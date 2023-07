Einblicke in ein Endspiel in der Ukraine

Das Problem mit dem Krieg in der Ukraine ist, dass alles nur Schall und Rauch war. Die russischen Ziele der „Entmilitarisierung“ und „Entnazifizierung“ der Ukraine wirkten surreal. Das westliche Narrativ, dass es sich um einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine handele, in dem es um das westfälische Prinzip der nationalen Souveränität geht, löste sich zunehmend auf und hinterließ eine Lücke.

Heute ist man sich darüber im Klaren, dass es sich tatsächlich um einen Krieg zwischen Russland und der NATO handelt und dass die Ukraine seit 2014, als die CIA und ihre westlichen Schwesterbehörden – Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Schweden usw. – in Kiew ein Marionettenregime installierten, kein souveränes Land mehr ist.

Der Nebel des Krieges lichtet sich und die Kampflinien werden sichtbar. Auf maßgeblicher Ebene beginnt eine offene Diskussion über das Endspiel.

Sicherlich sind die Videokonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats in Moskau am vergangenen Freitag und sein Treffen mit dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko am Sonntag in St. Petersburg zu entscheidenden Momenten geworden. Die beiden Transkripte liegen direkt nebeneinander und müssen gemeinsam gelesen werden. ( hier und hier )

Es steht außer Frage, dass die beiden Ereignisse von den Kreml-Beamten sorgfältig choreografiert wurden und mehrere Botschaften vermitteln sollten. Russland strahlt die Zuversicht aus, dass es an der Front die Vorherrschaft erlangt hat – nachdem es das ukrainische Militär niedergeschlagen hat und Kiews „Gegenoffensive“ in den Rückspiegel gerückt ist. Moskau geht jedoch davon aus, dass die Biden-Regierung möglicherweise einen noch größeren Kriegsplan im Sinn hat.

Auf der Sitzung des Sicherheitsrats „freigab“ Putin die Geheimdienstberichte, die Moskau aus verschiedenen Quellen erreichten und die auf Schritte zur Stationierung einer polnischen Expeditionstruppe in der Westukraine hindeuteten. Putin nannte es „eine gut organisierte, ausgerüstete reguläre Militäreinheit, die für Operationen“ in der Westukraine „für die anschließende Besetzung dieser Gebiete“ eingesetzt werden soll.

Tatsächlich gibt es eine lange Geschichte des polnischen Revanchismus. Putin, selbst ein begeisterter Geschichtsstudent, sprach ausführlich darüber. Er klang stoisch und sagte, dass es ihre Sache sei, wenn die Kiewer Behörden diesem polnisch-amerikanischen Plan zustimmten, „wie es Verräter normalerweise tun.“ Wir werden uns nicht einmischen.“

Putin fügte jedoch hinzu: „Belarus ist Teil des Unionsstaates, und eine Aggression gegen Belarus würde bedeuten, eine Aggression gegen die Russische Föderation zu starten.“ Darauf werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren.“ Putin warnte, dass es sich hier um „ein extrem gefährliches Spiel handelt, und die Urheber solcher Pläne sollten über die Konsequenzen nachdenken.“

Am Sonntag nahm Lukaschenko beim Treffen mit Putin in St. Petersburg den Diskussionsfaden auf. Er informierte Putin über neue polnische Einsätze in der Nähe der weißrussischen Grenze – nur 40 km von Brest entfernt – und andere laufende Vorbereitungen – die Eröffnung einer Reparaturwerkstatt für Leopard-Panzer in Polen, die Aktivierung eines Flugplatzes in Rzeszow an der ukrainischen Grenze (etwa 100 km von Lemberg entfernt) für den Einsatz amerikanischer Waffentransporte, Söldner usw.

Lukaschenko sagte: „Das ist für uns inakzeptabel. Die Entfremdung der Westukraine, die Zerstückelung der Ukraine und die Übertragung ihres Landes an Polen sind inakzeptabel. Sollten Menschen in der Westukraine uns fragen, werden wir sie unterstützen. Ich bitte Sie [Putin], über dieses Thema zu diskutieren und nachzudenken. Natürlich möchte ich, dass Sie uns dabei unterstützen. Wenn Bedarf an einer solchen Unterstützung besteht und die Westukraine uns um Hilfe bittet, werden wir den Menschen in der Westukraine Hilfe und Unterstützung leisten. Sollte dies geschehen, werden wir sie auf jede erdenkliche Weise unterstützen.“

Lukaschenko fuhr fort: „Ich bitte Sie, dieses Thema zu diskutieren und zu überdenken. Selbstverständlich möchte ich, dass Sie uns dabei unterstützen. Mit dieser Unterstützung und wenn die Westukraine um diese Hilfe bittet, werden wir der westlichen Bevölkerung der Ukraine auf jeden Fall Hilfe und Unterstützung leisten.“

Wie zu erwarten war, reagierte Putin nicht – zumindest nicht öffentlich. Lukaschenko bezeichnete die polnische Intervention als gleichbedeutend mit der Zerstückelung der Ukraine und ihrer „stückweisen“ Aufnahme in die NATO. Lukaschenko machte es deutlich: „Das wird von den Amerikanern unterstützt.“ Interessanterweise strebte er auch den Einsatz von Wagner-Kämpfern an , um der Bedrohung für Weißrussland entgegenzuwirken.

Unterm Strich führten Putin und Lukaschenko eine solche Diskussion überhaupt öffentlich. Beide sprachen sich eindeutig auf der Grundlage geheimdienstlicher Erkenntnisse aus. Sie gehen davon aus, dass ein Wendepunkt bevorsteht.

Es ist eine Sache, dass sich das russische Volk durchaus darüber im Klaren ist, dass sein Land de facto gegen die NATO in der Ukraine kämpft. Aber es ist eine ganz andere Sache, dass der Krieg dramatisch zu einem Krieg mit Polen eskalieren könnte, einer NATO-Armee, die die USA als ihren wichtigsten Partner in Kontinentaleuropa betrachten.

Indem Putin sich ausführlich mit dem polnischen Revanchismus beschäftigte, der in der modernen europäischen Geschichte eine kontroverse Geschichte vorzuweisen hat, rechnete Putin wahrscheinlich damit aus, dass es in Europa, auch in Polen, Widerstand gegen die Machenschaften geben könnte, die die NATO in einen kontinentalen Krieg mit Russland hineinziehen könnten.

Ebenso muss auch Polen zögern. Nach Angaben von Politico besteht das polnische Militär aus etwa 150.000 Mann, von denen 30.000 einer neuen territorialen Verteidigungsstreitmacht angehören, bei der es sich um „Wochenendsoldaten handelt, die eine 16-tägige Ausbildung absolvieren, gefolgt von Auffrischungskursen“.

Auch hier schlägt sich die militärische Macht Polens nicht in politischem Einfluss in Europa nieder, weil die zentristischen Kräfte, die die EU dominieren, Warschau misstrauen, das von der nationalistischen Partei Recht und Gerechtigkeit kontrolliert wird, deren Missachtung demokratischer Normen und der Rechtsstaatlichkeit dem Ruf Polens im gesamten Block geschadet hat.

Polen hat vor allem Grund zur Sorge um die Zuverlässigkeit Washingtons. In Zukunft wird die polnische Führung paradoxerweise befürchten, dass Donald Trump im Jahr 2024 nicht als Präsident zurückkehren könnte. Trotz der Zusammenarbeit mit dem Pentagon im Ukraine-Krieg bleibt die derzeitige Führung Polens misstrauisch gegenüber Präsident Joe Biden – ähnlich wie Ungarns Premierminister Viktor Orban.

Alles in allem liegt es daher nahe, dass das Säbelrasseln von Lukaschenko und Putins Lektion zur europäischen Geschichte eher als Vorwarnung an den Westen verstanden werden können, um ein Endspiel in der Ukraine zu steuern, das für russische Interessen optimal ist. Eine Zerstückelung der Ukraine oder eine unkontrollierbare Ausweitung des Krieges über ihre Grenzen hinaus wird nicht im russischen Interesse liegen.

Aber die Führung des Kremls wird die Möglichkeit einkalkulieren, dass Washingtons Torheiten, die aus seinem verzweifelten Bedürfnis resultieren, vor einer demütigenden Niederlage im Stellvertreterkrieg das Gesicht zu wahren, den russischen Streitkräften möglicherweise keine andere Wahl lassen, als den Dnjepr zu überqueren und bis zur polnischen Grenze vorzudringen, um eine Besetzung der Westukraine durch das sogenannte Lubliner Dreieck zu verhindern, ein regionales Bündnis mit bösartiger antirussischer Ausrichtung, das Polen, Litauen und die Ukraine umfasst und im Juli 2020 gegründet und von Washington gefördert wurde.

Putins aufeinanderfolgende Treffen in Moskau und St. Petersburg werfen ein Licht auf die russische Denkweise hinsichtlich der drei Schlüsselelemente des Endspiels in der Ukraine. Erstens hat Russland nicht die Absicht, die Westukraine territorial zu erobern, sondern wird darauf bestehen, mitzubestimmen, wie die neuen Grenzen des Landes und das künftige Regime aussehen und wirken werden, was bedeutet, dass ein antirussischer Staat nicht zugelassen wird.

Zweitens ist der Plan der Biden-Regierung, den Kriegsniederlagen den Sieg zu entreißen, ein Scheitern, da Russland nicht zögern wird, jedem weiteren Versuch der USA und der NATO entgegenzuwirken, ukrainisches Territorium als Sprungbrett für einen erneuten Stellvertreterkrieg zu nutzen, was bedeutet, dass die „stückweise“ Aufnahme der Ukraine in die NATO eine Fantasie bleiben wird.

Drittens und am wichtigsten ist, dass die kampferprobte russische Armee, die von einer starken Verteidigungsindustrie und einer robusten Wirtschaft unterstützt wird, nicht zögern wird, an die Ukraine angrenzende NATO-Mitgliedstaaten zur Rede zu stellen, wenn diese die Kerninteressen Russlands verletzen, was bedeutet, dass die Kerninteressen Russlands nicht als Geisel von Artikel 5 der NATO-Charta genommen werden.