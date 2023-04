Big-Pharma ruft „The Big Catch-up“ ins Leben, um Millionen Kinder zu impfen

Shabnam Palesa Mohamed

Globale Partner kündigen eine neue Anstrengung – „The Big Catch-up“ – an, um Millionen von Kindern zu impfen und die während der Pandemie verlorenen Impffortschritte wiederherzustellen

Während der Pandemie sanken die Impfquoten in über 100 Ländern, was zu einem Anstieg der Ausbrüche von Masern, Diphtherie, Polio und Gelbfieber führte.

The Big Catch-up“ ist eine umfassende Anstrengung, um die Impfquoten bei Kindern zumindest auf das Niveau vor der Pandemie anzuheben, und versucht, diese zu übertreffen.

Unter der Leitung eines breiten Spektrums von nationalen und globalen Gesundheitspartnern zielt The Big Catch-up auch darauf ab, eine stärkere primäre Gesundheitsversorgung für wichtige Impfungen in der Zukunft zu gewährleisten.

Genf/New York/Seattle, 24. April 2023–WHO, UNICEF, Gavi, die Vaccine Alliance und die Bill & Melinda Gates Foundation rufen heute gemeinsam mit der Immunisierungsagenda 2030 und vielen anderen globalen und nationalen Gesundheitspartnern zu „The Big Catch-up“ auf, einer gezielten globalen Anstrengung zur Steigerung der Impfquoten bei Kindern nach dem Rückgang infolge der COVID-19-Pandemie.

Ziel dieser Bemühungen ist es, den Rückgang der Impfungen bei Kindern umzukehren, der seit der Pandemie in mehr als 100 Ländern zu verzeichnen ist und auf überlastete Gesundheitsdienste, geschlossene Kliniken und unterbrochene Ein- und Ausfuhren von Ampullen, Spritzen und anderen medizinischen Hilfsmitteln zurückzuführen ist. In der Zwischenzeit waren Gemeinden und Familien von Abriegelungen betroffen, die Reisen und den Zugang zu Dienstleistungen einschränkten, und die finanziellen und personellen Ressourcen sowie der Zugang zu Gesundheitsgütern waren aufgrund der Notfallmaßnahmen begrenzt. Anhaltende Herausforderungen wie Konflikte, Klimakrisen und die Zurückhaltung bei Impfungen trugen ebenfalls zum Rückgang der Impfraten bei.

Da allein im Jahr 2021 mehr als 25 Millionen Kinder mindestens eine Impfung versäumt haben, sind Ausbrüche vermeidbarer Krankheiten wie Masern, Diphtherie, Polio und Gelbfieber bereits jetzt häufiger und schwerer. Die große Aufholaktion zielt darauf ab, die Bevölkerung vor Ausbrüchen von durch Impfung vermeidbaren Krankheiten zu schützen, Kinderleben zu retten und die nationalen Gesundheitssysteme zu stärken.

Während die Bevölkerung und die Regierungen aller Länder aufgerufen sind, ihren Teil dazu beizutragen, dass die verpassten Impfungen nachgeholt werden, liegt der Schwerpunkt von The Big Catch-up auf den 20 Ländern, in denen drei Viertel der Kinder leben, die bis 2021 nicht geimpft wurden*.

Obwohl die Durchimpfungsrate weltweit gesunken ist, gibt es auch Lichtblicke, die die Situation verbessern. Erste Berichte deuten beispielsweise darauf hin, dass sich die Zahl der wichtigen Impfungen in Indien im Jahr 2022 stark erholt hat, während Uganda während der Pandemie eine hohe Durchimpfungsrate beibehalten hat. Den Ländern ist es auch gelungen, besonders gefährdete Gruppen zu erreichen. In Kenia zum Beispiel konnte durch die Zusammenarbeit mit Gesundheitshelfern und lokalen Führern die Impfquote bei nomadischen Bevölkerungsgruppen im Norden des Landes verbessert werden.

Um Fortschritte bei der Impfung von Kindern zu erzielen, arbeiten die Partner mit den Ländern zusammen, um das Gesundheitspersonal zu stärken, die Bereitstellung von Gesundheitsdiensten zu verbessern, das Vertrauen und die Nachfrage nach Impfstoffen in den Gemeinden zu stärken und Lücken und Hindernisse bei der Wiederherstellung der Immunisierung zu beseitigen. Neben dem Aufholen des Impfschadens im Kindesalter sind verstärkte Anstrengungen erforderlich, um den Impfstoff gegen humane Papillomviren (HPV) bei Jugendlichen einzuführen, um Gebärmutterhalskrebs zu verhindern, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, wo die Belastung am höchsten ist.

WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte: „Millionen von Kindern und Jugendlichen, vorwiegend in Ländern mit niedrigem Einkommen, haben lebensrettende Impfungen verpasst, während die Ausbrüche dieser tödlichen Krankheiten zugenommen haben. Die WHO unterstützt Dutzende Länder bei der Wiederherstellung von Impfungen und anderen wichtigen Gesundheitsdiensten. Den Rückstand aufzuholen, hat höchste Priorität. Kein Kind sollte an einer durch Impfung vermeidbaren Krankheit sterben“.

„Routineimpfungen sind in der Regel der erste Zugang eines Kindes zum Gesundheitssystem. Kinder, die ihre ersten Impfungen verpassen, sind daher einem erhöhten Risiko ausgesetzt, langfristig von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen zu sein“, sagte UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell. „Je länger wir damit warten, diese Kinder zu erreichen und zu impfen, desto anfälliger werden sie und desto größer ist das Risiko tödlicher Krankheitsausbrüche. Länder, globale Partner und lokale Gemeinschaften müssen zusammenkommen, um die Dienste zu stärken, Vertrauen aufzubauen und Leben zu retten.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass das Erbe der Pandemie die jahrelange Arbeit zunichte macht, die wir geleistet haben, um immer mehr Kinder vor tödlichen, vermeidbaren Krankheiten zu schützen“, sagte Dr. Seth Berkley, CEO von Gavi, der Impfstoffallianz. „Globale Gesundheitspartner, die mit Regierungen und Gemeinden zusammenarbeiten, müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Leben eines jeden Kindes zu schützen“.

„Impfstoffe sind ein Triumph für die öffentliche Gesundheit“, sagte Dr. Chris Elias, Präsident für globale Entwicklung bei der Bill & Melinda Gates Foundation. „Die unglaublichen Fortschritte bei der Ausrottung der Kinderlähmung und der Verringerung von Infektionskrankheiten sind das unmittelbare Ergebnis von Tausenden engagierter globaler Partner und lokaler Gesundheitsfachkräfte, die sich für die Impfung von Millionen von Kindern eingesetzt haben. Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln, um alle Kinder mit den Impfstoffen zu versorgen, die sie für ein gesünderes Leben benötigen, und um sicherzustellen, dass künftige Generationen frei von vermeidbaren Krankheiten wie Polio leben.“

*Die 20 Länder, in denen drei Viertel der Kinder leben, die im Jahr 2021 nicht geimpft werden, sind: Afghanistan, Angola, Brasilien, Kamerun, Tschad, Demokratische Volksrepublik Korea, DRK, Äthiopien, Indien, Indonesien, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Somalia, Madagaskar, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Tansania und Vietnam.