Eine böse Rechtfertigung für Afghanistan

Eines der Argumente, mit denen Interventionisten, darunter viele US-Militärveteranen, die Niederlage der USA in Afghanistan begründen, lautet, dass die US-Streitkräfte gekämpft hätten, um dem Land „Freiheit, Demokratie und Frauenrechte“ zu bringen. Tatsächlich hat das Pentagon sogar den Begriff „Operation Enduring Freedom“ („Operation Anhaltende Freiheit“) geprägt, um die Invasion und Besetzung des Landes zu rechtfertigen. Auch wenn die Bemühungen gescheitert sind, so das Argument, sollten die Interventionisten, einschließlich der Veteranen, dennoch ein gutes Gefühl in Bezug auf ihren „Dienst“ für Amerika und Afghanistan haben.

Es gibt jedoch ein Problem mit dieser Argumentation und Rechtfertigung. Das Problem ist, dass sie durch und durch böse ist.

Bei jeder Invasion und Besetzung wird es unweigerlich Tote, Verletzte und Verstümmelte geben. Außerdem werden Häuser, Geschäfte und die Infrastruktur zerstört. Das war in Afghanistan mit Sicherheit der Fall.

Deshalb sagen die Interventionisten – und tun es immer noch -, dass all diese Toten, Verletzten und die Zerstörung von Eigentum es wert waren, Freiheit, Demokratie und Frauenrechte nach Afghanistan zu bringen.

Aber wer ist gestorben und hat diese Leute zu den Schiedsrichtern dieser Art von mathematischer