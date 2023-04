Jod – Wahrheit und Lüge

Jodmangel ist eine wachsende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit. Gängige Umweltschadstoffe können die Schilddrüsenfunktion stören, was sich auf die allgemeine Gesundheit auswirkt.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Der Körper kann Jod nicht selbst herstellen, es muss also über die Nahrung aufgenommen werden. Jod wurde dem Speisesalz zugesetzt, um die Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu verringern, aber Empfehlungen für eine salzarme Ernährung haben zu einem erneuten Anstieg des Risikos beigetragen

Man geht davon aus, dass etwa 30 % der Weltbevölkerung an Jodmangel leiden. Früher verschrieben Ärzte Lugolsche Tropfen zur Jodsupplementierung, aber das kam aus der Mode, nachdem zwei Ärzte 1948 wissenschaftliche Daten falsch interpretiert hatten

Die anschließende Zugabe von konkurrierenden Mineralien – Fluorid in der Wasserversorgung und Ersatz von Kaliumbromat durch Kaliumjodid in Brot- und Gebäckmehl – erhöhte das Risiko einer Schilddrüsenunterfunktion und einer Jodinsuffizienz

Zu den Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion gehören Müdigkeit, Lern- und Gedächtnisschwierigkeiten, Schwierigkeiten bei der Gewichtsabnahme, ständiges Frieren und Schwierigkeiten beim Schwangerwerden

Ich empfehle Ihnen, so viel Jod wie möglich mit der Nahrung aufzunehmen, einschließlich jodhaltiger Bio-Milchprodukte, die mit Gras gefüttert werden, Bio-Cranberries, Eier, Kartoffeln und Meeresgemüse, die mehr Jod enthalten als jede andere Quelle

Der Körper kann Jod nicht selbst herstellen, sondern muss es über die Nahrung aufnehmen. Obwohl Jodmangel immer mehr zu einer Bedrohung der öffentlichen Gesundheit wird, ist er in der westlichen Welt vollständig vermeidbar. Jod ist ein äußerst wichtiges Spurenelement, was bedeutet, dass der Körper es in sehr geringen Dosen benötigt.

Obwohl viele Zellen Jod verwenden, nutzt die Schilddrüse das verfügbare Jod zuerst, um die Schilddrüsenhormone Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) zu produzieren. Laut der Harvard TH Chan School of Public Health, beziehen die meisten Menschen in den USA ihr Jod aus jodiertem Salz und Milch.

Wenn man sich für eine fett- und salzarme Ernährung entscheidet, wie sie von der American Heart Association empfohlen wird, verringert sich die täglich aufgenommene Jodmenge drastisch.

Dies könnte erklären, warum Jodmangel und Schilddrüsenerkrankungen zu einem ernsthaften Problem für die öffentliche Gesundheit geworden sind. Nach Angaben der American Thyroid Association geht man davon aus, dass etwa 30 % der Weltbevölkerung von Jodmangel bedroht sind, und in den Industrieländern wird zunehmend ein Mangel an diesem wichtigen Nährstoff festgestellt.

Jod oder Jodid?

Obwohl die Begriffe ähnlich klingen und Sie sie vielleicht schon einmal synonym verwendet haben, sind Jod und Jodid zwei unterschiedliche Verbindungen. Bei elementarem zweiatomigem Jod (I2) sind zwei Jodatome aneinander gebunden. In dieser Form ist Jod stark ätzend und kann bei Kontakt Gewebe schädigen.

Iodid (I-) ist die in der Natur vorkommende Form des Jods. Es entsteht, wenn sich Jod mit einem anderen Element verbindet und ein Salz bildet. Kaliumjodid oder Natriumjodid zum Beispiel ist Jod, das an Kalium oder Natrium gebunden ist. In dieser Form kann es äußerlich angewendet oder eingenommen werden.

Laut Dr. Guy Abraham in „The Historical Background of the Iodine Project“ verwendeten die Ärzte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Lugolsche Lösung als Jodzusatz. Jeder Tropfen lieferte 6,25 mg elementares Jod, das zu 40 % aus Jod und zu 60 % aus Kaliumjodidsalz bestand. Damals lag die empfohlene Einnahme bei 2 bis 6 Tropfen pro Tag.

Dies änderte sich 1948, als Dr. Jan Wolff und Israel Lyon Chaikoff von der University of California Berkeley ihre Erkenntnisse über ein Tiermodell veröffentlichten, bei dem sie Jodid intraperitoneal injizierten. Als der Serumspiegel von anorganischem Jodid 0,2 m/L erreichte, stellten sie fest, dass die Schilddrüse kein Radiojodid mehr aufnahm. Laut Abraham wäre die korrekte Interpretation gewesen, dass die Schilddrüse eine ausreichende Menge an Jod absorbiert hatte.

Was hat Jod getötet?

Trotz dieser Ergebnisse kamen Wolff und Chaikoff zu dem Schluss, dass die Schilddrüse das Radiojodid nicht mehr aufnimmt und die Produktion von Schilddrüsenhormonen blockiert wird, was zu einer Hypothyreose führen würde. Laut Abraham entwickelten die Ratten jedoch keine Symptome einer Hypothyreose. Da Wolff und Chaikoff diese Interpretation nicht begründen konnten, erklärten sie, dass die Ratten „keine normale physiologische Reaktion“ gezeigt hätten.

1969 definierte Wolff, der an den National Institutes of Health (NIH) arbeitete, den Grad des Jodüberschusses und kam zu dem Schluss, dass alles über 0,2 mg pro Tag potenziell schädlich sei. Abraham weist darauf hin, dass Wolffs und Chaikoffs Interpretation der Daten falsch war und dass Wolffs anschließende Extrapolation der Ergebnisse auf den Menschen ohne ausreichende wissenschaftliche Beweise „schlimmer“ war. Abraham fährt fort zu schreiben:

„In den 1970er Jahren kamen die Ärzte zu dem Schluss, dass man anorganisches, nicht radioaktives Jod wie Lepra meiden muss, es sei denn, es wurde in die giftigen, organischen jodhaltigen Medikamente eingebaut. Dann konnte Jod toleriert werden, weil man Jod für die Toxizität dieser Medikamente verantwortlich machen konnte.“

Bis 1993 war die positive Wirkung einer einjährigen Jodsupplementierung bei 1.368 Patienten dokumentiert worden. Dennoch setzte sich die Meinung von Wolff durch. Weitere Untersuchungen von Dr. Jorge Flechas und David Brownstein konnten den Wolff-Chaikoff-Effekt bei rund 4 000 Patienten, die bis zu drei Jahre lang supplementiert wurden, nicht reproduzieren. Im Jahr 2005 schrieb Abraham, dass die medizinische Angst vor Jod erreicht sei:

„… pandemische Ausmaße angenommen hat, hochgradig ansteckend ist und in der Praxis der Medizin und in der US-Bevölkerung verheerende Folgen hat. Der Wolff-Chaikoff-Effekt hat in den USA möglicherweise mehr Elend und Tod verursacht als beide Weltkriege zusammen.“

Die eingetragene Ernährungsberaterin Jennifer Depew berichtet in ihrem Substack-Artikel „Jod und eine alte Lüge, die immer noch verbreitet wird“ über ihre Erfahrungen mit Jodsupplementierung. Sie stellt fest, dass durch die Supplementierung ihre Schmerzen in der fibrozystischen Brust verschwanden, sie wieder mehr Energie hatte und es ihr leichter fiel, Gewicht zu verlieren.

Häufige Umweltschadstoffe konkurrieren mit Jod

Jod gehört zusammen mit Fluor, Chlor und Brom zu einer Klasse von Chemikalien, die Halogene genannt werden. Fluor hat die höchste Reaktivität, gefolgt von Chlor, Brom und Jod. Wenn sich ein Halogen mit einem anderen Element verbindet, nennt man es ein Halogenid. Natriumchlorid zum Beispiel ist ein Halogenid-Ion.

Die Exposition gegenüber diesen Halogeniden kann die Schilddrüsenfunktion stören, da das Halogen von der Schilddrüse absorbiert wird. Forscher haben herausgefunden, dass die Auswirkungen der Fluoridbelastung durch eine angemessene Jodzufuhr abgeschwächt werden können. Depew stellt fest dass in den 1950er Jahren dem Trinkwasser Fluorid zugesetzt und Kaliumbromat anstelle von Kaliumjodid in Brot- und Gebäckmehl verwendet wurde, was beides wahrscheinlich zu Jodmangel und Jodinsuffizienz beigetragen hat.

Die zunehmende Zahl von Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion und Kropf veranlasste die Gesundheitsbehörden, den Zusatz von Jod zum Speisesalz zu empfehlen. Wie jedoch in den letzten 10 Jahren festgestellt wurde, hatte der Vorstoß der American Heart Association für eine salzarme Ernährung erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Schilddrüse.

Den Daten von Abraham zufolge, könnte dies auch die Brustkrebsrate beeinflusst haben. Bei einer kleinen Anzahl von Probanden führte ein Jodbelastungstest dazu, dass Frauen mit Brustkrebs mehr Bromid ausschieden als normale Probanden. Zu den üblichen Schadstoffen, die mit Jod konkurrieren, gehören:

Bromid – Bromide sind bekannte endokrine Disruptoren, die unter anderem in Backwaren, Pestiziden und Kunststoffen vorkommen. Da Bromid ein Halogenid ist, konkurriert es um dieselben Rezeptoren in Ihrer Schilddrüse und anderen Körperbereichen, um Jod aufzunehmen, und hemmt so die Schilddrüsenhormonproduktion.

– Bromide sind bekannte endokrine Disruptoren, die unter anderem in Backwaren, Pestiziden und Kunststoffen vorkommen. Da Bromid ein Halogenid ist, konkurriert es um dieselben Rezeptoren in Ihrer Schilddrüse und anderen Körperbereichen, um Jod aufzunehmen, und hemmt so die Schilddrüsenhormonproduktion. Fluorid – Es ist seit langem bekannt, dass Fluorid Jod verdrängt. Wie vom Fluoride Action Network zitiert, haben chinesische Forscher „wiederholt festgestellt, dass ein Jodmangel in Verbindung mit einer Fluoridexposition eine deutlich schädlichere Wirkung auf die neurologische Entwicklung hat als ein Jodmangel allein.“

– Es ist seit langem bekannt, dass Fluorid Jod verdrängt. Wie vom Fluoride Action Network zitiert, haben chinesische Forscher „wiederholt festgestellt, dass ein Jodmangel in Verbindung mit einer Fluoridexposition eine deutlich schädlichere Wirkung auf die neurologische Entwicklung hat als ein Jodmangel allein.“ Quecksilber – Quecksilber findet sich in Zahnfüllungen aus Amalgam und in Fisch wie Thunfisch sowie in Konsumgütern wie Antiquitäten, Batterien, Elektronik, Glühbirnen und pharmazeutischen Produkten. Höhere Quecksilberwerte im Körper werden mit niedrigeren Schilddrüsenhormonspiegeln in Verbindung gebracht.

– Quecksilber findet sich in Zahnfüllungen aus Amalgam und in Fisch wie Thunfisch sowie in Konsumgütern wie Antiquitäten, Batterien, Elektronik, Glühbirnen und pharmazeutischen Produkten. Höhere Quecksilberwerte im Körper werden mit niedrigeren Schilddrüsenhormonspiegeln in Verbindung gebracht. Nitrate – Nitrite, die in verarbeitetem Fleisch wie Speck, Hot Dogs, Mittagsfleisch und Wurst vorkommen, können die Jodaufnahme beeinträchtigen und möglicherweise zu einem erhöhten Risiko für Schilddrüsenkrebs und andere Krebsarten führen. Nitrate aus landwirtschaftlichen Düngemitteln, die in verunreinigtem Trinkwasser enthalten sind, wurden ebenfalls als mögliche Ursache von Schilddrüsenkrebs in Betracht gezogen.

– Nitrite, die in verarbeitetem Fleisch wie Speck, Hot Dogs, Mittagsfleisch und Wurst vorkommen, können die Jodaufnahme beeinträchtigen und möglicherweise zu einem erhöhten Risiko für Schilddrüsenkrebs und andere Krebsarten führen. Nitrate aus landwirtschaftlichen Düngemitteln, die in verunreinigtem Trinkwasser enthalten sind, wurden ebenfalls als mögliche Ursache von Schilddrüsenkrebs in Betracht gezogen. Perchlorat – Dieser Schadstoff findet sich im Grundwasser der USA und in messbaren Mengen in Milch, Obst und Gemüse. Perchlorat blockiert die Jodaufnahme und hemmt die Produktion von Schilddrüsenhormonen, was zu Hypothyreose führt.

Jodmangel beeinträchtigt die Kognition und vieles mehr

Ihr Körper braucht genügend Jod, um Schilddrüsenhormone zu bilden. Ein Mangel an Schilddrüsenhormonen wirkt sich nicht nur auf die allgemeine Gesundheit aus, sondern kann auch zu einer Vergrößerung der Schilddrüse führen, was als Kropf bezeichnet wird. Ein Mangel an Schilddrüsenhormonen wird als Hypothyreose bezeichnet, die bei Säuglingen und Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft einen Mangel an Schilddrüsenhormonen hatten, zu geistigen Behinderungen und Entwicklungsstörungen führen kann.

Wenn einem Säugling im Mutterleib Schilddrüsenhormone entzogen werden, kann dies irreversible Auswirkungen auf das Kind haben. Babys, deren Mütter während der Schwangerschaft an einer Schilddrüsenunterfunktion litten, haben ein deutlich erhöhtes Risiko für niedrigere IQ-Werte, Lernschwächen und neuropsychologische Beeinträchtigungen. Nach Angaben der American Thyroid Association ist Jodmangel „die häufigste vermeidbare Ursache für geistige Behinderungen in der Welt“.

Die Forscher beginnen gerade erst zu verstehen, dass Jod nicht nur mit der Schilddrüse zusammenhängt. Mikronährstoffmangel und unzureichende Versorgung sind ein globales Gesundheitsproblem. Viele der Symptome von Jodmangel hängen mit einer Schilddrüsenunterfunktion zusammen, doch wie Depew feststellt, führte die Korrektur ihres Jodspiegels zu einer Verringerung der Symptome der fibrozystischen Brust. Zu den Symptomen eines möglichen Jodmangels gehören:

Müdigkeit

Muskelschwäche

Gewichtszunahme

Schwierigkeiten bei der Gewichtsabnahme

Lern- und Gedächtnisschwierigkeiten

Haarausfall

Trockene Haut

Ständiges Kältegefühl

Verstopfung

Langsamer Herzschlag

Schwierigkeiten, schwanger zu werden

Schwere oder unregelmäßige Periode

Heisere Stimme

Jodhaltige Lebensmittel

Nach Angaben der National Institutes of Health, beträgt die empfohlene Tagesdosis für Jod 150 Mikrogramm (mcg) für Männer und Frauen ab 14 Jahren. Ich empfehle immer, so viele Nährstoffe wie möglich über die Nahrung aufzunehmen, und Jod ist da keine Ausnahme. Die Menge an Jod in Ihrer Nahrung hängt direkt davon ab, wie viel davon im Boden enthalten ist, in dem die Nahrung angebaut wurde.

Entscheiden Sie sich immer für frisches, biologisch angebautes Obst und Gemüse und rohe, biologisch angebaute und grasgefütterte Milchprodukte. Optimieren Sie Ihre Jodaufnahme, indem Sie die häufigen Schadstoffe, die mit Jod konkurrieren, ausschließen oder deutlich reduzieren. Dazu gehören Bromid, Fluorid, Nitrate, Quecksilber und Perchlorat. Einige der Lebensmittel, die bekanntermaßen reich an Jod sind, sind:

Milchprodukte – Alle Milchprodukte sind reich an Jod, und der Verzehr von rohen, biologischen, grasgefütterten Milchprodukten ist eine gesündere Option. Der Jodgehalt in Milchprodukten kann je nach Jahreszeit variieren. Nach Angaben der National Institutes of Health enthält 1 Tasse fettfreie pasteurisierte Milch 85 mcg und 1 Unze pasteurisierter Cheddar-Käse 15 mcg.

– Alle Milchprodukte sind reich an Jod, und der Verzehr von rohen, biologischen, grasgefütterten Milchprodukten ist eine gesündere Option. Der Jodgehalt in Milchprodukten kann je nach Jahreszeit variieren. Nach Angaben der National Institutes of Health enthält 1 Tasse fettfreie pasteurisierte Milch 85 mcg und 1 Unze pasteurisierter Cheddar-Käse 15 mcg. Cranberries – Cranberries sind eine reichhaltige Jodquelle. Ich empfehle den Verzehr von frischen, biologischen Cranberries oder Cranberrysaft, der zu 100 % aus Saft ohne Zuckerzusatz besteht. Wenn Sie einen Stein im Harntrakt haben oder blutverdünnende Medikamente wie Warfarin einnehmen, sollten Sie Cranberries unbedingt meiden.

– Cranberries sind eine reichhaltige Jodquelle. Ich empfehle den Verzehr von frischen, biologischen Cranberries oder Cranberrysaft, der zu 100 % aus Saft ohne Zuckerzusatz besteht. Wenn Sie einen Stein im Harntrakt haben oder blutverdünnende Medikamente wie Warfarin einnehmen, sollten Sie Cranberries unbedingt meiden. Eier – Ein großes Ei enthält 26 mcg Jod.

– Ein großes Ei enthält 26 mcg Jod. Kartoffeln – Eine mittelgroße Bratkartoffel mit Schale enthält 60 mcg Jod. Da Kartoffeln stark gespritzt werden, sollten Sie darauf achten, Kartoffeln aus biologischem Anbau zu kaufen. Da sie außerdem viel Stärke enthalten, empfehle ich, Kartoffeln nur in Maßen zu essen.

– Eine mittelgroße Bratkartoffel mit Schale enthält 60 mcg Jod. Da Kartoffeln stark gespritzt werden, sollten Sie darauf achten, Kartoffeln aus biologischem Anbau zu kaufen. Da sie außerdem viel Stärke enthalten, empfehle ich, Kartoffeln nur in Maßen zu essen. Meeresgemüse – Eine viertel Unze getrockneter Seetang kann mehr als 4.500 mcg Jod enthalten.

