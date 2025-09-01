Verfasst von Armchair Warlord

Eine dunkle Theorie für den Abend …

Lassen Sie uns über die russische Strategie in der Ukraine sprechen.

Wenn man die jüngsten Entwicklungen betrachtet:

die ukrainische Opferzahl von astronomischen 1,7 Millionen Gefallenen und Vermissten, und den ukrainischen Zusammenbruch nördlich von Pokrowsk,

kam mir ein düsterer Gedanke wieder in den Sinn, den ich schon einmal geäußert habe: „Vielleicht ist das Töten selbst der Sinn des Ganzen.“

Ich habe schon gesagt, dass die Russen in der Ukraine einen außerordentlich sauberen Krieg geführt haben, doch diese Einschätzung hat natürlich einen sehr legalistischen Beigeschmack.

Sie haben nur sehr wenige Zivilisten getötet, während die ukrainischen Propagandisten sich ständig lächerlich machen, wenn sie so tun, als sei die übliche einstellige Zahl verletzter Zivilisten bei einem Angriff, bei dem Hunderte von Abstandswaffen auf Stadtzentren abgefeuert wurden (die sekundäre Explosionen verursachten, die sogar aus dem All sichtbar waren, während militärische Ziele, die in ziviler Infrastruktur versteckt waren, mit chirurgischer Präzision zerstört wurden), irgendwie „Genozid“ – und nicht eine der kontrolliertesten Kriegsführungen in der Geschichte.

Doch der „saubere“ Krieg Russlands hat eine weitaus dunklere Seite.

Betrachten wir das Schicksal der ukrainischen Streitkräfte – allesamt legale Kombattanten, die Russland ohne Einschränkung ins Visier nehmen und töten kann. Ich erwähnte vorhin das Leck zu den Verlustzahlen, aber hier muss man einen Strich ziehen: 1,7 Millionen Gefallene oder Vermisste in der AFU im Laufe des Krieges. 1,7 MILLIONEN. Das sind sieben bis acht Prozent der Vorkriegsbevölkerung, wahrscheinlich etwa ein Viertel der gesamten nationalen Kohorte an Männern im militärischen Alter – tot oder vermisst. Verluste in der Größenordnung eines Völkermords, ausreichend, um jede ukrainische Nachkriegsnation dauerhaft zu verkrüppeln.

Diese Zahlen liegen um ein Vielfaches höher als jene, die ich vor zwei Jahren – basierend auf den Erfahrungen mit Nazi-Deutschland – noch für ausreichend hielt, um die AFU zu zerschlagen.

Damit komme ich zum ukrainischen Zusammenbruch nördlich von Pokrowsk vor zwei Wochen, als ein gewöhnlicher russischer Angriff zwanzig Kilometer Verteidigungsgürtel durchbrach und in offenes Land vorstieß.

Die ukrainische Propaganda klagte, der wichtigste Frontabschnitt habe „keine Infanterie mehr“.

Doch nutzten die Russen die Chance, mit einer mobilen Reserve die Front zusammenbrechen zu lassen und die AFU zurück zum Dnipro zu jagen, obwohl sie genau wussten, was los war? Nein – sie konsolidierten die Bresche und warteten auf den unvermeidlichen panischen ukrainischen Gegenangriff, bei dem sie die Gelegenheit hatten, die verbliebenen Elitetruppen zu vernichten.

Daraus ergibt sich meine Schlussfolgerung.

Die Russen hatten unzählige Gelegenheiten, große Fortschritte zu machen – gerade in letzter Zeit. Die ukrainische Front ist ein Scherbenhaufen, ihre „Drohnenmauer“-Taktik bricht bei jedem ernsthaften Angriff zusammen. Die AFU ist so ineffektiv, dass russische Vorstöße kaum noch auf ernsthaften Widerstand stoßen. Die meisten Berichte über russische Bewegungen zeigen, dass sie Positionen unblutig einnehmen und erst danach durch Tötungsdrohnen drangsaliert werden. Russland verzichtet bewusst darauf, die Front zu durchbrechen und Landstriche einzunehmen – stattdessen töten sie so viele ukrainische Soldaten wie möglich an der bestehenden Frontlinie in der Dynamik des Abnutzungskrieges.

Diese „taktische Direktive“ galt selbst während der Schlacht von Sudzha-Korenevo im russischen Vorkriegsgebiet. Statt eines aggressiven Gegenangriffs, um die AFU zu vertreiben, nutzten die Russen die Chance, eine riesige Zahl Ukrainer in eine Falle zu locken, aus der sie sich aus ideologischen Gründen nicht lösen konnten – und töteten sie. Das Ergebnis war ein neunmonatiges, einseitiges Gemetzel, das der AFU das Genick brach.

All das macht die Beobachtung des Krieges verstörend, doch es ist ein konsistentes Muster, das nach Erklärung verlangt.

Hier also meine Theorie.

Die russische Regierung versuchte stets, den Krieg mit einem Friedensvertrag mit der bestehenden ukrainischen Regierung zu beenden – nicht durch Regimewechsel, direkte Eroberung oder die gezielte Tötung von Regierungsmitgliedern. Putin will offenbar einen Vertrag mit Selenskyj.

Russland stellt der Ukraine und ihren NATO-Sponsoren immer wieder Forderungen, die für das Maidan-Regime absolute Tabus sind: Sprachrechte für Russisch, Rechte der orthodoxen Kirche, Entmilitarisierung, große territoriale Zugeständnisse – bis hin zum Aufgeben städtischer Gebiete ohne Schussabgabe. Doch Russland beharrt darauf und tötet weiter ukrainische Soldaten in immer einseitigeren Verhältnissen, bis es seinen Willen bekommt.

Das führt zu einer brutalen Schlussfolgerung: Putin will die Ukraine nicht erobern – er hat es nie öffentlich erklärt.

Die konsistente russische Politik ist es, die Ukraine – eine „freie“ und „unabhängige“ Ukraine, die aus eigenem Willen in diese Sackgasse geraten ist – völlig zu demütigen.

Putin will, dass Selenskyj im Anzug vor dem Kreml unterschreibt, die Waffen abgibt, riesige Gebiete abtritt und jede antirussische Position widerruft.

Damit wird der ukrainische Nationalismus über Nacht diskreditiert – und der demografisch zerrüttete, wirtschaftlich irrelevante Rumpfstaat wieder in Russlands Umlaufbahn gezogen.

Darum rückt Russland so langsam wie möglich vor.

Das Ziel: Die ukrainische Regierung in eine militärisch unhaltbare Lage zu zwingen, um ihr einen demütigenden Friedensvertrag aufzuzwingen, der große territoriale Zugeständnisse jenseits der Kontrolllinie umfasst – das ultimative Tabu –, damit der ukrainische Nationalismus durch die Hände jener Ultranationalisten diskreditiert wird, die die Nation überhaupt erst in den Krieg geführt haben.