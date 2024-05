Das Endspiel, Teil II

Von Tuomas Malinen

Wie der Konflikt in der Ukraine endet (Frei)

Teil eins hier.

In diesem Beitrag stelle ich vier Szenarien für das „Endspiel“ des russisch-ukrainischen Krieges vor. Sie lauten:

Die übermächtige Mehrheit (Frieden). Die unbewegliche Mehrheit (größerer Krieg). Regimewechsel in Russland (riskanter Konflikt). Dritter Weltkrieg (nuklearer Holocaust).

Die Szenarien konzentrieren sich auf die Triebkräfte des Nordatlantikpakts, der NATO. Genauer gesagt geht es um die Frage, ob die NATO einfach nur durch unberechenbare Entscheidungen angetrieben wird oder ob sie ein Aggressor ist. In meinem letzten Beitrag bin ich diese grundlegenden Szenarien ausführlich durchgegangen.

Ich habe Russland seit 2011 nicht mehr besucht. Diese Entscheidung habe ich nach der Annexion der Krim getroffen. Ich bin überzeugt, dass Invasionskriege im modernen Europa nicht erlaubt sein sollten. Dennoch habe ich Russland und sogar, die Sowjetunion viele Male besucht. Meine Verwandten arbeiteten in den finnischen Botschaften in Russland, was meine Mutter und mich dazu brachte, die Sowjetunion zweimal zu besuchen, als ich noch ein Kind war. Die Visionen vom chaotischen sowjetischen Moskau haben sich für den Rest meines Lebens in mein Gedächtnis eingebrannt.

Im Jahr 2009 fuhren wir mit einer Gruppe von Familienmitgliedern und Freunden nach Moskau. Das Motto der mehrtägigen Reise lautete nje rabotaet„, was so viel bedeutet wie: Es funktioniert nicht“. Das lag daran, dass nichts zu funktionieren schien und jeder uns diesen Satz immer wieder sagte (in Metrostationen, Bars, Cafeterias usw.). Russland ist ein chaotischer, aber lustiger Ort. Die slawischen Menschen sind nicht gerade für ihre überschwängliche Freundlichkeit bekannt, aber man bekommt in Russland Hilfe, wenn man darum bittet.

Die Führung eines Landes neigt natürlich oft dazu, die Kultur und die nationalen Eigenheiten zu imitieren. Die spontanen Aktionen des derzeitigen russischen Führers Präsident Putin sind keine Anomalien in der Geschichte des Landes. Viele russische Führer von Iwan dem Schrecklichen über Peter I. bis zu Stalin und anderen Führern der Sowjetunion haben invasive Kriege geführt und sehr reaktiv gehandelt.

Meiner Meinung nach hat die Dämonisierung Russlands hauptsächlich zwei Ursachen:

Die Menschen verstehen Russland nicht und fürchten es deshalb, und Kriegspropaganda.

Dieser Beitrag befasst sich im Wesentlichen mit beidem. Zunächst gehe ich auf die finnischen Erfahrungen mit Russland ein, die dem Rest der Welt als beruhigende Lektion dienen sollten, und zeige auf, wie sie auf die aktuelle Situation in Europa anzuwenden sind. Dann werde ich vier Szenarien für das Endspiel des russisch-ukrainischen Krieges vorstellen.

Die finnische Erfahrung

Die Finnen führten zwei Kriege gegen Russland, genauer gesagt gegen die Sowjetunion. Die Sowjetunion war bzw. wurde während des Zweiten Weltkriegs zu einem militärischen Giganten. Es wurde gesagt, dass die Luftwaffe der Sowjetunion vor der Operation Barbarossa beispielsweise größer war als die der übrigen Welt. Die Säuberung der Roten Armee durch den damaligen Diktator Russlands, Josif Stalin, im Jahr 1937 schwächte die Moral und Effizienz des sowjetischen Militärs unmittelbar vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Dies zeigte sich im Winterkrieg zwischen Finnland und der Sowjetunion, der zwischen dem 30. November 1939 und dem 13. März 1940 stattfand. Das völlig unzureichend ausgerüstete finnische Militär fügte der Roten Armee fast ausschließlich mit „Sisu“ verheerende Verluste zu. Nachdem die finnischen Truppen Ende Dezember den Vormarsch einer übermächtigen russischen Invasionsstreitmacht gestoppt hatten, begann das sowjetische Oberkommando umzudenken und sich neu zu formieren. Am 1. Februar 1940 begann die Rote Armee ihren vernichtenden Angriff auf die bereits überforderten finnischen Verteidiger. Der heldenhafte Widerstand der finnischen Soldaten und der wachsende internationale Druck retteten Finnland, obwohl es etwa 12 % seiner Landmasse verlor.

Die Kriege zwischen Russland und Finnland endeten nicht mit dem Winterkrieg, denn Finnland nahm als inoffizieller Verbündeter Nazi-Deutschlands an der Operation Barbarossa teil. Ein Auszug aus meinem Artikel über Finnland und die NATO in der Epoch Times:

Der Winterkrieg war weitgehend bilateral und wurde durch territoriale Ansprüche des damaligen Führers der Sowjetunion, Joseph Stalin, und die geheime Änderung des Molotow-Ribbentrop-Pakts verursacht, mit der Finnland der sowjetischen „Einflusssphäre“ unterstellt wurde. Der Fortsetzungskrieg wurde an der Seite Nazi-Deutschlands geführt, um die im Winterkrieg verlorenen Gebiete zurückzugewinnen. Unter den Zwängen, die der anhaltende Krieg in Europa mit sich brachte, hatte Finnland kaum eine andere Wahl. Finnland war ständig von einer sowjetischen Invasion bedroht und verfügte in Petsamo, dem nördlichen „Arm“ Finnlands, über das größte bekannte Nickelvorkommen in Europa, das sowohl Hitler als auch Stalin zu beherrschen versuchten. Finnland musste sich also entweder mit Deutschland verbünden oder sich einer möglichen neuen sowjetischen Invasion stellen. Die Kriege führten zum Verlust von etwa 12 Prozent des finnischen Territoriums, einschließlich Petsamo.

Nach den Kriegen formulierten die Präsidenten Juho Paasikivi und Urho Kekkonen eine politische Linie der passiven Neutralität, die so genannte Paasikivi-Kekkonen-Doktrin. Sie stützte sich auf den „Angstfaktor“, den Finnland während der beiden Kriege erworben hatte, und auf die freundschaftliche Koexistenz. Finnland verlor zwar 12 % seiner Landmasse, aber wir verdienten uns das Recht, während des Kalten Krieges unabhängig neben der größten Militärmacht zu existieren, die die Welt je gesehen hatte.

Die Finnen haben auch verstanden, dass man den russischen Bären nicht verärgern sollte. Er mag zwar verletzlich und schwach erscheinen, aber das ist er nicht, und er wird noch viel gefährlicher, wenn er verwundet wird. Ich glaube nicht, dass wir jemals mit Sicherheit wissen werden, warum Stalin Finnland nach dem Moskauer Waffenstillstand nach dem Fortsetzungskrieg verschont hat, aber wir wissen, warum die Beziehungen zu Russland (Sowjetunion) später so wohlhabend und freundschaftlich wurden, was uns zu dem aktuellen Problem Europas bringt.

Das Problem Europa

Die russische Mentalität ist nicht so komplex oder chaotisch, wie viele im Westen glauben machen. Wie ich in meinem vorigen Beitrag erläutert habe, ist die russische Führung bestrebt, ihren Einfluss in den Nachbarregionen zu vergrößern, getrieben von Bezopasnost. Außerdem setzt sie auf Stärke statt auf Diplomatie. Finnland hat seine Position an der Seite der Sowjetunion gefestigt, indem es sich nicht als Bedrohung darstellte und sowohl wirtschaftlich als auch militärisch stark war (eine sehr „bittere Pille“ für Russland, die es zu schlucken galt). Der Erfolg Finnlands, an der Seite Russlands (der Sowjetunion) zu koexistieren und zu gedeihen, beruhte also auf Stärke und der Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen zu Moskau. Ein einfaches Rezept.

Das Problem, vor dem Europa jetzt steht, ist ein zweifaches. Erstens wurde Russland, nachdem Finnland Vollmitglied der NATO geworden ist, von allen Seiten in Europa durch eine Kraft in die Enge getrieben, die es nicht als friedlich ansieht, was wir der russischen Führung wirklich nicht vorwerfen können. Die früheren finnischen Führer wussten, dass es schlimme Folgen haben würde, wenn Finnland sich zu einer Bedrohung für Russland macht. Die ukrainische Führung muss dies ebenfalls gewusst haben, aber sie wurde eindeutig von den westlichen Führern manipuliert. Zweitens können wir jetzt feststellen, dass die NATO nicht das ist, was sie vorgibt zu sein.

Die Zukunft Europas hängt jetzt im Grunde genommen in der Schwebe zwischen zwei gefährlichen Szenarien dessen, was die NATO tatsächlich antreibt, die sich wie folgt kategorisieren lassen:

die NATO, die Unberechenbare, und

die NATO, der Aggressor.

Diese Charakterisierungen beruhen auf vollkommen unverantwortlichen oder bewusst aggressiven Handlungen der NATO-Führung in den vergangenen drei Jahrzehnten und insbesondere im letzten Jahr. Vereinfacht kann man sagen, dass entweder die NATO-Führung die russischen Ressourcen und die Hingabe ihrer Führung an Bezopasnost massiv unterschätzt hat, oder dass sie die roten Linien Moskaus absichtlich überschritten hat, um einen militärischen Konflikt heraufzubeschwören, der Europa verschlingen würde.

Im Folgenden skizziere ich Zukunftsszenarien, die auf den beiden Annahmen zu den Motiven der NATO beruhen. Sie zeigen, dass die zugrundeliegende Annahme (unberechenbare oder aggressive NATO) die zukünftigen Wege Europas und der Welt dominiert, während drei der vier Szenarien auf das gleiche erschreckende Endergebnis hinauslaufen könnten, nämlich einen nuklearen Holocaust. Die Szenarien befinden sich hinter einer Bezahlschranke, aber Sie können sie mit der kostenlosen 7-Tage-Testversion lesen.

Die NATO, die Unberechenbare

Hier gehe ich davon aus, dass die Führung der NATO schlichtweg katastrophale Fehler macht (gemacht hat) und sich derzeit in einem verzweifelten Versuch befindet, angesichts des sich abzeichnenden Zusammenbruchs der Ukraine ihr „Gesicht zu wahren“. Ich werde mich auf die politische Reaktion der einfachen Bevölkerung konzentrieren, wie sich die Zukunft durch eine übermächtige Mehrheit und eine unbewegliche Minderheit gestalten wird.

Szenario I: Die überstimmende Mehrheit

Am 4. März sagte unser Verteidigungsminister Antti Häkkänen in einer Rede zur Eröffnung des Nationalen Verteidigungskurses: „Es ist an der Zeit, die Fakten anzuerkennen. Russland ist eine Bedrohung für die gesamte demokratische Welt“. Wenn ein finnischer Verteidigungsminister so etwas sagt, kommt das einer Kriegserklärung sehr nahe, ohne dass er sie tatsächlich ausspricht.

Meines Erachtens war diese Rede ein Zeichen dafür, dass Finnland zum Krieg gegen Russland entschlossen ist. Ich hoffe natürlich inständig, dass ich damit falsch liege. Allerdings ist diese Rede eines finnischen Verteidigungsministers so ungewöhnlich, dass ich Schwierigkeiten habe, sie mit anderen Motiven zu erklären (ich glaube zum Beispiel nicht an das Argument der extremen Dummheit).

Wenn wir davon ausgehen, dass die Führer der NATO und der Mitgliedsländer einfach nur Fehler machen, dann kann diese Rede als katastrophal angesehen werden, denn Moskau wird sie wahrscheinlich als ein Zeichen oder eine „Markierung“ für aggressive zukünftige Pläne der Führer Finnlands und der NATO auffassen. Dies bedeutet, dass sich Russland höchstwahrscheinlich wieder auf einen Krieg an seiner nordwestlichen Grenze vorbereiten wird. Die finnisch-russische Grenze und insbesondere die Karelische Landenge (Halbinsel) war jahrhundertelang einer der wichtigsten „Krisenherde“ in Europa. Vom Russisch-Schwedischen Krieg im Jahr 1475 bis zum Finnischen Krieg im Jahr 1809, als Schweden Finnland endgültig an Russland verlor und damit das schwedische Reich beendete, war die Landenge das Hauptschlachtfeld zwischen dem schwedischen und dem russischen Reich. Die Landenge war auch das Hauptschlachtfeld in den Winter- und Fortsetzungskriegen.

Es liegt auf der Hand, dass weder die überwiegende Mehrheit der Finnen noch der Europäer einen Krieg will, aber könnte man sie zu einem solchen manipulieren?

Das Volk hat natürlich in jedem System das letzte Wort, denn wenn es anfängt zu rebellieren, kann kein Diktator diese Kraft in Schach halten. Könnte es tatsächlich zu einer Rebellion gegen die unberechenbare oder gar aggressive NATO-Führung kommen? Natürlich könnte es das, aber ich sehe noch keine Anzeichen dafür, was nicht heißt, dass sie nicht auftauchen könnten, wenn (wenn) der Krieg unmittelbar bevorzustehen scheint.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass die NATO-Führung nach einem Ausweg aus dem Konflikt in der Ukraine sucht. Sollte dies der Fall sein, könnte die öffentliche Meinung, die sich gegen den Krieg wendet, selbst in kleineren Teilen, die NATO-Führung dabei unterstützen, von ihren früheren erratischen Entscheidungen abzurücken und den Prozess der Deeskalation einzuleiten und dabei ihr Gesicht zu wahren.

Wenn man alles in Betracht zieht, was vor sich geht, werden zu viele Fehler gemacht, als dass sie zufällig sein könnten. Und wenn die Fehler nicht zufällig sind, dann sind sie systemisch (absichtlich), was bedeutet, dass die NATO der Aggressor ist. Bevor wir uns damit befassen, sollten wir jedoch ein weiteres Szenario in Betracht ziehen.

Szenario II: Die unbewegliche Minderheit

Beunruhigenderweise scheinen viele führende europäische Politiker, wenn nicht einen offenen Krieg, so doch eine Konfrontation mit Russland zu unterstützen. Es gibt auch eine sehr lautstarke Minderheit von Europäern, die härtere Maßnahmen gegen Russland fordert, während einige sogar für einen umfassenderen Krieg eintreten.

In diesem zweiten Szenario, dem der unberechenbaren NATO, setzen sich diese Minderheitskräfte durch und kontrollieren die öffentliche Darstellung und damit den Konflikt, so dass er sich zu einem größeren europäischen Krieg ausweitet. Dieses Szenario deckt sich mit dem nachstehenden Szenario des Dritten Weltkriegs. Der Unterschied besteht darin, dass in diesem Szenario die Welt in einen Dritten Weltkrieg und die wahrscheinlich folgende nukleare Vernichtung abdriftet, während in dem unten dargestellten Szenario eine bewusste Eskalation durch die NATO den Konflikt entfacht. In diesem Szenario erfolgt die Eskalation in Form einer härteren Rhetorik gegenüber Russland und einer Aufrüstung, die den Konflikt anheizt, während im Szenario der absichtlichen Eskalation ein Atomkrieg ausgelöst wird, wenn man zu weit geht oder eine vorsätzliche Handlung vornimmt. Ich werde nicht im Detail über die möglichen militärischen Entwicklungen spekulieren, die zu diesem Szenario führen könnten, sondern erwähnen, dass eine Eskalation irgendwann (natürlich) zu einer Ausweitung des Konflikts führt.

Die NATO, der Aggressor

In den nächsten beiden Szenarien gehe ich davon aus, dass das Ziel der NATO darin besteht, entweder einen Regimewechsel in Russland zu erzwingen oder das Land in einem Krieg zu vernichten. Die Motivation für diese Ziele kann sich aus drei Quellen speisen, die ineinandergreifen können. So kann das Endspiel für die NATO als Aggressor darin bestehen,:

Erlangung der Kontrolle über die riesigen russischen Bodenschätze, das eurasische Bündnis zu zerstören (und es dabei zu belassen), und/oder einen Weltkrieg auszulösen, damit die globale Elite die Kontrolle über die Gesellschaften übernehmen kann.

Ich gehe derzeit davon aus, dass alle diese Motive als treibende Kraft wirken können, während das letzte Motiv höchst spekulativ ist.

Szenario III: Regimewechsel in Russland

Es liegt auf der Hand, dass ein nuklearer Holocaust dem Ziel dieses Szenarios nicht dienlich wäre, da er den größten Teil der Bevölkerung, der Maschinen und der Infrastruktur der Welt auslöschen würde. Große Städte und Gebiete wären für Jahre unbewohnbar, darunter höchstwahrscheinlich auch die Bodenschätze in Russland, Europa und in den USA. Deshalb können wir davon ausgehen, dass in diesem Szenario die Eskalation des Konflikts zu einem größeren Krieg in Europa nicht das Ziel der NATO ist, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen wird.

Die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios kann als relativ hoch angesehen werden, wenn man bedenkt, was in der Ukraine alles passiert ist. Es sieht so aus, als habe die NATO versucht, den Druck langsam zu erhöhen und den russischen Streitkräften schwere Verluste zuzufügen. Der „Prigozhing-Zwischenfall“ passt ebenfalls zu dieser Darstellung, da die „Meuterei“ während der (gescheiterten) ukrainischen Gegenoffensive begann, was sie als vorgeplant erscheinen lässt. Wenn solche Pläne für einen Staatsstreich geschmiedet wurden, muss man sie oft trotzdem durchziehen, weil es keine wirkliche Möglichkeit zum Rückzug gibt. In diesem Fall ging der wahrscheinliche Plan davon aus, dass Prigoschin nach verheerenden russischen Verlusten den Marsch nach Moskau angetreten hätte, was die russische Bevölkerung verärgert und die Truppen demoralisiert hätte. Dazu kam es jedoch nicht, da die Gegenoffensive der AFU (Streitkräfte der Ukraine) scheiterte. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass Jewgeni Prigoschin zumindest von einigen westlichen Geheimdiensten unterstützt wurde. Diese Pläne wären mit Sicherheit irgendwann aufgedeckt worden, wenn Prigozhin nicht wie geplant gehandelt hätte. Es ist zwar nicht sicher, dass der Staatsstreich Teil eines westlichen Plans war, aber so sah es aus, und Prigozhin war gezwungen, diesen Plan unter äußerst hohen persönlichen Kosten zu verwirklichen.

Die Frage, die sich uns nun stellt, lautet: Was wären die nächsten Schritte der NATO, um einen Regimewechsel herbeizuführen? Zwei Szenarien stechen aus den anderen heraus:

Ein Aufrüstungswettlauf, der die russischen Wirtschaftsressourcen auffrisst und das Land von innen heraus kollabieren lässt, ähnlich wie es der Sowjetunion Ende der 1980er Jahre erging. Schwere Konflikte in den Nachbarregionen (Abchasien, Georgien, Kasachstan usw.), die große Teile Russlands destabilisieren.

Ersteres würde im Wesentlichen die dunkelsten Zeiten des Kalten Krieges wieder heraufbeschwören, während letzteres ein höchst instabiles Russland schaffen könnte. Beides kann natürlich zu dem Extremszenario eines nuklearen Holocausts führen. Im ersten Fall würde es zu einer Eskalation kommen, in deren Verlauf es (versehentlich oder absichtlich) zu einer nuklearen Detonation kommt, die einen Atomkrieg auslöst. Im zweiten Fall besteht die Gefahr einer nuklearen Konfrontation darin, dass eine extreme Gruppierung nach dem Scheitern von Putins Regime die Macht im Kreml übernimmt und/oder nach einem solchen Ereignis einige Atomwaffen in den Besitz einer solchen Gruppierung gelangen. Letzteres war im Wesentlichen die Hauptbefürchtung, nachdem der Zusammenbruch der Sowjetunion die russischen Streitkräfte in einen Zustand der Beinahe-Anarchie versetzt hatte.

Szenario IV: Dritter Weltkrieg (nuklearer Holocaust)

Ein nuklearer Holocaust ist natürlich etwas, das die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nicht sehen möchte, aber könnte es nicht einige geben, die das wollen? Solche „Verrückten“ gibt es natürlich unter uns Menschen, aber die Frage ist, ob sie Schlüsselpositionen in unseren supranationalen Organisationen, wie der NATO, einnehmen könnten.

Wenn wir davon ausgehen, dass es solche Leute weder in der Führung der NATO noch in der Führung der Länder, die sie betreiben (im Wesentlichen die USA), gibt, könnten uns die aggressiven Aktionen der NATO trotzdem in eine nukleare Konfrontation führen. Die NATO-Führung könnte sehr aggressiv eines der beiden erstgenannten Szenarien anstreben, d.h.:

Gewinnen Sie die Kontrolle über die riesigen russischen Bodenschätze,

das eurasische Bündnis zu zerstören (und es dabei zu belassen).

Die erste könnte mit dem oben beschriebenen Szenario eines Regimewechsels erreicht werden. Letzteres würde voraussetzen, dass es in der Ukraine keinen Frieden geben wird, was in dieser Situation (die Ukraine hat faktisch verloren) eine Ausweitung des Krieges erfordert. Dies würde bedeuten, dass eines der „Frontländer“, d.h. Finnland, die baltischen Staaten oder Polen, eskaliert (wobei zu beachten ist, dass auch eine „falsche Flagge“, die den Russen die Schuld gibt, möglich ist) und einen direkten Konflikt zwischen der NATO und Russland auslöst. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendwann Atomwaffen eingesetzt werden und es zu einem nuklearen Holocaust kommt. Ein nuklearer Konflikt würde wahrscheinlich dadurch entstehen, dass man die roten Linien der anderen Seite nicht versteht und/oder sich verkalkuliert hat. Russland hat mit der Eingliederung der von ihm annektierten östlichen Regionen der Ukraine in das russische „Mutterland“ eine rote Linie gezogen. Eine Überschreitung dieser Linie würde höchstwahrscheinlich zu einer nuklearen Konfrontation führen. Cyberangriffe auf IKT- oder Energiesysteme, die zu einer weitreichenden Verwüstung führen, könnten ebenfalls eine Reaktion mit Atomwaffen auslösen. Außerdem wächst in einer Situation, in der Kriegspropaganda vorherrscht, wie es jetzt der Fall ist, das Risiko einer Überreaktion.

Was aber, wenn es Fraktionen in Schlüsselpositionen der NATO-Führung gibt, die tatsächlich auf eine nukleare Konfrontation drängen?

Dies wäre natürlich das gefährlichste Szenario für uns alle, denn es würde bedeuten, dass, wenn eine Eskalation mit „traditionellen Mitteln“ (Kriegspropaganda und Verleitung Russlands zu einer militärischen Reaktion) nicht gelingt, höchstwahrscheinlich eine große Falschmeldung erfolgt, die Russland angelastet wird. Wenn es beispielsweise nicht gelingt, die Bevölkerung durch Propaganda für einen breiteren Krieg zu gewinnen, könnte eine große Operation unter falscher Flagge durchgeführt werden. In der Praxis muss jede Eskalation in diesem Szenario die Größenordnung einer nuklearen Detonation haben. Im schlimmsten Fall beschließen die geistesgestörten Hintergrundakteure der NATO, dass eine tatsächliche nukleare Detonation in einem bevölkerungsreichen Gebiet, beispielsweise in einer europäischen oder russischen Großstadt, erforderlich ist.

Was könnte das Ziel einer solchen selbstmörderischen Machtfraktion sein? Sie könnten die allmächtige Ansicht vertreten, dass sie selbst eine nukleare Konfrontation kontrollieren können, so dass diese ihren Zielen, z. B. der Errichtung weltweiter Kontrollsysteme, dienen könnte. Außerdem gibt es einfach Männer, die „die Welt brennen sehen wollen“, auch wenn ich stark bezweifle, dass solche Personen in Führungspositionen in der NATO oder in unseren Regierungen sitzen könnten.

Dieser letzte Teil des Szenarios eines nuklearen Holocausts ist natürlich äußerst spekulativ, und ich habe ihn wirklich noch nicht gründlich durchdacht. Ich denke jedoch, dass wir angesichts des Wahnsinns, der unsere politischen Führer erfasst zu haben scheint, kein Szenario ausschließen sollten. In diesem Zusammenhang sollten wir auch die Möglichkeit eines „Einzelkämpfer-Szenarios“ in Betracht ziehen, bei dem eine kleine Gruppe von Einzelpersonen in der Lage ist, ein katastrophales Ereignis unter falscher Flagge herbeizuführen, das zu einem Vergeltungsschlag einer Konfliktpartei mit Atomwaffen führt.

Schlussfolgerungen

Wenn man mit normalen Menschen über die derzeitige Lage in der Welt spricht, erhält man in der Regel eine Antwort: „Das macht keinen Sinn“. Dem stimme ich voll und ganz zu, aber das gilt nur, wenn wir dem vorherrschenden westlichen Narrativ Glauben schenken, demzufolge die globale Elite und die meisten unserer politischen Führer wohlwollend sind und Russland/Putin „böse“ ist.

In mehreren Beiträgen habe ich über die Triebkräfte hinter den jüngsten Entwicklungen spekuliert (siehe z. B. die Apokalypse-Szenario-Serie). Ich denke, wir sollten auch vor den absurdesten Erklärungen nicht zurückschrecken, wie z. B. einer extrem geheimnisvollen Gruppe, die „die Fäden zieht“. Was wir jedoch wissen, ist die gefährliche Richtung, in die wir uns derzeit bewegen.

Die hier vorgestellten Szenarien konzentrierten sich auf die NATO, weil sie die entscheidende Rolle in der gegenwärtigen Krise spielt. Derzeit eskaliert die NATO, indem sie z.B. Militärbasen direkt an der russischen Grenze in Finnland errichtet und ihre Führung sich für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausspricht. Dabei kann es sich um äußerst schwerwiegende Fehler oder um bewusste Eskalationsmaßnahmen handeln.

In diesem Beitrag habe ich die Szenarien skizziert, mit denen wir aufgrund der Maßnahmen der NATO wahrscheinlich konfrontiert werden. Es sind nicht die Szenarien, für die ich mich einsetzen möchte, aber ich denke, dass wir mit ihnen konfrontiert sind.