Eine Frage: Werden zuerst vom Krieg zerstört vernichtet, bevor wir unsere bürgerliche Freiheit auf das vom Establishment orchestrierte „Covid Pandemie“ verlieren?

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Amerikaner haben nur wenige Quellen für zuverlässige Informationen, außer einer Handvoll Websites, von denen nur wenige etwas wissen. Die Amerikaner sind sich nicht bewusst, dass die minderwertigen Schwachköpfe, die sie derzeit von Washington aus regieren und desinformieren, den Neonazis, die mit der „Maidan-Revolution“ in der Ukraine installiert wurden, eine amerikanische Militärgarantie gegeben haben. Die ukrainische Regierung, wenn es denn eine ist, hat Russland faktisch den Krieg erklärt und geschworen, die Krim und die Donbass-Republiken zurückzuerobern.

Ich hätte nie gedacht, dass sich eine Regierung als so dumm erweisen würde wie die britische Regierung, die 1939 Polen eine Militärgarantie gab, die die polnische Militärdiktatur veranlasste, die Gespräche mit Deutschland über die Rückgabe der durch den Versailler Vertrag gestohlenen deutschen Gebiete und Menschen abzubrechen. Diese britische Garantie war die Ursache des Zweiten Weltkriegs.

Jetzt haben die Washingtoner Idioten die britischen Idioten übertrumpft. Sie haben einer ukrainischen Regierung, die so dumm ist wie die polnische 1939, eine Militärgarantie gegeben. Wenn die amerikanischen Marionetten in der Ukraine der amerikanischen „Garantie“ glauben und danach handeln, wird die Ukraine aufhören, als unabhängiges Land zu existieren. Wenn Washington sich einmischt, werden die USA aufhören zu existieren.

Wie kann es sein, dass die Menschen so dumm sind, sich in eine solche Situation zu begeben?

Wie ich schon seit Jahren betone, ist ein Teil der gefährlichen Situation, derer sich nur wenige bewusst sind, die Schuld des Kremls. Präsident Putin, Außenminister Lawrow und ihre Sprecher haben auf die Beleidigungen und Provokationen Washingtons leichtfertig reagiert, um eine Eskalation der von den Kriegstreibern in Washington provozierten Situation zu vermeiden. Dafür muss man der russischen Führung Respekt zollen. In Washington wird die verantwortungsbewusste Reaktion des Kremls jedoch als Mangel an Rückgrat fehlinterpretiert.

Washington ist von seiner einschüchternden militärischen Macht so überzeugt, dass es zwei Kriegsschiffe ins russische Schwarze Meer geschickt hat, als Warnung an Russland für den Fall, dass die Ukraine ihre Angriffe auf den Donbass erneuert. Washington verkalkulierte die russische Reaktion, die nicht passiv war. Russland sagte, Washington solle seine Kriegsschiffe „zu ihrem eigenen Schutz“ entfernen.

Wenn Sie in die Augen des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu schauen, schauen Sie in Augen, die bereit und in der Lage sind, Sie zu zerstören. Wenn Sie in die Augen von Biden, Kamala, Austin, Blinkin schauen, schauen Sie in Augen, die weiße patriotische Amerikaner hassen. Das Woke-Regime in Washington ist machtlos gegen Shoigu, der durch Woke-Kreaturen leichter gehen kann als durch nasse Papiertüten.

Washington mag Putin als einen Mangel an Stärke missverstehen, aber es ist unmöglich, diesen Fehler mit Schoigu zu wiederholen. Der russische Verteidigungsminister verkündete am 13. April, dass genügend russisches Militär aktiviert wurde, um mit der Ukraine, der NATO und den Amerikanern fertig zu werden. Wenn sie eine blutige Nase wollen, wird er sicher sein, dass sie eine bekommen und mehr.

Schoigu versteht, dass dies der einzige Weg ist, um mit den „außergewöhnlichen, unverzichtbaren“ Menschen umzugehen, die die Hegemonie als ihr Recht betrachten. Schoigu sagt, wenn ihr eure Hegemonie auf dem Schlachtfeld mit uns testet, wird Russland euch zeigen, wie schwach ihr seid.

Russland hat alle Karten in der Hand, es sei denn, Putin und Lawrow geben den vom Westen anbetenden russischen Atlantik-Integrationisten erneut nach. Es ist ein Rätsel, dass Putin sich nicht von diesen Verrätern befreien kann. Stalin hätte jeden einzelnen von ihnen hingerichtet. Sie sind eine fünfte Kolonne innerhalb Russlands, und sie sind Washingtons Hoffnung. Wenn Washington über Russland siegt, dann wegen der russischen fünften Kolonne – den atlantischen Integrationisten.

Ohne die Unterstützung der Streitkräfte hat keine Regierung Macht. Im Gegensatz zu Biden, der die besten Elemente des US-Militärs säubert, versteht Putin, dass das russische Militär angesichts der westlichen Feindseligkeit die entscheidende Instanz ist.

Schoigu verkündete, dass das russische Militär in voller Bereitschaft und in der Lage ist, jede Bedrohung aus allen Richtungen zu beseitigen.

Können die minderwertigen Idioten, die in Washington regieren, diese Sprache verstehen?