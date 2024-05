Wir haben allen Grund, der „wissenschaftlichen Gemeinschaft“ zu misstrauen, aber bedeutet das, dass es keine Viren gibt?

Von Rhoda Wilson

Einige Leute stellen die Existenz von SARS-CoV-2 oder sogar von Viren und Krankheitserregern überhaupt in Frage. Einige haben sogar sehr pauschale Kritik an der Virologie als Disziplin geübt.

Zwar gibt es reichlich Grund, Politikern, Beamten, Medien und der „wissenschaftlichen Gemeinschaft“ zu misstrauen, doch in einigen Fällen ist die radikale Skepsis zu weit gegangen.

Um zu erklären, warum sie dies glauben, führen Dr. Michael Palmer und Dr. Sucharit Bhakdi uns durch die Geschichte der „Keimtheorie“, beginnend mit Robert Koch und den bekannten „Kochschen Postulaten“. Anschließend erklären sie, warum nicht alle infektiösen Krankheitserreger die Kochschen Postulate erfüllen können, unter anderem Viren.

„Viren können sich von Natur aus nur in lebenden Zellen vermehren, nicht aber in Reinkultur. Daher kann kein Virus die Koch’schen Postulate erfüllen”, erklären die beiden Ärzte.

Sie erklären auch, warum die Nicht-Isolierung von Viren nicht als Beweis dafür dienen kann, dass es keine Viren gibt. Obwohl es verschiedene Gründe gibt, warum Forscher normalerweise keine Viren isolieren, bestätigen die beiden Ärzte, dass das SARS-CoV-2-Virus isoliert wurde – und zwar mehrmals.

Der folgende Artikel wurde von Doctors for Covid Ethics (D4CE”) veröffentlicht und vom ehemaligen Biochemieprofessor der Universität Waterloo, Kanada, Michael Palmer und dem thailändisch-deutschen Mikrobiologen Sucharit Bhakdi verfasst.

Existieren Viren?

Von Dr. Michael Palmer und Dr. Sucharit Bhakdi

Im Zusammenhang mit der Covid-19-„Pandemie“ ist vielen Menschen klar geworden, dass die politischen und wissenschaftlichen Behörden systematisch über den Ursprung des Infektionserregers sowie über die Notwendigkeit und Sicherheit der vorgeschriebenen Gegenmaßnahmen wie Abriegelungen, Masken und Impfstoffe gelogen haben. Einige Skeptiker sind noch weiter gegangen und haben begonnen, die Existenz des für Covid-19 verantwortlichen Virus oder sogar von Viren und pathogenen Keimen überhaupt in Frage zu stellen. Im Folgenden werden diese Fragen in die richtige Perspektive gerückt.

Bevor wir uns näher mit Keimen und Viren befassen, sollten wir anerkennen, dass die Öffentlichkeit reichlich Grund hat, nicht nur Politikern, Beamten und den Medien, sondern auch der „wissenschaftlichen Gemeinschaft“ zu misstrauen. Schon vor der Covid-19-Pandemie hatten mehrere hochrangige Mitglieder dieser Gemeinschaft auf den beklagenswerten Zustand der wissenschaftlichen Integrität in der medizinischen Forschung hingewiesen. Besonders ergreifend ist dieses Zitat einer ehemaligen Chefredakteurin einer der weltweit führenden medizinischen Fachzeitschriften, Marcia Agnell:

Es ist einfach nicht mehr möglich, einem Großteil der veröffentlichten klinischen Forschung zu glauben oder sich auf das Urteil vertrauenswürdiger Ärzte oder maßgeblicher medizinischer Leitlinien zu verlassen. Ich freue mich nicht über diese Schlussfolgerung, zu der ich während meiner zwei Jahrzehnte als Herausgeber des New England Journal of Medicine langsam und widerstrebend gelangt bin.

Agnells Einschätzung wird von Richard Horton, dem Herausgeber von The Lancet, dem führenden Epidemiologen John Ioannidis und Bruce Charlton, dem ehemaligen Herausgeber von Medical Hypotheses, geteilt. Und natürlich hat sich dieser bereits prekäre Zustand während der Covid-19-„Pandemie“ noch weiter verschlechtert. Hier sind einige der Lügen über Covid-19, die von Politikern und ihren wissenschaftlichen Hofnarren in der ganzen Welt gleichermaßen verbreitet wurden:

das SARS-CoV-2-Virus ist natürlichen Ursprungs und ist spontan von Fledermäusen oder Schuppentieren auf den Menschen übergesprungen;

PCR-Tests bei asymptomatischen Patienten sind ein geeignetes Mittel, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verfolgen;

die ersten Covid-19-Wellen drohten das Gesundheitssystem so zu überlasten, dass es notwendig wurde, die Wirtschaft zu zerstören, um die „Kurve abzuflachen“;

eine allgemeine Impfung zur Überwindung der Pandemie notwendig war;

obwohl die Impfstoffe „sicher und wirksam“ waren, bestand für geimpfte Personen immer noch das Risiko, sich bei ungeimpften Personen anzustecken (aber nicht bei anderen geimpften Personen).

Diese absurden und dreisten Lügen sind an anderer Stelle behandelt worden, zum Beispiel von dem Kardiologen Dr. Thomas Binder. Wir zitieren sie hier nur, um deutlich zu machen, dass wir grundsätzlich mit der radikalen Skepsis eines großen Teils der Öffentlichkeit sympathisieren. Dennoch sind wir der Meinung, dass diese radikale Skepsis in einigen Fällen zu weit getrieben wurde und das sprichwörtliche Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Um unseren Standpunkt zu untermauern, werden wir einen Überblick über die Geschichte der „Keimtheorie“ der Infektionskrankheiten geben.

#1 Der Aufstieg der Keimtheorie im 19. Jahrhundert

Die Idee, dass Mikroben übertragbare Krankheiten verursachen, setzte sich Ende des 19. Jahrhunderts durch. Ihr größter Wegbereiter war Robert Koch, ein preußischer Arzt, der die bakteriellen Erreger von Milzbrand, Cholera und Tuberkulose entdeckte. Diese Entdeckungen ebneten den Weg für die Prävention solcher Krankheiten durch Hygiene und Überwachung.

Noch vor Kochs Entdeckungen hatte der ungarische Arzt Ignaz Semmelweis entdeckt, dass Ärzte durch antiseptisches Händewaschen die Übertragung der Wochenbett-Sepsis von verstorbenen auf lebende Mütter vermeiden konnten; da seinem empirischen Verfahren jedoch eine theoretische Grundlage fehlte, wurde es trotz seines nachweislichen Erfolgs schließlich aufgegeben. Semmelweis selbst wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo er körperlich misshandelt wurde und kurz darauf starb.

Semmelweis’ persönliches Schicksal veranschaulicht, dass die Öffentlichkeit und die medizinische Fachwelt zu jener Zeit keineswegs bereit waren für die „Keimtheorie“, d. h. für die Vorstellung, dass Krankheiten durch greifbare Keime verursacht werden, die von einem Menschen auf den anderen übertragen werden können, die aber auch identifiziert und bekämpft werden können. Es ist daher bemerkenswert, dass Kochs Entdeckungen innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne anerkannt und akzeptiert wurden. Bald schlossen sich andere Forscher der Jagd nach weiteren krankheitserregenden Bakterien an. Andere Arten von Krankheitserregern folgten bald; so entdeckte der britische Arzt Ronald Ross 1898, dass sich der Parasit, der Malaria verursacht, in der Anopheles-Mücke vermehrt und von ihr übertragen wird.

Wie kam es zu diesem schnellen Siegeszug der Keimtheorie? Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass sowohl die beteiligten Wissenschaftler als auch ihr Publikum dazu beigetragen haben. Robert Koch selbst war ein genialer und akribischer Experimentator. Er stellte hohe Anforderungen an den Nachweis, dass eine bestimmte Infektionskrankheit durch eine bestimmte Mikrobe verursacht wurde, die bekannten „Kochschen Postulate“:

Der betreffende Organismus muss regelmäßig im erkrankten Gewebe der infizierten Person oder des infizierten Tieres zu finden sein. Die Organismen müssen sich in Reinkultur im Labor züchten lassen. Die Reinkultur muss die Krankheit erzeugen, wenn sie Versuchstieren verabreicht wird. Die Organismen müssen in der experimentell erzeugten Krankheit gefunden werden und sich in Reinkultur wiederherstellen lassen.

Während Kochs umfassende Beweise sicherlich überzeugend waren, wäre sein schneller Erfolg ohne sein Publikum nicht möglich gewesen. Auch wenn dieses Publikum anfangs skeptisch war, so war es doch gut gebildet und aufgeschlossen – es war noch nicht abgestumpft, zynisch und desorientiert, weil es unablässig mit Fake News und Junk Science bombardiert wurde.

Die großen Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts waren sehr oft Hobbywissenschaftler, die ihren eigenen Launen und Leidenschaften nachgingen. Sie waren daher unabhängig von externen Interessen, insbesondere von finanziellen Interessen. Auch die akademischen Forscher waren stärker von äußeren Interessen abgeschirmt als die „Bonzen“ der heutigen institutionalisierten Wissenschaft. Doch im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen immer abhängiger von externer Finanzierung, die häufig von mächtigen Sonderinteressen kontrolliert wurde. Dies hat die wissenschaftliche Integrität stark beeinträchtigt und untergraben. Wir können uns nur fragen: Was würde Robert Koch von Leuten wie Christian Drosten und Tony Fauci halten? Was würde er von dem Berliner „Public Health“-Institut halten, das seinen Namen trägt?

#2 Erfolgreiche Anwendungen der Keimtheorie

Wenn eine Theorie in der Praxis erfolgreich angewendet werden kann, deutet dies darauf hin, dass sie wahr ist oder zumindest eine gute Annäherung an die Wahrheit darstellt. Die Keimtheorie hat viele nützliche Anwendungen; hier sollen nur einige frühe Beispiele zur Veranschaulichung angeführt werden.

Weniger als ein Jahrzehnt nach Kochs Entdeckung des Milzbrandbazillus isolierte Friedrich Klein Streptococcus pyogenes, das Bakterium, das Kindbettfieber, Scharlach und verschiedene Hautinfektionen verursacht. Diese Entdeckung könnte den früheren Erfolg der von Semmelweis empirisch entwickelten Händedesinfektionsverfahren zur Verhinderung des Kindbettfiebers erklären. Durch Hygiene, Überwachung und Verbesserung der sanitären Einrichtungen konnten Ausbrüche von Darmkrankheiten wie der Cholera verhindert werden. Die Stadt Hamburg, die sich zunächst weigerte, derartige Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, wurde 1882 von einem Choleraausbruch heimgesucht, der mehrere tausend Menschenleben forderte. Robert Koch selbst wurde mit der Einführung von hygienischen Gegenmaßnahmen beauftragt, die den Ausbruch schnell unter Kontrolle brachten.

Vor allem durch solche vorbeugenden Maßnahmen konnten Infektionskrankheiten besiegt werden, noch bevor spezifische Behandlungen für manifeste Infektionen zur Verfügung standen. Abbildung 1 veranschaulicht dies am Beispiel der Tuberkulose. Malcolm Watson, ein Arzt im kolonialen Dienst des britischen Empire, entwickelte erfolgreiche Methoden zur Bekämpfung der Malaria. Seine Arbeit, die er nur wenige Jahre nach der Entdeckung von Ross, dass der Malariaparasit von Anopheles-Mücken übertragen wird, begann, basierte hauptsächlich auf der gründlichen und sorgfältigen Trockenlegung von Feuchtgebieten und der Regulierung von Bächen und Flüssen, wobei die Chininprophylaxe und die Behandlung von Infektionen nur eine untergeordnete Rolle spielten.

#3 Keimtheorie vs. „Geländetheorie“ – eine falsche Dichotomie

Die Gegner der Keimtheorie verweisen gerne auf die entscheidende Rolle des allgemeinen Gesundheitszustandes des Patienten für die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten. Dieser Grundsatz wird in der Tat von der Schulmedizin akzeptiert. So fasste der berühmte kanadische Arzt William Osler die Bedeutung des Alters und des allgemeinen Gesundheitszustandes für die Prognose einer Lungenentzündung wie folgt zusammen:

Bei Kindern und gesunden Erwachsenen sind die Aussichten gut. Bei geschwächten Menschen, Trunkenbolden und alten Menschen stehen die Chancen auf Heilung schlecht. Bei letzteren ist sie so fatal, dass man sie als das natürliche Ende des alten Menschen bezeichnet.

Oslers Worte aus dem Jahr 1892 sind auch heute noch gültig, und zwar weitgehend unabhängig vom jeweiligen Erreger. Es spielt keine Rolle, ob die Lungenentzündung durch Pneumokokken, Influenzaviren oder SARS-CoV-2 verursacht wird. Der Begriff der „opportunistischen“ Infektionen, die Menschen mit schlechtem Allgemeinzustand und in einem Zustand der Immunsuppression befallen, findet sich in den Lehrbüchern der Medizin im Allgemeinen. Andererseits würden selbst anfällige Personen ohne einen dieser opportunistischen Erreger nicht an einer Infektionskrankheit erkranken.

Abbildung 1 zeigt, wie unmittelbar nach Kochs Entdeckung des Tuberkelbazillus die tuberkulosebedingte Sterblichkeit steil und nachhaltig zurückging. Höchstwahrscheinlich trugen sowohl die Hygiene als auch die Verbesserung der Ernährung und des allgemeinen Gesundheitszustands zu dieser positiven Entwicklung bei. In den 1930er Jahren, d. h. während der Weltwirtschaftskrise, ist jedoch keine Umkehrung dieses Trends festzustellen. In dieser Zeit wurden viele Menschen plötzlich in Armut gestürzt, was höchstwahrscheinlich auch die Qualität ihrer Ernährung und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Tuberkulose verschlechtert hat. Der anhaltende Rückgang der Tuberkulose-Sterblichkeit in jenen Jahren war höchstwahrscheinlich auf die fortgesetzten Überwachungsmaßnahmen zurückzuführen.

Abbildung 1: Tuberkulose-Sterblichkeit in den Vereinigten Staaten nach Jahren. Streptomycin war das erste Antibiotikum, das gegen Tuberkulose wirksam war.

#4 Nicht alle Infektionserreger erfüllen die Koch’schen Postulate

Gelegentlich liest man, dass ein pathogenes Virus oder eine andere Mikrobe die Kochschen Postulate nicht erfüllt, was dann als Beweis dafür ausgelegt wird, dass es die Krankheit, für die es bekannt ist, nicht verursacht. Dies ist ein Irrtum. Die Koch’schen Postulate sind kein mathematisches Axiom, sondern müssen in ihrem historischen Kontext verstanden werden.

Koch musste eine Öffentlichkeit überzeugen, die anfangs radikal skeptisch war; je umfassender und strenger seine Beweise waren, desto leichter würde es ihm gelingen. So war es für ihn nur logisch, sich auf Krankheitserreger zu konzentrieren, die in Reinkultur – also ohne andere Lebewesen – gezüchtet und dann beliebig oft in Versuchstiere eingeimpft und wieder isoliert werden konnten. Nachdem sich die Idee der infektiösen Erreger im Prinzip durchgesetzt hatte, stellte sich jedoch bald heraus, dass nicht alle von ihnen alle Postulate des Kanons erfüllten. So lassen sich beispielsweise Rickettsia prowazekii und Treponema pallidum – die bakteriellen Erreger von Typhus bzw. Syphilis – nicht in Reinkultur züchten und erfüllen damit auch nicht das zweite, dritte und vierte Postulat. Sie können jedoch in Versuchstieren vermehrt werden, und Rickettsia prowazekii auch in Zellkultur.

Viren können sich naturgemäß nur in lebenden Zellen, nicht aber in Reinkulturen vermehren. Daher kann kein Virus die Koch’schen Postulate erfüllen. Wir wiederholen jedoch, dass diese Postulate keine logische Notwendigkeit darstellen. Wenn sie nicht erfüllt sind, muss die Frage der Krankheitsverursachung auf andere Weise geklärt werden.

#5 Was bedeutet es, ein Virus zu isolieren?

Mehrere Personen haben sehr pauschale Kritik an der Virologie als Disziplin geübt. So haben zum Beispiel zwanzig Ärzte und Forscher kürzlich ein Memorandum mit dem Titel „Settling the Virus Debate“ (Klärung der Virus-Debatte) veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem:

Der vielleicht wichtigste Beweis dafür, dass die Theorie der pathogenen Viren problematisch ist, besteht darin, dass in keiner veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeit jemals nachgewiesen wurde, dass Partikel, die der Definition von Viren entsprechen, direkt aus Geweben oder Körperflüssigkeiten eines kranken Menschen oder Tieres isoliert und gereinigt wurden. Legt man die allgemein anerkannte Definition von „Isolierung“ zugrunde, d. h. die Trennung einer Sache von allen anderen Dingen, so besteht allgemeines Einvernehmen darüber, dass dies in der Geschichte der Virologie noch nie geschehen ist. Partikel, die durch Reinigung erfolgreich isoliert wurden, haben sich nicht als replikationsfähig, infektiös und krankheitsverursachend erwiesen, so dass man sie nicht als Viren bezeichnen kann.

Ferner machen die Autoren deutlich, dass sie mit der Verwendung von Zellkulturen als Teil des Isolierungsverfahrens nicht einverstanden sind. Sie sind der Meinung, dass Zellkulturen von sich aus zu Trümmern führen können, die fälschlicherweise für Viruspartikel gehalten werden könnten, und bestehen daher darauf, dass ein Virus direkt aus Geweben oder Körperflüssigkeiten von infizierten Menschen oder Tieren isoliert werden muss. Diesem Einwand kann wie folgt begegnet werden:

Die Partikel vieler Viren haben eine sehr charakteristische Form, die nicht mit Partikeln von lebenden Zellen oder mit Rückständen toter Zellen verwechselt werden kann. Es gibt zahlreiche biochemische Methoden zur Charakterisierung von Viruspartikeln und darüber hinaus zum Nachweis, dass sie genetische Informationen enthalten, die für das Virus und nicht für die Wirtszellkultur charakteristisch sind. Nicht alle Viren lassen sich problemlos in Zellkulturen züchten. Diejenigen, die sich nicht in Zellkulturen züchten lassen, werden in der Tat routinemäßig in Labortieren vermehrt und direkt aus diesen isoliert.

Ein gutes Beispiel für eine solche Tierstudie wurde von Theil et al. veröffentlicht. Sie betraf die Isolierung eines neuartigen Virus aus gnotobiotischen, d.h. ansonsten keimfreien Schweinen. Die Zusammenfassung der Studie lautet wie folgt:

Ein Rotavirus-ähnliches Virus (RVLV) wurde aus einem diarrhöischen Schwein aus einer Schweineherde in Ohio isoliert. Dieses Virus infizierte villöse Enterozyten im gesamten Dünndarm von gnotobiotischen Schweinen und löste eine akute, vorübergehende Diarrhöe aus. Vollständige Virionen [virale Partikel] wurden im Darminhalt infizierter Tiere nur selten beobachtet … Das Genom des RVLV der Schweine bestand aus 11 diskreten Segmenten doppelsträngiger RNA …

Die Studie zeigt sowohl elektronenmikroskopische Bilder der Viruspartikel als auch das Ergebnis eines Elektrophorese-Experiments, das das in diesen Partikeln enthaltene genetische Material mit dem bekannter Viren mit ähnlicher Morphologie vergleicht (siehe Abbildung 2). Das neue Virus konnte seriell an mehrere Schweine weitergegeben werden, ohne dass es „verdünnt“ wurde oder gänzlich verloren ging; es replizierte sich also eindeutig in diesen Schweinen. Die Infektion war in den Darmzellen der Schweine nachweisbar und führte zu Durchfall. Wir sehen keinen vernünftigen Einwand gegen die Schlussfolgerung der Autoren, dass sie tatsächlich die Existenz eines neuartigen Virus nachgewiesen haben, das Darmerkrankungen bei Schweinen verursacht.

Abbildung 2: Die Abbildungen 3 und 4 aus der Studie von Theil et al. zeigen die Charakterisierung eines neuartigen Virus aus dem Darminhalt von Versuchstieren durch Elektronenmikroskopie (links) und durch RNA-Elektrophorese (rechts). Für Details siehe Text.

Während die direkte Isolierung häufig zur ersten Charakterisierung eines neuen Virus verwendet wird, erleichtert die Verwendung von Zellkulturen den empfindlichen und schnellen Routinenachweis von bereits bekannten Viren erheblich. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass praktizierende Virologen auf dieses Mittel verzichten, nur um den radikalen Sesselpupser-Skeptikern entgegenzukommen. Man kann den Virologen nicht vorwerfen, dass sie ihre Arbeit auf die effizienteste Art und Weise erledigen.

#6 Viren sind vielfältig

Viruspartikel unterscheiden sich erheblich in Größe und Form. Dies ist in Abbildung 3 dargestellt. Das in Abbildung 2 gezeigte Elektropherogramm verdeutlicht, dass selbst Viren mit ähnlicher Morphologie mit biochemischen Methoden voneinander unterschieden werden können. Heutzutage ist es üblich geworden, die Nukleotidsequenzen von Virusisolaten zu bestimmen, was eine noch feinere Differenzierung ermöglicht. Es ist bemerkenswert, dass die künstliche Natur von SARS-CoV-2 allein anhand der Nukleotidsequenz seines Genoms überzeugend nachgewiesen werden kann.

Abbildung 3: Viruspartikel aus verschiedenen Familien unter dem Elektronenmikroskop. Die Bilder sind der Referenz entnommen. A: Influenzavirus; B: Poliovirus; C: Adenovirus; D: Pockenvirus; E: Nipah-Virus. Alle Viruspartikel wurden bei gleicher Vergrößerung abgebildet, d. h. die scheinbaren Größenunterschiede sind real. In den Feldern A-C sind jeweils mehrere Viruspartikel abgebildet. Das Pockenvirus-Partikel in Feld D ist etwa 250 Nanometer lang.

Die allererste elektronenmikroskopische Aufnahme eines Virus – im konkreten Fall des Tabakmosaikvirus, das Tabakpflanzen befällt – wurde 1939 von einem Forscherteam um Helmut Ruska, dem Erfinder des Elektronenmikroskops, gemacht. Doch schon zwei Jahre zuvor hatte Thomas Rivers in seinem Aufsatz „Viren und die Koch’schen Postulate“ allen Grund, zu schreiben:

Die Erreger der Pocken, der Vaccinia, der Poliomyelitis, des Gelbfiebers, der Geflügelpest und des Tabakmosaiks sind bekannt; sie können auf verschiedene Weise erkannt oder identifiziert werden; sie können voneinander und von anderen Arten von Infektionserregern getrennt werden; sie können für umfangreiche Experimente verwendet werden, die entweder in vivo oder in vitro durchgeführt werden.

Auch ohne diese strukturellen und biochemischen Unterscheidungen wird die Vielfalt der Viren schon allein durch klinische Beobachtungen deutlich. Kein Arzt oder Krankenpfleger wird Poliomyelitis mit Pocken oder Gelbfieber mit Masern verwechseln. Ebenso wenig wird ein Virologe die Erreger dieser Krankheiten miteinander verwechseln. Viren haben eine Fülle genau definierter Eigenschaften, die sie eindeutig voneinander unterscheiden, ebenso wie von allen Partikeln, die von lebenden oder sterbenden Zellen freigesetzt werden, die nicht mit Viren infiziert sind.

#7 Wurde das SARS-CoV-2-Virus jemals isoliert?

Ja, das wurde es – und zwar mehrfach. Einen Überblick über solche Studien geben Jefferson et al. Eine solide Studie, die Virusisolierung, PCR und klinische Befunde bei einer Reihe von hospitalisierten Covid-19-Patienten in Beziehung setzt, wurde von Wölfel et al. veröffentlicht. Diese sind zwar hitzeinaktiviert, sollten es Forschern, die über das erforderliche Fachwissen und die entsprechende Ausrüstung verfügen, aber dennoch ermöglichen, die Identität des Virus zu bestätigen.

Die Legende, dass SARS-CoV-2 nie isoliert wurde, beruht einzig und allein auf der starren Forderung, dass eine solche Isolierung ohne die Verwendung von Zellkulturen erfolgen muss. Wie bereits erwähnt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass praktizierende Virologen diese Forderung ignorieren, was wir ihnen nicht vorwerfen können.

#8 Aber ist Covid-19 nicht einfach nur die Grippe in neuem Gewand?

Es war in der Tat auffällig, dass mit dem Anstieg der Covid-19-Fallzahlen auch die Influenza-Fallzahlen stark zurückgingen. Dies lässt sich wie folgt verstehen:

Häufig werden Infektionen der Atemwege durch mehr als ein Virus verursacht. Wenn die Tests nicht umfassend sind, werden die Ergebnisse durch die gewählten Tests verfälscht. Die Hysterie um Covid-19 veranlasste die Ärzte, diagnostische Tests selektiv auf Covid-19 durchzuführen und andere Erreger der Atemwege auszuschließen. Für die Diagnose von Covid-19-Infektionen wurden extrem lockere Kriterien verwendet. Sie haben wahrscheinlich schon von den weit verbreiteten Problemen mit falsch-positiven PCR-Tests gehört.

Die mangelhaften Labormethoden führten zwangsläufig zu zahlreichen Fehldiagnosen von Covid-19. Die so diagnostizierten Patienten wurden dann in der Regel nicht weiter auf Influenza getestet, was dazu führte, dass die Zahl der diagnostizierten Influenzafälle zurückging. Das Versäumnis, auf bakterielle Erreger zu testen, führte dazu, dass Patienten mit bakterieller Lungenentzündung unerkannt blieben und ihnen die notwendige Behandlung mit Antibiotika verweigert wurde. Dies war nur eine der vielen Formen von medizinischem Fehlverhalten in der Covid-19-Ära, die die eigentliche Ursache für die hohe Sterblichkeit waren.

Schlussfolgerung

Obwohl wir allen Grund haben, dem heutigen medizinischen und wissenschaftlichen Establishment zu misstrauen und es anzuklagen, sollte uns dies nicht dazu verleiten, solide wissenschaftliche Beweise zu ignorieren, wo sie existieren. Die Keimtheorie im Allgemeinen und auch die Virologie sind sehr reich an solchen Beweisen, ungeachtet ihrer jüngsten Verzerrungen und Missbräuche, die dringend erkannt und korrigiert werden müssen. Das Heilmittel liegt jedoch nicht in radikalem Skeptizismus, der an Nihilismus grenzt. Stattdessen müssen wir den Geist der rigorosen, aber unvoreingenommenen Debatte, der die medizinische Wissenschaft einst groß gemacht hat, wiederentdecken und neu entfachen.

Referenzen