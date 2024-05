“Eindeutig“: Übermäßige Todesfälle in Zypern im Zusammenhang mit der Einführung des COVID-Impfstoffs

Von Brenda Baletti, Ph.D.

In Zypern kam es Ende 2021 und Anfang 2022 nach der Einführung der COVID-19-Impfstoffe zu einem erheblichen Anstieg der Sterblichkeit aus allen Gründen, wie eine von Experten begutachtete Studie im Journal of Community Medicine and Public Health ergab.

In Zypern wurde Ende 2021 und Anfang 2022 nach der Einführung des Impfstoffs COVID-19 ein „erheblicher, statistisch signifikanter“ Anstieg der Sterblichkeit aus allen Ursachen festgestellt, berichtete TrialSite News letzte Woche.

Forscher aus Zypern, von der Universität Liverpool und der Harvard-Universität stellten fest, dass im dritten und vierten Quartal 2021 die Gesamtzahl der Todesfälle in dem Inselstaat um 34,1 % bzw. 11,8 % anstieg. Im ersten Quartal 2022 stieg die Gesamtzahl der Todesfälle um 30,7 %.

Zypern begann mit der Einführung des COVID-19-Impfstoffs im Dezember 2020, aber die Spitzenwerte der monatlichen Impfraten traten im Mai 2021 und Dezember 2021 auf, gefolgt von einem sprunghaften Anstieg der Sterblichkeitsraten.

„Wir kamen zu dem Schluss, dass die Übersterblichkeit in Zypern in noch nie dagewesenem Ausmaß auftritt“, schreiben die Forscher. „Unsere Ergebnisse geben Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen der Impfkampagne und anderer Ursachen auf die Sterblichkeit.“

Die Autoren veröffentlichten ihre Ergebnisse im Journal of Community Medicine and Public Health. Auf der Grundlage der von ihnen identifizierten Assoziation sagten sie, dass „eine detaillierte, ursachenspezifische Untersuchung einer solch signifikanten Überzahl an Todesfällen gerechtfertigt ist, um die potenziellen Faktoren zu untersuchen, die zu diesem besorgniserregenden und unerklärlichen Anstieg der Sterblichkeit in der Bevölkerung führen.“

Die Forscher analysierten Mortalitätsdaten aus den Jahren 2016-2022, die vom zyprischen Gesundheitsministerium an das Europäische Statistikamt (Eurostat) gemeldet wurden. Außerdem analysierten sie wöchentliche Daten über COVID-19-Impfungen und damit verbundene Todesfälle, die während der Pandemie vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten erhoben wurden.

Anhand dieser Daten ermittelten sie die durchschnittlichen Gesamtmortalitätsraten und die überzähligen Todesfälle im Laufe der Zeit, die gemeldeten Todesfälle aufgrund von COVID-19 und die Gesamtzahl der für Zypern verabreichten COVID-19-Impfstoffe nach Altersgruppen.

Sie verglichen die überzähligen Todesfälle vor und während der COVID-19-Pandemie und untersuchten, wie diese Zahlen mit der Einführung des Impfstoffs zusammenhängen.

Dr. Denis Rancourt, Forscher zur Gesamtmortalität und ehemaliger Physikprofessor an der Universität von Ottawa in Kanada, der nicht an der Studie beteiligt war, erklärte gegenüber The Defender:

„Es gibt hier eindeutig einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und erhöhter Gesamtmortalität. Dieser Zusammenhang ist robust, er ist eindeutig, er ist klar, er ist in den Daten selbst zu finden.”

Rancourts Team von Wissenschaftlern der in Kanada ansässigen Correlation Research in the Public Interest hat ebenfalls mehrere Studien durchgeführt, in denen ein starker Zusammenhang zwischen der Einführung von Impfstoffen und einer erhöhten Sterblichkeit festgestellt wurde.

Er sagte, die in der zyprischen Studie berichteten Sterblichkeitsraten und der Zusammenhang mit dem Impfstoff seien ähnlich wie die Ergebnisse seiner eigenen Analyse auf Zypern, die Teil einer größeren, noch nicht veröffentlichten Studie ist.

Um jedoch zu bestätigen, was die Todesfälle verursacht hat, sagte Rancourt: „Man muss tiefer graben, wie die Autoren richtig bemerken, um herauszufinden, was hier wirklich vor sich geht“, fügte Rancourt hinzu.

Daten zu übermäßigen Todesfällen in Zypern

Epidemiologen verwenden die Gesamtmortalität – ein Maß für die Gesamtzahl der Todesfälle aus allen Ursachen in einem bestimmten Zeitraum für eine bestimmte Bevölkerung – als die zuverlässigsten Daten zur Erkennung und Charakterisierung von Todesfällen und zur Bewertung der Auswirkungen von Todesfällen auf Bevölkerungsebene.

Exzessive Sterblichkeit oder Übersterblichkeit bezeichnet die Zahl der Todesfälle aus allen Ursachen während einer Krise, die über das hinausgeht, was unter „normalen“ Bedingungen zu erwarten wäre.

Die Übersterblichkeit ist ein „umfassenderes Maß“ für die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Sterblichkeit als die bestätigten COVID-19-Todesfälle, da sie Todesfälle aus anderen Ursachen wie Impfstoffen, Behandlungsprotokollen oder anderen Faktoren erfasst, die auf die „allgemeine COVID-19-Krise“ zurückzuführen sind, schreiben die Autoren.

„COVID-19-Todesdaten sind bekanntermaßen nicht zuverlässig“, so Rancourt.

Die Forschung zeigt auch, dass die in Zypern festgestellten Trends mit breiteren regionalen und globalen Trends übereinstimmen, so die Autoren. In der gesamten EU, so die Autoren, stieg die Zahl der überzähligen Todesfälle im Jahr 2020 an und hielt bis 2023 an, wenn auch mit unterschiedlichen Raten.

Zypern sei eines der EU-Mitgliedsländer mit der höchsten Übersterblichkeit – im Jahr 2022 habe es mit 26,4 % die höchste Übersterblichkeitsrate in Europa.

Dies deckt sich mit den Ergebnissen weltweit. So ergab eine Studie, dass in den USA während der Pandemie eine erhebliche Übersterblichkeit zu verzeichnen war. Und die bereits veröffentlichten Untersuchungen der Autoren zeigten, dass die Sterblichkeitsrate in Zypern im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 erheblich anstieg, selbst wenn man die Todesfälle ausschloss, die als durch COVID-19 verursacht gemeldet wurden.

Für ihre aktuelle Studie berechneten die Autoren die durchschnittliche Gesamtmortalität anhand von Daten aus der Zeit vor der Pandemie (2016-2019) und bewerteten, wie die Sterblichkeit von diesem Niveau abwich. Vor 2020 fanden sie nur eine sehr geringe Übersterblichkeit.

Sie stellten ihre Ergebnisse in einer Reihe von Tabellen und Grafiken dar.

Quelle: E.C. Economidou, N. Markou, K. Prokopi, D. Avraam und E.S. Soteriades.

Sie fanden zwei Spitzenwerte bei der Impfung der zyprischen Bevölkerung von 904 705 Menschen. Im Mai 2021, als der erste Höhepunkt erreicht wurde, waren 42 % der Bevölkerung geimpft. Im Dezember 2021, dem zweiten Höhepunkt, waren 71 % der Bevölkerung geimpft. Es wurde festgestellt, dass nach jedem Impfgipfel eine höhere Rate an überzähligen Todesfällen auftrat, die nach dem zweiten Gipfel noch ausgeprägter war.

Quelle: E.C. Economidou, N. Markou, K. Prokopi, D. Avraam und E.S. Soteriades.

Sie stellten auch fest, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle in der Zeit zwischen dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie in Zypern und dem Beginn der Impfkampagne niedrig blieb und erst nach der Einführung des Impfstoffs deutlich anstieg.

Quelle: E.C. Economidou, N. Markou, K. Prokopi, D. Avraam und E.S. Soteriades.

Insgesamt gab es im Zeitraum 2021-2022 etwa 3.000 überzählige Todesfälle.

Hohe Sterblichkeitsrate im Sommer „unerhört“

Rancourt sagte, die Daten enthielten einige interessante Aspekte, die die Autoren nicht hervorgehoben hätten. In Zypern sei die Sterblichkeitsrate normalerweise im Winter höher und im Sommer niedriger, sagte er.

„Eine hohe Sterblichkeitsrate im Sommer ist nicht ungewöhnlich. Aber im Jahr 2021, kurz nach der ersten großen Impfwelle, nachdem eine große Anzahl von Impfdosen verabreicht worden war, gab es eine sehr große Sommerspitze bei der Übersterblichkeit“.

Dann gab es eine weitere Spitze im Frühjahr und Sommer nach der Impfkampagne im Winter 2022.

In ihrer Studie stellten die Forscher erneut fest, dass der Anstieg der Gesamtmortalität anhielt, wenn sie die gemeldete Zahl der Todesfälle durch COVID-19 ausschlossen. Dieser Befund stimmt auch mit anderen Studien überein, berichten die Autoren.

Die Autoren erklärten, dass ihre Studie dadurch eingeschränkt war, dass sie nicht in der Lage waren, die Ursachen für die dokumentierte Übersterblichkeit zu erforschen. Sie machten dafür den mangelnden Zugang zu detaillierten Totenscheinen verantwortlich, die den Forschern nicht zur Verfügung gestellt wurden.

„Wir fordern die Behörden auf, Informationen über Diagnosen und Todesursachen aus den entsprechenden Totenscheinen auszutauschen, um die Ursachen dieser beunruhigenden erhöhten Sterblichkeit weiter zu erforschen“, schreiben sie.

Sie wiesen auf mehrere in der vorhandenen Literatur identifizierte Probleme hin, die Hypothesen über die Ursachen des Anstiegs der Gesamtmortalität liefern, und betonten „die Bedenken, dass die Impfkampagne zu dieser weltweit beobachteten Übersterblichkeit beigetragen haben könnte“.

Viele Forscher haben einen Zusammenhang zwischen der Toxizität von Impfstoffchargen und unerwünschten Ereignissen festgestellt, so die Autoren. Rancourt und sein Team haben in einer Studie mit 17 Ländern die Einführung des Impfstoffs mit einer noch nie dagewesenen hohen Gesamtsterblichkeit in Verbindung gebracht.

Rancourt sagte, dass sie derzeit eine Studie mit 125 Ländern, darunter auch Zypern, abschließen, und dass ihre Analyse dieses Landes ähnliche Ergebnisse wie die aktuelle Studie ergab.

Die Studienautoren wiesen auch darauf hin, dass während der Pandemie der Druck auf das Gesundheitssystem den Zugang zu und die Qualität der Versorgung untergrub, was die Sterblichkeit erhöhte. Sie wiesen auch darauf hin, dass Abriegelungen nachweislich schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit hatten, einschließlich einer erhöhten Sterblichkeit.

Rancourt sagte, seine Arbeit zeige, dass es möglicherweise mehrere Ursachen für die Gesamtmortalität gibt, die auf verschiedene Praktiken im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung zurückzuführen sind, darunter Impfungen und die Anwendung verschiedener COVID-19-Behandlungsprotokolle oder der psychologische Stress durch Abriegelung und Isolierung.

Allerdings waren gebrechliche, ältere und anderweitig kranke Menschen durchweg am stärksten vom Tod bedroht.