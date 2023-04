Moderna verheimlichte schwerwiegende Nebenwirkungen bei den Empfängern des Covid-Impfstoffs, als es die Ergebnisse klinischer Studien für die Impfung bekannt gab

Alex Berenson

Die Wissenschaftler von Moderna erklärten in einem Papier aus dem Jahr 2021, dass keine der Empfängerinnen der mRNA-Injektion in der Studie „schwerwiegende unerwünschte Wirkungen“ hatte. Tatsächlich traten sie bei 14 auf, darunter drei Fehlgeburten. Bei den Placeboempfängerinnen war dies nicht der Fall.

Im Februar 2021 veröffentlichten Wissenschaftler von Moderna in der Fachzeitschrift Vaccine die Ergebnisse der Phase-2-Studie mit dem mRNA-Impfstoff Covid des Unternehmens.

Moderna hatte die „P201“-Studie mit 600 gesunden Freiwilligen am 29. Mai 2020 begonnen, um vor allem zu untersuchen, ob die Impfung sicher ist.

In dieser Hinsicht hatte das Unternehmen gute Nachrichten. In der Rubrik „Highlights“ am Anfang der Studie berichten die Wissenschaftler von Moderna:

Es wurden keine ernsthaften unerwünschten Wirkungen beobachtet.

Diese Aussage war unwahr.

Seltsamerweise widersprachen die Wissenschaftler von Moderna später in der Zeitung dem, was sie im Abschnitt Highlights gesagt hatten. Sie wiesen darauf hin, dass das Unternehmen einen einzigen Bericht über eine schwerwiegende Nebenwirkung bei einem Empfänger der Spritze erhalten hatte, einen Fall von Lungenentzündung, der fast einen Monat dauerte.

Auch diese Aussage war unwahr.

Zwei Monate vor dem Impf-Artikel hatte Moderna der Food and Drug Administration nicht nur einen, sondern drei Fälle von schwerwiegenden Nebenwirkungen bei Probanden der P201-Studie gemeldet, die mRNA erhalten hatten.

Die FDA spielte die Berichte über die Nebenwirkungen, einschließlich der Lungenentzündung, herunter und erklärte, sie glaube nicht, dass sie mit der Impfung zusammenhingen.

Doch auch nach den ersten Meldungen des Unternehmens an die FDA traten bei den Empfängern der Spritze weiterhin schwere Nebenwirkungen auf.

Als die Wissenschaftler von Moderna Anfang Februar die Überarbeitung des Impf-Papiers abschlossen, hatte das Unternehmen möglicherweise bis zu vier weitere Berichte über schwere Nebenwirkungen erhalten. Insgesamt traten während der placebokontrollierten Phase der Studie, die Anfang 2021 endete, bei sieben der 400 gesunden Freiwilligen, die eine Zweifachimpfung mit dem Moderna-Impfstoff erhielten, schwere Nebenwirkungen auf. (Zweihundert dieser Probanden erhielten die 100-Mikrogramm-Dosis, die in der zugelassenen Version verwendet wurde, während weitere 200 eine niedrigere Dosis von 50 Mikrogramm erhielten).

Zu den Problemen gehörten ein Herzinfarkt und zwei Fehlgeburten.

Im Vergleich dazu traten bei den 200 Personen, die eine Placebospritze ohne mRNA erhielten, keine ernsthaften Nebenwirkungen auf.

Sieben vs. Null.

–

Und nachdem die placebokontrollierte Phase der Studie beendet war, häuften sich die Nebenwirkungen, als die Versuchspersonen eine Auffrischungsimpfung erhielten. Zu diesen Problemen gehörte eine dritte Fehlgeburt.

Als Moderna Mitte 2021 die Erhebung von Sicherheitsdaten aus der Studie einstellte, hatten 14 von 550 Personen, die im Rahmen der Studie geimpft worden waren, schwere Nebenwirkungen erlitten. (Die Zahl der Probanden, die in der P201-Studie mRNA erhalten hatten, stieg Anfang 2021 an, als Moderna die Studie abbrach und den Empfängern die Spritze als Placebo anbot. 158 von ihnen nahmen sie an.)

Das Unternehmen hat das Impfstoffpapier nie mit diesen Berichten aktualisiert. Am 30. Dezember 2022 wurden auf der bundesweiten Website clinicaltrials.gov in aller Stille die endgültigen Sicherheitsdaten von P201 veröffentlicht, einschließlich aller Berichte über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse.

(DIE ECHTEN DATEN AUS DER PLACEBOKONTROLLIERTEN PHASE DER P201-STUDIE, DIE ENDE DEZEMBER 2022, FAST ZWEI JAHRE NACH IHRER ERHEBUNG, VERÖFFENTLICHT WURDEN)

(WAS MODERNA ÜBER DIE P201-STUDIE IN DER IMPFSTOFFZEITUNG SAGTE:)

Das Sicherheitsprofil von mRNA-1273 ist akzeptabel; es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen beobachtet. Quelle

Warum Moderna in dem Impf-Papier keine genauen Angaben zu den Nebenwirkungen gemacht hat, ist unklar, vor allem wenn man bedenkt, dass die FDA einige der Berichte bereits erwähnt hatte, wenn auch in einem Anhang auf der letzten Seite eines 54-seitigen Berichts.

Möglicherweise wollte das Unternehmen sie im Februar 2021 einfach nicht zugeben, als die Beschwerden über Nebenwirkungen in die VAERS-Datenbank des Bundes einflossen und Bedenken aufkommen ließen, dass die Impfungen nicht so sicher waren, wie die Aufsichtsbehörden und die Unternehmen behauptet hatten.

Moderna lehnte es ab, auf eine detaillierte Liste von Fragen zu antworten, die wiederholt an die Pressestelle des Unternehmens für diese Geschichte geschickt wurden, und bestätigte sie nicht einmal.

(DIE OFFENLEGUNG DER FDA, AUS DER HERVORGEHT, DASS MODERNA IM DEZEMBER 2020 VON MINDESTENS DREI SCHWERWIEGENDEN UNERWÜNSCHTEN EREIGNISSEN WUSSTE, ZWEI MONATE VOR DER VERÖFFENTLICHUNG DES IMPFSTOFFS.

BEACHTEN SIE AUCH, DASS MODERNA DER FDA MITTEILTE, DASS DIE LUNGENENTZÜNDUNG 25 TAGE NACH DER IMPFUNG AUFTRAT – INNERHALB DES 28-TAGE-FENSTERS FÜR UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE, DAS DAS UNTERNEHMEN ALS PRIMÄREN STUDIENENDPUNKT FESTGELEGT HATTE. IN DER VERÖFFENTLICHUNG DES IMPFSTOFFS WURDE BERICHTET, DASS DER FALL 33 TAGE NACH DER IMPFUNG AUFTRAT, ALSO AUSSERHALB DES ZEITFENSTERS).

Bis zum 6. Dezember 2020 wurden in der Impfstoffgruppe 3 SAEs gemeldet: ein 65-jähriger Teilnehmer mit ambulant erworbener Lungenentzündung 25 Tage nach der Impfung, ein 72-jähriger Teilnehmer mit Herzrhythmusstörungen nach einem Blitzschlag 28 Tage nach der Impfung und ein 87- jähriger Teilnehmer mit einer Verschlechterung einer chronischen Bradykardie 45 Tage nach der Impfung. Bei der FDA Überprüfung der Berichte wurde keines dieser SAEs als zusammenhängend bewertet. Es wurden keine Fälle von schwerwiegenden COVID-19 in der Studie berichtet. Quelle

Die P201-Daten stellen nicht nur die Ehrlichkeit von Moderna infrage, sondern werfen auch ein breiteres und wohl noch beunruhigenderes Problem auf.

Da die P201-Studie im Mai 2020 begann, zwei Monate vor den großen Zulassungsstudien, hatte sie länger als alle anderen Studien mit mRNA-Covid-Impfstoffen einen Placebo-kontrollierten Arm.

Regulierungsbehörden und Gesundheitsexperten waren immer davon ausgegangen, dass die Nebenwirkungen der Impfung schnell sichtbar sein würden. Moncef Slaoui, der Leiter von Operation Warp Speed, dem Regierungsprogramm, das bei der Entwicklung der Impfungen half, erklärte gegenüber Bundesbeamten, dass 99 Prozent der Nebenwirkungen von Impfstoffen innerhalb von 60 Tagen sichtbar werden.

Doch die Kluft bei den schwerwiegenden Nebenwirkungen zwischen Placebo- und Impfstoffempfängern vergrößerte sich mit dem Fortschreiten der P201-Studie, was Slaouis Annahme widerlegt.

Die Ergebnisse der P201-Studie werfen die Frage auf, was passiert wäre, wenn die Aufsichtsbehörden Moderna und Pfizer gezwungen hätten, die placebokontrollierten Sicherheitsdaten ihrer viel größeren klinischen Phase-3-Studien Anfang 2021 auch nur zwei oder drei Monate länger zu sammeln.

Stattdessen boten Pfizer und Moderna fast unmittelbar nach der Genehmigung der mRNA-Covid-Impfung durch die Aufsichtsbehörden im Dezember 2020 den Placebo-Empfängern in P201 und den großen Studien die Möglichkeit an, den aktiven Impfstoff zu nehmen. Die meisten taten dies.

Daher haben wir keine Langzeitsicherheitsdaten, die einen Vergleich zwischen den Personen, die die Impfung erhalten haben, und denen, die ein Placebo erhalten haben, ermöglichen. Der P201-Sicherheitsdatensatz ist der längste öffentlich verfügbare.

–

Das ist nicht sehr beruhigend.

Die Berichte über Fehlgeburten sind angesichts der geringen Zahl von Frauen im gebärfähigen Alter – mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr als 150, möglicherweise eher 100 -, die an der Studie teilgenommen haben, bemerkenswert.

Noch schlimmer ist, dass Moderna in seinem Abschlussbericht über die Nebenwirkungen eine dritte Fehlgeburt im Jahr 2021 bei einer Probandin der P201-Studie bekannt gab, nachdem sie eine Auffrischungsimpfung erhalten hatte. (Moderna begann im Januar 2021 mit der Erprobung von Auffrischungsimpfungen bei den P201-Studienteilnehmern, zu einem Zeitpunkt, als der Öffentlichkeit gesagt wurde, dass Auffrischungsimpfungen für Covid wahrscheinlich erst in einigen Jahren, wenn überhaupt, erforderlich sein würden.)

Insgesamt zählte Moderna in seinem Abschlussbericht unter den rund 350 Personen, die die Impfungen und eine einzige Auffrischungsimpfung erhielten, elf Personen, die unter schweren Nebenwirkungen litten.

Ferner traten bei zwei Personen, die ein Placebo erhielten, schwere Nebenwirkungen auf, nachdem die Studie entblindet worden war und sie die Impfung erhalten hatten. In der letzten Phase der Studie gab Moderna 60 Personen eine zweite Auffrischungsimpfung; eine dieser 60 Personen entwickelte Krebs im vierten Stadium.

Insgesamt traten bei 14 Personen, die im Rahmen der Studie geimpft wurden, schwere Nebenwirkungen auf.

Bei diesen Studienteilnehmern handelte es sich um eine im Allgemeinen gesunde Gruppe – gesünder als die Studienteilnehmer der Phase 3 oder die Durchschnittsamerikaner. So schloss Moderna unter anderem Menschen mit Diabetes von P201 aus, und nur wenige Studienteilnehmer waren fettleibig.

Abgesehen von Fehlgeburten sind die anderen schwerwiegenden Nebenwirkungen vorwiegend kardiovaskulärer Natur, insgesamt sechs. Trotz der relativen Gesundheit der Studienteilnehmer sind darunter Herzrhythmusstörungen, ein Herzinfarkt, eine Herzbeutelentzündung und eine Lungenembolie.

Während der gesamten Studie spielte Moderna die Bedeutung der Nebenwirkungen gegenüber den Aufsichtsbehörden herunter und behauptete, sie stünden in keinem Zusammenhang mit den Impfungen. In einem Bericht vom Dezember 2021 über die Nebenwirkungen nach der Auffrischungsimpfung berichteten die australischen Aufsichtsbehörden, dass „alle vom Prüfer [den von Moderna bezahlten Wissenschaftlern, die die Studie durchführten] als nicht mit mRNA-1273 in Verbindung stehend betrachtet wurden“.

Und Moderna würde niemals lügen.