstoffe ablehnen, als „‚gefangen in irrationalen Ängsten‘ in einem Zustand der Untätigkeit oder als unwissende Gegner der Wissenschaft“ darstellt, mit der starken Andeutung, „dass solche rückständigen und willensschwachen Personen der Verachtung würdig sind, vor allem im Vergleich zu den aufgeklärten, zuversichtlichen Menschen, die sich sofort für den Impfstoff angemeldet haben.“

Die unglückliche Folge einer solchen Sprache ist die „Hexenjagd auf die Ungeimpften“, die wir bereits erleben, „ein Akt der Gewalt gegen das Gefüge der Gesellschaft“, so Stannus, der „ein größeres Übel … als das gemeinsame Leiden an der Krankheit“ ist.

Wir können und müssen dringend diesen Schwindel durchschauen und unsere Menschlichkeit zurückgewinnen.

Die schnelllebigen aktuellen Ereignisse beweisen, dass diejenigen, die COVID-Injektionen abgelehnt haben, die Weisen sind, und die Wissenschaft gibt ihnen in fast jeder Hinsicht recht.

Ob wir nun die vielen vermuteten Gefahren der Produkte betrachten, die vor weniger als einem Jahr auf die Öffentlichkeit losgelassen wurden, oder die Verletzungen und Todesfälle, die in einem noch nie dagewesenen Ausmaß aufgetreten sind (auch bei Teenagern, die ihr Leben noch vor sich hatten), oder die eindeutige Überlegenheit der natürlichen Immunität oder die Tatsache, dass die Injektionen nicht einmal das tun, was die klinischen Studien behauptet haben (nämlich schwerere Krankheiten in Schach halten), es ist klar, dass die Bürger, die lieber selbst denken, als vorgefertigte Lügen zu schlucken, diejenigen sind, die am Ende die Nase vorn haben werden.