Das Jahr, in dem die globale Regierung Gestalt annimmt

Kit Knightly

Die Weltregierung ist das Endspiel. Das wissen wir.

Totale Kontrolle über jeden Aspekt des Lebens für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten, das ist das Ziel.

Das ist seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, für jeden, der wachsam ist, offensichtlich, und jeder noch so kleine Zweifel wurde ausgeräumt, als Covid auf den Markt kam und Mitglieder des Establishments begannen, es offen auszusprechen.

Covid markierte eine Beschleunigung der globalistischen Agenda, ein verrücktes Rennen auf die Ziellinie zu, das kurz vor dem Sieg an Schwung verloren zu haben scheint, aber das Rennen geht weiter. Das Ziel hat sich nicht geändert, auch wenn die Agenda in den vergangenen Jahren etwas in den Hintergrund getreten ist.

Wir wissen, was sie konzeptionell wollen, aber was bedeutet das in der Praxis?

Wie sieht eine mögliche „Weltregierung“ konkret aus?

Lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, was wir NICHT sehen werden.

1 – Sie werden sich nicht selbst proklamieren. Nein, es wird mit ziemlicher Sicherheit keine offizielle „Weltregierung“ geben, zumindest nicht für lange Zeit. Das ist eine Lektion, die sie von Covid gelernt haben – dem Globalismus einen Namen und ein Gesicht zu geben, schürt nur den kollektiven Widerstand dagegen.

2 – Sie werden den Nationalstaat nicht abschaffen. Sie können sicher sein, dass Klaus Schwab (oder wer auch immer) nicht auf allen Fernsehkanälen der Welt auftauchen und verkünden wird, dass wir jetzt alle Weltbürger sind und es keine Nationalstaaten mehr gibt.

Zum Teil, weil dies wahrscheinlich auf Widerstand stoßen würde (siehe Punkt 1), vor allem aber, weil Tribalismus und Nationalismus einfach zu nützlich für alle Möchtegern-Manipulatoren der öffentlichen Meinung sind. Und natürlich schließt die fortdauernde Existenz von Nationalstaaten die Existenz eines supranationalen Kontrollsystems ebenso wenig aus, wie die Existenz von Rhode Island, Florida oder Texas die Existenz der Bundesregierung ausschließt.

3 – Es wird niemals eine offene Erklärung über einen Systemwechsel geben. Man wird uns nicht sagen, dass wir unter einem neuen Modell vereint sind, stattdessen wird die Illusion von Regionalität und oberflächlicher Varianz den Mangel an echten Wahlmöglichkeiten in der gesamten politischen Landschaft verschleiern. Eine dünne polysystemische Haut, die über ein monosystemisches Skelett gespannt ist.

Kapitalismus, Kommunismus, Sozialismus, Demokratie, Tyrannei, Monarchie… diese Begriffe werden noch mehr als bisher an Bedeutung verlieren, aber sie werden niemals verschwinden.

Was uns die Globalisierung bringen wird – so behaupte ich – ist eine Ansammlung von Nationalstaaten, die nur dem Namen nach existieren, mit oberflächlich betrachtet unterschiedlichen Regierungssystemen, die alle auf den gleichen Grundannahmen beruhen und alle einer nicht gewählten und nicht deklarierten höheren Autorität unterstehen.

… und wenn das vertraut klingt, dann deshalb, weil es im Wesentlichen das ist, was wir bereits haben.

Das Einzige, was noch fehlt, sind die Mechanismen, mit denen dieses grobe Modell in ein fließendes Netzwerk umgewandelt werden kann, in dem alle Ecken und Kanten ausgehöhlt sind und alle echten souveränen Befugnisse völlig bedeutungslos werden.

Hier kommen die drei Hauptsäulen globaler Herrschaft ins Spiel:

Digitales Geld

Digitale ID

„Klima-Aktion“

Gehen wir die einzelnen Punkte der Reihe nach durch.

1: Digitales Geld

Über 90% der Länder der Welt sind derzeit dabei, eine neue digitale Währung einzuführen, die von ihrer Zentralbank herausgegeben wird. Wir- und andere – berichten seit Jahren über die Entwicklung in Richtung Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs), sodass wir hier keine alten Argumente aufwärmen müssen.

Einfach ausgedrückt: Vollständig digitales Geld ermöglicht die totale Überwachung jeder Transaktion. Wenn die Währung programmierbar wäre, würde sie auch die Kontrolle über jede Transaktion ermöglichen.

Weitere Details finden Sie in unserem ausführlichen Überblick über CBDCs.

Natürlich sind CBDCs ein potenziell dystopischer Albtraum, der die Rechte aller verletzt, die gezwungen werden, sie zu benutzen. …. Aber wie können sie ein Baustein einer globalen Regierung sein?

Die Antwort lautet „Interoperabilität“.

Die nationalen CBDCs der Welt werden zwar theoretisch voneinander getrennt sein, aber die meisten werden so kodiert sein, dass sie einander erkennen und miteinander interagieren können. Fast alle werden nach den Richtlinien der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und anderer globalistischer Finanzinstitutionen entwickelt, und alle werden von derselben Handvoll Technologiegiganten programmiert.

Ein Bericht für das Weltwirtschaftsforum vom Juni 2023 unterstreicht die Bedeutung der „Central Bank Digital Currency Global Interoperability Principles“ und kommt zu folgendem Schluss:

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Zentralbanken Interoperabilitätsüberlegungen bereits in einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses Priorität einräumen und sich dabei an eine Reihe von Leitprinzipien halten. Die Entwicklung eines umfassenden Satzes von Prinzipien und Standards ist unerlässlich, um die globale Koordination zu erleichtern und eine harmonische Implementierung von CBDCs zu gewährleisten. Auf der Grundlage früherer Forschungsarbeiten und gemeinsamer Anstrengungen können diese Grundsätze als solide Grundlage dienen und die Zentralbanken dazu anleiten, die Interoperabilität von Beginn ihrer CBDC-Initiativen an proaktiv zu berücksichtigen. Durch die Annahme dieser Grundsätze können Zentralbanken auf die Schaffung eines kohärenten und vernetzten CBDC-Ökosystems hinarbeiten.

Auf der Website des Weltwirtschaftsforums wurde der Bericht kommentiert [Hervorhebung hinzugefügt]:

Um eine erfolgreiche Umsetzung zu gewährleisten und die Interoperabilität zu fördern, ist eine globale Koordination von größter Bedeutung […] Durch die Einhaltung der Interoperabilitätsprinzipien können sich die CBDCs harmonisch weiterentwickeln, was zu effizienten und vernetzten digitalen Zahlungssystemen führt.

Man muss kein Genie sein, um die Begriffe „globale Koordination“, „kohärentes Ökosystem“, „harmonische Entwicklung“ und „vernetzte Zahlungssysteme“ zu entschlüsseln.

Es gibt keinen praktischen Unterschied zwischen 195 „interoperablen“ und vernetzten digitalen Währungen und einer einzigen globalen Währung.

Tatsächlich ist „Interoperabilität“ das Schlagwort für alle zukünftigen globalistischen Machtstrukturen. Das führt uns direkt zu…

2: Digitale Identität

Der weltweite Vorstoß für obligatorische digitale Identitäten ist sogar noch älter als die Agenda für digitale Währungen und geht auf die Jahrhundertwende und Tony Blairs „nationale Personalausweise“ zurück.

Seit Jahrzehnten ist dies die „Lösung“ für jedes „Problem“.

Terrorismus? Die digitale Identität bringt Sicherheit.

Illegale Einwanderung? Die digitale Identität sichert die Grenze.

Pandemie? Die digitale Identität wird zeigen, wer geimpft ist und wer nicht.

KI? Die digitale Identität wird beweisen, wer ein Mensch ist.

Armut? Die digitale Identität wird „die finanzielle Eingliederung fördern“.

Wie bei den GVOs ist ein umfassender digitaler Identitätsdienst eine Bedrohung für die Menschenrechte. Und wie bei den CBDCs kann man ein globales System aufbauen, indem man die nationalen digitalen Identitätsplattformen miteinander verbindet.

Auch hier geht es nur um „Interoperabilität“. Sie verwenden exakt dieselbe Sprache.

Das Programm „Identity4Development“ der Weltbank behauptet:

Interoperabilität ist für die Entwicklung effizienter, nachhaltiger und nützlicher Identitäts-Ökosysteme von entscheidender Bedeutung.

Die nordischen und baltischen Minister für Digitalisierung haben öffentlich zu „grenzüberschreitenden“ funktionsfähigen digitalen IDs aufgerufen.

Nichtregierungsorganisationen wie Open Identity Exchange (OIX) veröffentlichen Berichte über die „Notwendigkeit von Datenstandards, um die Interoperabilität von digitalen IDs sowohl innerhalb eines ID-Ökosystems als auch über ID-Ökosysteme hinweg zu ermöglichen“.

Die Liste der nationalen Regierungen, die digitale IDs einführen, sich zu diesem Zweck mit Unternehmensriesen „zusammentun“ und/oder die „grenzüberschreitende Interoperabilität“ fördern, ist lang und wird immer länger.

Im Oktober 2023 veröffentlichte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen seine „Richtlinien“ für das Design und die Nutzung digitaler Identitäten.

Es gibt keinen praktischen Unterschied zwischen 195 vernetzten digitalen Identitätsplattformen und einem einzigen globalen Identitätsprogramm.

OK, sie haben globale Währungs- und Identitätsprogramme eingeführt. Jetzt können sie die Bewegungen, die Finanztransaktionen, die Gesundheit und vieles mehr von jedem kontrollieren und überwachen. Das sind Überwachungs- und Kontrollmechanismen, die alle in einem verteilten Modell gehandhabt werden, das die Existenz einer globalen Regierung verschleiern soll.

Aber was ist mit der Politik?

Wie kann diese Weltregierung Politik machen und Gesetze erlassen, ohne ihre Existenz zu verraten?

Beim Klimawandel ist es so.

3: „Klimamaßnahmen„

Der Klimawandel steht seit Jahren ganz oben auf der globalistischen Agenda. Er ist das trojanische Pferd der menschenfeindlichen Technokraten.

Bereits 2010 behaupteten prominente Klima-„Experten“, dass „die Menschheit nicht weit genug entwickelt“ sei, um den Klimawandel zu bekämpfen, und „es notwendig sein könnte, die Demokratie für eine Weile auf Eis zu legen“.

In jüngerer Zeit, im Jahr 2019, veröffentlichte Bloomberg Artikel mit Überschriften wie „Climate Change Will Kill National Sovereignty As We Know It“ (Der Klimawandel wird die nationale Souveränität, wie wir sie kennen, töten), und Akademiker sagen uns:

Staaten werden nicht in der Lage sein, globale Krisen wie den Klimawandel zu lösen, solange sie nicht auf ihre Souveränität verzichten

Seit Jahren wird der Klimawandel als Grund dafür angeführt, dass wir gezwungen sein könnten, Demokratie und Souveränität aufzugeben.

Es gibt auch eine anhaltende Propaganda, die darauf abzielt, den „Klimawandel“ von einem Umweltproblem zu einem Problem für alle zu machen.

Derzeit sind sich alle nationalen Regierungen einig, dass der Klimawandel ein drängendes Problem ist, das globaler Zusammenarbeit bedarf, um es zu lösen. Sie organisieren große Gipfeltreffen, auf denen sie internationale Abkommen unterzeichnen, die die Nationalstaaten zum Handeln verpflichten – zum Wohle des Planeten.

Nachdem sie dieses Modell etabliert haben, erweitern sie nun die Reichweite des „Klimawandels“. Sie machen den „Klimawandel“ zur Antwort auf alle Fragen:

Natürlich hatte der „Klimawandel“ schon immer Auswirkungen auf Energie und Transport.

Nach Covid wurde der „Klimawandel“ bereits in eine „Gesundheitskrise“ umgetauft.

Jetzt sagt man uns, dass der „Klimawandel“ eine Nahrungsmittelkrise verursacht.

Man sagt uns, dass der internationale Handel klimafreundlich sein muss.

Die Weltbank sagt uns, dass eine Bildungsreform den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen wird.

Der IWF sagt uns, dass jedes Land der Welt eine Kohlenstoffsteuer einführen sollte, und in einer aktuellen Folge heißt es, dass CBDCs gut für die Umwelt sein können.

Sehen Sie, wie das funktioniert?

Landwirtschaft und Ernährung, Gesundheitswesen, Energie und Verkehr, Handel, Steuer- und Abgabenpolitik, sogar Bildung. Fast jeder Regierungsbereich ist jetzt potenziell vom „Klimawandel“ betroffen.

Man braucht keine Eine-Welt-Regierung mehr, sondern nur noch ein einziges Gremium „unparteiischer internationaler Klimaexperten“, um den Planeten zu retten.

Durch die Linse des „Klimawandels“ wären diese Experten befugt, jeder Nation der Erde die Regierungspolitik in fast allen Lebensbereichen zu diktieren – pardon, zu empfehlen.

Verstehen Sie?

Das ist die Weltregierung der modernen Welt, nicht zentralisiert, sondern verteilt. Cloud Computing. Ein supranationaler technokratischer Konzern-Hivermind, ohne offizielle Existenz oder Autorität und daher ohne Rechenschaftspflicht, der alle seine politischen Entscheidungen durch einen Filter schickt – den Klimawandel.

Es wird keine einzige globale Währung geben, sondern Dutzende „interoperabler“ digitaler Währungen, die ein „harmonisches Zahlungsökosystem“ schaffen.

Es wird keinen einzigen globalen digitalen Identitätsdienst geben, sondern eine Reihe „miteinander verbundener Identitätsnetzwerke“, die einen „freien Datenfluss zur Förderung der Sicherheit“ ermöglichen.

Es wird keine Weltregierung geben, sondern internationale Gremien „unparteiischer Experten“, die von der UNO ernannt werden und „politische Empfehlungen“ abgeben.

Die meisten oder alle Länder der Welt werden den meisten oder allen Empfehlungen folgen, aber jeder, der diese Gremien als globale Regierungen bezeichnet, wird mit Faktenchecks von Snopes oder Politifact versorgt, die betonen, dass „UN-Expertengremien KEINE globale Regierung sind, weil sie keine gesetzgebende Macht haben“.

Ich vermute, so wird die Weltregierung im Jahr 2024 und darüber hinaus aussehen.

Abgeschottet, völlig verleugnet… aber sehr, sehr real.