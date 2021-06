Eine finstere Agenda hinter der kalifornischen Wasserkrise? Wird der „Great Reset“ gerade realisiert?

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“

In den letzten Monaten hat sich eine Krisensituation in der Lebensmittelversorgung der USA entwickelt, die alarmierende Ausmaße annimmt und katastrophal werden könnte. Neben der bereits bestehenden Corona-Pandemie und der Arbeitslosigkeit könnte eine sich abzeichnende Landwirtschaftskrise bei steigenden Zinsen zu einer Finanzkrise führen. Die Zutaten sind vielfältig, aber zentral ist eine schwere Dürre in den wichtigsten Anbaustaaten der Dakotas und des Südwestens, einschließlich des agrarintensiven Kaliforniens. Bisher hat Washington beunruhigend wenig getan, um die Krise anzugehen, und die Beamten der kalifornischen Wasserbehörde haben die Krise noch viel schlimmer gemacht, indem sie die staatlichen Wasserreservoirs abgelassen haben… in den Ozean.

Der bisher am schlimmsten betroffene Bundesstaat ist North Dakota, wo der meiste rote Sommerweizen der Nation angebaut wird. Im oberen Mittleren Westen, in den nördlichen Plains-Staaten und in den Prärieprovinzen Kanadas brachte der Winter nach einem überaus trockenen Sommer 2020 viel zu wenig Schnee. Das Ergebnis ist eine Dürre von Manitoba in Kanada bis zu den nördlichen USA in den Plains-Staaten. Dies trifft die Landwirte in der Region nur vier Jahre, nachdem eine Sturzflut im Jahr 2017 ohne Vorwarnung eintraf und die Region der nördlichen Great Plains der USA, die Montana, North Dakota, South Dakota und die angrenzenden kanadischen Präriestaaten umfasst, verwüstete.

Mit Stand vom 27. Mai befinden sich laut Adnan Akyuz, State Climatologist, dreiundneunzig Prozent des Bundesstaates North Dakota mindestens in der Kategorie Schwere Dürre und 77 % des Bundesstaates in der Kategorie Extreme Dürre. Landwirtschaftsorganisationen sagen voraus, dass die Ernte von Weizen, der häufig für Nudeln und Mehl verwendet wird, eine Katastrophe sein wird, wenn sich die Niederschläge in den kommenden Wochen nicht drastisch ändern. Die extremen Trockenheitsbedingungen erstrecken sich nördlich der Grenze zu Dakota bis nach Manitoba in Kanada, einer weiteren wichtigen Getreide- und Anbauregion, insbesondere für Weizen und Mais. Dort bedrohen die fehlenden Niederschläge und die wärmeren als normalen Temperaturen die Ernten, obwohl es für diese Feldfrüchte noch früh ist. North Dakota und die Plains-Region sind auf Schnee und Regenfälle angewiesen, um ihre Landwirtschaft zu versorgen.

Schwere Dürre in den südwestlichen Staaten

Die Agrarstaaten Iowa und Illinois sind zwar nicht so stark betroffen, leiden aber zu 64 % in Iowa und zu 27 % in Illinois unter „abnormal trockenen“ Bedingungen. Etwa 55 % von Minnesota sind seit Ende Mai abnormal trocken. Die Trockenheit wird in einer Skala von D1 „abnormal trocken“, D3 „schwere Trockenheit“ bis D4, „außergewöhnliche Trockenheit“, gemessen.

Die schweren Trockenheitsbedingungen sind leider nicht auf North Dakota oder andere Agrarstaaten des Mittleren Westens beschränkt. Eine zweite Region mit sehr starker Trockenheit erstreckt sich vom westlichen Texas über New Mexico, Colorado, Arizona, Nevada und tief nach Kalifornien hinein. In Texas befinden sich 20 % des Staates in „schwerer Dürre“ und 12 % in „extremer Dürre“. Fast 6 % des Staates befinden sich in einer „außergewöhnlichen Dürre“, der schlimmsten. In New Mexico herrscht zu 96 % „schwere Dürre“ und davon zu 47 % „außergewöhnliche Dürre“.

Die Landwirtschaft in Kalifornien ist lebenswichtig

Die Situation in Kalifornien ist bei weitem die ernsthafteste, was die möglichen Auswirkungen auf die Versorgung der Nation mit landwirtschaftlichen Produkten angeht. Dort versorgen Bewässerung und ein ausgeklügeltes Wasserspeichersystem den Staat für seine periodischen Trockenperioden mit Wasser für die Bewässerung und den städtischen Gebrauch. Hier bahnt sich eine weitaus größere Katastrophe an. Eine zyklische Dürreperiode kombiniert mit buchstäblich krimineller staatlicher Umweltpolitik verwüstet die Landwirtschaft im wichtigsten landwirtschaftlich produzierenden Bundesstaat der Nation. Es ist Teil einer radikalen grünen Agenda, die von Gouverneur Gavin Newsom und anderen Demokraten befürwortet wird, um die traditionelle Landwirtschaft zu demontieren, so verrückt das auch klingen mag.

Nur wenige außerhalb Kaliforniens wissen, dass der Staat, der vor allem für das Silicon Valley und schöne Strände bekannt ist, eine so wichtige Quelle für die landwirtschaftliche Produktion ist. Kaliforniens Agrarsektor ist der wichtigste in den Vereinigten Staaten und führt die nationale Produktion von über 77 verschiedenen Produkten an, darunter Milchprodukte und eine Reihe von Obst- und Gemüse-„Spezialkulturen“. Der Bundesstaat ist der einzige Produzent von Produkten wie Mandeln, Artischocken, Kakis, Rosinen und Walnüssen. Kalifornien baut ein Drittel des Gemüses des Landes und zwei Drittel der Früchte und Nüsse des Landes an. Mit 77’500 Farmen und Ranches steht Kalifornien an der Spitze aller anderen Bundesstaaten. Auch bei der Viehproduktion liegt Kalifornien hinter Texas an zweiter Stelle, und die Milchwirtschaft ist Kaliforniens führender Wirtschaftszweig bei den Bareinnahmen. Insgesamt sind 43 Millionen Hektar der insgesamt 100 Millionen Hektar des Staates der Landwirtschaft gewidmet. Kurz gesagt, was hier passiert, ist entscheidend für die Lebensmittelversorgung der Nation.

Kalifornien-Krise von Menschen gemacht: Wo ist das Wasser geblieben?

Die Wasserkrise in Kalifornien ist die bei weitem schwerwiegendste in Bezug auf die Folgen für die Lebensmittelversorgung, und das in einer Zeit, in der die USA mit großen Unterbrechungen der Versorgungskette konfrontiert sind, die auf absurde Koronaabschaltungen in Verbindung mit höchst verdächtigen Hacks auf wichtige Infrastruktur zurückzuführen sind. Am 31. Mai wurde die Infrastruktur des weltgrößten Fleischverarbeiters JBS SA gehackt, was die Schließung aller seiner US-Rindfleischwerke erzwang, die fast ein Viertel des amerikanischen Rindfleischs liefern.

Die grüne Lobby behauptet, obwohl sie keine faktischen Beweise vorlegt, dass die globale Erwärmung, d.h. der erhöhte, vom Menschen verursachte CO2-Ausstoß, die Ursache für die Dürre ist. Die NOAA hat den Fall untersucht und keine Beweise gefunden. Aber die Medien wiederholen das Narrativ, um die Agenda des Green New Deal voranzutreiben, mit erschreckenden Aussagen wie der Behauptung, die Dürre sei „vergleichbar mit den schlimmsten Megadürren seit 800 n. Chr.“.

Nach 2011 durchlebte Kalifornien eine schwere siebenjährige Dürre. Die Dürre endete 2019, als große Regenfälle das kalifornische Stauseesystem bis zum Rand füllten. Laut staatlichen Wasserexperten enthielten die Reservoirs genug Wasser, um mindestens eine fünfjährige Dürre problemlos zu überstehen. Doch zwei Jahre später ruft die Regierung von Gouverneur Newsom eine neue Dürre aus und droht mit Notmaßnahmen. Was seine Regierung nicht sagt, ist, dass das State Water Board und die zuständigen staatlichen Wasserbehörden absichtlich Wasser in den Pazifischen Ozean fließen lassen. Warum? Sie sagen, um zwei gefährdete Fischarten zu retten, die fast ausgestorben sind.

Im Juni 2019 war der Shasta-Damm, der den größten Stausee des Bundesstaates als Grundpfeiler des riesigen Central Valley Project hält, zu 98 % gefüllt. Nur zwei Jahre später, im Mai 2021, war der Shasta Lake Stausee nur noch zu 42 % gefüllt, also fast 60 % weniger. In ähnlicher Weise war der Oroville-Stausee, der zweitgrößte Stausee, im Juni 2019 zu 98 % gefüllt und im Mai 2021 nur noch zu 37 %. Andere kleinere Stauseen verzeichneten ähnliche Rückgänge. Wo ist das ganze Wasser hin?

Angeblich, um diese Fischarten zu „retten“, sind laut Kristi Diener, einer kalifornischen Wasserexpertin und Landwirtin, während nur 14 Tagen im Mai „90% des (Bay Area) Delta-Zuflusses ins Meer gegangen. Das entspricht einem Jahresvorrat an Wasser für 1 Million Menschen.“ Diener hat in den letzten Jahren wiederholt davor gewarnt, dass unnötigerweise Wasser ins Meer geleitet wird, während der Staat vor einem normalen Trockenjahr steht. Sie fragt: „Sollten wir zu Beginn unseres zweiten Trockenjahres Wasserknappheit haben? Nein. Unsere Reservoirs wurden so konzipiert, dass sie einen konstanten Fünfjahresvorrat für alle Nutzer bereitstellen und im Juni 2019 bis oben hin gefüllt sind.“

Im Jahr 2008 ordnete ein kalifornischer Richter auf Verlangen von Umweltgruppen wie der NRDC an, dass das Central Valley Water Project 50 % der Wasserreservoirs in den Pazifik leitet, um eine gefährdete Lachsart zu „retten“, obwohl die NGO zugab, dass durch diese extreme Maßnahme wahrscheinlich nicht mehr als 1000 Lachse gerettet werden würden. In den Jahren 1998-2005 gingen im Durchschnitt schätzungsweise 49% der von Kalifornien verwalteten Wasserversorgung in das, was als „Umwelt“ bezeichnet wird, einschließlich der Einspeisung in Bäche und Flüsse, um Mündungsgebiete und das Bay Area Delta zu speisen. Nur 28% gingen direkt in die Wasserversorgung der Landwirtschaft.

Im vergangenen Januar verließ Felicia Marcus, die Vorsitzende des California State Water Resources Control Board, die seit 2018 die umstrittene Wasserpolitik beaufsichtigte, am Ende ihrer Amtszeit das Gremium, um Anwältin beim Natural Resources Defense Council (NRDC) zu werden, einer der mächtigsten grünen NGOs, die Berichten zufolge über 400 Millionen Dollar an Ressourcen verfügt, um juristische Schlachten zur Verteidigung „gefährdeter Arten“ wie dem kalifornischen Lachs und dem Delta Smelt zu führen.

Vom grünen Gouverneur Jerry Brown 2018 zum Vorsitzenden des State Water Board ernannt, ist Marcus direkt verantwortlich für die Ableitung der Stauseen in den Ozean, nachdem sie sich 2019 gefüllt hatten, mit der Behauptung, gefährdete Arten zu schützen. Im März 2021 forderte das NRDC mit Marcus als Anwalt, dass das State Water Resources Control Board, das Marcus bis vor kurzem leitete, „sofortige Maßnahmen“ ergreift, um wahrgenommene Bedrohungen für gelistete Lachse im Wassereinzugsgebiet des Sacramento Rivers durch den Betrieb des Central Valley Project („CVP“) anzugehen. Und das, während der Staat mit einem neuen Dürre-Notstand konfrontiert ist?

Im Jahr 2020 unterzeichnete Gavin Newsom, ein Protegé von Jerry Brown, Senate Bill 1, den California Environmental, Public Health and Workers Defense Act, der Milliarden von Gallonen Wasser in den Pazifischen Ozean leiten würde, angeblich um mehr Fische zu retten. Es war ein Deckmantel, um die gegenwärtige Wasserkrise zu fabrizieren und speziell die Landwirtschaft anzugreifen, so unglaublich es auch erscheinen mag.

Ziel Landwirtschaft

Die wahre Agenda der Newsom- und früheren Brown-Administration besteht darin, den hochproduktiven kalifornischen Landwirtschaftssektor radikal zu untergraben. Gouverneur Newsom hat nun ein beeindruckend klingendes Gesetz zur Dürrehilfe in Höhe von 5,1 Milliarden Dollar vorgelegt. Trotz des Titels wird nichts davon dazu beitragen, die Verfügbarkeit von Wasser in den staatlichen Reservoirs für Städte und Farmen zu verbessern. Von der Gesamtsumme werden 500 Millionen Dollar für Anreize für Landwirte ausgegeben, ihr Land „umzuwidmen“, d.h. die Landwirtschaft einzustellen. Zu den Vorschlägen gehören Lebensraum für Wildtiere, Erholungsgebiete oder Solaranlagen! Weitere 230 Millionen Dollar werden für „Wildtierkorridore und Fischpassageprojekte verwendet, um die Fähigkeit von Wildtieren zu verbessern, sicher zu wandern.“ „Fischpassageprojekte“ ist eine clevere Formulierung für die Entfernung von Dämmen, die das effektivste Netzwerk von Stauseen der Nation zerstören.

Dann sieht der Gesetzentwurf von Newson 300 Millionen Dollar für die Umsetzung des Sustainable Groundwater Management Act vor, ein Gesetz von Jerry Brown aus dem Jahr 2014, das während der letzten schweren Dürre erlassen wurde, um zu verhindern, dass sich Landwirte durch das Bohren von Brunnen Wasser sichern. Der Effekt wird sein, dass mehr Bauern vom Land vertrieben werden. Und weitere 200 Millionen Dollar werden in die „Wiederherstellung von Lebensräumen“ fließen, um Gezeitenfeuchtgebiete, Überschwemmungsgebiete und Projekte zur Verringerung des Überschwemmungsrisikos zu unterstützen – ein Dürrepaket mit Mitteln für Überschwemmungen? Hier geht es um die Wiederherstellung von Überschwemmungsgebieten, damit das Wasser, wenn die Dämme abgerissen werden, einen Platz hat, wohin es gehen kann. Der überwiegende Teil der 500 Milliarden Dollar ist dafür vorgesehen, die Wasserkunden der letzten Dürre von 2011 bis 2019 durch höhere Wasserrechnungen zu entschädigen – ein Schritt, der zweifellos darauf abzielt, dass die Wähler Newsom positiv gegenüberstehen, da er im November wahrscheinlich von den Wählern abberufen wird.

Die systematische Demontage einer der produktivsten Landwirtschaftsregionen der Welt unter dem verführerischen Mantra des „Umweltschutzes“ fügt sich in die größere Agenda des „Great Reset“ von Davos und dessen Pläne zur radikalen Umgestaltung der Weltlandwirtschaft in das, was die UN-Agenda 2030 „nachhaltige“ Landwirtschaft nennt – kein Fleischprotein mehr. Das grüne Argument ist, dass Kühe eine Hauptquelle für Methangasemissionen durch Rülpsen sind. Wie sich das auf das globale Klima auswirkt, hat niemand ernsthaft bewiesen. Stattdessen sollten wir im Labor hergestelltes Kunstfleisch essen, wie den genmanipulierten Impossible Burger von Bill Gates und Google, oder sogar Würmer. Ja. Im Januar hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) Mehlwürmer, also Larven des Finsterkäfers, als erstes „neuartiges Lebensmittel“ EU-weit zum Verkauf zugelassen.