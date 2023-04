„Genetisches Chaos“ führt zu sich schnell entwickelnden Krebsarten

Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass „genetisches Chaos“ zu sich schnell entwickelnden aggressiven Krebsarten führt, die schwer zu behandeln sind.

Der Teil der Zelle, der „die Anweisungen in unserer DNA liest“, wird als Zytoplasma bezeichnet. Das Zytoplasma enthält über 40 Millionen Proteine, darunter auch RNA-Moleküle. mRNA-„Impfstoffe“ sind so konzipiert, dass sie in das Zytoplasma eindringen und dessen RNA-Mechanismen für andere Aufgaben umfunktionieren. Dies kommt dem „genetischen Chaos“ so nahe, wie wir es uns vorstellen können.

Moderna hat kürzlich angekündigt, dass es die Verwendung seiner mRNA-Injektionen als Impfstoff gegen alle möglichen Krankheiten, einschließlich Krebs, ausweiten wird, von denen jetzt bekannt ist, dass sie durch mRNA-„Impfstoffe“ verursacht oder verschlimmert werden. Schlimmer noch, als ob sie der Öffentlichkeit einen kranken Streich spielen würden, erwarten sie, dass Sie glauben, ihr mRNA-Krebsimpfstoff – der ein genetisches Chaos verursachen wird – würde Krebs verhindern. Warum läuten da keine Alarmglocken in den Hallen der Macht?

Von Dr. Guy Hatchard

Von Zeit zu Zeit stößt man auf eine wissenschaftliche Studie, die alle Regeln ändert und die Gewissheiten, von denen die Menschen glauben, dass sie für das Leben und das Wissen gelten, in Frage stellt – man spricht dann von einem Paradigmenwechsel. Man denke nur an die Originalarbeit von Albert Einstein über die spezielle Relativitätstheorie. Letzte Woche wurde in der renommierten Fachzeitschrift Nature eine bedeutsame Arbeit mit dem Titel „The evolution of non-small cell lung cancer metastases in TRACERx“ veröffentlicht, die möglicherweise viele der Argumente untergräbt, mit denen die Entwicklung neuer biotechnologischer Arzneimittel, einschließlich mRNA-Impfstoffe gegen Krebs, gefördert wird.

Es handelt sich um eine sehr technische Arbeit, aber einer der Autoren hat in einem BBC-Interview mit dem Titel „Study reveals cancer’s ‚infinite‘ ability to evolve“ eine für Laien verständliche Zusammenfassung gegeben. TRACERx ist eine bahnbrechende, neun Jahre dauernde Studie über metastasierenden Lungenkrebs, die die bisher gründlichste Analyse darüber liefert, wie sich Krebs entwickelt und was die Ursachen für seine Ausbreitung sind:

Ein Tumor beginnt als einzelne, geschädigte Zelle, wird aber zu einer Mischung aus Millionen von Zellen, die alle auf leicht unterschiedliche Weise mutiert sind. Sie können aggressiver werden: Sie sind besser in der Lage, dem Immunsystem zu entkommen und sich im Körper auszubreiten. Studie enthüllt die „unendliche“ Fähigkeit von Krebs, sich weiterzuentwickeln, BBC, 12. April 2023

Mitautor Prof. Charles Swanton vom Francis Crick Institute und dem University College London erklärte, dass die Ergebnisse von TRACERx für alle Krebsarten gelten würden:

Es hat mich überrascht, wie anpassungsfähig Tumore sein können. Ich will nicht zu deprimierend klingen, aber ich denke, dass es angesichts der fast unendlichen Möglichkeiten, in denen sich ein Tumor entwickeln kann, und der sehr großen Anzahl von Zellen in einem Tumor im Spätstadium, die mehrere hundert Milliarden Zellen betragen kann, eine gewaltige Aufgabe ist, alle Patienten im Spätstadium der Krankheit zu heilen. Studie enthüllt die „unendliche“ Fähigkeit von Krebs, sich weiterzuentwickeln, BBC, 12. April 2023

Der Teil der Zelle, der „die Anweisungen in unserer DNA liest“, wird als Zytoplasma bezeichnet (siehe HIER unseren früheren Artikel). Das Zytoplasma enthält über 40 Millionen Proteine, darunter auch RNA-Moleküle. mRNA-Impfstoffe sollen in das Zytoplasma eindringen und dessen RNA-Mechanismen für andere Aufgaben umfunktionieren. Dies kommt dem „genetischen Chaos“ so nahe, wie man es sich nur vorstellen kann – genau das Problem, das laut TRACERx zu sich schnell entwickelnden aggressiven Krebsarten führt, die schwer zu behandeln sind.

In dem BBC-Artikel heißt es, dass angesichts dieser neuen Ergebnisse Vorbeugung die bestmögliche Strategie zur Bekämpfung der steigenden Krebsinzidenz ist. Prof. Swanton legt zwar ein Lippenbekenntnis zur Früherkennung und Behandlung von Krebserkrankungen ab, sagt aber auch, dass die Prävention die beste Strategie sei:

Wenn wir die größte Wirkung erzielen wollen, müssen wir uns auf die Vorbeugung konzentrieren… Fettleibigkeit, Rauchen, Alkohol und schlechte Ernährung erhöhen das Risiko für einige Krebsarten. Die Bekämpfung von Entzündungen im Körper wird ebenfalls als Möglichkeit der Krebsprävention angesehen. Entzündungen sind die wahrscheinliche Erklärung dafür, dass Luftverschmutzung Lungenkrebs verursacht und entzündliche Darmerkrankungen das Risiko von Darmkrebs erhöhen.

Zu den Faktoren, die nachweislich das Krebsrisiko senken, gehören saubere Luft, Meditation, vegetarische Ernährung, geringere Exposition gegenüber Pestiziden und Herbizidrückständen, geringere Verwendung von ausgasenden Baumaterialien, geringerer Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln, weniger Stress, mehr Bewegung, regelmäßiger Verzehr von frischem Obst und Gemüse und viele andere. Eine Fünf-Jahres-Studie über die Inanspruchnahme der Krankenversicherung durch 2.000 Praktizierende der Transzendentalen Meditation ergab beispielsweise 55,4 % weniger Krankenhauseinweisungen wegen gutartiger und bösartiger Tumore im Vergleich zu 600.000 Mitgliedern desselben Versicherungsträgers.

Dies ist eine ganz andere Geschichte als die, die The Guardian seinen Lesern letzte Woche bot, die suggerierte, dass Krebsimpfstoffe kurz bevor stünden. In dem Artikel des Guardian wurden Wissenschaftler interviewt, die ein kommerzielles Interesse an der Biotechnologie haben (mit anderen Worten, sie buhlten um weitere Fördergelder, Investitionen und schließlich profitable Verträge). Anna Osborne, eine leitende Analystin für das Gesundheitswesen bei der pharmazeutischen Nachrichtenagentur Citeline, gab zu:

Es ist viel schwieriger, einen mRNA-basierten Impfstoff gegen Krebs zu entwickeln als gegen eine Infektionskrankheit. Wenn man an den Covid-Impfstoff denkt, kann jeder einfach denselben Impfstoff erhalten. Bei Krebs ist jeder Impfstoff anders, weil er auf jede einzelne Person zugeschnitten sein muss, aber wir müssen die Erwartungen dämpfen, denn es ist immer noch sehr schwierig, diese personalisierten Impfstoffe herzustellen.

Nach der bahnbrechenden Veröffentlichung von TRACERx in der vergangenen Woche wird deutlich, wie schwierig, wenn nicht gar unmöglich dies sein könnte. Es würde sicherlich lange dauern, einen personalisierten Impfstoff zu entwickeln, und selbst wenn es gelänge (was bisher nicht der Fall ist), zeigt die neue Studie, dass die Krebszellen bis zur Fertigstellung des Impfstoffs bereits zu zahlreichen neuen Formen mutiert sein werden, die der Impfstoff wahrscheinlich nicht mehr erkennen kann. Es wird nicht funktionieren.

Was bedeutet das für das Risiko, an Krebs zu erkranken?

Unser derzeitiges Verständnis der Tumorentstehung deutet auf mutative genetische Ereignisse hin. Davon gibt es in unseren Zellen buchstäblich jeden Tag Billionen, aber das Immunsystem und die in unsere Zellen eingebauten biologischen Schutzmechanismen greifen diese auf und korrigieren sie. Unsere Physiologie hat einen genetischen Bauplan, der darauf ausgelegt ist, sich selbst zu schützen und zu reparieren.

In seltenen Fällen kann eine Mutation in einer einzelnen Zelle unsere Immunreaktion überleben. Sie könnte ein Merkmal aufweisen, das ihr eine gewisse Stabilität verleiht. Die abtrünnige Zelle fängt dann an, das zu tun, was Zellen gut können. Sie wächst, indem sie sich vermehrt. Sie beginnt, eine Struktur zu bilden, die zu einem Tumor wird. Aufgrund der Mobilität der Zellen kann sie auch in andere Teile des Körpers wandern und neue Tumore bilden, die als Metastasen bekannt sind.

Wir wissen, dass unser Risiko, an Krebs zu erkranken, mit zunehmendem Alter steigt, aber wir wissen auch, dass das Risiko relativ gering ist. Es ist, als hätten wir alle an einer Lotterie teilgenommen, bei der die Chance auf einen Gewinn gering ist. Wir haben gelernt, das Krebsrisiko als eines der Risiken des Lebens zu akzeptieren. Wenn bei jemandem Krebs diagnostiziert wird, glauben viele, dass er Pech hat, und sind erleichtert, dass er diesmal verschont geblieben ist.

Wir sind auch beruhigt, dass es viele Krebsarten gibt, die heute erfolgreich behandelt werden können, wenn sie früh genug erkannt werden. Die meisten akzeptieren daher Brust-, Darm-, Lungen-, Leberfleck-, Gebärmutterhals- und Prostatavorsorgeuntersuchungen als normale Diagnoseverfahren.

Die neue Studie unterstreicht die Notwendigkeit, Krebs frühzeitig zu erkennen, um die Überlebenschancen zu erhöhen, gibt aber auch Anlass zur Sorge. Sie ergab, dass sich Krebszellen genau wie gesunde Zellen diversifizieren, aber im Gegensatz zu gesunden Zellen tun sie dies auf chaotische Weise. Sie verfügen nicht über die integrierte, koordinierte genetische Intelligenz normaler Zellen, die sich in das Gesamtkonzept des menschlichen Körpers einfügt.

Früher nahm man an, dass sich ein einzelnes mutatives genetisches Ereignis in identische Kopien vervielfältigt, jetzt zeigt sich, dass ein einzelnes mutatives Ereignis mehrere verschiedene Versionen seiner selbst hervorbringen kann, möglicherweise sogar Millionen in einem einzigen Tumor. Wie die Kommentare des Autors zeigen, wird dies die Suche nach einer Heilung für Krebserkrankungen in späteren Stadien in der Tat sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich machen.

Das Risiko, an Krebs zu erkranken, ist heute höher. Warum?

Die Forschungsergebnisse sind weitaus besorgniserregender. mRNA-Impfstoffe ermöglichen es, Millionen von Zellen mit einer Reihe von genetischen Anweisungen zu infizieren. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Anweisungen in die DNA einiger Zellen rücktranskribiert werden und eine Reihe von Mutationsereignissen auslösen, möglicherweise in mehreren Zellen. Wir wissen, dass dies in vitro geschieht, es könnte auch in vivo geschehen. Wenn eine große Anzahl dieser mutierten Zellen entsteht, können sie sich zusammenschließen und miteinander koordinieren. Eine Ansammlung mutierter Zellen ist die Definition eines Tumors – könnten mRNA-Impfstoffe einen plötzlich auftretenden schnellen Krebs verursachen?

Die Anweisungen in mRNA-Impfstoffen müssen nicht einmal in das Genom integriert werden, sie unterdrücken die Reparaturmechanismen des Immunsystems, was allein schon ausreicht, um neue Krebsarten zu erzeugen.

Im Oktober letzten Jahres schrieben wir über den Anstieg der Krebstodesfälle in den USA. Die Rate von 2022 war ungewöhnlich hoch und steigend, neun Standardabweichungen über dem historischen Mittelwert. Mit anderen Worten: Es deutet auf einen Paradigmenwechsel hin – es sind neue Krebsursachen im Spiel. Auch in anderen Ländern wie Australien wird ein Anstieg der Krebstodesfälle gemeldet.

Neben den Covid-Impfstoffen gibt es noch andere mögliche Ursachen, darunter die geringere Verfügbarkeit von Krebsvorsorgeuntersuchungen, die erhöhte Belastung durch die Pandemie und die Krebsauswirkungen der Covid-19-Infektion selbst.

Die Tatsache, dass die übermäßigen Todesfälle in mehreren Ländern überproportional die Geimpften betreffen, verstärkt den Verdacht, dass mRNA-Impfstoffe Krebs verursachen. Noch bedeutsamer ist, dass die überzähligen Todesfälle eine zunehmende Zahl von 15- bis 44-Jährigen betreffen – eine Bevölkerungsgruppe, die normalerweise nicht mit hohen Krebsraten in Verbindung gebracht wird – ein weiteres Indiz dafür, dass möglicherweise neue krebsverursachende Mechanismen am Werk sind. Dies muss untersucht und erforscht werden.

Warum schweigen die Biotechnologieforscher zu den Risiken?

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, läuten in den Korridoren der Macht keine Alarmglocken, und die Zahlen der pandemischen Krebsinzidenz bleiben weitgehend unveröffentlicht und unerforscht. Mit anderen Worten: Unser historisches Verständnis von geringen Krebsrisiken ist in der öffentlichen Psyche, in der Forschungsgemeinschaft und in der politischen Landschaft fest verankert – wenn jemand plötzlich an Krebs erkrankt, wird das als unglücklich angesehen, es ist traurig, aber irgendwie unvermeidlich. Es kann nicht viel mehr getan werden als Bedauern und Beileid zu bekunden.

Auf die Warnungen vor den negativen Auswirkungen der Kuhimpfung gibt es oft eine Standardreaktion. Demnach haben medizinische Behörden und Ärzte immer unsere Interessen im Sinn und können sich nicht irren, wenn es um die Sicherheit von mRNA-Kovid-Impfstoffen geht. Die Annahmen, die dahinter stehen, sind offenkundig naiv. Wie die obigen Abschnitte zeigen, sind die medizinischen Behörden und Forscher keine monolithische Gruppe mit einer einzigen Meinung, und sie sind auch nicht alle gleich gut über die Biotechnologie informiert, ganz im Gegenteil. Ihre Ziele und Interessen gehen ebenfalls auseinander und reichen von der ehrlichen Suche nach Behandlungsmöglichkeiten auf der einen Seite bis hin zum Wettlauf um Profit und Prestige auf der anderen.

Das Zeitalter der Biotechnologie hat eine weitere Motivation mit sich gebracht: den Drang, Gott zu spielen. Dies wird nirgendwo besser veranschaulicht als in einer Ermahnung, die Wilhelm Brasse, ein polnischer Häftling, der in Auschwitz als Lagerfotograf arbeitete, von Dr. Josef Mengele erhielt, der abscheuliche medizinische Experimente an jungen Zwillingen durchführte. Nach Brasses Erinnerung sagte Mengele:

In unserem genetischen Projekt … arbeiten wir für die Zukunft. Der biologische Determinismus ist die Wahrheit, die das Universum leitet. Wir werden unsere Rasse vervollkommnen und eine Menschheit aufbauen, die frei von Schwäche und Krankheit ist. Unsere Kinder werden uns dafür danken und uns als Götter verehren. Das sind wir in der Tat, Gott gibt es nicht… Wir bestimmen unser eigenes Schicksal, wir gestalten die Welt, wir sind die Herren der Zeit… Wir stehen an der Schwelle großer Entdeckungen.

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Philosophie mit den Versprechungen des Chief Medical Officer von Moderna, Dr. Paul Burton, übereinstimmt, der prognostiziert hat, dass Moderna in der Lage sein könnte, in nur fünf Jahren Behandlungen für alle möglichen Krankheitsbereiche anzubieten, einschließlich Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen. Wird Moderna Krankheiten heilen oder werden sie der ahnungslosen Öffentlichkeit noch mehr unwirksame experimentelle Behandlungen und Impfstoffe anbieten, die auf Hoffnung beruhen, aber mit unerwünschten Wirkungen von wirklich schrecklichem Ausmaß behaftet sind? Sagen Sie es mir.

Guy Hatchard, PhD, war früher leitender Angestellter bei Genetic ID, einem weltweit tätigen Unternehmen für Lebensmitteltests und -sicherheit (jetzt bekannt als FoodChain ID). Sie können seine Websites HatchardReport.com und GLOBE.GLOBAL abonnieren, um regelmäßig per E-Mail informiert zu werden. GLOBE.GLOBAL ist eine Website, die über die Gefahren der Biotechnologie informiert.