Einbalsamierer meldet sich zum ersten Mal zu Wort: 93% Todesfälle durch Impfung

Anna Foster aus Carrollton im US-Bundesstaat Missouri ist seit 11 Jahren als Einbalsamiererin tätig. In einem Exklusivinterview mit dem Tech-Unternehmer Steve Kirsch verrät sie, dass 93 Prozent der letzten 30 Menschen, die sie einbalsamiert hat, an den Folgen von Blutgerinnseln gestorben sind, die durch den Impfstoff verursacht wurden.

Nicht alle Einbalsamierer finden bei 93 Prozent der Menschen Blutgerinnsel. Richard Hirschman zum Beispiel fand sie bei 65 Prozent der Verstorbenen. Auf jeden Fall ist dies derzeit die häufigste Todesursache, zumindest in Amerika.

Wir haben es hier mit einem großen Gesundheitsproblem zu tun, denn sehr viele Menschen sterben an den Folgen von Blutgerinnseln, schreibt Kirsch auf Substack. Auch Fosters Kollegen sind damit konfrontiert, und sie haben so etwas in ihrer Laufbahn noch nie erlebt.

Die Blutgerinnsel traten nach der Einführung der Corona-Impfstoffe auf. Die Gerinnsel sind lebensbedrohlich und mit ziemlicher Sicherheit die Todesursache in all diesen Fällen, so Kirsch.

Die Ärzte und Gerichtsmediziner haben keine Ahnung, was vor sich geht. Kirsch ist sich sicher, dass die CDC und die Medien dies weiterhin ignorieren werden. Er sagt, er plane, weitere Einbalsamierer zu befragen.

Wenn 100 Einbalsamierer die gleiche Geschichte erzählen, können die Politiker das nicht länger ignorieren, sagt er.