Impfpässe sind das Einfallstor für die radikalste Sklaverei, die die Welt je gesehen hat

In der Anfangsphase des andauernden „Krieges gegen den Terror“, der vor zwanzig Jahren begann, führten ein nebulöses Feindbild, nicht existierende Siegbedingungen und die konsequente Unehrlichkeit kriegstreiberischer Politiker wie Blair dazu, dass sich einige fragten, ob die Bedrohung durch die globale „Achse des Bösen“ übertrieben worden war, um andere Ziele zu erreichen.

Heute, unter ähnlichen Umständen mit unbeantworteten Fragen und unklaren Realitäten, die durch systematische Täuschung untermauert werden, verstärkt durch Boris Johnson am Montag, als er die neue Phase des psychologischen und wirtschaftlichen Krieges einleitete, den er gegen das britische Volk führt – Impfpässe (und danach?) – wird diese Frage gestellt:

Gibt es eine Pandemie? Gab es jemals eine Pandemie?

Der vielleicht wichtigste Punkt, den man begreifen muss, ist, dass eine Pandemie ein Konstrukt ist, kein Objekt. Es gibt nichts, auf das man zeigen kann, was die Pandemie ist, nur verschiedene Datenpunkte, die darauf hinweisen, dass eine existiert.

Die Weltgesundheitsorganisation änderte ihre Definition im Jahr 2008, um das Kriterium der „enormen Anzahl von Todesfällen und Krankheiten“ auszuschließen. Mit anderen Worten: Die Definition einer Pandemie ist letztlich eine Frage der Interpretation. Es gibt keine Daten, die derzeit die Behauptung stützen, dass es in Großbritannien eine Pandemie gibt, und ob es jemals Daten gab, ist zweifelhaft.

Der wissenschaftliche Prozess hat sich in umgekehrter Weise abgespielt. Beginnend im Januar letzten Jahres wurde die Existenz einer tödlichen neuen Pandemie, anders als alles, womit man zuvor konfrontiert war, auf der Basis von erschreckenden Gerüchten und unzuverlässigen Berichten aus China vermutet, nicht auf der Basis von wissenschaftlich fundierten Fakten.

Sobald die Existenz einer außergewöhnlichen Pandemie angenommen wurde, wurden außergewöhnliche Maßnahmen gerechtfertigt, um sie zu bekämpfen, einschließlich des schnellen Einsatzes höchst unzuverlässiger PCR-Protokolle, die von dem von der Gates Foundation finanzierten Christian Drosten entwickelt wurden, schockierender Propagandameldungen, einer massiven und drastischen Reduzierung der Gesundheitsversorgung (die den NHS funktionell zerstört hat, um ihn zu „schützen“) und einer de facto Euthanasie-Politik in Pflegeheimen, die auf den von der Gates Foundation finanzierten Modellen von Neil Ferguson basiert.

Durch manipulierte Verwaltungsverfahren wurden die Todesfälle als verlorene Leben der Pandemie erfasst, was ein weiterer Beweis für ihre Existenz ist.

Wie inzwischen bekannt ist, litt die überwältigende Mehrheit der Pandemieopfer auch an anderen Krankheiten, und das Durchschnittsalter der Opfer folgt der Lebenserwartung in jedem Land.

Wenn die Pandemie nicht als existent angenommen worden wäre und die rücksichtslosen und zynischen Interventionen gegen sie nicht stattgefunden hätten, woher wüsste man dann, dass es eine Pandemie gibt?

Die Daten zeigen eindeutig, dass Abriegelungen und ähnliche Maßnahmen nie notwendig oder effektiv waren. Es wurden experimentelle Therapien angewandt, die unzuverlässig und potenziell gefährlich sind. Impfungen können eine Ansteckung oder Übertragung verhindern oder auch nicht. Die Tatsache, dass Regierungen und ihre bezahlten Experten nicht in der Lage oder nicht willens sind, diese Dinge in ihr Denken einzubeziehen, zeugt entweder von ihren finsteren Absichten oder von dem Ausmaß, in dem ihre mentalen Prozesse korrumpiert wurden.

Entweder glauben sie, dass irgendein heimlicher Zweck repressive und betrügerische Mittel rechtfertigt, oder sie sind wahnsinnig, oder geistlos durch Konformismus: Es gibt keine andere Erklärung.

Phänomenologisch sind die wichtigsten Beweise für die Existenz der Pandemie ihre äußeren Signifikanten, insbesondere die Gesichtsmasken, dieses massenpsychologische Theater.

Auch hier rechtfertigt die Vermutung der Pandemie selbst die Auferlegung des Mandats, und nichts anderes: kein Beweis unterstützt die These, dass Masken irgendeinen positiven medizinischen Effekt haben, und das plausiblere Szenario ist, dass ihr medizinischer Effekt negativ ist. Dennoch argumentierten die von der Gates Foundation finanzierten Verhaltenspsychologen von Sage und ihre Äquivalente in anderen Ländern, dass die Mandatierung notwendig sei („weil sich die meisten Menschen noch nicht ausreichend bedroht fühlten“).

Das vage Ziel einer unverständlichen Ambition, die einem Alptraum gegenübersteht, offenbart ein konkreteres Ziel: Kontrolle.

Warum die Autoren dieser Initiative die Kontrolle wollen, ist eine komplexe Frage. Entweder wollen sie sie einfach, ohne zu wissen warum, oder sie wollen sie aus einem anderen Grund. Vielleicht haben sie einen umfassenderen Plan, der eine dramatisch gesteigerte Repression verlangt.

So oder so, was sie zu wollen scheinen, ist die Kontrolle über die Körper ihrer Bevölkerungen. Mit der Idee des Impfpasses wird ein politisches und rechtliches Klima geschaffen, in dem experimentelle Gentherapien an der menschlichen Bevölkerung normalisiert und unausweichlich werden. Bewaffnet mit Impfpässen wären globale Regierungen und ihre Konzernverbündeten in der Lage, die Grundlagen eines globalen Überwachungsstaates zu schaffen, mit der Macht, jede soziale Interaktion zu kontrollieren.

Impfpässe sind das Einfallstor für die radikalste Sklaverei, die die Welt je gesehen hat. Es scheint nun wahrscheinlich, dass die Schaffung eines psychologischen und sozialen Klimas, in dem sie auferlegt werden können, immer das Ziel hinter der konstruierten Pandemie war. Die Pandemie wurde benötigt, um die Impfungen durchzusetzen, und die Impfungen werden benötigt, um den Pass durchzusetzen.

Diese Verwandlung eines Teils der Bevölkerung in Geimpfte erfindet gleichzeitig die Ungeimpften, ein Problem, das schließlich durch Liquidierung gelöst werden könnte, aber in der Zwischenzeit Gelegenheit zur politisch profitablen Stigmatisierung bietet. Den Geimpften werden (über den Impfpass) „Privilegien“ eingeräumt, die den Ungeimpften verwehrt werden, um sie gefügig zu machen.

So wie man akzeptiert, dass man gezwungen wird, eine staatlich verordnete Maske zu tragen, ohne jeglichen Grund, so akzeptiert eine Person, die eine Impfung akzeptiert, implizit die Bedingungen der neuen Normalität. Zugleich ist die Impfung ein Ritual, das die Zugehörigkeit zu einer psychologischen Gemeinschaft begründet.

Wer vermutet, dass der Impfpass zu einer Diskriminierung führen könnte, verkennt, dass dies der ganze Sinn dieses Dokuments ist. Der ganze Sinn ist es, die Gesellschaft zu spalten, sie zu beherrschen. Indem überall Kontrollpunkte geschaffen werden, fließt die Macht an die Autorität, die den Zugang kontrolliert, in diesem Fall Johnson und seine Fraktion: ein kriminelles Kartell.

Das Akzeptieren der Impfung bedeutet nicht automatisch ein Happy End. Das Privileg, wieder den Anschein eines normalen Lebens (eines „neuen normalen“ Lebens) zu erlangen, ist jetzt mit dem Impfstatus verbunden, aber die Begründung für dieses Privileg ist abhängig von der Existenz der Nichtgeimpften. Sobald die Impfgegner verschwinden, ist auch der Grund für die weitere Gewährung von Privilegien weg. An diesem Punkt kann eine neue Statuskategorie eingeführt werden, und die gleiche selektive Sequenz wird erneut gespielt. Auf diese Weise wäre es möglich, schrittweise einen signifikanten Prozentsatz der Bevölkerung zu eliminieren.

Bisher wurde das Theater der Pandemie als eine Kampagne der psychologischen Manipulation organisiert, mit einer Politik, die darauf abzielt, die Einhaltung der Vorschriften durch abwechselnd baumelnde Belohnungen (die in der Regel weggeschnappt werden) und Drohungen zu „stupsen“. Diese Kampagne beinhaltete auch systematische Zensur und Einschüchterung, die sich gegen einige der fähigsten Wissenschaftler der Welt richtete.

Obwohl diese Taktiken dem Prinzip der informierten Zustimmung Hohn sprechen, sind sie von der „weicheren“ Sorte. Letztlich werden aggressivere Taktiken zum Einsatz kommen. Die zunehmende Gesetzlosigkeit der Polizei deutet nun in diese Richtung.

Was kann getan werden? Die Regierung regiert über einen fadenscheinigen Betrug. Wenn das zerfällt, bleibt nur noch die Gewalt, aber die tatsächliche Befehlsgewalt von Johnson und seinen Kollaborateuren über das Gewaltmonopol, das den britischen Staat ausmacht, ist kaum getestet worden.

Würden britische Polizisten oder Soldaten auf Befehl Johnsons, Goves oder Starmers das Feuer auf friedliche Demonstranten eröffnen? Die Frage könnte sich stellen. Bisher wurde die Territorial Support Group von Johnson eingesetzt, um Demonstranten anzugreifen, und es wird eine Strategie der Spannung angewandt, um den Antagonismus zwischen der Bevölkerung und der Polizei zu erhöhen, aber eine weitere Eskalation wäre riskant.

In der Zwischenzeit ist es dringend notwendig, den Kreislauf der Nachgiebigkeit zu durchbrechen, beginnend mit der massenhaften Entfernung der Maske, über die Dekonstruktion des Narrativs bis hin zum totalen Ungehorsam gegen die Tyrannei, die jetzt von dieser illegitimen und schändlichen Regierung repräsentiert wird.