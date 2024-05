US-Veteran, der in der Ukraine gekämpft hat, sagt: Westliche Kämpfer in der Ukraine werden getötet, weil sie dachten, der Krieg sei einfach

Ein amerikanischer Veteran, der in der Ukraine gekämpft hat, sagte, dass viele westliche Kämpfer dachten, dass es einfach sein würde.

Er sagte, dass einige “es fast wie einen Urlaub behandeln und nicht wirklich damit rechnen, zu sterben”.

Viele Ausländer wollten nicht akzeptieren, dass ihre Ausbildung sie nicht auf diesen Krieg vorbereitet habe.

Einige westliche Kämpfer, die sich dem Krieg in der Ukraine anschlossen, wurden getötet, weil sie dachten, der Kampf sei einfach, sagte ein US-Veteran, der in der Ukraine gekämpft hat, dem Business Insider.

Der Veteran, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, dass viele ausländische Veteranen, die in die Ukraine kamen, um gegen die russische Invasion zu kämpfen, daran gewöhnt waren, im Vorteil zu kämpfen, und sie Schwierigkeiten hatten, sich an die Bedingungen vor Ort anzupassen, wo sie oft in der Unterzahl waren und schlechter bewaffnet.

“Viele Westler, die in die Ukraine kommen, wollen Helden sein”, sagt er. “Ich habe immer wieder Leute gesehen, die in die Ukraine gehen und es fast wie einen Urlaub behandeln, ohne wirklich damit zu rechnen, dass sie sterben werden.

Die gleiche Mentalität habe er gehabt, als er dort zu kämpfen begann. Aber als der Krieg voranschritt, wurde ihm klar, wie gefährlich es war. “Ich rechnete mit dem Tod, denn das war genau meine Mentalität, und ich war damit einverstanden”, sagte er.

Der Veteran schloss sich dem Kampf an, als die russische Invasion im Februar 2022 begann, und verließ die Ukraine im vergangenen Dezember. Er kämpfte in einigen der tödlichsten Gebiete, darunter Charkiw und Bakhmut, und diente als Sanitäter in seiner Einheit, um verwundeten Kameraden zu helfen.

Er erzählte, dass er zuvor im Irak gekämpft hatte, nachdem er das US-Militär verlassen hatte. “In der Ukraine ist das Tempo viel höher”, sagt er.

Eine andere Art von Krieg

In der Ukraine, wo mehr Drohnen als in jedem anderen Konflikt in der Geschichte eingesetzt würden und wo Artillerie und Langstreckenwaffen weitverbreitet seien, sei es schwieriger, einen sicheren Ort zu finden.

Selbst meilenweit hinter der Frontlinie könne man “immer noch von einer verdammten Rakete getroffen werden”. Wenn man sich auf einem Stützpunkt im Nahen Osten befinde, sei man “relativ sicher”.

Andere US-Veteranen in der Ukraine äußerten sich ähnlich und beschrieben die Kämpfe in der Ukraine als intensiver.

Ein weiterer Soldat mit dem Rufzeichen Jackie, der in Afghanistan und im Irak gekämpft hatte, berichtete BI, dass die Kämpfe in der östlichen Stadt Bachmut im Gegensatz zu früheren Konflikten, an denen er teilgenommen hatte, keinen Platz zum Ausruhen ließen.

Beide Männer verglichen den Krieg in der Ukraine auch mit dem Ersten Weltkrieg, als Schützengräben und unerbittliches Artilleriefeuer die Kämpfe bestimmten.

Die westlichen Kämpfer in der Ukraine, so der Veteran, müssten sich an diese Bedingungen anpassen, wenn sie überleben wollten.

“Man muss bereit sein, alles, was man gelernt hat, neu zu lernen, und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sich einige der ukrainischen Soldaten dort draußen so gut schlagen, weil sie keine Basis haben, auf der sie ausgebildet wurden”, sagte er.

“Viele Menschen im Westen haben bereits eine feste Vorstellung davon, wie die Dinge sein sollten, und in der Ukraine ist das nicht der Fall.

Er sagte, die ausländischen Kämpfer bräuchten “die Bereitschaft zu lernen und die Bereitschaft, alles aufzugeben”.

Einige Militärs und Experten sind überzeugt, dass die Ausbildung der ukrainischen Soldaten im NATO-Stil ihnen in diesem Krieg keine guten Dienste geleistet hat. Westliche Militärs, die ukrainische Soldaten ausbilden, haben ihre Praktiken angepasst, da sie von Soldaten lernen, die reale Erfahrungen mit der russischen Armee haben.

Ausländische Kämpfer kommen in die Ukraine

Viele der ausländischen Kämpfer in der Ukraine hatten Kampferfahrung mit dem US-Militär, aber einige hatten keine. Andere sagten, sie hätten militärische Erfahrung, aber sie lügen”, sagte er.

Es ist unklar, wie viele ausländische Kämpfer sich für den Krieg in der Ukraine gemeldet haben oder dort getötet wurden. Die Ukraine gründete 2022 ihre Internationale Legion, die es Kämpfern aus anderen Ländern ermöglichte, sich den Kriegsanstrengungen anzuschließen, obwohl nicht alle ausländischen Soldaten Teil der Legion sind.

Einige Einheiten in der Ukraine bestehen ausschließlich aus ausländischen Veteranen, und viele von ihnen sagten, sie seien inspiriert worden, gegen die Ungerechtigkeit in der Welt zu kämpfen und die Demokratie in der Ukraine zu verteidigen.

Andere Kämpfer berichteten jedoch, dass einige Ausländer in den Krieg gezogen seien, weil sie das Abenteuer suchten oder den Problemen in ihrem Heimatland entfliehen wollten.

Unabhängig von den Gründen wurden viele ausländische Kämpfer getötet, wie Cameron Manley von Business Insider berichtete.