Eine Einführung in die WHO, den Vertrag und ihre Pläne zur Pandemievorbereitung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), in deren Satzung Gesundheit als „ein Zustand des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von Krankheit oder Gebrechen“ definiert wird, hat in letzter Zeit im Namen der Reaktion auf die Covid-19-Pandemie bemerkenswerte Umwälzungen in den Bereichen Menschenrechte, Armutsbekämpfung, Bildung sowie körperliche, geistige und soziale Gesundheit vollzogen.

Die WHO schlägt vor, die Mechanismen, die diese Reaktion ermöglicht haben, auszuweiten und beispiellose Ressourcen für die Bewältigung von Ereignissen bereitzustellen, die in Bezug auf Geschichte und Krankheit selten sind und relativ geringe Auswirkungen haben. Dies wird denjenigen, die von dem Covid-19-Ausbruch profitiert haben, sehr zugute kommen, hat aber für den Rest von uns andere Auswirkungen. Um ruhig und vernünftig damit umgehen zu können, müssen wir es verstehen.

Aufbau einer neuen Pandemie-Industrie

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ihre Mitgliedstaaten schlagen in Abstimmung mit anderen internationalen Institutionen zwei Instrumente zur Bekämpfung von Pandemien und zur umfassenden Verwaltung von Aspekten der globalen öffentlichen Gesundheit vor, über die derzeit verhandelt wird. Beide werden die internationale Bürokratie, die in den letzten zehn Jahren zur Vorbereitung auf Pandemien und zur Reaktion auf diese entstanden ist, erheblich ausweiten, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung und dem Einsatz von Impfstoffen liegt.

Diese Bürokratie wäre der WHO unterstellt, einer Organisation, die ihrerseits durch die Finanzierung und den politischen Einfluss von Privatpersonen, Unternehmen und großen autoritären Staaten in zunehmendem Maße rechenschaftspflichtig ist.

Diese vorgeschlagenen Regeln und Strukturen würden, wenn sie angenommen werden, die internationale öffentliche Gesundheit grundlegend verändern, indem sie den Schwerpunkt von häufigen endemischen Krankheiten auf relativ seltene Ausbrüche neuer Krankheitserreger verlagern und eine Industrie aufbauen, die sich möglicherweise selbst erhält.

In diesem Prozess wird sie die externe Einmischung in Bereiche der Entscheidungsfindung verstärken, die in den meisten konstitutionellen Demokratien in den Zuständigkeitsbereich gewählter Regierungen fallen, die ihrer Bevölkerung gegenüber verantwortlich sind.

Die WHO definiert die Begriffe „Pandemie“ und „öffentlicher Gesundheitsnotstand“, auf die sich diese neuen Vereinbarungen, die nach internationalem Recht Rechtskraft erlangen sollen, beziehen, nicht eindeutig. Die Umsetzung wird von der Meinung einzelner Personen abhängen – dem Generaldirektor der WHO, den Regionaldirektoren und einem beratenden Ausschuss, dem sie folgen oder den sie ignorieren können.

Da der Begriff „Pandemie“ im Sprachgebrauch der WHO kein Erfordernis der Schwere, sondern lediglich der weiten Verbreitung beinhaltet – eine Eigenschaft, die Atemwegsviren gemein ist -, lässt dies der Generaldirektorin viel Spielraum, um Notfälle auszurufen und die Räder in Bewegung zu setzen, um die Art von Pandemie-Reaktionen zu wiederholen, die wir in den letzten zwei Jahren erprobt haben.

Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die in beispielloser Weise die grundlegenden Menschenrechte in Friedenszeiten außer Kraft setzen und von der WHO, Unicef und anderen UN-Organisationen zugegebenermaßen großen Schaden anrichten.

Dies könnte ein Segen für Big Pharma und ihre Investoren sein, die in den letzten beiden Jahren so gut davon profitiert haben, indem sie den privaten Reichtum konzentrierten und gleichzeitig die Staatsverschuldung erhöhten und frühere Fortschritte bei der Armutsbekämpfung zunichte machten.

Das ist jedoch nicht etwas, das einfach so auftaucht und uns nicht noch vor Monatsende zu Sklaven machen wird. Wenn wir dieses Problem angehen und die gesellschaftliche Vernunft und das Gleichgewicht im Gesundheitswesen wiederherstellen wollen, müssen wir verstehen, womit wir es zu tun haben.

Vorgeschlagene Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR)

Die von den Vereinigten Staaten vorgeschlagenen Änderungen der IHR bauen auf den bestehenden IHR auf, die 2005 eingeführt wurden und nach internationalem Recht verbindlich sind. Auch wenn viele von ihrer Existenz nichts wissen, ermöglichen die IHR der Generaldirektion der WHO bereits, gesundheitliche Notfälle von internationalem Belang auszurufen und damit Maßnahmen zur Isolierung von Ländern und zur Einschränkung des Personenverkehrs zu empfehlen. Die Änderungsentwürfe enthalten Vorschläge zu:

Einrichtung eines „Notfallausschusses“ zur Bewertung von Gesundheitsbedrohungen und Ausbrüchen sowie zur Empfehlung von Gegenmaßnahmen.

Einrichtung eines „Länderüberprüfungsmechanismus“ zur Bewertung der Einhaltung der verschiedenen Empfehlungen/Anforderungen der WHO in Bezug auf die Pandemievorsorge, einschließlich Überwachungs- und Meldemaßnahmen, durch die Länder. Dies scheint nach dem Vorbild des UN-Länderüberprüfungsmechanismus für Menschenrechte zu geschehen. Den Ländern würden dann auf Ersuchen eines anderen Vertragsstaates (Landes) Auflagen erteilt, die sie zu erfüllen hätten, wenn ihre internen Programme als unzureichend angesehen werden.

Ausweitung der Befugnisse der Generaldirektion der WHO, um Pandemien und Gesundheitsnotfälle auszurufen und damit Grenzschließungen, die Unterbrechung und Aufhebung der Reisefreiheit und möglicherweise interne Abriegelungsauflagen zu empfehlen und Teams von WHO-Personal in Länder zu entsenden, um Ausbrüche zu untersuchen, unabhängig von den Ergebnissen des Notfallausschusses und ohne Zustimmung des Landes, in dem der Fall aufgetreten ist.

Verkürzung des üblichen Überprüfungszeitraums für Länder zur internen Diskussion und zum Ausstieg aus solchen Mechanismen auf nur sechs Monate (statt 18 Monate bei den ursprünglichen IHR) und anschließende Umsetzung nach einer sechsmonatigen Ankündigungsfrist.

Ermächtigung der Regionaldirektoren, von denen es sechs gibt, unabhängig von einer Entscheidung der Generaldirektion regionale „Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ auszurufen.

Diese Änderungen werden auf der Weltgesundheitsversammlung vom 22. bis 28. Mai 2022 erörtert und zur Abstimmung gestellt. Gemäß Artikel 60 der WHO-Verfassung benötigen sie nur eine einfache Mehrheit der anwesenden Länder, um in Kraft zu treten. Zur Verdeutlichung: Das bedeutet, dass Länder wie Niue mit 1.300 Einwohnern bei der Abstimmung das gleiche Gewicht haben wie Indien mit 1,3 Milliarden Menschen. Die Länder müssen dann innerhalb von 6 Monaten ihre Absicht bekunden, aus den neuen Änderungen auszusteigen.

Nach der Annahme durch die WHA werden diese Maßnahmen rechtsverbindlich. Auf die Regierungen wird starker Druck ausgeübt, sich dem Diktat der Generaldirektion der WHO und der nicht gewählten Bürokraten, aus denen die Organisation besteht, zu beugen, und damit auch den externen Akteuren, die Einfluss auf die Entscheidungsprozesse der WHO haben.

Vorgeschlagener Pandemie-‚Vertrag‘ der WHO

Die WHO schlägt ein neues „Instrument“ vor, das es ihr ermöglichen soll, Pandemien zu managen, und das die Kraft eines völkerrechtlichen Übereinkommens hat. Dieser Vorschlag wird seit Anfang 2021 offiziell in der WHO diskutiert, und auf einer Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung im November 2021 wurde empfohlen, ihn zu überarbeiten und der Weltgesundheitsversammlung im zweiten Quartal 2023 einen Entwurf vorzulegen.

Der vorgeschlagene Vertrag würde der WHO folgende Befugnisse geben:

Untersuchung von Epidemien innerhalb von Ländern,

Grenzschließungen empfehlen oder sogar fordern,

Möglicherweise Reisebeschränkungen für Einzelpersonen empfehlen,

von der WHO empfohlene Maßnahmen zu ergreifen, die nach den Erfahrungen von Covid-19 „Abriegelungen“, Arbeitsverbote, Unterbrechungen des Familienlebens und des innerstaatlichen Reiseverkehrs sowie vorgeschriebene Masken und Impfungen umfassen können,

Einbeziehung nichtstaatlicher Akteure (z. B. Privatunternehmen) in die Datenerfassung und die Erstellung von Prognosemodellen, um die Pandemiebekämpfung zu beeinflussen und zu lenken, sowie in die Durchführung der Maßnahmen, einschließlich der Bereitstellung von Gütern dafür;

Zensur durch Kontrolle oder Einschränkung von Informationen, die die WHO als „Fehlinformationen“ oder „Desinformationen“ betrachtet, was auch Kritik an den von der WHO verhängten Maßnahmen einschließen kann.

Insbesondere ist die Einrichtung einer großen Einheit innerhalb der WHO vorgesehen, die ständige Mitarbeiter unterstützt, deren Aufgabe es ist, die oben genannten Maßnahmen zu ergreifen und durchzusetzen. Dies klingt sehr ähnlich wie die „GERM“-Einrichtung, die kürzlich von Bill Gates vorgeschlagen wurde, einem wohlhabenden US-amerikanischen Softwareentwickler mit großen pharmazeutischen Investitionen, der der zweitgrößte Geldgeber der WHO und einer von mehreren „Milliardären“ ist, die ihr persönliches Vermögen im Zuge der Covid-19-Reaktion stark vermehrt haben.

Der vorgeschlagene Vertrag würde vertikalen Strukturen und pharmazeutischen Ansätzen zur Bekämpfung von Pandemien den Vorrang geben und damit die Ansätze von Gavi und CEPI widerspiegeln, zwei Organisationen, die im vergangenen Jahrzehnt parallel zur WHO gegründet wurden. Es würde eine weitere bürokratische Struktur für Pandemien schaffen, die keiner direkten Steuerzahlerbasis untersteht, aber weitere Unterstützungs-, Berichts- und Compliance-Anforderungen auferlegt.

Verfahren, Akzeptanz und Umsetzung

Diese beiden Mechanismen zur Verstärkung der direkten WHO-Kontrolle über Pandemien werden von den privaten Geldgebern der WHO und von vielen nationalen Regierungen, angefangen bei den westlichen Regierungen, die die drakonischen Maßnahmen des Covid verabschiedet haben, nachdrücklich unterstützt. Damit sie in die Praxis umgesetzt werden können, müssen sie von der WHA angenommen und dann von den nationalen Regierungen gebilligt bzw. ratifiziert werden.

Mit den vorgeschlagenen IHR-Änderungen wird ein bestehender Mechanismus geändert. Eine einfache Mehrheit der in der WHA anwesenden Staaten, die auf der Tagung im Mai 2022 gegen sie stimmen, würde sie ebenfalls ablehnen, was jedoch unwahrscheinlich erscheint. Um ihre Anwendung zu verhindern, müssen genügend einzelne Länder nach der kommenden WHA-Tagung und der Bekanntgabe der Annahme durch die Generaldirektion der WHO, d. h. wahrscheinlich vor Ende November 2022, ihre Nichtannahme oder ihre Vorbehalte signalisieren.

Für die Annahme des vorgeschlagenen Vertrags ist auf der WHA-Tagung 2023 eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, danach muss er von den einzelnen Ländern ratifiziert werden, wobei die Verfahren je nach den nationalen Normen und Verfassungen unterschiedlich sind.

Für den zur Unterstützung beider Mechanismen vorgeschlagenen starken Anstieg des bürokratischen Aufwands werden Finanzmittel erforderlich sein, die teilweise aus anderen Krankheitsbereichen abgezogen werden können, aber mit ziemlicher Sicherheit neue, regelmäßige Finanzmittel erfordern werden. Parallel dazu werden bereits andere Mechanismen erörtert, wobei die Weltbank ebenfalls als Sitz einer ähnlichen Bürokratie zur Verwaltung der Pandemievorsorge vorgeschlagen wurde und die G20 über einen eigenen Mechanismus nachdenken.

Es ist unklar, ob diese mit dem von der WHO vorgeschlagenen Vertrag und den IHR-Mechanismen verknüpft werden oder als „konkurrierender“ Ansatz präsentiert werden sollen. Die G20-Taskforce der Weltbank und der WHO geht davon aus, dass ein zusätzliches jährliches Budget von 10,5 Milliarden Dollar für die Pandemievorsorge erforderlich ist. Angesichts eines solchen Finanzierungspotenzials und der Aussicht auf den Aufbau leistungsfähiger Institutionen rund um diese Pandemievorsorge-Agenda wird es viel Enthusiasmus und Dynamik geben, nicht zuletzt bei den Mitarbeitern der Institutionen und der globalen Gesundheitsgemeinschaft im Allgemeinen, die lukrative Beschäftigungs- und Fördermöglichkeiten wittern werden.

All dies hängt zwar davon ab, dass Geld zur Verfügung steht, aber die Weigerung der Länder, Mittel bereitzustellen, reicht möglicherweise nicht aus, um dies zu verhindern, da es ein erhebliches privates und unternehmerisches Interesse an dem Vertrag und den damit verbundenen Vorschlägen gibt. Dieselben Unternehmen, die von der Covid-19-Reaktion finanziell stark profitiert haben, werden auch von einer Häufung ähnlicher Reaktionen profitieren.

Pandemien sind zwar historisch gesehen selten, aber die Existenz einer großen Bürokratie, die von ihrer Ausrufung und Reaktion abhängt, sowie die eindeutigen Gewinne, die einflussreiche Geldgeber der WHO erzielen können, bergen die große Gefahr, dass die Hürde für die Ausrufung von Notfällen und die Auferlegung von Menschenrechtsbeschränkungen für Staaten viel niedriger sein wird als bisher.

Unabhängige Staaten sind jedoch nicht direkt der WHO unterstellt, und die Verabschiedung dieser Änderungen und Verträge wird es der WHO nicht automatisch ermöglichen, Teams über die Grenzen hinweg zu entsenden. Die Verträge müssen gemäß den nationalen Verfahren und Verfassungen ratifiziert werden. Wenn sie von der WHA angenommen werden, wird es für einzelne Staaten jedoch schwierig sein, sich der Einhaltung zu entziehen, es sei denn, sie haben einen besonderen Einfluss auf die WHO selbst.

Internationale Finanzorganisationen wie der IWF und die Weltbank können ebenfalls beträchtlichen Druck auf Staaten ausüben, die sich nicht an die IHR halten, indem sie die Vergabe von Krediten an die Umsetzung und den Kauf von Gütern knüpfen, wie es die Weltbank im Falle der COVID-19-Maßnahmen getan hat.

Die IHR-Änderungen ermöglichen auch Maßnahmen wie die Unterbrechung des internationalen Reiseverkehrs, die für kleine Staaten wirtschaftlich sehr schädlich sein können, unabhängig davon, welcher Staat die Genehmigung erteilt. Mächtige Staaten, die bei der Wahl der Generaldirektion großen Einfluss haben, können in der Praxis auch einem anderen Durchführungsniveau unterliegen als kleinere Staaten.

Es scheint mindestens zwei Szenarien zu geben, die die Annahme der beiden neuen Mechanismen verhindern könnten.

Erstens kann die Bevölkerung in den demokratischen Geberstaaten, die in Bezug auf Autonomie, Souveränität und Menschenrechte am meisten zu verlieren haben und aus deren Steuergeldern diese Institutionen überwiegend finanziert werden, eine offene Debatte anregen, die dazu führt, dass die nationalen Regierungen beschließen, den Vertrag auf der WHA abzulehnen und/oder anderweitig die Ratifizierung zu verweigern.

Zweitens könnten sich große Blöcke von Ländern weigern, den Vertrag zu ratifizieren oder in der Folge einzuhalten, so dass der Vertrag und die IHR-Änderungen nicht durchführbar wären. Letzteres ist denkbar, wenn zum Beispiel afrikanische Staaten all dies als eine Form von Neokolonialismus ansehen, der im Namen der Unabhängigkeit bekämpft werden muss.

Einige Hintergrundinformationen über das Pandemierisiko und die WHO.

Wie hoch ist das Risiko von Pandemien?

Die WHO verzeichnete in den letzten 120 Jahren 5 Pandemien:

An der Spanischen Grippe (1918-19) starben 20-509 Millionen Menschen. Die meisten starben an einer bakteriellen Sekundärinfektion, da es damals noch keine modernen Antibiotika gab.

Die Grippeausbrüche von 1957-58, an denen jeweils etwa 1,1 Millionen Menschen starben

Die Grippewelle von 1968-69, an der ebenfalls etwa 1,1 Millionen Menschen starben

Die Schweinegrippe in den Jahren 2009-10, an der etwa 120 000 bis 230 000 Menschen starben.

Die WHO geht davon aus, dass COVID-19 (2020-22) zum Tod von mehreren Millionen Menschen beitragen wird, die meisten davon jedoch im hohen Alter und mit anderen schweren Erkrankungen, sodass die tatsächlichen Zahlen nur schwer zu ermitteln sind. Wie dies zeigt.

Pandemien sind daher selten – einmal pro Generation. Zum Vergleich: Krebs tötet jedes Jahr in den westlichen Ländern viel mehr Menschen als Covid-19 auf seinem Höhepunkt, Tuberkulose tötet jedes Jahr 1,6 Millionen Menschen (viel jünger als Covid-19) und Malaria tötet jährlich mehr als eine halbe Million Kinder (kaum betroffen von COVID-19).

Da Pandemien von der WHO jedoch nur sehr locker definiert werden, ist es nicht unvernünftig anzunehmen, dass eine große Bürokratie, die von Pandemien abhängig ist, um ihre eigene Existenz zu rechtfertigen, und die stark in die Überwachung neuer Virusstämme investiert, einen Grund finden wird, in Zukunft weit mehr Pandemien auszurufen.

Reaktion auf die Pandemie

COVID-19 ist die erste Pandemie, bei der Massenabriegelungen, einschließlich Grenzschließungen, Schließungen von Arbeitsplätzen und längeren Schulschließungen, in großem Umfang eingesetzt wurden. Es sei daran erinnert, dass das Jahr 1969 eher wegen des Woodstock-Musikfestivals als wegen der „Hongkong-Grippe“ in Erinnerung geblieben ist, einer Pandemie, die eher junge Menschen betraf als Covid-19. Die Menschenrechte und die wirtschaftliche Gesundheit wurden bei keinem dieser früheren Ereignisse so stark beeinträchtigt.

Diese neuen Ansätze, die bei der Reaktion auf Covid-19 angewandt wurden, haben zu einer weitreichenden Unterbrechung der Versorgungsleitungen und des Zugangs zur Gesundheitsversorgung, zu einer Zunahme der Frühverheiratung/Versklavung von Frauen, zu einem massiven Verlust an Bildung für Kinder und zu einer Zunahme der gegenwärtigen finanziellen Ungleichheit und der (künftigen) Ungleichheit im Bildungsbereich geführt. Viele einkommensschwache Länder haben ihre Verschuldung erhöht und eine Rezession durchgemacht, was die künftige Lebenserwartung senken wird, während die Zahl der Todesfälle bei Kindern zugenommen hat, auch durch ehemals vorrangige Krankheiten wie Malaria.

Was ist die WHO, und wer ist ihr Eigentümer oder Leiter?

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) wurde in den späten 1940er Jahren gegründet, um Gesundheitsstandards und den Datenaustausch auf internationaler Ebene zu koordinieren und auch die Reaktion auf Pandemien zu unterstützen. Sie ist die wichtigste Gesundheitsorganisation der Organisation der Vereinten Nationen (UN). Sie unterstützt in gewissem Umfang die Gesundheitssysteme von Ländern mit niedrigem Einkommen, in denen es an lokalem Fachwissen mangelt.

Sie hat Länderbüros in den meisten Ländern, 6 Regionalbüros und ein globales Büro in Genf. Es handelt sich um eine hierarchische Organisation mit dem Generaldirektor (GD) an der Spitze. Sie hat einige tausend Mitarbeiter (je nach Definition) und ein Budget von etwa 3,5 Milliarden Dollar pro Jahr.

Theoretisch wird die WHO von den Mitgliedsländern (den meisten UN-Mitgliedern und einigen anderen) kontrolliert, und zwar auf der Grundlage „ein Land – eine Stimme“ durch die Weltgesundheitsversammlung, die in der Regel jährlich tagt. So hat z. B. Indien mit 1,3 Milliarden Einwohnern das gleiche Stimmrecht wie Nuie mit 1.300 Einwohnern. Die WHA wählt den Generaldirektor in einer alle vier Jahre stattfindenden Abstimmung, die häufig von der Lobbyarbeit der großen Länder begleitet wird.

Ursprünglich wurden die Mittel der WHO fast ausschließlich von den Mitgliedsländern aufgebracht, die zum „Kernhaushalt“ beitrugen. Die WHO entschied dann über die Prioritäten für die Ausgaben, wobei sie sich von der WHA leiten ließ. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Finanzierung erheblich verändert:

Eine rasche Zunahme der privaten Finanzierung durch Einzelpersonen und Unternehmen. Zum Teil direkt, zum Teil indirekt über parallele internationale Gesundheitsorganisationen (Gavi, Cepi), die stark privat finanziert sind. Der zweitgrößte Beitragszahler zum WHO-Haushalt ist jetzt ein privates Paar in den Vereinigten Staaten, das stark in den internationalen Pharmasektor und in Software-/Digitalisierungsdienste investiert.

Der Haushalt hat sich von einer Kernfinanzierung hin zu einer „gezielten“ Finanzierung entwickelt, bei der der Geldgeber den Bereich, in dem die Mittel verwendet werden können, und manchmal auch die tatsächlich durchzuführenden Aktivitäten festlegt. Die WHO wird somit zur Durchleitung der Mittel für die beabsichtigten Aktivitäten. Private Geldgeber aus beiden Ländern nutzen diesen gezielten Ansatz in hohem Maße.

Die WHO bleibt also unter der Gesamtkontrolle einer Versammlung von Ländern, aber die täglichen Prioritäten werden zunehmend von einzelnen Ländern und privaten Interessen bestimmt. Die ehemals strengen Regeln für Interessenkonflikte in Bezug auf die Beteiligung des privaten Sektors sind jetzt weniger offensichtlich, da die WHO enger mit privaten und unternehmerischen Einrichtungen zusammenarbeitet.