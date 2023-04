Eine Geschichte der Treffen in Davos im Kontext der damaligen Ereignisse

Dies ist ein Streifzug durch die Geschichte des Weltwirtschaftsforums („WEF“). Es wird seit Jahrzehnten von der Geopolitik geprägt und gestaltet. Führende Politiker aus aller Welt kommen in Davos zusammen, um ihre Differenzen beiseite zu legen, eine gemeinsame Sprache zu sprechen und ihr Engagement für eine einheitliche, globale Wirtschaft zu bekräftigen.

Der folgende Aufsatz von Lily beschreibt „eine Zeitreise durch das schöne Gerede des WEF: Entlarvung der zuckersüßen Aussagen und Enthüllung der bitteren Wahrheit“. Lily bezeichnet sich selbst als ehemalige Geheimdienstagentin, die das WEF und alles, was damit zusammenhängt, auseinander nimmt. Sie veröffentlicht Artikel auf ihrer Substack-Seite „A Lily Bit“, die Sie HIER abonnieren und verfolgen können.

Davos – Die Met-Gala für hässliche Menschen

Von A Lily Bit

Beim jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos trifft sich die Weltelite, um sich auf die Schulter zu klopfen und sich über ihre Macht und ihren Einfluss zu freuen. Und Junge, sie waren erfolgreich! Das WEF ist der Nährboden für alle möglichen neoliberalen Leckerbissen, wie den Aufstieg des Finanzsektors, die Ausbreitung von Handelsabkommen für Unternehmen und die Integration aufstrebender Wirtschaftsmächte in die Weltwirtschaft. Denn nichts sagt so viel über die Verbesserung des Zustands der Welt aus wie der Schulterschluss mit Großkonzernen und das Ignorieren der Bedürfnisse der einfachen Menschen, nicht wahr?

Aber keine Angst, meine Freunde. Das WEF ist nicht nur ein Ort, an dem Milliardäre Champagner schlürfen und sich zu ihrer eigenen Großartigkeit beglückwünschen. Nein, das WEF hat sich auch der „öffentlich-privaten Zusammenarbeit“ und der Zusammenarbeit mit anderen einflussreichen Gruppen und Sektoren verschrieben, um „globale, regionale und industrielle Agenden zu gestalten“ und „Herausforderungen, Lösungen und Maßnahmen zu definieren“. Denn wer benötigt schon eine demokratische Entscheidungsfindung, wenn ein paar vermögende Leute entscheiden können, was das Beste für den Rest von uns ist?

Oh, und vergessen wir nicht die NGOs! Das WEF hat erkannt, dass es einige Alibi-Nichtregierungsorganisationen einbeziehen muss, um gut dazustehen, also hat es begonnen, sie zu der Party einzuladen. Und siehe da, laut einer von ihnen durchgeführten Umfrage sind die NRO die einzige Gruppe, der die Menschen heutzutage tatsächlich vertrauen. Stellen Sie sich das vor.

Also keine Sorge, Leute. Auch wenn es beim WEF hauptsächlich um Staatsoberhäupter und Großunternehmen geht, haben sie alle im Blick. Sie werden sogar versuchen, die Jugend in ihre Aktivitäten zu integrieren. Denn nichts schreit so sehr nach „Jugendintegration“ wie ein Haufen alter Männer in Anzügen, die über globale Wirtschaftspolitik sprechen, habe ich recht?

Bescheidene Anfänge

Die Ursprünge des Weltwirtschaftsforums lassen sich bis ins Jahr 1971 zurückverfolgen, als es als Europäisches Managementforum gegründet wurde. Sein ursprünglicher Zweck war es, den europäischen Top-CEOs Managementpraktiken nach amerikanischem Vorbild vorzustellen. Die Veranstaltung wurde von Klaus Schwab gegründet, einem Deutschen, der in den USA studiert hatte und das Forum bis heute leitet. Im Jahr 1987 änderte das Forum seinen Namen in Weltwirtschaftsforum und ist seitdem zu einem jährlichen Treffen der Weltelite geworden, dessen Schwerpunkt auf der Förderung und dem Profitieren von der Expansion der globalen Märkte liegt.

Trotz des Schwerpunkts des Forums auf der Globalisierung der Wirtschaft ist die Politik des Forums weitgehend national geblieben. Die Treffen dienen als Plattform für die Vernetzung und den Abschluss von Geschäften zwischen den mächtigen Akteuren der Unternehmens- und Finanzwelt sowie den führenden Politikern der Länder. Ferner fördert das WEF die Idee der „Global Governance“ in einer Welt, die von globalen Märkten regiert wird. Sein Hauptzweck besteht darin, als sozialisierende Institution für die entstehende globale Elite zu fungieren, zu der Banker, Industrielle, Oligarchen, Technokraten und Politiker gehören. Diese Personen fördern ihre eigenen Interessen und gemeinsamen Ideen, die ihren gemeinsamen Zielen dienen.

Wie Gideon Rachman in der Financial Times schreibt, liegt die wahre Bedeutung des Weltwirtschaftsforums in seiner Fähigkeit, Ideen und Ideologie zu formen. Führende Politiker aus der ganzen Welt kommen auf dem Forum zusammen, um ihre Differenzen beiseite zu lassen und eine gemeinsame Sprache zu sprechen, indem sie ihr Engagement für eine einheitliche, globale Wirtschaft und die „kapitalistischen“ Werte, die diese stützen, bekräftigen. Dies spiegelt den „Globalisierungskonsens“ wider, der nicht nur von der mächtigen Gruppe der Sieben, sondern auch von prominenten Schwellenländern wie China, Russland, Indien und Brasilien unterstützt wird.

Geopolitik und Global Governance

Das Weltwirtschaftsforum wird seit Jahrzehnten von der Geopolitik geprägt und mitgestaltet. Es wurde zu einer Zeit gegründet, als Westdeutschland und Japan begannen, die Vereinigten Staaten als Wirtschaftsmächte herauszufordern – und vergessen wir nicht die Ölschocks der 70er-Jahre, die die arabischen Öldiktatoren und die globalen Banken noch mächtiger machten, indem sie das Ölgeld recycelten und es an Länder der Dritten Welt verliehen. Aber das mussten Sie wohl von mir hören, oder?

Mitte der 1970er Jahre gab es einen Aufschwung von Foren, die sich der Diskussion über „Global Governance“ widmeten, wie z. B. die Treffen der Gruppe der Sieben. Diese Treffen, an denen die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrienationen, darunter die USA, die (ehemalige) Bundesrepublik Deutschland, Japan, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien und Kanada, teilnahmen, dienten der Erörterung weltwirtschaftlicher Fragen. In den 1980er Jahren führte die Schuldenkrise jedoch dazu, dass der Internationale Währungsfonds und die Weltbank erhebliche neue Befugnisse über ganze Volkswirtschaften und Regionen erlangten. Dies führte zu einer Umstrukturierung der Gesellschaften, um „Marktwirtschaften“ zu fördern und die Interessen der nationalen und internationalen Unternehmens- und Finanzeliten in den Vordergrund zu stellen.

Zwischen 1989 und 1991 beschloss das globale Machtgefüge mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die Dinge ein wenig aufzumischen. Und einfach so verkündete Präsident George H.W. Bush eine „Neue Weltordnung“, aus der die Vereinigten Staaten als ultimativer Herrscher einer unipolaren Welt hervorgingen. Der Westen wurde zum Sieger in seinem ideologischen Krieg gegen die Sowjetunion erklärt, und die westliche „kapitalistische Demokratie“ wurde zum Sieger gekrönt. Das „Marktsystem“ wurde zum Weltmarktführer, Baby! Bill Clinton, der Superstar unter den Präsidenten, führte die USA von 1993 bis 2001 sogar durch ihren größten Wirtschaftsboom aller Zeiten. Aufregung lag in der Luft. Leider mehr für sie als für Sie.

Die jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums waren in dieser Zeit in aller Munde. Nicht zu vergessen die prestigeträchtige „Davos Class“, die das WEF mitbegründet hat – die Met Gala für Langweiler! Auf dem Treffen von 1990 standen die osteuropäischen Länder im Mittelpunkt und die Frage, wie sie den Übergang zu den ach so wünschenswerten „marktorientierten Volkswirtschaften“ schaffen könnten. Natürlich trafen sich die hohen Tiere aus Ost- und Westeuropa zu ihren Geheimtreffen, allen voran der westdeutsche Bundeskanzler Helmut Kohl. Er machte ziemlich deutlich, dass er Deutschland wieder zusammenbringen und sicherstellen wollte, dass es weiterhin die Europäische Gemeinschaft und die NATO dominierte.

Der gute alte Helmut Kohl – immer vorausschauend! Er hatte eine ausgeklügelte Strategie für die Gestaltung der „Sicherheits- und Wirtschaftsstruktur“ Europas mit einem vereinten Deutschland als Kernstück. Sein „großer Plan“ sah vor, das vereinte Deutschland fest in die sich rasch erweiternde Europäische Gemeinschaft einzubetten. Hauptziel war es, bis 1992 einen „Binnenmarkt“ zu schaffen und eine Wirtschafts- und Währungsunion anzustreben, die sich schließlich nach Osten ausdehnen könnte. Kohl gab sich gelassen und präsentierte diesen Plan als einen friedlichen Weg für Deutschland, seine Muskeln spielen zu lassen, ohne die Osteuropäer und andere Länder zu verschrecken, die sich über Deutschlands neu entdeckte wirtschaftliche Stärke Sorgen machten. Ein kluger Schachzug, Kohl.

Auf dem WEF-Treffen 1992 gab es ein großes Spektakel! Die Vereinigten Staaten und das gerade wiedervereinigte Deutschland taten sich zusammen, um ernsthafte Maßnahmen zur Liberalisierung des Welthandels und zur Stärkung der Marktwirtschaften in Osteuropa zu ergreifen. Der deutsche Wirtschaftsminister forderte sogar, dass die elitäre Gruppe der Sieben zusammentritt und die Welthandelsverhandlungen im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT), dem sage und schreibe 105 Länder angehören, in Gang bringt. Nicht zu vergessen der überraschende Auftritt der chinesischen Delegation, die von keinem Geringeren als Ministerpräsident Li Peng angeführt wurde – dem ranghöchsten chinesischen Beamten, der seit der berüchtigten Niederschlagung der Ereignisse auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989 das Land verlassen hat.

Das Drama war einfach zu groß, als auch noch Nelson Mandela auftauchte. Der neue Präsident Südafrikas sorgte für Aufsehen, weil er sich in seiner Zeit als Mitglied des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) für die Verstaatlichung von Bergwerken, Banken und anderen monopolistischen Industrien eingesetzt hatte. Doch als Mandela kurz nach seinem Amtsantritt am WEF-Treffen teilnahm, vollzog er eine Kehrtwende und verkündete, dass er nun rundum auf der Seite des Kapitalismus und der Globalisierung stehe. Das nenne ich einen Sinneswandel!

Aber Nelson kam nicht allein. Nein, er brachte keinen geringeren als den Gouverneur der südafrikanischen Zentralbank, Tito Mboweni, mit. Als Mandela ankam, hatte er offenbar eine Rede vorbereitet, in der es um die Verstaatlichung von Gütern ging, was für alle ein kleiner Schock war. Im Laufe der Woche hatte Mandela jedoch einige aufschlussreiche Gespräche mit Führern der Kommunistischen Partei Chinas und Vietnams. Diesen Leuten ging es um die Privatisierung von Staatsbetrieben und die Einbeziehung privater Unternehmen – obwohl sie von der Kommunistischen Partei regiert wurden, aber Sie können HIER mehr darüber lesen, warum das mehr Sinn ergibt, als Sie denken. Sie sahen Mandela an und sagten: „Hey, du bist der Führer einer nationalen Befreiungsbewegung. Warum redest du immer noch von Verstaatlichung?“

Nach einigen überzeugenden Gesprächen änderte Mandela seine Meinung und beschloss, sich der Marktwirtschaft zu öffnen und Investitionen in Südafrika zu fördern. Das zahlte sich aus – Südafrika wurde zur am schnellsten wachsenden Wirtschaft des Kontinents! Natürlich gibt es immer einen Haken: Die Ungleichheit im Land ist heute größer als zu Zeiten der Apartheid. Aber man kann doch nicht alles haben, oder? Wie Mandela selbst später gegenüber seinem offiziellen Biografen erklärte, war ihm klar, dass die Wahl einfach war: „Entweder wir behalten die Verstaatlichung bei und bekommen keine Investitionen, oder wir ändern unsere Haltung und bekommen Investitionen.“

Auf dem WEF-Treffen 1993 ging es vorwiegend darum, die Vereinigten Staaten in ihrer Position als Weltmacht zu halten, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. Die Teilnehmer waren sich einig, dass die USA eine Vorreiterrolle bei der Förderung einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen mächtigen Nationen spielen müssen. Die große Sorge in Davos war, dass sich die Politik trotz der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft in die entgegengesetzte Richtung bewegte, indem die Länder sich immer mehr abschotteten und auf ihre eigenen Interessen konzentrierten.

1993 stellte Anthony Lake, der Nationale Sicherheitsberater unter Bill Clinton, die sogenannte „Clinton-Doktrin“ vor, die die Notwendigkeit für die USA betonte, die Gemeinschaft der Marktdemokratien weltweit zu erweitern. Lake argumentierte, dass die USA ihre Ziele der Förderung von Demokratie und Märkten mit ihren traditionellen geostrategischen Interessen verbinden sollten. Diese Ankündigung kam bei den Teilnehmern in Davos, die sich für die Förderung der Globalisierung und der freien Märkte einsetzten, sicherlich gut an.

Auf dem Weltwirtschaftsforum 1994 betonte der Generaldirektor des GATT, Peter D. Sutherland, die Notwendigkeit eines neuen hochrangigen Forums für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, das die großen Schwellenländer stärker einbeziehen sollte. Sutherland erklärte, das derzeitige System schließe die Mehrheit der Weltbevölkerung von der Teilnahme am globalen Wirtschaftsmanagement aus. Er schlug vor, eine Organisation zu gründen, die die 20 führenden Industrie- und Wirtschaftsmächte zusammenbringen sollte, und schließlich wurde 1999 die Gruppe der 20 gegründet. Sie wurde jedoch erst nach der Finanzkrise 2008 zu einem wichtigen Forum für die globale Governance.

Im Jahr 1995 stellte die Financial Times fest, dass der neue Begriff „Global Governance“ bei den politischen Entscheidungsträgern in aller Munde war, was auf das Bestreben hinwies, die internationale Zusammenarbeit und die Institutionen zu verbessern und zu modernisieren. Auf dem Weltwirtschaftsforum im Januar 1995 wurde ein offizieller UN-Bericht über Global Governance vorgestellt. Sogar Präsident Clinton meldete sich zu Wort, indem er über Satellit zu den Teilnehmern in Davos sprach und sein Engagement für die Förderung einer neuen „Wirtschaftsarchitektur“ betonte, insbesondere bei den Treffen der Gruppe der Sieben.

Der Davoser Mann

1997 führte der angesehene US-amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Huntington den Begriff „Davos Man“ ein und bezeichnete damit eine Clique hochrangiger Persönlichkeiten, die „nationale Loyalität verachten, nationale Grenzen als lästige Hindernisse betrachten, die gerne verschwinden, und nationale Regierungen als Überbleibsel der Vergangenheit betrachten, deren einziger Zweck es ist, die globalen Operationen der Elite zu erleichtern“. Huntingtons These, die in der Financial Times vorgestellt wurde, sah eine in Einflusssphären unterteilte Welt vor, in der „ein oder zwei Kernstaaten“ die Vorherrschaft haben würden. Trotz ihres Einflusses stellte Huntington fest, dass die „Davoser Kulturmenschen“ nur einen winzigen Bruchteil der Weltbevölkerung ausmachten und ihr Einfluss auf die Macht in ihren eigenen Gesellschaften alles andere als gesichert sei.

Die Financial Times schlug vor, dass die „Davos-Menschen“ vielleicht keine „universelle Zivilisation“ seien, aber sie könnten „die Vorhut einer solchen“ sein. Ah, die Menschen in Davos – so bescheiden und bodenständig.

Und der Economist verteidigte diese Eliten, indem er behauptete, sie würden nur die traditionelle Diplomatie ersetzen und die Menschen zusammenbringen. Das habe natürlich nichts damit zu tun, dass sie von Unternehmen bezahlt und in deren Interesse geführt würden.

Die TNI-Mitarbeiterin Susan George ging sogar noch weiter und bezeichnete die Davoser Klasse als eine echte soziale Klasse mit einer klaren Agenda. Aber sie seien auch einer Ideologie verhaftet, die nicht funktioniere, und hätten keine Fantasie, um eine Lösung zu finden. Also nur eine Gruppe mächtiger, ahnungsloser Menschen – was kann da schon schiefgehen?

Im Osten wächst eine (faszinierende) Bedrohung heran

Im Klartext: Das WEF spielte eine wichtige Rolle beim Aufstieg von sieben russischen Oligarchen, die schließlich die Macht in Russland übernahmen und die Geschicke des Landes lenkten. Während des WEF-Treffens 1996 wurde die russische Delegation von diesen Oligarchen dominiert, die während des Übergangs des Landes zur Marktwirtschaft ein gewaltiges Vermögen angehäuft hatten. Aus Sorge vor einem möglichen Comeback der Kommunistischen Partei bei den bevorstehenden Wahlen schlossen sie sich zusammen, um Boris Jelzins Wiederwahlkampagne zu finanzieren und bei privaten Treffen eine Strategie zur „Neugestaltung der Zukunft ihres Landes“ zu entwickeln. Diese Koalition der Reichen und Mächtigen, angeführt von Boris Beresowski, erwies sich als entscheidend für den Sieg Jelzins später im Jahr, da sie sich regelmäßig mit Jelzins oberstem Berater Anatoli Tschubais trafen, dem Vordenker des russischen Privatisierungsprogramms, das sie alle bereichert hatte.

Und während der Westen zunehmend vom Aufstieg der russischen Oligarchen fasziniert war, entwickelte sich China im Stillen zum nächsten großen Akteur auf der globalen Wirtschaftsbühne. Anfang der 2000er-Jahre waren das rasche Wirtschaftswachstum und die wachsende Mittelschicht Chinas zur neuen Obsession der Davos-Teilnehmer geworden, die darin eine noch nie dagewesene Chance für Unternehmen und Investitionen sahen. Der Aufstieg Chinas führte auch zu einer Verschiebung der globalen Machtdynamik, und viele sagten voraus, dass China schließlich die Vereinigten Staaten als dominierende Supermacht der Welt ablösen würde.

Beresowski machte seinen Oligarchen-Kollegen das Offensichtliche klar: Ohne Zusammenarbeit würde ihre geliebte Marktwirtschaft wie ein schales Croissant zerbröseln. Er forderte seine Kollegen auf, ihre geballte Macht einzusetzen, um die Umgestaltung der russischen Wirtschaft zu gewährleisten. Die Oligarchen folgten seinem Aufruf und bauten einen politischen Apparat auf, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen und die Marktwirtschaft zu festigen. Die Financial Times stellte fest, dass die Oligarchen die Hälfte der gesamten russischen Wirtschaft kontrollierten, was sie nicht nur wohlhabend, sondern auch erschreckend mächtig machte.

Der russische Politiker Anatoli Tschubais äußerte sich in einem eher zynischen Ton zu diesem Thema: „Ach, diese Oligarchen. Sie stehlen, stehlen und stehlen. Sie sind eine Bande von Kleptomanen, aber keine Sorge, lassen Sie sie alles stehlen. Wenn sie erst einmal genug gestohlen haben, werden sie zu respektablen Besitzern und klugen Verwaltern ihrer Beute.“

Die Ausbreitung der globalen Märkte in den 1990er-Jahren brachte auch eine Welle von Finanzkrisen mit sich, die Länder wie Mexiko, Afrika, Ostasien, Russland und Lateinamerika trafen. Im Jahr 1999 konzentrierte sich das WEF-Treffen auf die „Reform des internationalen Finanzsystems“, während sich die Krisen weiter ausbreiteten. Die Davoser Klasse und die Gruppe der Sieben rieten den Krisenländern zu „radikalen Strukturreformen“, d. h. zur Liberalisierung und Deregulierung der Märkte, um das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen und westliche Unternehmens- und Finanzinteressen anzuziehen.

China war seit Mitte der 80er-Jahre besonders daran interessiert, mit seinen hochrangigen Delegationen zu protzen. Auf dem Treffen 2009 wurden wir alle mit der Weisheit von Präsident Putin und dem chinesischen Premierminister Wen Jiabao beglückt, die mit dem Finger auf die Vereinigten Staaten und andere Finanz- und Globalisierungszentren als Ursache der Krise zeigten. Sie beklagten das „blinde Profitstreben“ und das „Versagen der Finanzaufsicht“ – wie charmant. Aber keine Angst, denn sowohl Wen als auch Putin versprachen, mit den großen Industriemächten zusammenzuarbeiten, um diese „gemeinsamen wirtschaftlichen Probleme“ anzugehen. Wie nobel von ihnen.

Im Jahr 2010 sorgte China in Davos für Aufsehen, nicht wahr? Premierminister Wen Jiabao, der die Veranstaltung im Jahr zuvor mit seiner Anwesenheit beehrt hatte, beschloss, dieses Mal auszusitzen. Stattdessen schickte er seinen handverlesenen Nachfolger Li Keqiang, um mit der Weltelite zu plaudern. In der Zwischenzeit entwickelte sich Chinas Wirtschaft besser als erwartet, was dazu führte, dass die großen globalen Konzerne begannen, ihnen auf die Pelle zu rücken.

Kristin Forbes, ein ehemaliges hohes Tier im Weißen Haus und frühere Teilnehmerin an der prestigeträchtigen Davos-Bonanza, hatte einige Gedanken zu Chinas Aufstieg. Sie bemerkte, dass China sowohl die größte Hoffnung als auch die größte Angst des Westens ist. Oh, was für ein Drama! Niemand hat den Aufstieg Chinas so schnell kommen sehen, und nun versuchen alle herauszufinden, wie man mit ihm umgehen soll. Aber keine Angst, denn China hat seine bisher größte Delegation zum Weltwirtschaftsforum geschickt, mit 54 hochkarätigen Führungskräften und Regierungsvertretern. Und was haben sie dort gemacht, werden Sie sich fragen? Oh, nur ein bisschen Shopping für die Kunden der Weltelite.

Welche Perlen der Weisheit hat der charmante zukünftige chinesische Premierminister Li Keqiang den Davosern mit auf den Weg gegeben? Nun, offenbar verlagert China seinen Schwerpunkt von den Exporten auf die „Ankurbelung der Binnennachfrage“. Wie drollig. Und was ist der Grund für diesen genialen Schachzug, werden Sie sich fragen? Oh, nur um „das Wachstum in China anzukurbeln“ und „größere Märkte für die Welt zu schaffen“. Ja, natürlich! Und wie soll dieser große Plan umgesetzt werden, werden Sie sich fragen? Nun, laut Li wird man einfach den Markt „eine primäre Rolle bei der Zuteilung von Ressourcen spielen lassen“. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wer das glauben soll.

Die New York Times beschloss 2011, das WEF zu kritisieren. Ich weiß, oder? Das Weltwirtschaftsforum wurde als „das Aufkommen einer internationalen Wirtschaftselite“ bezeichnet, während gleichzeitig die Ungleichheit zwischen Arm und Reich in die Höhe schoss. Und es waren nicht nur die mächtigen Länder, die dieses erfreuliche Phänomen erlebten. Auch die aufstrebenden Volkswirtschaften mischten kräftig mit! Ausgerechnet Chrystia Freeland hat sich nicht gescheut, den Aufstieg der regierungsnahen Plutokraten anzusprechen und darauf hinzuweisen, dass dies nicht nur in Ländern wie Russland, Indien und China geschieht. Oh nein, die großen westlichen Rettungsaktionen spiegelten das wider, was der ehemalige IWF-Chefökonom Simon Johnson einen „stillen Coup“ der Banker in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus nannte.

Wo die globalen Finanzeliten die öffentliche Empörung ignorieren und weiter feiern

Die wunderbare Welt der globalen Finanzwelt, in der Banken und Oligarchen die ganze Macht innehaben – und sie wird mit jeder Finanzkrise nur noch stärker! Die Krise von 2008 war ein Paukenschlag, und selbst das Weltwirtschaftsforum bekam die Auswirkungen bei seinem Treffen im Januar 2009 zu spüren. Wall-Street-Titanen traten gegenüber Spitzenpolitikern in den Hintergrund, und Klaus Schwab kam nicht umhin festzustellen, dass dies die größte Wirtschaftskrise seit den Anfängen von Davos ist“. Oh je. Goldman Sachs, das früher eine der angesagtesten Partys auf dem jährlichen Treffen in Davos veranstaltete, beschloss, seine Veranstaltung 2009 abzusagen. Aber keine Angst, Jamie Dimon, der CEO von JPMorgan Chase, war fest entschlossen, die Party am Laufen zu halten. Was für ein Mann.

Im Jahr 2010 versammelten sich Tausende Delegierte in Davos, um die „wichtigen“ Themen des Tages zu besprechen, obwohl das Ansehen der Banken und Banker auf einem historischen Tiefpunkt war. Dennoch erschienen die Spitzenmanager der weltweit größten Finanzinstitute in voller Stärke und schienen sich der öffentlichen Empörung nicht bewusst zu sein. In der Woche vor dem Treffen forderte Präsident Obama Gesetze zum Umgang mit Banken, die „zu groß sind, um zu scheitern“, und die europäischen Staats- und Regierungschefs sahen sich im eigenen Land mit der Wut über die massiven Rettungsaktionen für Finanzinstitute während der Finanzkrise konfrontiert. Großbritannien und Frankreich diskutierten sogar über die Besteuerung von Banker-Boni, während Mervyn King, der damalige Gouverneur der Bank of England, die Zerschlagung der großen Banken vorschlug. Dennoch wurde auf dem WEF-Treffen in mehreren Panels über das Finanzsystem und seine mögliche Regulierung diskutiert, wobei Banker wie Josef Ackermann von der Deutschen Bank eine Regulierung nur bedingt befürworteten (zumindest wenn es um „Kapitalanforderungen“ ging).

Was dem WEF-Treffen 2010 wirklich die Show stahl, waren die geheimen, privaten Treffen zwischen Regierungsvertretern und Bankmanagern. Die Zahl der Banker, die am Gipfel teilnahmen, stieg um 23 % auf rund 235 Banker an. Die anwesenden globalen Banker und Unternehmensführer waren besorgt über die möglichen finanziellen Auswirkungen populistischer Maßnahmen zur Regulierung von Banken und Finanzmärkten. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy forderte eine „Revolution“ bei der globalen Finanzregulierung und eine Reform des internationalen Währungssystems. In der Zwischenzeit trafen sich die Chefs der 30 größten Banken der Welt zu einem privaten Treffen, um Strategien zu entwickeln, wie sie ihren Einfluss bei Regulierungsbehörden und Regierungen wieder geltend machen können. Auf diese geheime Zusammenkunft folgte ein weiteres Treffen mit hochrangigen politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden.

Brian Moynihan, der Vorstandsvorsitzende der Bank of America, enthüllte, dass die versammelten Banker darüber nachdachten, wie sie ihr Engagement verstärken könnten. Er verriet auch, dass ein Großteil der privaten Diskussion der Frage gewidmet war, an wen und wann man sich wenden sollte. Der CEO der Schweizer Großbank UBS lobte das Treffen, bezeichnete es als „positiv“ und stellte fest, dass es einen Konsens gab. Die Banker räumten ein, dass einige neue Vorschriften unvermeidlich seien, aber sie hofften, die Koordinierung dieser Vorschriften durch die Gruppe der 20 zu fördern, die 2009 als wichtigstes Forum für internationale Zusammenarbeit und „Global Governance“ wiederbelebt wurde.

Josef Ackermann, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, schlug vor, dass es an der Zeit sei, dem „Banken-Bashing“ ein Ende zu setzen und betonte die „noble Rolle“, die die Banken bei der wirtschaftlichen Erholung spielten. Auch Christine Lagarde, ehemalige französische Finanzministerin und damalige geschäftsführende Direktorin des IWF und derzeitige Präsidentin der Europäischen Zentralbank, sprach sich für einen „Dialog“ zwischen Regierungen und Banken aus und erklärte, dies sei der einzige Weg, um die Krise zu überwinden. Später in der Woche trafen sich Banker privat mit Finanzministern, Zentralbankern und Aufsichtsbehörden aus großen Volkswirtschaften. Woher ich das weiß? Nun, da müssen Sie mir ausnahmsweise einmal vertrauen.

Damals hatten die Finanzminister, Regulierungsbehörden und Zentralbanker eine klare politische Botschaft für die Banker: Akzeptieren Sie strengere Vorschriften oder sehen Sie sich mit drakonischeren Beschränkungen seitens der Politiker konfrontiert, die auf eine wütende Öffentlichkeit reagieren. Guillermo Ortiz, der ehemalige Gouverneur der mexikanischen Zentralbank, bemerkte, dass „die Banken die tiefen Gefühle der Öffentlichkeit hinsichtlich der verheerenden Auswirkungen der Krise falsch eingeschätzt haben“. Der ehemalige französische Präsident Sarkozy fügte hinzu, dass Banker, die sich selbst exzessive Boni gönnen und gleichzeitig „Arbeitsplätze und Wohlstand zerstören“, ein Verhalten an den Tag legen, das „moralisch nicht vertretbar“ sei und von der öffentlichen Meinung in keinem Land der Welt mehr toleriert werden könne.

Zu Beginn des Treffens in Davos 2011 beschloss das Kommunikationsberatungsunternehmen Edelman, die Seifenblase der Banker platzen zu lassen, indem es einen Bericht über eine Umfrage veröffentlichte, die unter 5.000 wohlhabenden und gebildeten Personen in 23 Ländern durchgeführt wurde, die offenbar als „gut informiert“ galten. Die Umfrage ergab einen erschütternden Rückgang des Vertrauens in die großen Institutionen, und raten Sie mal, wer den größten Schaden davongetragen hat? Ja, Sie haben es erraten – die Banken. Vor der Finanzkrise 2007 sprachen den Banken satte 71 % der Befragten ihr Vertrauen aus. Im Jahr 2011 ist diese Zahl auf mickrige 25 % gesunken. Autsch.

Après-Ski mit Klaus

Trotz des schwindenden Vertrauens der Öffentlichkeit in Banken und Finanzinstitute diente Davos weiterhin als gemütlicher Zufluchtsort für die globale Elite, um ihre Interessen zu wahren und auszubauen. Und warum auch nicht, wenn der Stiftungsrat des Weltwirtschaftsforums, sein oberstes Führungsgremium, stark mit Vertretern der Finanzwelt und der globalen Finanzpolitik besetzt ist und war?

Nehmen Sie zum Beispiel Mukesh Ambani, der in den Beiräten der Citigroup, der Bank of America und der Nationalbank von Kuwait sitzt, oder Herman Gref, den Vorstandsvorsitzenden der Sberbank, einer großen russischen Bank. Nicht zu vergessen Ernesto Zedillo, ehemaliger Präsident Mexikos, der ebenfalls einmal Mitglied des Verwaltungsrats war. Er ist auch Direktor bei Rolls-Royce und JPMorgan Chase, in internationalen Beratungsgremien für BP und Credit Suisse, Berater der Bill & Melinda Gates Foundation, Mitglied der Gruppe der Dreißig und der Trilateralen Kommission, und er sitzt sogar im Vorstand eines der einflussreichsten wirtschaftlichen Think Tanks der Welt, des Peterson Institute for International Economics. Beeindruckend, nicht wahr?

Es überrascht niemanden, dass Mark Carney, ehemaliger Gouverneur der Bank of England, Mitglied des Stiftungsrates des Weltwirtschaftsforums war, denn nichts schreit so sehr nach „globaler Wirtschaftselite“ wie ein Gremium von Bankern und Konzernchefs. Carneys Lebenslauf liest sich wie ein wahres Who’s Who der Finanzgrößen – er war 13 Jahre lang bei Goldman Sachs tätig, bevor er zur Bank of Canada wechselte, wo er stellvertretender Gouverneur war. Anschließend war er im kanadischen Finanzministerium tätig, bevor er als Gouverneur zur Bank of Canada zurückkehrte. Und als ob das noch nicht genug wäre, war Carney auch Vorsitzender des Financial Stability Board, das bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, Schweiz, angesiedelt ist, denn ein Job auf einmal ist der globalen Elite offensichtlich nicht genug.

Mark Carneys beeindruckender Lebenslauf endet nicht mit seiner Rolle als Gouverneur der Bank of England. Er ist auch Vorstandsmitglied der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die als Zentralbank für die weltweit wichtigsten Zentralbanken fungiert. Damit nicht genug, ist er Mitglied der Group of Thirty, einer privaten Denkfabrik und Lobbygruppe, in der die einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler, Banker und Finanzminister vertreten sind. Und nicht zu vergessen seine Teilnahme an den ultra-exklusiven Treffen der Bilderberg-Gruppe, die so exklusiv sind, dass sie die Davoser wie Amateure aussehen lassen.

Das Weltwirtschaftsforum ist nicht gerade eine feministische Utopie. Aber hey, wenigstens haben sie eine Frau auf ihrer Liste der Platzhirsche: Christine Lagarde, die zufällig auch Präsidentin der EZB ist. Lagarde hat einen beachtlichen Lebenslauf: Sie war während der Finanzkrise französische Finanzministerin, geschäftsführende Direktorin des IWF und trifft sich gelegentlich auch mit den Bilderbergern.

Das Weltwirtschaftsforum verfügt über eine weitere Gruppe selbstgefälliger Bonzen, die uns alle als unzulänglich erscheinen lässt: den International Business Council. Diesem exklusiven Club gehören 100 CEOs an, die angeblich „hoch angesehen und einflussreich“ sind, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, wer das Ansehen und den Einfluss ausübt. Der Rat dient dem WEF als beratendes Gremium, das die „intellektuelle Führung“ übernimmt – was auch immer das heißen mag (wahrscheinlich ist es nur ein schicker Begriff, damit Sie sich dumm fühlen) – und die Tagesordnung für das jährliche Treffen mitgestaltet.

Die Mitgliedschaft beim WEF ist in drei Stufen unterteilt, denn was ist exklusiver als die Einteilung von Menschen in Gruppen? Die bescheidenen Regionalen Partner und Industriepartnergruppen sind nichts im Vergleich zu den allmächtigen Strategischen Partnern, die fast 700.000 Dollar für das Privileg ausgeben, die Tagesordnung zu bestimmen und private Treffen mit den Delegierten abzuhalten. Und wer sind diese elitären Unternehmen, fragen Sie sich? Nur die mächtigsten und einflussreichsten Unternehmen der Welt, darunter Big Oil (BP, Chevron, Total), Big Banks (Barclays, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, UBS), Big Pharma (Pfizer, Moderna), Big Tech (Facebook, Google) und Big Sugar (Coca-Cola, PepsiCo) und viele andere. Ist es nicht wunderbar, wie man sich mit Geld Zugang zu Macht und Einfluss erkaufen kann?

In Anbetracht der Tatsache, dass das Forum von diesen Institutionen finanziert und von ihnen geleitet wird, ist es kaum schockierend, dass Davos den Interessen der Finanz- und Unternehmensmacht Vorrang vor allem anderen einräumt. Und diese Voreingenommenheit wird noch deutlicher in ihrer Haltung zu Handelsfragen.

Davos: Konzernmacht trifft auf Handelsabkommen und die Demokratie geht unter

Handel, Handel, Handel – in Davos dreht sich alles um die mächtigen Unternehmens- und Finanzinteressen. Das Weltwirtschaftsforum hat ihn zu einem ständigen und wichtigen Thema gemacht, und wie das Wall Street Journal so treffend feststellte, „ist es fast schon Tradition, dass sich die Handelsminister in Davos zu einem informellen Treffen zusammenfinden.“ So viel zur Förderung der Interessen des kleinen Mannes.

Falls es Ihnen entgangen sein sollte: Die Treffen in Davos sind im Wesentlichen ein Machtfest der Unternehmen und der Finanzwelt, und so ist der Handel natürlich ein wichtiges Gesprächsthema. Auf dem Treffen 2013 betonte der US-Handelsbeauftragte Ron Kirk, dass die Obama-Regierung bestrebt sei, den Handel mit der Europäischen Union zu „glätten“ und hob die Bedeutung der „transatlantischen Beziehungen“ hervor. Überraschung, Überraschung, in dieser Woche wurden Fortschritte in Richtung eines Handelsabkommens erzielt. Ein Jahr zuvor, beim Treffen 2012, trafen sich Spitzenvertreter der USA und der EU heimlich mit dem Transatlantischen Wirtschaftsdialog (TABD), einer großen Unternehmensgruppe, die auf ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU drängt. Der TABD brachte 21 Führungskräfte aus der Wirtschaft mit, und an dem Treffen nahmen hochrangige Technokraten teil, darunter der Generaldirektor der WTO, Pascal Lamy, und Obamas stellvertretender nationaler Sicherheitsberater für internationale Wirtschaftsangelegenheiten, Michael Froman (der früher US-Handelsbeauftragter war). Das Ergebnis war ein Bericht über eine „Vision für die Zukunft der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und den USA“, in dem „dringende Maßnahmen für eine visionäre und ehrgeizige Agenda“ gefordert wurden. Denn wer benötigt schon Demokratie, wenn multinationale Konzerne die Handelspolitik bestimmen können?

In einem Schritt, der niemanden überraschte, kündigten die Eliten der USA und der EU nach einem gemütlichen Treffen in Davos ihren Plan an, die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft („TTIP“) zu starten. Dieses „umfassende Handels- und Investitionsabkommen“ würde mit Sicherheit den mächtigen Unternehmensinteressen zugutekommen, die das Weltwirtschaftsforum mitfinanzieren. Der US-Handelsbeauftragte Ron Kirk konnte seine Begeisterung über das Potenzial zur Ausbeutung aller Sektoren, einschließlich der Landwirtschaft, nicht unterdrücken und erklärte, dass „für uns alles auf dem Tisch liegt“. Endlich können die Superreichen beruhigt sein, da sie wissen, dass ihre finanziellen Interessen vor allem anderen geschützt werden.

„Davoser Klasse fasziniert von sozialen Unruhen: Proteste sind genauso unterhaltsam wie die neuesten Markttrends“ – sagen die Faktenchecker

Das Weltwirtschaftsforum scheint eine krankhafte Faszination für soziale Unruhen, Proteste und Widerstandsbewegungen zu hegen, die die Interessen der Unternehmens- und Finanzeliten infrage stellen. Dieses Interesse erreichte seinen Höhepunkt nach den Protesten gegen die Welthandelsorganisation 1999 in Seattle, die Davos als „Anti-Globalisierungsbewegung“ bezeichnete. Offenbar ist es genauso unterhaltsam, Menschen dabei zu beobachten, wie sie für ihre Rechte und gegen die Macht der Konzerne aufstehen, wie eine Podiumsdiskussion über die neuesten Markttrends.

Oh, wie die Mächtigen gefallen sind! Die Davoser Klasse war besorgt über die Gegenreaktion auf die Globalisierung und die Proteste, die ihre schicken kleinen Treffen störten. Die New York Times berichtete, dass sie verzweifelt versuchten, das Vertrauen in ihre kostbaren Handelsabkommen wiederherzustellen, während sie vorgaben, sich um Ungleichheit, Umweltzerstörung und finanzielle Instabilität zu kümmern. Ich bin sicher, dass sie ein paar Krokodilstränen vergossen haben, bevor sie sich zu Champagner und Kaviar aufmachten.

Der WTO-Chef erklärte, dass „der Globalismus der neue ‚Ismus‘ ist, den alle so gerne hassen… Es gibt nichts, was unsere Kritiker nicht der Globalisierung anlasten würden, und ja, sie schadet uns.“

Die elitäre Gästeliste des jährlichen WEF-Treffens im Jahr 2000 war wirklich beeindruckend: Präsident Clinton, der britische Premierminister Tony Blair und der mexikanische Präsident Ernesto Zedillo gehörten zu den Teilnehmern. Nicht zu vergessen sind aber auch die anderen Staats- und Regierungschefs aus Südafrika, Indonesien, Malaysia und Finnland, die die Veranstaltung mit ihrer Anwesenheit beehrten. Natürlich waren auch der WTO-Chef und mehrere Handelsminister zur Teilnahme vorgesehen, obwohl die Gefahr bestand, dass das Forum von Demonstranten gestört werden könnte. Um diese wertvollen Eliten vor dem Pöbel zu schützen, wurde die Schweizer Armee zum Schutz der 2.000 Mitglieder der Davoser Klasse eingesetzt. Denn wer kümmert sich schon um die Rechte des Volkes, wenn die Eliten in der Stadt sind?

Als sich die Elite von Davos im Januar 2001 erneut versammelte, war sie entschlossen, dafür zu sorgen, dass ihre exklusive Veranstaltung nicht durch lästige „Hooligans“ oder abweichende Stimmen gestört wurde. Währenddessen fand in Porto Alegre, Brasilien, ein Gegenforum statt, das Aktivistengruppen und Menschen aus der Dritten Welt eine Plattform bot, um ihre Anliegen vorzubringen. Aber die Davoser Klasse blieb unaufmerksam, bequem in ihrer Festung aus Beton und Stacheldraht, während die Polizei draußen mit Gewalt alle abweichenden Stimmen unterdrückte.

Im Jahr 2009 erregte das WEF-Treffen die Aufmerksamkeit von Demonstranten, die von der Bereitschaftspolizei mit Tränengas und Wasserwerfern bekämpft wurden. Die damalige französische Finanzministerin Christine Lagarde warnte die Teilnehmer in Davos vor den beiden größten Gefahren, die ihnen drohten: soziale Unruhen und Protektionismus. Sie betonte die Notwendigkeit, das Vertrauen in das System wiederherzustellen, doch die Demonstranten hielten draußen Schilder mit der Aufschrift „Ihr seid die Krise“ hoch. Anscheinend waren die WEF-Teilnehmer nicht gerade die beliebtesten Kinder im Viertel, aber der Zirkus ging unbehelligt weiter.

Das WEF-Treffen im Januar 2012 war wie eine Versammlung der Weltelite vor dem Hintergrund von Unruhen und Ungleichgewichten. Der Arabische Frühling hatte den Nahen Osten in seinen Grundfesten erschüttert, Anti-Austeritäts-Proteste erschütterten Europa und die Occupy-Wall-Street-Bewegung gewann an Schwung. Aber das WEF, das immer am Ball bleibt, hat die beiden größten Risiken, denen sich die Welt gegenübersieht, als „schwerwiegende Einkommensunterschiede und chronische Haushaltsungleichgewichte“ identifiziert. Wow, was für eine Offenbarung! Die Occupy-Bewegung schlug sogar ihr Lager in Davos auf, um den Punkt deutlich zu machen, und zum ersten Mal stand die Ungleichheit an der Spitze der Risikoliste. Es scheint, als würde die Davoser Klasse endlich den Rest der Welt einholen. Beth Brooke von Ernst & Young warnte, dass Länder mit verschwindenden Mittelschichten gefährdet seien, wie die Geschichte gezeigt habe. Nun, viel Glück dabei, Davos.

Als sich wütende Bürger in den Straßen und auf öffentlichen Plätzen von Kairo bis Athen und New York versammelten, stellte die Financial Times fest, dass die Unzufriedenheit „allgegenwärtig“ sei und dass „die einzige gemeinsame Botschaft darin besteht, dass die Staats- und Regierungschefs weltweit den Erwartungen ihrer Bürger nicht gerecht werden und dass Facebook und Twitter es der Masse ermöglichen, sich sofort zu vereinen und sie darüber zu informieren“. Für die 40 in Davos versammelten Staats- und Regierungschefs „war dies kein beruhigendes Bild“.

Europa war nicht immun gegen die Unruhen und Umwälzungen, die in anderen Teilen der Welt zu beobachten waren. Im Jahr 2011 wurden in Italien und Griechenland demokratisch gewählte Staatsoberhäupter abgesetzt und durch Technokraten ersetzt, was zu Vorwürfen eines „technokratischen Putsches“ auf Geheiß Deutschlands führte. Mario Draghi, der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank („EZB“), galt damals als eine der mächtigsten Führungskräfte in Europa. Doch auch die EZB war nicht immun gegen die Occupy-Bewegung, die ihr Lager vor ihrem Hauptsitz in Frankfurt aufgeschlagen hatte. Während des WEF-Treffens 2012 in Davos kam es außerhalb der Veranstaltung zu Zusammenstößen zwischen Occupy-Demonstranten und der Polizei. Stephen Roach, Fakultätsmitglied der Yale University und Vorsitzender von Morgan Stanley Asia, berichtete von seinen Erfahrungen als Diskussionsteilnehmer beim „Open Forum“, an dem Bürger aus der Gemeinde, Studenten und Occupy-Demonstranten teilnahmen.

Roachs Diskussionsthema beim Open Forum in Davos 2012 war die „Umgestaltung des Kapitalismus“. Er hoffte, die Öffentlichkeit in eine Diskussion über dieses wichtige Thema zu verwickeln. Die Dinge wurden jedoch schnell chaotisch, als Occupy-Demonstranten das Forum mit Sprechchören störten und mehr Unterstützung forderten. Roach beschrieb die Szene als „beunruhigend“, und er war mehr damit beschäftigt, einen Fluchtweg zu finden, als sich zu äußern. Offensichtlich waren die brodelnden Massen nicht an seinem Vorschlag interessiert, den Kapitalismus zu reparieren, weil niemand verstand, dass der Kapitalismus im Grunde von einer chaotischen Form des technokratischen Kommunismus gekapert wurde, mit dem einzigen Ziel, Reichtum, Macht und Einfluss bei einigen wenigen ausgewählten Plutokraten zu konsolidieren.

Während der Diskussionen war Roach beeindruckt von der Perspektive der ersten Diskussionsteilnehmerin, einer 24-jährigen Occupy-Protestlerin namens Maria. Sie brachte ihre Wut über „das System“ zum Ausdruck und betonte die Notwendigkeit, ein neues System aufzubauen, das auf Gleichheit, Würde und Respekt beruht. Die anderen Diskussionsteilnehmer des WEF, darunter Ed Miliband aus Großbritannien, ein UN-Kommissar, ein tschechischer Akademiker und ein Minister aus der jordanischen Diktatur, schienen eine andere Sprache zu sprechen als Maria. Aber vielleicht war Maria der Funke, der Klaus Schwabs Ambitionen befeuerte, die totalitäre Great-Reset-Agenda mit „Gleichheit, Würde und Respekt“ zu beschönigen.

In einem herablassenden Ton gab Roach zu, dass seine Erfahrungen mit den Occupy-Demonstranten für jemanden, der jahrzehntelang als Banker an der Wall Street gearbeitet hat, beunruhigend waren. Er beklagte sich darüber, dass trotz seiner Versuche, als Wirtschaftsexperte zu sprechen, die Hauptbeschwerde der Menge, die sich auf Occupy Wall Street bezog, es ihm schwer machte, über ihr Gezeter hinweg gehört zu werden. Laut Roach hatte Maria von Occupy das letzte Wort und erklärte, dass es das Ziel von Occupy sei, selbst zu denken und den Prozess der Lösungsfindung zu verändern, anstatt sich auf spezifische Lösungen zu konzentrieren. Roach beschrieb, wie er durch eine Geheimtür in der Küche fluchtartig das Gebäude verließ, während die Menge ihre Zustimmung brüllte. Er kam zu dem Schluss, dass seine Erfahrung in Davos ihn für immer verändert habe und dass der Kampf um große Ideen nicht durch Rückzug gewonnen werden könne.

Im Oktober 2013 berichtete The Economist, dass soziale Unruhen weltweit zunehmen, von Anti-Austeritäts-Bewegungen bis zu Rebellionen der Mittelschicht, sowohl in reichen als auch in armen Ländern. Das Weltwirtschaftsforum veröffentlichte im November 2013 einen Bericht, in dem es eine „verlorene Generation“ vorhersagte, die der populistischen Politik erliegen und die sozialen Unruhen eskalieren würde. In der Zwischenzeit warnten Finanzinstitute wie JPMorgan Chase, UBS, HSBC und AXA in ihren Berichten im Laufe des Jahres 2013 vor den Gefahren sozialer Umwälzungen und Rebellionen. In seinem Bericht vom Mai 2013 beklagte sich JPMorgan Chase über Gesetze, die seine Agenda behinderten, wie den „verfassungsmäßigen Schutz von Arbeitnehmerrechten“ und das „Recht auf Protest, wenn unerwünschte Änderungen am politischen Status quo vorgenommen werden“, und warnte vor großen Herausforderungen bei der wirtschaftlichen „Anpassung“ Europas, die seiner Meinung nach im Durchschnitt nur „halbwegs abgeschlossen“ sei.

Das Treffen des Weltwirtschaftsforums 2014 wurde durch die Anwesenheit von über 40 Staatschefs eingeläutet! Die Gästeliste ist also vollgepackt mit Macht. Von Viktor Janukowitsch aus der Ukraine über Enrique Pena Nieto aus Mexiko bis zu Shinzō Abe, David Cameron, Dilma Rousseff, Hassan Rouhani, Benjamin Netanjahu und Goodluck Jonathan war alles vertreten. Ganz zu schweigen von den Platzhirschen der internationalen Finanzwelt wie Jacob Lew, Mario Draghi, Mark Carney, Christine Lagarde und Jim Yong Kim. Es sieht so aus, als wüssten die 1 % wirklich, wie man eine Party schmeißt.

Zu Beginn des Treffens veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum einen Bericht, in dem es hieß, dass das „größte Einzelrisiko für die Welt im Jahr 2014“ die wachsende „Kluft zwischen Arm und Reich“ sei. Oh je, wie unerwartet! Einkommensunterschiede und soziale Unruhen wurden als die kritischsten Probleme genannt, die in den nächsten zehn Jahren erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben werden. Der Bericht stellte fest, dass die Jugend in der ganzen Welt zu einer „verlorenen Generation“ gehört, der es an Arbeitsplätzen und Möglichkeiten mangelt, und warnte, dass diese Unzufriedenheit „in sozialen Unruhen überkochen“ könnte, wobei er jüngste Beispiele in Brasilien und Thailand anführte.

Die Davoser Klasse, die sich aus den globalen Eliten zusammensetzt, hat als Reaktion auf die weltweiten sozialen und politischen Umwälzungen und während der Covid-19-Pandemie nur an Einfluss und Kontrolle gewonnen. Das Treffen der Reichen und Mächtigen in Davos im Jahr 2024 wird wahrscheinlich als Erinnerung an die Folgen des zentralisierten Systems dienen, da die Bürger auf der ganzen Welt weiterhin fordern, dass ihre Stimmen gehört und ihre Führer zur Verantwortung gezogen werden.