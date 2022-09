Eine globale CBDC ist geboren. Ethereum wird WEF-Münze

Ein wichtiger digitaler Vermögenswert, der als klimafreundliche Alternative vermarktet wird, wird zum Vorreiter für eine globale digitale Zentralbankwährung.

Die Verantwortlichen des Ethereum-Tokens, eines beliebten digitalen Vermögenswerts, der früher als dezentralisiertes Geld vermarktet wurde, haben gestern Abend beschlossen, seine Umwandlung in eine Art WEF (World Economic Forum)-Münze abzuschließen und damit den Weg des Netzwerks auf dem Weg zur staatlichen Vereinnahmung zu sichern, und vielleicht die Geburt der 1.0-Version einer globalen digitalen Zentralbankwährung der herrschenden Klasse.

Das Ethereum-Protokoll, das im Rahmen der groß angelegten Marketingkampagne einer „klimafreundlichen“ und ESG-konformen Umgestaltung fertiggestellt wurde, wurde von einem Proof-of-Work-System – das sich an das Bitcoin-Modell der verteilten, dezentralen Rechenleistung (Arbeit) zur Validierung des Netzwerks anlehnt – auf ein Proof-of-Stake-System umgestellt, das sich darauf verlässt, dass die dominierenden Akteure dasselbe tun.

Es ist keine „Arbeit“ oder Energieleistung mehr erforderlich, weshalb die ESG- und Klimaschwindelgemeinde das Projekt als revolutionäre Errungenschaft gefeiert hat. Sie scheinen die Tatsache zu übersehen, dass ETH nun eine digitale Fiat-Währung darstellt, da es keinen legitimen Grund mehr für ein damit verbundenes Wertversprechen gibt.

Die Ethereum Foundation (deren Exekutivdirektor im Global Blockchain Council des Weltwirtschaftsforums sitzt) und andere „Krypto“-Institutionen, die genau wissen, dass sie kein besseres Geld für den freien Markt schaffen können als Bitcoin, kämpfen seit Jahren hinter den Kulissen darum, die ersten zu sein, die die Regulierung übernehmen, ein „Preis“, der ihrem kleinen Netzwerk von Kontrollinteressen durch eine massive Infusion von globalem Kapital zufällt.

Das kleine Netzwerk, das Ethereum kontrolliert, hat seit langem eine sehr kuschelige Beziehung zum Weltwirtschaftsforum und zu großen technokratischen Staatsorganisationen und verlässt sich bereits auf Unternehmen wie JP Morgan und Amazon Web Services, um seine kritische Infrastruktur zu sichern.

Warum also sind die WEF-Leute und ihre Mitstreiter so begeistert von dem „Zusammenschluss“?

Das WEF ist SEHR AUFGEREGT über den Übergang von Etherium zu einem Fiat-Betrug. Ganz vorne auf ihrer Homepage. Eine zentralisierte Währung, die diejenigen belohnt und Macht gewährt, die die größten Brocken kontrollieren. ETH ist WEF-Münze und jetzt als zukünftige globale CBDC positioniert.

The WEF is VERY EXCITED about Etherium transitioning to a fiat scam.



Front and center on their home page.



A centralized currency that rewards & grants power to those who control largest chunks.



ETH is WEF coin, and now positioned as future global CBDC.

https://t.co/auWQrZtyeT — Jordan Schachtel @ dossier.substack.com (@JordanSchachtel) September 15, 2022

Im Gegensatz zum Proof-of-Work-System von Bitcoin, das für eine robuste Dezentralisierung und individuelle Sicherheit sorgt, ist ETH nun so aufgebaut, dass einige wenige „Interessenvertreter“ das Ergebnis des gesamten Systems bestimmen können. Die dominierenden Interessengruppen können sich einfach zusammentun und das Protokoll nach eigenem Gutdünken manipulieren.

Aber es sind nicht die privaten Akteure, die die größte Bedrohung für Freiheit und Privatsphäre darstellen.

Dieser Vermögenswert ist jetzt ein leichtes Ziel für eine feindliche staatliche oder internationale institutionelle Übernahme.

Die Ethereum-Akteure sind ein unglaublich zentralisierter Haufen. Sie kommen in Form von registrierten, regulierten Unternehmen wie Lido und Coinbase, Organisationen, die ganz offen damit umgehen, dass sie einer vollständigen regulatorischen und staatlichen Vereinnahmung unterworfen sind.

Laut unserem Ethereum Post Merge Inflation Dashboard können 46,15% der proofofstake Nodes zum Speichern von Daten, Verarbeiten von Transaktionen und Hinzufügen neuer Blockchain-Blöcke auf nur zwei Adressen zurückgeführt werden. Diese starke Dominanz dieser Adressen ist etwas, das man beobachten sollte.

📊 According to our #Ethereum Post Merge Inflation dashboard, 46.15% of the #proofofstake nodes for storing data, processing transactions, and adding new #blockchain blocks can be attributed to just two addresses. This heavy dominance by these addresses is something to watch. pic.twitter.com/KQdFNgGloD — Santiment (@santimentfeed) September 15, 2022

Sollte eine mächtige Regierung die ETH-Token von Jon Doe, einem erklärten Regimegegner, für ungültig erklären wollen, kann sie einfach Coinbase und die Bande unter Druck setzen, seine Transaktionen auf die schwarze Liste zu setzen. Das Gleiche gilt für Jane Doe, die ein beliebiger Bürokrat als „kriminell“ einstufen und einen großen Stakeholder zwingen könnte, die Regeln zu ändern, um Frau Doe zu bestrafen. Ihre Ethereum-Wallet kann mit einem Mausklick auf eine schwarze Liste gesetzt werden, wodurch ihr gesamtes Vermögen in dieser Währung sofort wertlos wird.

Seit Jahren versuchen globalistische, autoritäre Gesetzgeber, Regulierungsbehörden und Zentralbanker in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien einen Weg zu finden, um kreative Köpfe in ihre CBDC-Projekte zu locken, wobei nur sehr wenige in diesem Bereich großes Interesse zeigen.

Das Marketingteam von Ethereum hat jedoch viele kluge, naive, gutmütige und idealistische Programmierer dazu gebracht, sehr beliebte Finanzinstrumente zu entwickeln, vorwiegend ihre an den Dollar gekoppelten Vermögenswerte (zusammen mit anderen staatlichen Währungen) im Netzwerk, wie den USDC-Coin, der potenziell als Waffe für die künftige Implementierung eines globalen Zentralbank-Digitalwährungssystems (CBDC) eingesetzt werden kann.

Anstatt ihr eigenes System von Grund auf zu entwickeln, können CBDC-Befürworter in Regierungen und quasi-privaten Unternehmen diese freiwilligen und bezahlten Programmierer, deren Arbeit sie nun leicht kontrollieren können, manipulieren, um ein CBDC-Asset in ihren jeweiligen Gesellschaften einzusetzen.

Die Bühne ist nun vorbereitet. Im Bereich der digitalen Vermögenswerte geht es um Bitcoin gegen WEF/ETH-Münzen. Freiheitsgeld gegen CBDC-Tyrannei.