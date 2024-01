Ein Wissenschaftler spricht! Die Präsentation geht viral, »Weil es wahr ist«!

Eine neunminütige Präsentation des Wissenschaftlers Denis Rancourt bei der Veranstaltung »Make It Your Business« von Christine Anderson und Eva Vlaardingerbroek am 29. November 2023 in Ottawa hat sich auf X, früher bekannt als Twitter, viral verbreitet, schreibt Patricia Harrity.

Als Wissenschaftler erklärt Rancourt, dass er nach drei Jahren intensiver Studien und der Prüfung harter Daten zu dem Schluss gekommen sei, dass es »keine Pandemie« gab, »keine Anzeichen für einen besonders virulenten Erreger« und »nichts, was sich ausbreitet und zum Tod führt«.

Laut Dr. Mike Yeadon liegt das daran, dass »seine Worte für diejenigen, die auch nur ein wenig über diese mehrjährige ‚Pandemie‘ wissen (es gibt keine wirklichen Beispiele für ähnliche Pandemien, was mich zu dem Schluss führt, dass sie alle erfunden sind), so kraftvoll wahr klingen«.

Denis Rancourt hat einen B.Sc. (1980), M.Sc. (1981) und Ph.D. (1984, Universität Toronto) in Physik. Als internationaler Postdoktorand des kanadischen Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) arbeitete er in renommierten Forschungslabors in Frankreich und den Niederlanden (1984-85, 1985-86). Quelle

*

Die virale Präsentation auf der X-Plattform ist unten zu sehen.

It's out. Let a scientist speak.

Here is the 10-minute presentation I gave at the Christine Anderson @AndersonAfDMdEP and Eva Vlaardingerbroek @EvaVlaar "Make It Your Business" event in Ottawa on November 29, 2023. @StaceyKauder

Source: https://t.co/HPmbgCKFyd pic.twitter.com/F4uUR9zwnY — Denis Rancourt (@denisrancourt) December 29, 2023

Sie wurde viral, weil sie wahr ist

Dr. Yeadon kommentiert die virale Präsentation folgendermaßen: »Es ist interessant, in einer Reihe von Diskussionsgruppen zu sein, in denen eine Reihe von Ärzten behaupten, es gäbe eine Pandemie und eine neue Krankheit. Ich glaube das schon lange nicht mehr«.

Dr. Yeadon fuhr fort:

»Ein Mitglied machte seine Position deutlich, indem er über Rancourts Rede sagte: »Sie hat sich viral verbreitet, weil sie wahr ist«.

…

In Verbindung mit Denis‘ Beobachtungen, dass es in über 100 Ländern keinen reproduzierbaren Anstieg der Gesamtsterblichkeit gab, bis die angeblichen Impfstoffe eingeführt wurden, habe ich zuvor detailliert beschrieben, wie und warum es eindeutig beabsichtigt und in die genbasierten Präparate eingebaut war, dass mehrere diskrete Arten von Toxizität auftreten würden. Ich konnte das Ausmaß der Auswirkungen nicht vorhersagen (weil Toxizität immer mit Dosis- oder Konzentrations-Wirkungs-Beziehungen verbunden ist und es in der früheren Literatur keine Daten gab, die zur Kalibrierung hätten verwendet werden können), aber es bestand kein Zweifel, dass Schäden auftreten würden.

Denjenigen, die sich fragen, ob diejenigen, die diese Wirkstoffe entwickelt und hergestellt haben, notwendigerweise wussten, dass sie inhärent toxisch sind, möchte ich nun widersprechen. Da ich seit mehr als 30 Jahren auf dem Gebiet des rationalen oder strukturbasierten Wirkstoffdesigns tätig bin, weiß ich, was meine Kollegen in der pharmazeutischen Großindustrie und in der Biotechnologie wissen (ich habe in beiden Bereichen in leitender Position gearbeitet), und ich bin sicher, dass meine Kollegen sehr wohl wussten, was sie taten.

Die Tatsache, dass die Anweisung an den Körper, ein ungeschütztes Protein zu produzieren, automatisch einen tödlichen Autoimmunangriff auf jede Zelle auslöst, die diese Anweisung ausführt, kommt dem Einmaleins der Immunologie sehr nahe. Die Fähigkeit des Immunsystems, zwischen geschützten und ungeschützten Proteinen zu unterscheiden, ist legendär und eindeutig.

Mein drittes Beispiel für beabsichtigte Toxizität ist die Verwendung von Formulierungen mit Lipid-Nanopartikeln. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist bekannt, dass diese Träger von Makromolekülen ihre Ladung bevorzugt in den Eierstöcken aller getesteten Spezies ablagern, eine Eigenschaft, die durch Experimente mit dem Pfizer-Produkt für den japanischen Markt bestätigt wurde. Niemand, der dies liest, kann an den wahrscheinlichen Auswirkungen einer solchen Formulierungsentscheidung zweifeln.

Die außerordentliche Planung, die erforderlich war, um diesen weltweiten Ansturm durchzuführen, und der Zeitpunkt schließen meiner Meinung nach die Möglichkeit eines natürlichen Auftretens des Erregers aus. Aus den Gründen, die ich weiter oben in diesem Thread dargelegt habe, ist es nicht notwendig, dass es eine zusätzliche Todesursache gibt, um Bedingungen zu schaffen, unter denen die angebliche Pandemie weitergehen kann. Es gibt mehrere Gründe, warum es höchst unwahrscheinlich ist, dass der böse Akteur einen solchen Erreger freisetzen oder entweichen lassen (er würde sofort die Kontrolle über die Ereignisse verlieren, was für ihn untypisch und inakzeptabel wäre).

Selbst auf dem vermeintlichen Höhepunkt der Pandemie hatten unsere führenden Politiker nie Angst, in geschlossenen Räumen ohne Mundschutz mit Menschen zu interagieren. »PartyGate« in Großbritannien führte zu Rücktritten.«

Können wir es wagen zu hoffen, dass sich im Jahr 2024 mehr Menschen der Wahrheit zuwenden, die von Wissenschaftlern erzählt wird, die ohne Furcht und Selbstgefälligkeit daran arbeiten, das schreckliche Narrativ zu entlarven, das uns von denen aufgedrängt wird, denen es nicht um unsere Gesundheit oder unsere besten Interessen geht, sondern um die totale Kontrolle über uns?