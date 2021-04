Hier sind 18 Gründe, warum ich diesen Covid-Impfstoff nicht will

childrenshealthdefense.org: „Ich will nicht mit irgendjemanden streiten, sondern will Ihnen nur erklären, was ich gelesen habe, welche Fragen ich noch habe und warum ich mit diesen COVID-Impfstoffen nichts anfangen kann.“

Ein paar Freunde haben mich nach meinen Gedanken zu den COVID-Impfungen gefragt, also dachte ich, es wäre an der Zeit, einen Artikel zu diesem Thema zu schreiben.

Da ich weiß, wie umstritten dieses Thema ist, würde ein Teil von mir lieber einfach über etwas anderes schreiben. Aber ich glaube, die Diskussion/Nachrichten sind so einseitig, dass ich mich zu Wort melden sollte.

Wie ich es immer zu tun versuche, verspreche ich, mein Bestes zu tun, um besonnen und nicht hysterisch zu sein.

Ich bin nicht hier, um mit irgendjemandem einen Streit anzufangen, sondern nur, um Ihnen zu erklären, was ich gelesen habe, welche Fragen ich noch habe und warum ich mir keinen Reim auf diese COVID-Impfstoffe machen kann.

Drei Grundregeln für die Diskussion:

Wenn Sie sich mit mir auf dieses Thema einlassen wollen, ausgezeichnet. Hier sind die Regeln. Ich bin mehr als glücklich, mit Ihnen zu korrespondieren, wenn:

Sie respektvoll sind und mich so behandeln, wie Sie selbst behandelt werden möchten.

Sie wirklich nachdenkliche Fragen stellen, was für Sie Sinn ergibt.

Sie machen Ihre Argumente mit solider Logik und verstecken sich nicht hinter Links oder dem Wort „Wissenschaft“.

Wenn Sie antworten und eine dieser Regeln brechen, werden Ihre Kommentare ignoriert/gelöscht.

Um das aus dem Weg zu räumen, lassen Sie mich dies sagen: Ich weiß nicht alles, aber bis jetzt war niemand in der Lage, die untenstehenden Einwände zu beantworten. Hier sind also die Gründe, warum ich mich gegen den COVID-Impfstoff entscheide:

Impfstoffhersteller sind immun gegen Haftung

Die einzige Industrie der Welt, die keine Haftung für Verletzungen oder Todesfälle übernimmt, die auf ihre Produkte zurückzuführen sind, sind die Hersteller von Impfstoffen.

Wie erstmals 1986 mit dem National Childhood Vaccine Injury Act festgelegt und durch den Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act bekräftigt, können Impfstoffhersteller nicht verklagt werden – selbst wenn ihnen Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.

Die Hersteller des COVID-Impfstoffs dürfen ein Einheitsimpfstoff herstellen, ohne Tests an Teilpopulationen (d.h. Menschen mit bestimmten Gesundheitszuständen), und dennoch sind sie nicht bereit, irgendeine Verantwortung für unerwünschte Ereignisse oder Todesfälle zu übernehmen, die ihre Produkte verursachen.

Wenn eine Firma nicht bereit ist, für die Sicherheit ihres Produkts einzustehen, besonders wenn es schnell auf den Markt kommt, bin ich nicht bereit, ein Risiko für dieses Produkt einzugehen.

Keine Haftung. Kein Vertrauen. Hier ist der Grund …

Die bewegte Vergangenheit der Impfstoffhersteller

Die vier großen Firmen, die COVID-Impfstoffe herstellen, sind/waren entweder:

Noch nie einen Impfstoff vor COVID auf den Markt gebracht (Moderna und Johnson & Johnson).

Sind Serienverbrecher (Pfizer und AstraZeneca).

Sind beides (Johnson & Johnson).

Moderna hatte seit Jahren versucht, „unsere RNA zu modernisieren“ (daher der Firmenname), aber nie erfolgreich ein Produkt auf den Markt gebracht. Wie schön für die Firma, dass sie eine große Finanzspritze von der Regierung bekam, um es weiter zu versuchen.

Tatsächlich haben alle großen Impfstoffhersteller (außer Moderna) Dutzende von Milliarden Dollar an Schadensersatz für andere Produkte gezahlt, die sie auf den Markt gebracht haben, obwohl sie wussten, dass diese Produkte Verletzungen und Tod verursachen würden – siehe Vioxx, Bextra, Celebrex, Contergan und Opioide als einige Beispiele.

Wenn Pharmafirmen sich vorsätzlich dafür entscheiden, schädliche Produkte auf den Markt zu bringen – wenn sie verklagt werden können – warum sollten wir dann einem Produkt vertrauen, für das sie nicht haften?

Drei der vier COVID-Impfstoffhersteller sind für Produkte verklagt worden, die sie auf den Markt gebracht haben, obwohl sie wussten, dass es zu Verletzungen und Todesfällen kommen würde.

Johnson & Johnson hat große Klagen in den Jahren 1995, 1996, 2001, 2010, 2011, 2016 und 2019 verloren (Der Impfstoff des Unternehmens enthält übrigens auch Gewebe aus abgetriebenen fötalen Zellen, vielleicht ein Thema für eine andere Diskussion).

Pfizer hat die Auszeichnung der größten strafrechtlichen Auszahlung in der Geschichte. Die Firma hat so viele Prozesse verloren, dass es schwer ist, sie zu zählen. Sie können sein Vorstrafenregister hier nachlesen. Vielleicht ist das der Grund, warum Pfizer verlangt, dass Länder, in denen sie keinen Haftungsschutz haben, Sicherheiten stellen, um Klagen wegen Impfschäden abzudecken.

AstraZeneca hat in ähnlicher Weise so viele Prozesse verloren, dass es schwer ist, sie zu zählen. Hier ist eine. Hier ist eine andere… Sie verstehen, worum es geht. Und für den Fall, dass Sie es verpasst haben, hat die Firma ihren COVID-Impfstoff in mindestens 18 Ländern wegen Bedenken wegen Blutgerinnseln ausgesetzt, und sie hat ihr Treffen mit der FDA komplett verpfuscht, mit Zahlen aus ihrer Studie, die nicht übereinstimmten.

Oh, und anscheinend hatten Johnson & Johnson (deren Impfstoff eine Notfallzulassung in den USA erhalten hat) und AstraZenca (deren Impfstoff in den USA nicht zugelassen ist), eine kleine Verwechslung bei den Inhaltsstoffen … in 15 Millionen Dosen. Ups.

Warum sollten wir angesichts der Haftungsfreistellung und der unrühmlichen Vergangenheit dieser Firmen davon ausgehen, dass alle ihre Impfstoffe sicher sind und völlig unbedenklich hergestellt werden?

Wo sonst im Leben würden wir jemandem mit einem derartigen Ruf vertrauen?

Für mich macht das so viel Sinn wie die Erwartung, dass ein erbarmungsloser, missbräuchlicher, untreuer Liebhaber ein anderer Mensch wird, weil ein Richter gesagt hat, dass er tief im Inneren ein guter Mensch ist.

Nein. Ich traue ihnen nicht. Keine Haftung. Kein Vertrauen. Hier ist ein weiterer Grund, warum ich ihnen nicht traue…

3. Hässliche Geschichte der Versuche, Coronavirus-Impfstoffe herzustellen

In der Vergangenheit gab es viele Versuche, Virusimpfstoffe herzustellen, die in einem völligen Misserfolg endeten – weshalb wir im Jahr 2020 keinen Impfstoff gegen Coronaviren hatten.

In den 1960er Jahren versuchten Wissenschaftler, einen RSV-Impfstoff (Respiratory Syncytial Virus) für Säuglinge herzustellen. Bei dieser Studie übersprangen sie Tierversuche, weil diese damals nicht erforderlich waren.

Am Ende wurden die geimpften Säuglinge viel kränker als die ungeimpften Säuglinge, wenn sie dem Virus in der Natur ausgesetzt waren. 80 % der geimpften Säuglinge mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zwei von ihnen starben.

Nach dem Jahr 2000 unternahmen Wissenschaftler viele Versuche, Impfstoffe gegen das Coronavirus zu entwickeln. In den letzten 20 Jahren endeten alle mit einem Misserfolg, weil die Tiere in den klinischen Versuchen sehr krank wurden und viele starben, genau wie die Kinder in den 1960er Jahren.

Eine Zusammenfassung dieser Geschichte/Wissenschaft können Sie hier lesen. Oder wenn Sie die einzelnen Studien lesen wollen, können Sie sich diese Links ansehen:

Im Jahr 2004 führte ein versuchter Impfstoff zu Hepatitis bei Frettchen.

2005 wurden Mäuse und Zibetkatzen krank und anfälliger für Coronaviren, nachdem sie geimpft worden waren.

Im Jahr 2012 wurden die Frettchen krank und starben. Und in dieser Studie entwickelten Mäuse und Frettchen eine Lungenerkrankung.

Im Jahr 2016 kam es auch in dieser Studie zu einer Lungenerkrankung bei Mäusen.

Das typische Muster in den oben genannten Studien ist, dass die Kinder und die Tiere nach der Impfung schöne Antikörperreaktionen produzierten. Die Hersteller dachten, sie hätten den Jackpot geknackt.

Das Problem kam, als die Kinder und Tiere der wilden Version des Virus ausgesetzt wurden.

Als dies geschah, trat ein unerklärliches Phänomen auf, das als antikörperabhängige Verstärkung bezeichnet wird, auch bekannt als impfstoffverstärkte Krankheit, bei der das Immunsystem einen „Zytokinsturm“ produzierte (d. h. den Körper in überwältigender Weise angriff) und die Kinder/Tiere starben.

Hier ist das Problem: Die Impfstoffhersteller haben keine Daten, die darauf hindeuten, dass ihre übereilten Impfstoffe dieses Problem überwunden haben.

Mit anderen Worten: Noch nie war ein Versuch, einen Coronavirus-Impfstoff herzustellen, erfolgreich, noch wurde die Gentherapie-Technologie in mRNA-„Impfstoffen“ sicher auf den Markt gebracht.

Man könnte annehmen, dass die Firmen, weil sie Milliarden von Dollar an Regierungsgeldern erhalten haben, dieses Problem gelöst haben müssen. Nur wissen sie nicht, ob sie das haben …

4. Die „Datenlücken“, die von den Impfstoffherstellern bei der FDA eingereicht wurden

Als die Impfstoffhersteller ihre Unterlagen bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) für die Emergency Use Authorization (was nicht dasselbe ist wie eine volle FDA-Zulassung) einreichten, gehörte zu den vielen „Datenlücken“, die sie angaben, dass sie in ihren Studien nichts haben, was darauf hindeutet, dass sie das lästige Problem der durch Impfstoffe verstärkten Krankheiten überwunden haben.

Sie wissen einfach nicht, ob die Impfstoffe, die sie hergestellt haben, auch den gleichen Zytokinsturm (und Todesfälle) produzieren wie frühere Versuche mit solchen Produkten.

Wie Dr. Joseph Mercola hervorhebt …

„Frühere Versuche, ein mRNA-basiertes Medikament mit Lipid-Nanopartikeln zu entwickeln, sind gescheitert und mussten aufgegeben werden, weil das Medikament bei zu niedriger Dosierung keine Wirkung zeigte und bei zu hoher Dosierung zu toxisch wurde. Eine offensichtliche Frage ist: Was hat sich geändert, das diese Technologie jetzt sicher genug für den Masseneinsatz macht?“

Wenn das nicht alarmierend genug ist, gibt es weitere Lücken in den Daten – mit anderen Worten, es gibt keine Daten, die auf Sicherheit oder Wirksamkeit hinweisen:

Personen, die jünger als 18 Jahre oder älter als 55 Jahre sind

Schwangere oder stillende Mütter

Autoimmunerkrankungen

Immungeschwächte Personen

Keine Daten zur Übertragung von COVID

Keine Daten zur Verhinderung der Sterblichkeit durch COVID

Keine Daten über die Dauer des Schutzes vor COVID

Falls Sie glauben, dass ich mir das alles nur ausdenke, oder falls Sie die tatsächlichen Dokumente sehen wollen, die Pfizer und Moderna für ihre Notfallzulassung an die FDA geschickt haben, können Sie dies bzw. dies nachlesen. Die Datenlücken sind ab Seite 46 bzw. 48 zu finden.

Für jetzt lassen Sie uns unsere Augen auf die Rohdaten der Impfstoff-Hersteller verwendet, um für die Notfall-Autorisierung einreichen drehen …

5. Kein Zugang zu Rohdaten aus Studien

Würden Sie gerne die Rohdaten sehen, die zu den in den Nachrichten angepriesenen „90 % und 95 % wirksam“ führten?

Ich auch. Aber die Firmen lassen uns diese Daten nicht sehen.

Wie im BMJ dargelegt, riecht etwas an den Wirksamkeitsbehauptungen von Pfizer und Moderna wirklich komisch. Es gab „insgesamt 3.410 vermutete, aber unbestätigte COVID-19-Fälle in der gesamten Studienpopulation, 1.594 traten in der Impfstoffgruppe vs. 1.816 in der Placebogruppe auf.“

Warten Sie … was? Haben sie in ihrer wissenschaftlichen Studie versagt, indem sie eine wichtige Variable nicht verifiziert haben?

Konnten sie diese „vermuteten, aber unbestätigten“ Fälle nicht testen, um herauszufinden, ob sie COVID hatten? Warum nicht alle 3.410 Teilnehmer testen, um der Genauigkeit willen?

Können wir nur vermuten, dass sie nicht getestet haben, weil es ihre „90-95% wirksam“-Behauptungen durcheinander bringen würde?

Wäre es nicht klug, wenn die FDA von den Impfstoffherstellern erwarten (verlangen) würde, dass sie Leute testen, die „COVID-ähnliche Symptome“ haben, und ihre Rohdaten veröffentlichen, damit unabhängige Dritte untersuchen können, wie die Hersteller die Zahlen rechtfertigen?

Es ist nur jeder Bürger der Welt, den wir dazu bringen wollen, diese experimentellen Produkte zu nehmen – warum hat die FDA das nicht verlangt? Ist das nicht sowieso der ganze Zweck der FDA?

Gute Frage. Füchse, die den Hühnerstall bewachen? Keine Haftung. Kein Vertrauen.

6. Keine Langzeitsicherheitstests

Bei Produkten, die erst seit ein paar Monaten auf dem Markt sind, haben wir keine Langzeitsicherheitsdaten.

Mit anderen Worten, wir haben keine Ahnung, wie sich dieses Produkt in Monaten oder Jahren im Körper auswirken wird – egal in welcher Bevölkerungsgruppe.

Wäre es in Anbetracht der oben genannten Risiken (die alle pharmazeutischen Produkte haben) nicht klug, abzuwarten, ob die schlimmsten Szenarien tatsächlich vermieden wurden?

Wäre es nicht sinnvoll, diese lästigen „Datenlücken“ schließen zu wollen, bevor wir versuchen, dies jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind auf diesem Planeten zu verabreichen?

Das würde Sinn ergeben. Aber um diese Daten zu haben, müssen sie es an Menschen testen, was mich zu meinem nächsten Punkt führt …

7. Keine informierte Zustimmung

Was die meisten, die sich impfen lassen, nicht wissen, ist, dass jeder, der sich impfen lässt, jetzt Teil der klinischen Studie ist – Teil des Experiments.

Diejenigen (wie ich), die sich nicht impfen lassen, sind Teil der Kontrollgruppe. Die Zeit wird zeigen, wie dieses Experiment ausgeht.

Aber, so fragen Sie sich vielleicht, wenn die Impfstoffe Schaden anrichten würden, würden wir das dann nicht überall in den Nachrichten sehen? Sicherlich würde die FDA einschreiten und die Verteilung stoppen? (Anm. d. Red.: Bundesgesundheitsbeamte pausierten am Dienstag den Impfstoff von Johnsons & Johnson wegen Bedenken in Bezug auf Blutgerinnsel).

Wenn das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) – das von der Regierung betriebene System zur Meldung von Todesfällen und Verletzungen nach Impfungen – funktionieren würde, wären die Dinge vielleicht anders, aber …

8. Minimale Informationen von Nebenwirkungen und Todesfällen

Laut einer Harvard-Studie (die von unserer eigenen Regierung in Auftrag gegeben wurde) werden weniger als 1% aller unerwünschten Reaktionen auf Impfstoffe tatsächlich an VAERS gemeldet.

Während die Probleme mit VAERS nicht behoben wurden (wie Sie in diesem Brief an die CDC nachlesen können), berichtet VAERS zum Zeitpunkt dieses Schreibens über 2.200 Todesfälle durch die aktuellen COVID-Impfstoffe, sowie fast 60.000 Nebenwirkungen.

Wenn diese Zahlen nur 1% der gesamten Nebenwirkungen darstellen (oder 0,8% bis 2% von dem, was diese Studie, die kürzlich im JAMA veröffentlicht wurde, herausgefunden hat), können Sie selbst rechnen – aber das entspricht irgendwo zwischen 110.000 und 220.000 Todesfällen durch die Impfstoffe bis heute, und einer lächerlichen Anzahl von Nebenwirkungen.

Ich wette, Sie haben das nicht in den Nachrichten gesehen.

Diese Todeszahl wäre derzeit noch niedriger als die 424.000 Todesfälle durch medizinische Fehler, die jedes Jahr passieren (von denen Sie wahrscheinlich auch nicht hören), aber wir sind noch nicht einmal sechs Monate in der Einführung dieser Impfstoffe.

Wenn Sie ein tieferes Eintauchen in die Probleme mit dem VAERS-Meldesystem möchten, können Sie dies oder dies nachlesen.

Aber dann gibt es meinen nächsten Punkt, der argumentiert werden könnte, macht diese COVID Impfstoffe scheinen sinnlos …

8. Die Impfstoffe verhindern nicht die Übertragung oder Infektion

Sollten diese Impfstoffe nicht das sein, worauf wir gewartet haben, um „zur Normalität zurückzukehren“? Nö.

Was glauben Sie, warum wir all diese widersprüchlichen Botschaften bekommen, dass wir uns nach einer Impfung sozial distanzieren und Masken tragen sollen? Der Grund dafür ist, dass diese Impfstoffe nie dazu gedacht waren, eine Übertragung oder Infektion zu verhindern.

Wenn Sie mir nicht glauben, verweise ich Sie noch einmal auf die Papiere, die bei der FDA eingereicht wurden, die ich oben verlinkt habe und die zeigen, dass der primäre Endpunkt (das, was die Impfstoffe erreichen sollen) darin besteht, Ihre Symptome zu lindern.

Klingt wie jedes andere Medikament auf dem Markt, richtig? Das ist es … die Senkung Ihrer Symptome ist der große Gewinn, auf den wir gewartet haben. Scheint das für irgendjemanden außer mir völlig sinnlos zu sein?

Der Impfstoff kann nicht verhindern, das Virus zu verbreiten.

Er kann das Virus nicht daran hindern, uns zu infizieren, wenn wir es einmal haben.

Den Impfstoff zu bekommen bedeutet, alle Risiken dieser experimentellen Produkte zu akzeptieren und das Beste, was es tun könnte, ist die Symptome zu verringern?

Es gibt viele andere Dinge, die ich tun kann, um meine Symptome zu lindern, die nicht die Einnahme eines scheinbar wirklich riskanten Produkts beinhalten.

Nun zur nächsten logischen Frage: Wenn wir uns Sorgen um asymptomatische Verbreiter machen, würde der Impfstoff dann nicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir eine asymptomatische Ausbreitung erzeugen?

Wenn der Impfstoff tatsächlich die Symptome reduziert, könnte jeder, der ihn bekommt, nicht einmal wissen, dass er krank ist, und somit ist es wahrscheinlicher, dass er das Virus verbreitet, richtig?

Ich habe gehört, dass viele Leute sagen, die Nebenwirkungen des Impfstoffs (vor allem die zweite Dosis) seien schlimmer als eine Ansteckung mit COVID.

Das kann ich auch nicht nachvollziehen.

Gehen Sie das Risiko ein. Keinen Schutz erhalten. Leiden Sie unter den Nebenwirkungen des Impfstoffs. Tragen Sie weiterhin Ihre Maske und distanzieren Sie sich sozial … und können Sie das Virus weiterhin verbreiten.

Es wird noch schlimmer …

10. Die Leute infizieren sich mit COVID, obwohl sie vollständig geimpft sind

So ein Mist. Man wird geimpft und fängt sich trotzdem COVID ein. Es wurde schon in verschiedenen Staaten nachgewiesen. Washington State. New York. Michigan. Hawaii. Und noch in einige andere Staaten.

In Wirklichkeit findet dieses Phänomen wahrscheinlich überall statt, aber das sind diejenigen, die jetzt die Nachrichten machen.

In Anbetracht der oben genannten Gründe (und dem, was weiter unten steht), überrascht Sie das vielleicht nicht, aber Pech gehabt, wenn Sie dachten, der Impfstoff sei ein Schutzschild, um Sie zu schützen.

Ist er aber nicht. Das war nie der Punkt.

Wenn 66% des Gesundheitspersonals in L.A. die Impfung verzögern oder auslassen … vielleicht sind sie auch nicht von der überstürzten Wissenschaft begeistert.

Vielleicht beobachten sie die fragwürdige Art und Weise, wie Todesfälle und Fälle gemeldet werden…

Gesamttodesrate durch COVID

Nach den eigenen Zahlen der CDC hat COVID, sollten Sie daran erkranken, eine Überlebensrate von 99,74%.

Warum sollte ich ein Risiko für ein Produkt eingehen, das weder die Infektion noch die Übertragung stoppt, um mir zu helfen, eine Erkältung zu überwinden, die eine 0,26%ige Chance hat, mich zu töten – was in meiner Altersgruppe tatsächlich eine 0,1%ige Chance hat, mich zu töten (und 0,01%ige Chance, meine Kinder zu töten).

Mit einer so niedrigen Bar (Todesrate) werden wir jedes Jahr eingesperrt sein … d.h. für immer.

Aber Moment, was ist mit den über 500.000 Todesfällen, das ist doch alarmierend, oder? Ich bin froh, dass Sie fragen …

Aufgeblähte COVID-Todeszahlen

Irgendetwas riecht hier wirklich komisch. Noch nie in der Geschichte der Totenscheine hat unsere eigene Regierung geändert, wie Todesfälle gemeldet werden.

Warum melden wir jetzt jeden, der mit COVID in seinem Körper stirbt, als an COVID gestorben, statt an den Komorbiditäten, die ihm tatsächlich das Leben genommen haben?

Bis zu COVID wurden alle Coronaviren (Erkältungen) nie als primäre Todesursache aufgeführt, wenn jemand an einer Herzerkrankung, Krebs, Diabetes, Autoimmunerkrankungen oder einer anderen wichtigen Komorbidität starb.

Die Krankheit wurde als Todesursache aufgeführt, und ein Störfaktor wie Grippe oder Lungenentzündung wurde in einer separaten Zeile aufgeführt.

Um die Zahl noch mehr aufzublähen, änderten die Weltgesundheitsorganisation und die CDC ihre Richtlinien so, dass diejenigen, bei denen der Verdacht oder die Wahrscheinlichkeit besteht (aber nie bestätigt wurde), dass sie an COVID gestorben sind, ebenfalls in den Todeszahlen enthalten sind.

Wenn wir das tun, sollten wir dann nicht zurückgehen und die Zahlen aller vergangenen Erkältungs- und Grippesaisons ändern, damit wir Äpfel mit Äpfeln vergleichen können, wenn es um die Todesraten geht?

Nach den eigenen Zahlen der CDC (scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Komorbiditäten und andere Bedingungen“), sind nur 6% der Todesfälle, die COVID zugeschrieben werden, Fälle, in denen COVID das einzige Problem zu sein scheint.

Mit anderen Worten: Reduzieren Sie die Zahl der Todesfälle, die Sie in den Nachrichten sehen, um 94%, und Sie erhalten die wahrscheinliche Zahl der Todesfälle, die nur auf COVID zurückzuführen sind.

Selbst wenn der ehemalige CDC-Direktor recht hat und COVID-19 ein im Labor hergestelltes Virus war (siehe Grund #14 unten), ist eine Todesrate von 0,26% immer noch im Einklang mit der viralen Todesrate, die jedes Jahr auf dem Planeten umgeht.

Und dann ist da noch dieser Fauci-Typ. Ich würde ihm wirklich gerne vertrauen, aber abgesehen von der Tatsache, dass er nicht einen einzigen COVID-Patienten behandelt hat, sollten Sie vielleicht wissen …

Fauci und andere beim NIAID besitzen Patente auf den Moderna-Impfstoff

Dank des Bayh-Dole-Gesetzes ist es Regierungsangestellten erlaubt, Patente auf jede Forschung, die sie mit Steuergeldern durchführen, einzureichen.

Tony Fauci besitzt mehr als 1.000 Patente (siehe dieses Video für weitere Details), einschließlich der Patente, die auf dem Moderna-Impfstoff verwendet werden … für die er genehmigte Regierung Finanzierung.

In der Tat, die National Institutes of Health (NIH) – die das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), von denen Fauci der Direktor ist – haben gemeinsame Eigentums Ansprüche an Modernas Impfstoffe.

Sieht das noch jemand als einen großen Interessenkonflikt oder sogar als kriminell an?

Ich sage kriminell, weil es auch dieses lästige Problem gibt, das mich noch misstrauischer gegenüber Fauci, NIAD und den NIH im Allgemeinen macht …

Fauci ist auf dem heißen Stuhl für illegale gain-of-function Forschung

Was ist „gain-of-function“-Forschung? Das ist der Versuch von Wissenschaftlern, Viren mit neuen Funktionen auszustatten – d.h. sie übertragbarer und tödlicher zu machen.

Klingt zumindest ein bisschen unethisch, oder? Wie könnte das hilfreich sein?

Unsere Regierung stimmte zu und verbot 2014 die Praxis.

Also, was hat die Fauci-geführte NIAID getan? Sie schwenkte und outsourced die gain-of-function Forschung (in coronaviruses nicht weniger) nach China – in der Höhe von $600K an Zuschuss.

Herr Fauci, Sie haben einiges zu erklären … und ich hoffe, die Kameras nehmen auf, wenn Sie Ihre Handlungen verteidigen müssen.

Wenden wir uns jetzt wieder dem Virus zu …

Das Virus mutiert weiter

Nicht nur, dass das Virus (wie alle Viren) weiter mutiert, sondern laut dem weltbekannten Impfstoffentwickler Geert Vanden Bossche (den Sie weiter unten kennenlernen werden, falls Sie ihn nicht kennen) mutiert es etwa alle 10 Stunden.

Wie, um alles in der Welt, sollen wir weiterhin Impfstoffe entwickeln, um mit dieser Mutationsrate Schritt zu halten? Wir tun es nicht.

Könnte das auch erklären, warum vollständig geimpfte Menschen weiterhin an COVID erkranken?

Warum trauen wir ihr plötzlich nicht mehr, obwohl die natürliche Immunität die Menschheit noch nie im Stich gelassen hat?

Warum werden meine Gedanken von allen großen Social-Media-Plattformen gelöscht, wenn ich Fragen wie die obigen stelle oder Links wie die obigen poste?

Das bringt mich zu dem nächsten beunruhigenden Problem, das ich mit diesen Impfstoffen habe …

Zensur und das völlige Fehlen einer wissenschaftlichen Debatte

Ich kann nicht anders, als hier bissig zu werden, also erheitern Sie mich.

Wie haben Sie all diese national und weltweit im Fernsehen übertragenen, robusten Debatten genossen, die von öffentlichen Gesundheitsbeamten inszeniert und gleichzeitig auf jedem größeren Nachrichtensender ausgestrahlt wurden?

War es nicht großartig, die besten Köpfe der Medizin, Virologie, Epidemiologie, Ökonomie und Vakzinologie aus der ganzen Welt zu hören, als sie energisch und respektvoll über Dinge diskutierten wie:

Lockdowns oder Shutdowns

Maskentragen

Sozialdistanzierung

Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen

Wie man auf Anfälligkeit für Impfschäden untersucht

Therapeutika, (d.h. nicht-impfende Behandlungsmöglichkeiten)

War es nicht großartig zu sehen, wie Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens (die nie jemanden mit COVID behandelt haben) ihre „Wissenschaft“ in Frage gestellt haben?

War es nicht großartig zu sehen, wie das FDA-Gremium öffentlich die Impfstoffhersteller zur besten Sendezeit grillte, während sie auf dem heißen Stuhl harte Fragen über Produkte stellten, für die sie keine Haftung haben?

Oh, warten Sie … Sie haben diese Debatten nicht gesehen? Nein, haben Sie nicht. Weil sie nie stattgefunden haben.

Was stattdessen geschah, war eine schwerfällige Zensur aller bis auf eine Geschichte.

Mark Zuckerberg darf die Sicherheit von Impfstoffen in Frage stellen, aber ich nicht? Seit wann ist der erste Verfassungszusatz eine Anregung?

Es ist der erste Verfassungszusatz, Mark – der, den unsere Gründer für den wichtigsten hielten.

Wenn so viel auf dem Spiel steht, warum werden wir nur mit einem Narrativ gefüttert. Sollten nicht viele Perspektiven gehört und professionell debattiert werden?

Was ist mit der Wissenschaft geschehen?

Was ist aus der wissenschaftlichen Methode geworden, unsere Annahmen immer wieder zu hinterfragen?

Was ist aus der lebendigen Debatte in diesem Land, oder zumindest in der westlichen Gesellschaft, geworden?

Warum wird jeder, der eine andere Meinung als die WHO oder die CDC hat, so stark zensiert?

Ist die Wissenschaft des öffentlichen Gesundheitswesens jetzt eine Religion – oder sollte es in der Wissenschaft um Debatten gehen?

Wenn jemand sagt „die Wissenschaft steht fest“, dann weiß ich, dass ich es mit jemandem zu tun habe, der engstirnig ist. Per Definition ist die Wissenschaft (insbesondere die biologische Wissenschaft) niemals abgeschlossen.

Wenn es so wäre, wäre es ein Dogma und keine Wissenschaft.

Ich möchte ein guter Bürger sein. Das möchte ich wirklich.

Wenn Abriegelungen funktionieren, möchte ich meinen Teil dazu beitragen und zu Hause bleiben.

Wenn Masken funktionieren, will ich sie tragen.

Wenn soziale Distanzierung effektiv ist, will ich mich fügen.

Aber wenn es Beweise gibt, dass sie es nicht tun (Masken zum Beispiel), möchte ich auch diese Beweise hören.

Wenn hochkarätige Wissenschaftler eine andere Meinung haben, möchte ich wissen, was sie denken. Ich möchte eine Chance haben, ihre Argumente zu hören und mir eine eigene Meinung zu bilden.

Ich glaube nicht, dass ich der klügste Mensch auf der Welt bin, aber ich denke, ich kann denken. Vielleicht bin ich seltsam, aber wenn jemand zensiert wird, dann möchte ich wirklich hören, was er denkt. Sie nicht auch?

An alle meine Freunde, die kein Problem mit Zensur haben, werden Sie die gleiche Meinung haben, wenn das, was Sie denken, zensiert wird?

Ist Zensur nicht die Technik von Diktatoren, Tyrannen und gierigen, machthungrigen Menschen?

Ist es nicht ein Zeichen dafür, dass diejenigen, die die Zensur durchführen, wissen, dass sie nur so gewinnen können?

Was wäre, wenn ein Mann, der sein ganzes Leben mit der Entwicklung von Impfstoffen verbracht hat, bereit wäre, seinen gesamten Ruf aufs Spiel zu setzen und alle führenden Politiker der Welt aufzufordern, die COVID-Impfstoffe sofort zu stoppen, weil es Probleme mit der Wissenschaft gibt?

Was wäre, wenn er für eine offene, wissenschaftliche Debatte auf einer globalen Bühne plädieren würde?

Würden Sie hören wollen, was er zu sagen hat? Würden Sie die Debatte sehen wollen, um die er bittet?

Der weltweit führende Impfgegner schlägt Alarm

Hier ist, was vielleicht der größte Grund ist, warum dieser COVID-Impfstoff für mich keinen Sinn macht.

Wenn jemand, der sich sehr für Impfungen einsetzt und seine gesamte berufliche Laufbahn damit verbracht hat, die Entwicklung von Impfstoffen zu beaufsichtigen, von den Berggipfeln schreit, dass wir ein großes Problem haben, dann denke ich, dass dieser Mann gehört werden sollte.

Für den Fall, dass Sie es verpasst haben, und für den Fall, dass Sie es sich ansehen möchten, hier ist Geert Vanden Bossche, der es erklärt:

Warum der COVID-Impfstoff möglicherweise so viel Druck auf das Virus ausübt, dass wir seine Fähigkeit, zu mutieren und noch tödlicher zu werden, beschleunigen.

Warum die COVID-Impfstoffe möglicherweise impfstoffresistente Viren erzeugen (ähnlich wie antibiotikaresistente Bakterien).

Warum wir aufgrund früherer Probleme mit der antikörperabhängigen Verstärkung in den nächsten Monaten/Jahren möglicherweise mit einem Massensterben rechnen müssen.

Wenn Sie ein zweites, und längeres, Interview mit Vanden Bossche sehen/lesen wollen, in dem ihm einige harte Fragen gestellt wurden, können Sie dies hier nachlesen.

Wenn die Hälfte von dem, was er sagt, wahr wird, könnten diese Impfstoffe die schlechteste Erfindung aller Zeiten sein.

Wenn Sie seine Wissenschaft nicht mögen, sprechen Sie ihn darauf an.

Ich bin nur der Überbringer.

Aber ich kann auch persönlich zu COVID sprechen …

18. Ich hatte bereits COVID

Ich habe es nicht genossen. Es war eine fiese Erkältung für zwei Tage:

Unerbittliche Schmerzen im Gesäß und im unteren Rücken

Sehr geringe Energie

Leichtes Fieber

Es war seltsam, ein paar Tage lang nichts riechen zu können. Eine Woche später schmeckte der Kaffee immer noch ein wenig „daneben“.

Aber ich habe es überlebt.

Jetzt zeigt sich (wie schon immer), dass ich eine schöne, natürliche, lebenslange Immunität habe – nicht etwas, das in ein paar Monaten nachlässt, wenn ich mich impfen lasse. In meinem Körper, und in meinem Haushalt, ist COVID vorbei.

Tatsächlich gibt es jetzt, nachdem ich es hatte, Hinweise darauf, dass der COVID-Impfstoff tatsächlich gefährlicher für mich sein könnte.

Das ist kein Risiko, das ich bereit bin, einzugehen.

Zusammengefasst

Das sind nur meine Gründe, warum ich den Impfstoff nicht haben möchte. Vielleicht ergeben meine Gründe für Sie einen Sinn, vielleicht auch nicht.

Was auch immer für Sie einen Sinn ergibt, hoffentlich können wir trotzdem Freunde sein.

Ich für meinen Teil denke, dass wir viel mehr gemeinsam haben als das, was uns trennt.

Wir alle wollen in einer Welt der Freiheit leben.

Wir alle wollen unseren Teil dazu beitragen, anderen zu helfen und gut zu leben.

Wir alle wollen das Recht haben, unsere Meinung zu äußern, ohne befürchten zu müssen, zensiert oder bösartig angegriffen zu werden.

Wir alle verdienen es, Zugang zu allen Fakten zu haben, damit wir fundierte Entscheidungen treffen können.

Ob Sie mir zustimmen oder nicht, ich werde Sie nicht anders behandeln.

Sie sind ein Mensch, der genauso viel Liebe und Respekt verdient wie jeder andere. Dafür grüße ich Sie und wünsche Ihnen wirklich alles Gute.

Ich hoffe, Sie fanden dies hilfreich. Wenn ja, können Sie es gerne teilen.

Wenn nicht, lassen Sie mich bitte in den Kommentaren unten wissen, was für Sie keinen Sinn gemacht hat.