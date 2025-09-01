Russland–China: Von der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg zur BRICS/SCO-Synergie

Von Pepe Escobar

Drei – ineinandergreifende – Daten, die vor uns liegen, könnten für die Gestaltung der nächsten Konfiguration des derzeit glühenden geopolitischen Schachbretts nicht entscheidender sein.

31. August/1. September, Tianjin – eine halbe Stunde mit dem Hochgeschwindigkeitszug (120 km, ca. 8 $) von Peking entfernt. Das jährliche Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) mit allen 10 Mitgliedsstaaten, zwei Beobachtern (Afghanistan und Mongolei) und 14 Dialogpartnern (viele aus Südostasien). Entscheidend ist, dass Putin, Xi und Modi (sein erster Besuch in China seit 7 Jahren) an einem Tisch sitzen werden, ebenso wie der iranische Präsident Peschekian. Das ist eine geballte Show der BRICS/SCO-Schwergewichte. Dieser Gipfel könnte ein Wendepunkt für die SOZ sein, so wie es der Gipfel in Kasan im letzten Jahr für die BRICS war. 3. September, Peking – Die Parade zum Tag des Sieges auf dem Tian’anmen-Platz, mit der offiziell der 80. Jahrestag „des Sieges des Widerstandskrieges des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und des antifaschistischen Weltkrieges“ gefeiert wird. Nicht weniger als 26 Staatsoberhäupter werden anwesend sein, darunter auch Putin (zu einem viertägigen Staatsbesuch). Sie kommen aus dem gesamten Globalen Süden, aber nicht aus dem Globalen Norden. 3. September, Wladiwostok – Beginn des 10. Östlichen Wirtschaftsforums (EEF), ein Muss, um die Feinheiten der russischen nationalen strategischen Priorität zu verstehen, die Arktis und den russischen Fernen Osten, einschließlich großer Teile Sibiriens, zu entwickeln. Dies ist eine Spiegelpolitik der chinesischen Bemühungen, „nach Westen“ zu gehen, die 1999 begannen, um Tibet und Xinjiang zu entwickeln. In Wladiwostok wird das „Who is Who“ der Unternehmens- und Geschäftswelt aus allen eurasischen Breitengraden anwesend sein. Putin spricht auf der Plenarsitzung direkt nach seiner Rückkehr aus China.

Zusammengenommen umfassen diese drei Daten das gesamte Spektrum der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China, die zunehmend miteinander verflochtenen geopolitischen und geoökonomischen Aspekte der eurasischen Integration und der Solidarität des Globalen Südens sowie den konzertierten Vorstoß der eurasischen Akteure, das Streben nach einem multi-nodalen, gleichberechtigten System internationaler Beziehungen zu beschleunigen.

Der westliche Revisionismus stößt auf eine eiserne Wand

Man kann gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig die Parade zum Tag des Sieges für die Volksrepublik China ist. Die Chinesen werden in tausend Jahren – und mehr – niemals den amerikanischen Revisionismus des Zweiten Weltkriegs akzeptieren, wie etwa „die USA und Japan haben vor 80 Jahren gemeinsam einen Krieg beendet“. Und noch viel weniger europäischen Revisionismus: „Die europäischen Gedenkfeiern zur Landung in der Normandie beinhalteten auch eine schockierende Neuschreibung der Geschichte der Ostfront. Diese Aktionen erinnern uns daran, dass die Teilnehmerliste der Militärparade am 3. September zu einem Kriterium dafür geworden ist, welche Länder in ihrer antifaschistischen Haltung unerschütterlich bleiben.“

So Putins Anwesenheit in Peking bei der Parade zum chinesischen Sieg ist das Spiegelbild von Xis Auftritt auf dem Roten Platz am 9. Mai, als Russland offiziell den 80. Jahrestag des Sieges der UdSSR im Großen Vaterländischen Krieg feierte.

Kein Wunder, dass das chinesische Außenministerium unnachgiebig ist: Der historische Sieg des Zweiten Weltkriegs darf nicht verfälscht werden. Und diese geteilte historische Erinnerung – vehement gegen den Nazi-Faschismus und dessen Wiederaufleben im Westen – ist ein Leitstern für die russisch-chinesische multilaterale, multipolare und multi-nodale Koordination, von den Vereinten Nationen – die leider in die Bedeutungslosigkeit abgleiten – bis hin zu den dynamischen BRICS und der SOZ.

Modis direktes Gespräch mit Xi am Sonntag am Rande des SOZ-Gipfels besiegelt das traurige Schicksal des Zollkriegs gegen Indien – ein integraler Bestandteil des Hybriden Krieges des Imperiums des Chaos gegen die BRICS und zu einem großen Teil auch gegen die Globale Mehrheit.

Das neueste Mantra aus den Kreisen von Trump 2.0 lautet, Neu-Delhi unterstütze Moskaus Krieg in der Ukraine, indem es russisches Öl kaufe und damit Putin noch reicher mache.

Endergebnis: das ursprüngliche RIC (Russland–Indien–China), allesamt sanktioniert oder mit Zöllen belegt, sind in eine enge Umarmung gezwungen.

Der Sound des eurasischen Kernlandes

Wladiwostok könnte ein paar Überraschungen bereithalten – aber auf der US–Russland-Geschäftsebene.

Zunächst wird heftig spekuliert, ob Trump beschlossen haben könnte, den geplanten EU-Diebstahl russischer Auslandsvermögen auf den Kopf zu stellen und stattdessen die Gelder in die US-Wirtschaft zu lenken. Sollte dies der Fall sein – schließlich verkündet Trump selbst: „Ich kann alles tun, was ich will“ –, gäbe es absolut nichts, was die Chihuahua-EU-Bürokratie tun könnte, um dies zu verhindern.

Dann gibt es die verlockende Möglichkeit, dass US–Russland-Deals diskutiert werden. Eine Option wäre die Rückkehr von ExxonMobil zum Mega-Gasprojekt Sakhalin-1. Außerdem besteht enormes Interesse der US-Ölindustrie, den Verkauf von Ausrüstungen für LNG-Projekte – einschließlich Arctic LNG-2 – wieder aufzunehmen; ebenso die Möglichkeit, dass die USA russische Atomeisbrecher kaufen.

Das wäre in mehrfacher Hinsicht bahnbrechend, denn es würde die USA in die Lage versetzen, direkt mit der Nördlichen Seeroute (oder Arktischen Seidenstraße, in der chinesischen Terminologie) zu konkurrieren, die von Russland als Alternative zum Suezkanal gebaut wird.

Was die Ukraine betrifft – und das wird auf dem SOZ-Gipfel in aller Ausführlichkeit diskutiert werden –, so machen sich die Mitglieder nach Angaben zentralasiatischer Diplomaten keine Illusionen. Und das spiegelt die vorherrschende russisch-chinesische Interpretation wider: Das Imperium des Chaos wird niemals davon ablassen, die Ukraine als strategischen Puffer gegen Russland zu nutzen, ein wichtiges Standbein in Eurasien zu behalten und dem industriell-militärischen Komplex weiterhin solide Gewinne (in Euro) zu bescheren.

Das ist es, was alles durchdringt: von der Security Assistance Initiative (USAI) und der Presidential Drawdown Authority (PDA) des Pentagons bis hin zum Comprehensive Assistance Package (CAP) der NATO, das vor neun Jahren ins Leben gerufen wurde und de facto das militärische Rückgrat der Kiew/NATO-Armada bildet. Hinzu kommen die P-8 Poseidon-Spionageflugzeuge der US-Marine, die täglich über dem Schwarzen Meer kreisen und alles beobachten, was in den Gewässern zwischen Noworossijsk und Sewastopol geschieht.

So sehr wir in der nächsten entscheidenden Woche auch neue Züge auf dem Schachbrett aufnehmen werden, am Ende kehren wir alle zu dem von Mackinder durchtränkten „Großen Schachbrett“ zurück, das der verstorbene Brzezinski skizzierte.

Vor der Jahrtausendwende war zu befürchten, dass eine Allianz aus Russland, China – und Europa, vor der Konsolidierung der EU – es schaffen würde, Eurasien und damit die Welt nach Mackinder zu kontrollieren.

Nun, jetzt können wir uns vorstellen, wie der Geist von Mackinder dem neuesten Remix von Deep Purples Made in Japan lauscht – dem besten Live-Rock-Album aller Zeiten, das in den frühen 1970er Jahren aufgenommen wurde… in Asien. In dieser neuen, auf Asien ausgerichteten Welt weisen die Top-Akteure des Globalen Südens in BRICS/SCO mehr als das Doppelte des US-BIP auf und ebnen den Weg, den US-Dollar de facto zu ersetzen, indem sie den Handel in ihren eigenen Währungen steigern.

Selbst die vorherige US-Regierung, die die Bombardierung der Nord-Stream-Pipelines genehmigte – um sicherzustellen, dass Europa von teurem US-Erdgas und nicht von russischem abhängig ist – hat das Schachbrett nicht wesentlich verändert.

Abgesehen von der Tatsache, dass Europa Serien-Harakiri begeht, seine eigene Deindustrialisierung vorantreibt und als geopolitischer Akteur praktisch tot ist. Es geht nur noch um das Imperium des Chaos gegen BRICS/SCO.

Fazit

Lassen Sie die nächste Woche also rocken: Nennen Sie es den Klang des eurasischen Kernlandes, das seine Souveränität bekräftigt. Spielen Sie es laut.