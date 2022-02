Young Global Leaders | Wie Klaus Schwab seine „Great Reset“ Handlanger ausbildet

Klaus Schwab, der Gründer des WEF hat seit 1993 jährlich ca. 200 Personen zunächst zu „Global Leaders for Tomorrow“ und später zu „young global leaders“ ernannt. Einige kamen bereits aus mächtigen Familien, aber die meisten standen gerade am Anfang ihrer Karriere. All diese Menschen kamen von überall aus der ganzen Welt her und besetzten bald, nach der Ernennung, die mächtigsten Posten und Schlüsselpositionen in den Schaltzentralen der Welt.

Um nur einige Namen zu nennen : Merkel (1993), Sarkozy (1993), Bono (1993), Bill Gates (1993), Jeff Bezos (1998), Kubicki (1993), Richard Branson (1993), Jodie Foster (1999), Spahn (2016), Kurz (2016), Tony Blair (1993), Macron (2016), Christian Lacroix (1993), Jack Ma (2001), Jean- Claude Juncker (1995), Cem Özdemir (2002), Maischberger (2002), J. K. Rowling (2002), Chelsea Clinton (2013), Christian Wulff (1995) und hunderte mehr…

Es handelt sich nur um eine kleine Auswahl der Personen, von denen Klaus Schwab eine gewisse Loyalität erwarten kann. Immerhin ist deren Karriere mit dem Durchlauferhitzer des World Economic Forums richtig durchgestartet. Um so interessanter ist es, wenn Klaus Schwab voller Stolz prahlt, wen er alles in seinem ‚Warenkorb der Kartelle‘ vereinen konnte.